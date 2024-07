WCLV Program Guide 07-22-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

George Gershwin "Girl Crazy" Southwest German Radio Orch/Caspar Richter

John Alden Carpenter "Krazy Kat" (1921) Los Angeles Phil/Calvin Simmons

Johannes Brahms String Quartet #2 in a, Op 51/2 New York Woodwind Quintet

Johannes Brahms "Festive and Commemorative Music," Op. 109 Millar Brass Ensemble/Bruce C Briney

Peter Tchaikovsky "Scherzo a la russe" N/A

Igor Stravinsky "Scherzo fantastique," Op. 3 Lucerne Festival Orch Riccardo Chailly

Josef Suk "Fantastic Scherzo," Op 25 Czech Phil/Jiri Belohlavek

Agathe Backer-Grondahl "Five Songs after Poems by Vilhelm Krag," Op. 31 Tuula Nienstedt, ms; Uwe Wegner, p

Carl Philipp Emanuel Bach Two-Flute Concerto in F, Wq 46 Andras Adorjan; Marianne Henkel, f's; Franz Liszt Chamber Orch/Janos Rolla

Wilhelm Friedemann WF Bach Flute Duet (Sonata) #2 in G Laurel Zucker; Sara Andon, f's

Jean Sibelius Six Humoresques, Op. 87b, No. 89 Aaron Rosand, v; Southwest German Radio Orch/Rolf Reinhardt

Robert Kajanus Finnish Rhapsody No. 1 (1881) Lahti Sym/Osmo Vanska

Johan Svendsen Norwegian Rhapsody #2, Op 19 Latvian National Sym/Terje Mikkelsen

Luigi Cherubini String Quartet #1 in E-Flat Melos String Quartet

Gaspare Spontini "Six Nouvelles Romances" Ensemble

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Richard Strauss "Die Tageszeiten" Turtle Creek Cho, Fort Worth Chamber Orch/Timothy Seelig

Richard Strauss Oboe Concerto in D Richard Woodhams, ob; Philadelphia Orch/Wolfgang Sawallisch

Richard Strauss Dance Suite after Couperin Dresden Staatskapelle/Rudolf Kempe

Francois Couperin "L'art de toucher le clavecin" Gustav Leonhardt, hc

Pietro Locatelli "L'Arte del Violino," Op 3 Suzanne Lautenbacher, v; Mainz Chamber Orch/Gunter Kehr

Nicola Matteis Suite in d Arcadian Academy

Wolfgang Amadeus Mozart Concert aria, "Al desio di chi t'adora," K. 577 Albrecht Mayer, ob; Mahler Chamber Orch/Claudio Abbado

Edward MacDowell First "Modern" Suite, Op 10 James Barbagallo, p

Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in B-Flat, K. 269 Maria-Elisabeth Lott, v; Salzburg Mozarteum Orch/Markus Tomasi

Ludwig van Beethoven Eleven Bagatelles, Op. 119 Andras Schiff, p

Edvard Grieg Lyric Pieces, Op. 12 Leif Ove Andsnes, p

Girolamo Frescobaldi Toccata nona (1616) Colin Tilney, hc

Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances for the Lute, Set 2 Los Angeles Chamber Orch/Sir Neville Marriner

Mario Castelnuovo-Tedesco Piano Concerto #2 in G, Op 92 Alessandro Marangoni, p; Malmo Sym Orch/Andrew Mogrelia

Darius Milhaud "Le Carnaval de Londres," Op. 172 (1937) New London Orch/Ronald Corp

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Percy Grainger: Mock Morris (1911)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

George Frideric Handel: An Occasional Oratorio: Overture (1746)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' (1944)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 in G (1809)

Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in a (1720)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: I am the Monarch of the Sea (1878)

Traditional: Farewell to Ireland & Highlander's Farewell

Domenico Cimarosa: The Cunning Women: Overture No. 2 (1795)

José de Nebra: Five Seguidillas & Canción (1750)

Felix Mendelssohn: Scherzo in a (1847)

Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)

Leonard Bernstein: Candide: I am Easily Assimilated (1956)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)

David Ludwig: Seasons Lost: Spring (2012)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra (1860)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904)

Duke Ellington: Jubilee Stomp (1928)

Antonín Dvorák: Serenade for Winds (1878)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Let Thy Hand be Strengthened' (1727)

Henry Purcell: Ground (1690)

Frederick Delius: Florida Suite (1887)

Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781)

Darius Milhaud: La Cheminée du roi René (1939)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: A Faust Overture (1844)

Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G (1889)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Gustavo E. Campa: Mélodie (1890)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 7 in E-Flat (1775)

Ferruccio Busoni: Variations & Fugue on a Chopin Prelude (1922)

Franz Schubert: Symphony No. 6 in C 'Little C Major' (1818)

Wolfgang Amadeus Mozart: Two Minuets from Divertimento No.2 (1772)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife (1919)

Claude Debussy: Children's Corner: Serenade of the Doll (1908)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)

Vittorio Giannini: Concerto Grosso (1946)

Claude Pascal: Ouverture from Wind Octet (1944)

Maurice Ravel: Piano Concerto in G (1931)

Howard Shore: The Return of the King: Into the West (2003)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Margaret Brouwer: Concerto for Orchestra 'Rhapsody' (2009)

Clint Eastwood: Unforgiven: Claudia's Theme (1992)

Duke Ellington: The River: Giggling Rapids (1971)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture (1792)

George Gershwin: Girl Crazy: Suite (1930)

Carl Nielsen: Finale from Symphony No. 3 'Sinfonia espansiva' (1911)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Jean Sibelius: Belshazzar's Feast: Khadra's Dance (1906)

William Boyce: Symphony No. 4 in F (1760)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: String Quartet No. 59 in g 'Rider' (1793)

John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Edvard Grieg: Two Melodies for Strings (1890)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Claude Debussy: Suite bergamasque (1905)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat (1919)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Schreker: Ein Tanzspiel (1908)

Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D (1945)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy (1808)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 in c-Sharp (1842)

Richard Heuberger: The Opera Ball: Overture (1898)

Reinhold Glière: Symphony No. 2 in c (1908)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 9 in B-Flat (1751)

Henri Tomasi: Nocturne from Trumpet Concerto (1948)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty (1911)

Astor Piazzolla: Histoire du Tango: Café 1930 (1986)

Hans Pfitzner: Palestrina: Act 1 Prelude (1915)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Gustav Mahler: Rückert Lieder: Ich bin der Welt abhanden gekommen (1901)

Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Frederic Hand: Prayer (2012)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Sonata No. 13 (1778)

Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887)