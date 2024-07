WCLV Program Guide 07-25-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Antonin Dvorak "Slavonic Dances," Op. 72 Artur Balsam, p; Gena Raps, p

Carl Hohne "Slavische Fantasie" (1899) Gerard Schwarz, cornet; William Bolcom, p

Manuel de Falla "The Three-Cornered Hat" (1918-9) Teresa Berganza, ms; Boston Sym Orch/Seiji Ozawa

Francisco Tarrega "Isabel" David Russell, g

Fisher Tull "Sarabande & Gigue" (1974) Ronald Caravan, sx; Sar-Shalom Strong, p

Johann Pachelbel Canon and Gigue in D Tafelmusik

George Rochberg String Quartet #6 Concord String Quartet

George Macfarren Symphony No. 7 in c-sharp Queensland Phil/Werner Andreas Albert

S E LOVATT Folksong, The Little Green Lane King's Singers

Dale Warland "Arise My Love" (2007) Cosmos Trio

Claude Debussy Sonata (#2) for Flute, Viola and Harp Prometheus Ens

Reynaldo Hahn "Le rossignol eperdu" Yoonie Han, p

Claude Debussy "Prelude a l'apres-midi d'un faune" Los Angeles Phil/Andre Previn

Johann Sebastian Bach "Brandenburg" Concerto No. 1 in F, BWV 1046 Chamber Music Society of Lincoln Center/David Shifrin

Johann Sebastian Bach Two-Part Inventions, BWV 772/786 Ton Koopman, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

John Knowles Paine Three Piano Pieces, Op 41 Denver Oldham, p

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in C, K. 303 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p

Edward MacDowell "Woodland Sketches", Op 51 Dallas Wind Sym/Frederick Fennell

Horatio Parker "A Northern Ballad," Op 46 Royal Phil/Karl Krueger

Robert Schumann Violin Sonata in a, Op. Posth Jennifer Koh, v; Reiko Uchida, p

Robert Schumann Romances and Ballades, Op. 67 Stuttgart Radio Cho/Rupert Huber

Karmon "Jovano Jovanke" (Macedonian folksong) Cavatina Duo

Amy (Mrs HHA) Beach Variations on Balkan Themes, Op 60 Virginia Eskin, p

Sparavalo Bosnian song, "Clear Water" Cavatina Duo

Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Anon 17th c, English "Cupararee" Minstrelsy

Anton Arensky Two-Piano Suite #1 in F, Op 15 Brenda Lucas, John Ogdon, p's

Anton Arensky Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op 35a St Petersburg Camerata/Saulius Sondeckis

Ignace Jan Paderewski "Theme varie," Op 16/3 Waldemar Malicki, p

Karol Szymanowski Violin Concerto #1, Op 35 Vesko Eschkenazy, v; Royal Concertgebouw Orch/Mark Elder

Witold Lutoslawski "Dance Preludes" (1955) Gary Gray, cl; Royal Phil/Newstone

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Edward MacDowell: Suite No. 1: In a Haunted Forest (1893)

Charles Tomlinson Griffes: Poem for Flute & Orchestra (1918)

Ernesto Halffter: Danza de la pastora (1927)

John Lennon/Paul McCartney: Lucy in the Sky with Diamonds (1967)

Georges Auric: Trio for Oboe, Clarinet & Bassoon (1936)

Gustav Holst: St. Paul's Suite (1913)

Ludwig van Beethoven: Allegretto for Piano Trio (1812)

Getty H. Huffine: March "Them Basses" (1924)

H. Balfour Gardiner: Overture to a Comedy (1906)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D (1777)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: The Flowers that Bloom in the Spring (1885)

Richard Rodgers: Waltz Medley (1960)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: March of the Trolls (1891)

Carl Nielsen: Allegro from Symphony No. 4 'Inextinguishable' (1916)

Coleridge-Taylor Perkinson: Blue/s Forms: Plain Blue/s (1972)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)

Aaron Copland: Prairie Journal (1937)

Scott Joplin: Treemonisha: Aunt Dinah Has Blown the Horn (1911)

Giuseppe Tartini: Finale from Trumpet Concerto (1740)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Claude Debussy: Estampes (1903)

Leroy Anderson: Horse and Buggy (1951)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

Marshall Griffith: Mozart Opera Medley (2022)

Michael Praetorius: Terpsichore: La Bourée (1612)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen (1878)

Samuel Barber: Stopping By Woods on a Snowy Evening (1935)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

William Bolcom: Poltergeist (1970)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

Alfredo Casella: Italia (1910)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1782)

Joseph Haydn: Overture to an English Opera (1795)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 10 (1776)

Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture (1901)

Max Bruch: March from Serenade for Violin & Orchestra (1900)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 in B-Flat (1773)

Bedrich Smetana (arr George Szell): String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ernest Bloch: Poems of the Sea: At Sea (1922)

Ernest Bloch: Baal Shem: Simchas Torah (1923)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

Friedrich Kuhlau: Elisa: Overture (1820)

Jean Sibelius: Humoresque No. 5 (1917)

Louise Farrenc: Symphony No. 1 in c (1841)

Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 2 (1894)

Hector Berlioz: Waverley Overture (1828)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La danse de Puck (1910)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Paul Creston: Toccata for Orchestra (1957)

Arcangelo Corelli: Finale from Concerto Grosso (1713)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

John Williams: The Force Awakens: The Jedi Steps & Finale (2015)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat (1781)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Stephen Sondheim: Comedy Tonight! (1962)

Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 45 (1797)

Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1813)

François Couperin: Suite No. 25: The Victorious Muse (1728)

Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo (1877)

Alphons Diepenbrock: Overture 'The Birds' (1917)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship (1888)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762)

Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 (1852)

Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture (1814)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866)

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

John Williams: The Force Awakens: Rey's Theme (2015)

Margaret Brouwer: Concerto for Orchestra 'Rhapsody' (2009)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Antonio Vivaldi: Violin Concerto in E 'L'amoroso' (1728)

Alfredo Casella: Symphony No. 3 (1940)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Robert Schumann: Carnaval (1835)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 in E-Flat (1764)

Jean-Féry Rebel: La Fidelle (1700)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811)

Friedrich von Flotow: Martha: Overture (1847)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 2 'London' (1920)

Antonín Dvorák: Rondo in g (1893)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Berceuse (1844)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 (1802)

Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' (1838)

Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846)

Henryk Wieniawski: Légende (1859)

Robert Fuchs: Adagio from Serenade No. 4 (1895)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Mélisande (1905)

Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden (1897)