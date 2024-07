WCLV Program Guide 07-23-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Jakob Froberger "Tombeau fait a Paris, sur la mort de M Blancrocher Joan Benson, clavichord

Marin Marais Suite in g Jordi Savall, viga

Jean-Baptiste Lully "Le bourgeois gentilhomme" Tempesta di Mare

Peter Tchaikovsky "Swan Lake," Op. 20 Utah Sym Orch/Maurice Abravanel

Tikhon Khrennikov "Napoleon Bonaparte" (1995) Orch/Pavel Ovsyannikov

Domenico Gabrielli Trumpet Sonata a 6 Maurice Andre, tr; Orch/Tito Gotti

Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 2 in E-Flat, K. 493 Domus

Max Bruch "Kol Nidrei," Op. 47 Janos Starker, vc; London Sym/Antal Dorati

Alexander Krein "Esquisses Hebraiques, Op. 12 Dieter Klocker, cl; Vlach Quartet

Boris Levenson "Two Jewish Folk Songs" Dieter Klocker, cl; Vlach Quartet

Paul Hindemith "Ploner Musiktag" Tasmanian Sym/Werner Andreas Albert

Paul Hindemith "Kleine Kammermusik," Op 24/2 Michael Thompson Wind Quintet

Paul Hindemith "Suite of French Dances" (1958) Tasmanian Sym/Werner Andreas Albert

Nicolo Paganini Violin Concerto #1 in D, Op 6 Mark Kaplan, v; London Sym Orch/Mitch Miller

Burleigh "Boyhood Recollections" (1925) Zina Schiff, v; Mary Barranger, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Richard Wagner "Die Walkure" Cleveland Orch/George Szell

Richard Wagner "Das Rheingold" Bournemouth Sym/Jose Serebrier

Georges Bizet "Chants du Rhin" Peter Vanhove, p

Robert Schumann Five Songs, Op 51 Oliver Widmer, br; Graham Johnson, p

Robert Schumann "Funf Stucke im Volkston," Op. 102 Mstislav Rostropovich, vc; Benjamin Britten, p

Benjamin Britten "Soirees musicales," Op. 9 Helsingborg Sym Orch/Okko Kamu

Johann Sebastian Bach Mass in b, BWV 232 Alison Balsom, tr; Ensemble

Johann Sebastian Bach Clavier Concerto No. 2 in E, BWV 1053 Vladimir Feltsman, p; Orch of St Luke's

Edward Elgar "Chanson de Nuit," Op 15/1 Nigel Kennedy, v; Stephen Isserlis, vc; Peter Pettinger, p

Edward Elgar "Chanson de Matin," Op 15/2 Nigel Kennedy, v; Peter Pettinger, p

Edward Elgar Violin Sonata in e, Op 82 Elmar Oliveira, v; Robert Koenig, p

Thomas Morley "See mine own sweet jewel" The City Musick

Johan Svendsen "Two Swedish Folk Tunes" Gothenburg Sym/Neeme Jarvi

Claude Debussy "Preludes," Book 2 Krystian Zimerman, p

Claude Debussy "Prelude a l'apres-midi d'un faune" James Galway, f; Christopher O'Riley, p

Johan Svendsen Symphony #1 in D, Op 4 Gothenburg Sym/Neeme Jarvi

Norwegian Trad Springdance after Myllargen Knut Buen, fiddle

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste (1904)

Aphex Twin: Avril 14th (2001)

William Byrd: Quomodo cantabimus (1584)

Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo (1870)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Carl Teike: March 'Old Comrades' (1889)

Sérgio Assad: Crossings from 'Interchange' (2008)

Errollyn Wallen: Woogie Boogie (1999)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles (1890)

Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen übers Feld (1884)

Cole Porter: DuBarry Was a Lady: Gavotte (1939)

George Frideric Handel: The Triumph of Time and Truth: Sonata (1737)

Paul Schoenfeld: Four Souvenirs: Tango (1989)

Frédéric Chopin: Etude No. 5 'Black Key' (1832)

Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture (1772)

Johann Sebastian Bach: Vivace from Trio Sonata No. 6 (1732)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Francis Poulenc: Finale from Flute Sonata (1957)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: With Catlike Tread (1879)

Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Schubert: Allegretto in c (1827)

Robert Schumann: Scherzo from Piano Quintet (1842)

Sergei Rachmaninoff: Caprice bohémien (1894)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Three Dances (1952)

Michel Legrand: Noelle's Theme (1976)

Franz Berwald: Symphony No. 1 in g 'Sérieuse' (1842)

John Ireland: Satyricon Overture (1946)

Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March (1892)

Steve Swallow: Hullo, Bolinas (1971)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat 'Emperor' (1809)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 (1881)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Erik Satie: Jack in the Box (1899)

Erik Satie: Sonatine bureaucratique (1917)

Michael Haydn: Flute Concerto in D (1768)

Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture (1781)

Camille Saint-Saëns: Havanaise (1887)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 5 in D (1943)

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.2: Prelude & Fugue No. 10 (1742)

José Serrano: L'alegría del batallón: Gypsy Song (1909)

Juan Marcolini: La dicha en la desgracia: Overture (1765)

Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata in G (1731)

Francesco Molino: Rondo from Guitar Concerto (1820)

Margaret Brouwer: Symphony No. 1 'Lake Voices' (1997)

John Williams: Far and Away: Suite (1992)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Scherzo-fantaisie (1893)

Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' (1892)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance (1938)

Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Romanza (1909)

Peter Heidrich: Happy Birthday Variations (1994)

Giuseppe Verdi: Alzira: Prelude (1845)

Florence Price: Largo from Symphony No. 1 (1932)

Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture (1841)

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Ave Maria (1852)

Andrea Luchesi: Rondo in F (1780)

Hector Berlioz: Roman Carnival Overture (1844)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Edvard Grieg: Holberg Suite (1884)

George Gershwin: Selections from 'Girl Crazy' (1930)

Richard Rodgers: The Sound of Music: Main title (1965)

Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne (1884)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Edmund Rubbra: Festival Overture (1947)

Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-Flat (1908)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat (1816)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G (1811)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

Margaret Brouwer: Concerto for Orchestra 'Rhapsody' (2009)

Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 (1852)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace (1901)

Arcangelo Corelli: Violin Sonata in d 'La Folia' (1700)

Béla Bartók: Violin Concerto No. 2 (1938)

Emil von Reznícek: Serenade for Strings (1924)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Joseph Haydn: All Through the Night (1770)

Felix Mendelssohn: Adagio from Concerto for Violin, Piano & Strings (1823)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Johann Sebastian Bach: Largo from Trio Sonata No. 5 (1727)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875)

Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 2 (1783)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Cradle Song (1876)

Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)

Claude Debussy: Syrinx (1912)