WCLV Program Guide 07-13-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Iain Farrington "One Night in Seville (after Bizet)" ArtDeco Trio

Franz Waxman "Carmen" Fantasy Rodney Mack, tr; Barcelona Sym Orch/Lawrence Foster

Georges Bizet "Serenade" Peter Vanhove, p

Wilhelm Stenhammar Serenade in F, Op 31 (1911-13) Gothenburg Sym Orch/Neeme Jarvi

Carl Michael BELLMAN Song 38 Martin Best, t

eter Tchaikovsky "The Months (The Seasons)," Op. 37 Vladimir Ashkenazy, p

Peter Tchaikovsky "Ouverture solenelle," "1812," Op. 49 Minneapolis Sym Orch/Antal Dorati

Alexander Scriabin "Valse" in A-Flat, Op 38 Chicago Pro Musica

Frederic Chopin Cello Sonata in g minor, Op. 65 Fischer Duo

Adolphe Adam "La jolie fille de Gand" Queensland Sym/Andrew Mogrelia

Camille Saint-Saens Song, "Une flute invisible" Francois Le Roux, br; Graham Johnson, p

Camille Saint-Saens "Danse macabre," Op. 40 Francois Le Roux, br; Krysia Osostowicz, v; Graham Johnson, p

Camille Saint-Saens "Danse macabre," Op. 40 Philharmonia Orch

Camille Saint-Saens "Le rouet d'Omphale," Op. 31 Philharmonia Orch

Camille Saint-Saens "La Jeunesse d'Hercule," Op. 50 Philharmonia Orch

John Stanley "The Choice of Hercules" John Wallace, tr; The Wallace Collection; English

Richard Strauss "Stimmungsbilder," Op. 9 Ian Hobson, p

Richard Strauss "Schlagobers," Op. 70 Tokyo Metropolitan Sym Orch/Hiroshi Wakasugi



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

George Frideric Handel "Samson" Danielle de Niese, s; English Concert/Harry Bicket

George Frideric Handel Suite from the operas "Florindo" and "Daphne" Parley of Instruments/Peter Holman

Bohuslav Martinu Three Czech Dances (1926) Radoslav Kvapil, p

Antonin Dvorak "Czech Suite," Op 39 Bournemouth Sym/Jose Serebrier

Constant Lambert Ballet, "Tiresias" English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones

Ludwig van Beethoven Aria, "Prufung des Kussens," WoO 89 Thomas Hampson, br; Vienna Concentus Musicus/Nikolaus Harnoncourt

Ludwig van Beethoven Piano Sonata #22 in F, Op 54 Ian Hobson, p

Antonio Vivaldi Four-Violin Concerto in B-Flat, R 553 Europa Galante/Fabio Biondi, v

Anton Zemlinsky String Quartet #1 in A, Op 4 Lasalle String Quartet

Franz Schubert "Moment musical" No. 3 in f Stephen Hough, p



06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Isaac Albéniz El Puerto, from Iberia Lang Lang, piano

Ernesto Lecuona Canto del Guajiro Thomas Tirino, piano

Manuel Ponce Estrellita Jorge Federico Osorio, piano

Peter Tchaikovsky Hamlet, Fantasy Overture, Op. 67 Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel

Manuel de Falla Nights in the Gardens of Spain Martha Argerich, piano Orchestre de Paris Daniel Barenboim

Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 3 in F, Op. 70 Angel Romero, guitar English Chamber Orchestra Raymond Leppard

Carlos Chávez Symphony No. 4, "Sinfonía Romántica" Mexico City Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz

Anatol Liadov Russian Dance Andrés Díaz, cello; Samuel Sanders, piano

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Valerie Kahler

Alexander Krein: Jewish Sketches No. 2, Op. 13, for clarinet and string quartet Movement 1: Andante con moto David Krakauer, clarinet; Jennifer Orchard, violin; Dennis O’Boyle, violin; Marylene Gingras-Roy, viola; Aron Zelkowicz, cello

Felix Mendelssohn, arr. Aron Zelkowicz: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, Movement 2: Scherzo, Allegro vivace Musicians from the Pittsburgh Symphony Orchestra: Jennifer Orchard, violin; Andrew Fuller, violin; Dennis O'Boyle, violin; Regi Papa, violin; Marylene Gingras-Roy, viola; Laura Fuller, viola; Aron Zelkowicz, cello; Michael DeBruyn, cello; John Moore, bass Pittsburgh Jewish Music Festival, Temple Emanuel of South Hills, Pittsburgh, PA

Piano Puzzler Contestant: Judy Delaney from Rochester, NY

Frederic Chopin: Prelude No. 4 in E minor Maurizio Pollini, piano

Nino Rota: La Strada Ballet Suite WDR Symphony Orchestra; Giacomo Sagripanti, conductor Klaus von Bismark Hall, WDR Broadcasting House, Cologne, Germany

Benjamin Britten: Four Sea Interludes from Peter Grimes, Movement 3: Moonlight Virginia Symphony; JoAnn Falletta, conductor

Bohuslav Martinu: Butterflies in the Flowers Liza Stepanova, piano Hugh Hodgson School of Music and UGA Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Teng Yu-Hsien: Flowers in the Rainy Night Taipei Music Academy Festival Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Taipei Music Academy and Festival, Caroline H. Hume Concert Hall, San Francisco, CA

Rick Sowash: Seasonal Breezes: Spring Breeze, Summer Breeze, Autumn Breeze, Winter Breeze Sylvan Trio: Suzanne Bona, flute; Josh Aerie, cello; Greg Kostraba, piano First Congregational Church of Webster Groves, Webster Groves, MO

Jerome Moross: Symphony No. 1 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra - Classic Series, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

10:00:00 Camille Saint-Saens Song "Une flute invisible" Francois Le Roux, br; Graham Johnson, p Hyperion CDA-66856 Songs By Camille Saint-Saens 3:06

10:03:06 Camille Saint-Saens "Danse macabre" Op. 40 Francois Le Roux, br; Krysia Osostowicz, v; Graham Johnson, p Hyperion CDA-66856 Songs By Camille Saint-Saens 2:34

10:05:40 Camille Saint-Saens "Danse macabre" Op. 40 Philharmonia Orch London 425021-2 Saint-Saens: Danse Macabre 6:56

10:12:36 Camille Saint-Saens "Le rouet d'Omphale" Op. 31 Philharmonia Orch London 425021-2 Saint-Saens: Danse Macabre 7:42

10:20:18 Camille Saint-Saens "La Jeunesse d'Hercule," Op. 50 Philharmonia Orch London 425021-2 Saint-Saens: Danse Macabre 16:55

10:37:13 John Stanley "The Choice of Hercules" John Wallace, tr; The Wallace Collection; English Nimbus NI-5155 Rule Britannia 1:45

10:38:58 Richard Strauss "Stimmungsbilder," Op. 9 Ian Hobson, p Arabesque Z-6567 Richard Strauss: Burleske and Parergon 15:48

10:54:46 Richard Strauss "Schlagobers," Op. 70 Tokyo Metropolitan Sym Orch/Hiroshi Wakasugi MHS 514507-L Strauss: Schlagobers, Ballet Music, Op. 70 1:40

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

11:05:00 Amy Beach Symphony in e, Op 32, "Gaelic" Royal Phil/Karl Krueger Our Musical Past OMP-105 American Tone Poems 35:23

11:40:23 Trad Scottish Folksong "Bobby Shaftoe" St Charles Singers/Jeffrey Hunt MSR Classics MS-1606 Bushes & Briars 1:35

11:41:58 McEwen Scottish Rhapsody "Prince Charlie" Rachel Barton Pine, v; Scottish Chamber Orch/Alexander Platt Cedille CDR-90000083 (2) Scottish Fantasies for Violin and Orchestra 12:55

11:54:53 Johann Paul von Westhoff Unaccompanied Violin Suite in A Rachel Barton Pine, v Cedille CDR-90000078 Solo Baroque 1:34

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded Various - A pianist speaks of his passion for rocket science and his work with NASA, a talented teen violinist plays Beethoven and shares how an accident transformed his musicianship, a young composer shares a piece inspired by the loss of a loved one, and a versatile saxophonist plays Coltrane

Ayaan Ahmad, 16, violin, from Sharon, MA Op. 12, No. 1 - Violin Sonata in D major, ‘Allegro con brio’ Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Elisa Johnson, 18, composer, from Seattle, WA Lost Without You Elisa Johnson (b. 2004)

Peter Dugan, piano A Child Is Born Thaddeus Joseph Jones (1923-1986)

Qing Ng, 18, violin, from Madison, WI (JCKYAA Recipient) – Remote (Audio for the Arts)

Opus 1, No. 20 - Solo Violin Caprice in D Major, 'Allegretto' Niccolò Paganini (1782-1840)

Harry Jo, 15, saxophone, from Pleasanton, CA Naima John Coltrane (1926-1967)

Alex Chen, 17, piano, from Chesterfield, MO – Remote (Midtown Sound House) Miroirs, Mvmt. III, "Une Barque sur L'Ocean" Joseph Maurice Ravel (1875-1937)

Reprise from Elisa Johnson Lost Without You

13:00 CLASSICAL WEEKEND with John Mills

Padre Antonio Soler: Sonata No. 7 in C (1770)

Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut (1907)

Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D (1945)

Máximo Diego Pujol: Suite mágica (2008)

Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e 'From the New World' (1893)

Traditional: Skye Boat Song

Germaine Tailleferre: Piano Trio (1917)

Franz Liszt: Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade' (1838)

15:00 LIVE FROM THE GRAND TETON MUSIC FESTIVAL with Donald Runnicles & Jeff Counts

James Ehnes with the Grand Teton Music Festival Orchestra

Samuel Coleridge-Taylor: Ballade in a Op 33--Christian Reif, conductor

Anton Webern: Im Sommerwind--Donald Runnicles, conductor

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 g Op 26--James Ehnes, violin; Donald Runnicles, conductor

16:00 CENTER STAGE AT WOLF TRAP with Lee Anne Myslewski & Rich Kleinfeldt

Arnaud Sussman, Paul Neubauer, David Finckel & Wu Han

Antonin Dvořák: Violin Sonatina in G Op 100

Josef Suk: Piano Quartet in a Op 1

Preview: Atlantic Brass Quintet - Dmitri Shostakovich (arr Johannes C. Schott): Jazz Suite No. 1 (1934)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Classical Music in the Movies, Pt. 4

Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (excerpt) [Unfaithfully Yours]—London Symphony / Claudio Abbado

Richard Wagner: Tannhäuser Overture (excerpt) [Unfaithfully Yours] —Leipzig Gewandhaus Orchestra/ Andris Nelsons

Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini (excerpt) [Unfaithfully Yours]—Cleveland Orchestra / Riccardo Chailly

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries [Once More with Feeling]—Cleveland Orchestra/ Franz Welser-Möst

Ludwig van Beethoven: First movement (excerpt) from Symphony No. 9 Op 125 'Choral' [Woman of Straw]—Cleveland Orchestra/Franz Welser-Möst

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture [Woman of Straw]—Norwegian National Opera Orchestra/Rinaldo Alessandrini

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 in e Op 28/4 [Five Easy Pieces, 50 Shades of Grey]—Daniil Trifonov, piano

Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto in d after Alessandro Marcello BWV 974 [50 Shades of Grey]—Alexandre Tharaud, piano

Dmitri Shostakovich: Suite No. 1 for Variety Orchestra: Waltz No.1 [Eyes Wide Shut]—Philip Edward Fisher, piano; Brodsky Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart: Sull’ aria…Che soave zeffiretto from The Marriage of Figaro [The Shawshank Redemption, The Man Who Wasn’t There]—Carol Vaness & Nuccia Focile, sopranos; Scottish Chamber Orchestra/Sir Charles Mackerras

Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Piano Sonata No. 8 Op 13 'Pathétique' [The Man Who Wasn’t There]—Daniel Barenboim, piano

Peter Tchaikovsky: Second movement (excerpt) from Symphony No. 6 ‘Pathétique’ [Sweet Bird of Youth, Minority Report]—Cleveland Orchestra/Lorin Maazel

Leonard Bernstein: America from West Side Story [Vice]—Tatiana Troyanos, Angelina Réaux, Cleveland-born Stella Zambalis, & Luise Edeiken; Orchestra/Leonard Bernstein

Claude Debussy (arr Lucien Cailliet): Suite bergamasque: Clair de lune [Ocean’s Eleven]—Philadelphia Orchestra/Eugene Ormandy

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: 1948 on Stage - "Kiss Me, Kate" is the headliner, but there's also "Where's Charley?," which gave us Frank Loesser's Broadway debut; an astonishing collaboration between Kurt Weill and Alan Jay Lerner; Bea Lillie clowning her way through "Inside USA," and much more

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

César Franck: Symphony in d (1888)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – BBC Scottish Symphony Orchestra, Ryan Wigglesworth, conductor; Stephen Hough, piano

Hans Abrahamsen: Suite from ‘The Snow Queen’

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Igor Stravinsky: The Fairy’s Kiss

Max Bruch: Scottish Fantasy—Nicola Benedetti, violin; BBC Scottish Symphony Orchestra; Rory Macdonald, conductor



22:00 OVATIONS: 2021 Cleveland International Piano Competition – Final Round Performance, recorded 8/6/2021, aired as part of WCLV’s 50 Days of CIPC

The first two of four finalists perform concertos with The Cleveland Orchestra, Jahja Ling, conductor

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat Op 23—Byeol Kim, piano (South Korea)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d Op 30—Yedam Kim, piano (South Korea)

23:20 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F (1802)

Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles (1910)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' (1713)

Francisco Tárrega: La´grima (1881)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden (1897)