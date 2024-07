WCLV Program Guide 07-05-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Marin Marais "Couplets de Folies" Lucie Horsch, r; Academy of Ancient Music

Sainte-Colombe Suite in a Jordi Savall, viga

Max Bruch Violin Concerto No. 3 in d minor, Op. 58 Andreas Krecher, v; Wuppertal Sym Orch/Gernot Schmalfuss

Julius Weismann "Tanz-Fantasie," Op. 35 (1910) Birgitta Wollenweber, p

Solon Michaelides "Dawn at the Parthenon" (1934) Thessaloniki State Sym/Zoi Tsokanou

Arnold Bax "Romantic Overture" London Phil/Bryden Thomson

Alexander Glazunov Overture #1 on Three Greek Themes, Op 3 Hong Kong Phil/Kenneth Schermerhorn

Francesco Rosetti Two-Horn Concerto in A-Flat B Tylsar, Z Tylsar, fh; Capella Istropolitana/Frantisek Vajnar

Mel Bonis "Scenes enfantines," Op. 92 Mengyiyi Chen, p

Siegfried Wagner "Der Kobold," Op 3 Rheinland-Pfalz State Phil/Werner Andreas Albert

Richard Wagner "Der fliegende Hollander (The Flying Dutchman)" Vienna Phil/Sir Georg Solti

Theo Verhey "Pavane Oubliee" (1995) Godelieve Schrama, h; Netherlands Radio Chamber Orch/Micha Hamel

Henriette Bosmans Song, Le diable dans la nuit (1935) Julia Bronkhorst, s, Maarten Hillenius, p

Jules Massenet "Manon"-Ballet Royal Opera House Orch/Richard Bonynge

Jules Massenet 10 pieces de genre," Op. 10 Aldo Ciccolini, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johannes Brahms "Hungarian Dances" Budapest Festival Orch/Ivan Fischer

Rezso Sugar Hungarian Children's Songs David Starobin, g

Franz Liszt "Hungarian Rhapsody" No. 9 in E-flat, "Carnival in Pest" Philharmonia Hungarica/Willi Boskovsky

Hungarian ANON 17th c "Thokoly's War Council" Kecskes Ensemble

Robert Schumann Piano Sonata No. 1 in f-sharp, Op. 11 Jerome Rose, p

Reinhard Keiser "Croesus" Berlin Academy for Ancient Music/Rene Jacobs

Percy Grainger "Ramble on Love," arranged from "Der Rosenkavalier" Percy Grainger, p

Richard Strauss "Der Rosenkavalier," Op. 59 Royal Concertgebouw Orch/Mariss Jansons

Frederick the Great FRIEDRICH II Recorder Sonata in B-Flat Michala Petri, r, Hanne Petri, hc, David Petri, vc

Prince Louis Ferdinand Rondo, Op 13 Horst Gobel, p; Pomorska Phil/Takao Ukigaya

Henry VIII "If love now reigned" Pro Arte Recorder Ensemble

Ludwig van Beethoven Aria, "Mit Madeln sich vertragen," WoO 90 Thomas Hampson, br; Vienna Concentus Musicus/Nikolaus Harnoncourt

John Phillip SOUSA The Thunderer March Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel

Johann Strauss II Polka schnell, Unter Donner und Blitz, Op. 324 Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Johannes Brahms Three Chorale Preludes American Horn Quartet

Ludwig van Beethoven Septet in E-flat, Op. 20 Nash Ensemble

Arthur Bliss "Checkmate" (1937) Royal Scottish National Orch/David Lloyd-Jones

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)

Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue (1936)

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium (1610)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D 'Goldfinch' (1728)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896)

Eugène d'Albert: The Departure: Overture (1898)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Anthony Holborne: Galliard No. 4 (1599)

Federico García Lorca: Sevillanas del siglo XVIII (1931)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)

Felix Mendelssohn: Andante in E (1847)

John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)

Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque (1930)

Louiguy: La vie en rose (1946)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b (1738)

Anonymous: Spiritual 'Were You There?'

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Leroy Anderson: The Typewriter (1950)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Marc-André Hamelin: Etude No. 4 in c 'After Alkan' (2005)

Sir Stephen Hough: Etude de concert (1998)

Luca Moscardi: Suite for Piano 4 Hands (2020)

Peter Tchaikovsky: Festival Overture on the Danish National Anthem (1866)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances (1940)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 (1878)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Franz Schubert: Gloria from Mass No. 6 (1828)

Antonín Dvorák: Symphony No. 7 in d (1885)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Paul Ben-Haim: Berceuse sfaradite (1945)

Paul Ben-Haim: Canzonetta (1939)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 9 (1823)

Johann Friedrich Fasch: Concerto for 2 Horns 'The Hunt' (c.1730)

Alexander Borodin: Symphony No. 2 in b (1876)

Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C (1787)

Johannes Brahms: Rhapsody in b (1879)

Marc-Antoine Charpentier: Te Deum: Prélude (1698)

Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Tambourins (1737)

Augusta Holmès: Irlande (1882)

John Field: Nocturne No. 1 in E-Flat (1812)

Frederick S. Converse: The Mystic Trumpeter (1904)

Maurice Jarre: Ryan's Daughter: Suite (1970)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Dani Howard: Argentum (2017)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Joseph Lamb: American Beauty Rag (1913)

Frank Martin: Gigue from Trio on Popular Irish Melodies (1925)

Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 (1902)

Ernö Dohnányi: The Veil of Pierrette: Wedding Waltz (1909)

Joachim Raff: Allegro from Octet for Strings (1872)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Gabriel Fauré: Impromptu No. 3 in A-Flat (1883)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Florence Price: Allegro from Symphony No. 1 (1932)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Quartet (1796)

Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)

Gordon Jacob: Trio for Flute, Oboe & Piano (1958)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 3 in C 'English' (1889)

Bohuslav Martinu: The Frescoes of Piero della Francesca (1956)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Frank Martin: Trio on Popular Irish Melodies (1925)

Ernest Bloch: Concerto Grosso No. 1 for Strings & Piano (1925)

Jacques Ibert: Divertissement (1930)

Samuel Wesley: Symphony No. 6 in B-Flat (1802)

Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in a 'The Sea and the Gulls' (1917)

Domenico Scarlatti: Sonata in G (1750)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 7 'Razumovsky No. 1' (1806)

Sir Edward Elgar: Violin Concerto in b (1910)

Johann Friedrich Fasch: Sinfonia for Strings in g (1727)

Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' (1924)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier