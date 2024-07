WCLV Program Guide 07-18-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ludwig van Beethoven "Elegie auf den Tod eines Pudels", WoO 110 Hermann Prey, br; Leonard Hokanson, p

Josef Suk "Elegy" in D-Flat, Op 23 Joachim Trio

Bedrich Smetana "Ma vlast (My Fatherland)" Czech Phil/Jiri Belohlavek

Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C, Op. 21 Russian National Orch/Mikhail Pletnev

John Wilbye Madrigal, "The Lady Oriana" Canadian Brass

Dario Castello "Sonata Prima" Fiati Virtuosi

Luigi Boccherini String Quintet in d, Op 25/1 Members of Europa Galante

Nino Rota Piano Concerto in E, "Piccolo mondo antico" Giorgia Tomassi, p; La Scala Phil/Riccardo Muti

Nino Rota 15 Preludes Danielle Laval, p

Jean Sibelius "Kuolema," Op. 44 Ralf Gothóni, p

Jean Sibelius "Karelia" Suite, Op. 11 Atlanta Sym Orch/Yoel Levi

Jean Sibelius Six Impromptus, Op. 5 Erik Tawaststjerna, p

Paul Paray "Impromptu" (1910) Flavio Varani, p

Charles Gounod "Faust" Detroit Sym/Paul Paray

Charles Gounod Song, "Au rossignol" Felicity Lott, s; Graham Johnson, p

Cecile Chaminade "Pieces romantiques," Op 55 Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Sebastian Bach "Well-Tempered Clavier," Book 1, BWV 846/69 Keith Jarrett, p

George Frideric Handel Concerto "a due cori" No. 3 in F English Concert/Trevor Pinnock

George Frideric Handel "Judas Maccabaeus" Amor Artis Cho, English Chamber Orch/Johannes Somary

George Frideric Handel "Messiah" Chicago Sym Cho And Orch/Georg Solti

Alan Hovhaness "Alleluia and Fugue," Op 40b Philharmonia/David Amos

Ludwig van Beethoven "Grosse Fuge," Op 133 Amadeus Quartet

Anthony Holborne "Lullaby" Canadian Brass

Ernest Schelling "Ritmicissimo" (1928) Mary Louise Boehm, p

Arthur Bird "Carnival Scene" Louisville Orch/Jorge Mester

John Knowles Paine "Oedipus Tyrannus" Incidental Music, Op 35 London Sym Orch/Kenneth Klein

William Henry Fry Macbeth Overture Royal Scottish National Orch/Tony Rowe

Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in c minor, Op. 13, "Pathetique" Alfred Brendel, p

Wolfgang Amadeus Mozart "The Marriage of Figaro," K. 492 Amadeus Ensemble/Julius Rudel

Charles Ives Two "Contemplations" (1906) Milwaukee Sym Orch/Lukas Foss

Pieter Hellendaal Concerto Grosso in E-Flat, Op 3/4 Andrew Manze, v; European Community Baroque Orch/Roy Goodman, v

Bela Bartok Concerto for Orchestra San Francisco Sym Orch/Herbert Blomstedt

Moritz Moszkowski Etudes, Op 72 Ilana Vered, p



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Emmerich Kálmán: Miss Sunshine: Overture (1916)

William Grant Still: Miniatures (1948)

Claude Debussy: Children's Corner: The Snow is Dancing (1908)

Isaac Albéniz: Iberia: Rondeña (1907)

Johann Pachelbel: Canon & Gigue (1700)

Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies (1729)

William Bolcom: Raggin' Rudi (1974)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie (1738)

Julius Fucik: American March 'The Mississippi River' (1902)

Camille Saint-Saëns: Etude in the Form of a Waltz (1877)

Gioacchino Rossini: Eduardo e Cristina: Overture (1819)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597)

Sir Edward Elgar: La Capricieuse (1891)

Frederic Hand: Sophia's Journey (2014)

Joseph Haydn: String Quartet No. 16 in A (1769)

Domenico Scarlatti: Sonata in G (1750)

John Williams: The Force Awakens: Main Title & Attack on the Jakku Village (2015)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 7 (1812)

Patrick Harlin: Time Lapse (2021)

Giovanni Battista Bononcini: Sinfonia Decima for 2 Trumpets & Strings (1685)

Johan Wagenaar: Overture to 'Twelfth Night' (1928)

Michael Torke: Charcoal (1988)

Bernard Herrmann: North by Northwest: Main Title (1959)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E (1723)

Johann Sebastian Bach: Mass in b: Gloria in excelsis Deo (1749)

Traditional: The One from Romo

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

Paul Halley: Appalachian Morning (1990)

Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato (1876)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claude Debussy: Suite bergamasque: Prélude (1905)

Robert Schumann: Carnaval: March of the Society of David (1835)

Carl Stamitz: Cello Concerto No. 1 in G (1790)

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole (1907)

Johannes Brahms: String Sextet No. 1 in B-Flat (1860)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus' (1944)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859)

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March (1933)

Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers (1887)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A (1812)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 (1884)

Franz Lehár: The Merry Widow: Concert Overture (1940)

Julius Fucik: Entry of the Gladiators (1897)

Julius Fucik: The Merry Blacksmiths March (1908)

Alberto Ginastera: Piano Sonata No. 1 (1952)

Morton Gould: American Ballads: Jubilo (1976)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 in C (1800)

Richard M. & Robert B. Sherman: Mary Poppins: Chim Chim Cheree (1964)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Schubert: Impromptu No. 4 in A-Flat (1828)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 (1901)

Johann Pachelbel: Canon in D (1700)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in D (1716)

Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture (1848)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

André Grétry: Zémire et Azor: Ballet Suite (1771)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 13 (1783)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Traditional: I'll Take You Home Again Kathleen

Herbert Howells: Paradise Rondel (1925)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Peter Rasmussen: Wind Quintet in F (1896)

Frank Martin: Gigue from Trio on Popular Irish Melodies (1925)

Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E (1799)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Boris Lyatoshinksy: Symphony No. 5 in C 'Slavonic' (1966)

Ralph Vaughan Williams: A Road All Paved with Stars (1929)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Josef Suk: Piano Trio in c (1889)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 6 in A-Flat (1828)

Felix Mendelssohn: Variations Concertantes (1829)

Sir Edward Elgar: Sea Pictures (1899)

Joseph Haydn: Fantasia in C (1789)

Frédéric Chopin: Waltz No. 5 in A-Flat (1840)

Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Overture (1723)

Antonín Dvorák: Symphony No. 1 in c 'The Bells of Zlonice' (1865)

Percy Grainger: Green Bushes (1906)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Ludwig Spohr: Adagio from Nonet (1813)

Sir William Walton: Lento from Sonata for Strings (1971)

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (1865)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Sonata No. 10 (1778)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Eric Coates: Ballad for Strings (1904)

Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart (1869)

Astor Piazzolla: Rio Sena (1955)