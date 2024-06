WCLV Program Guide 06-29-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

George Frideric Handel Giulio Cesare English Chamber Orch/Richard Bonynge

Mario Castelnuovo-Tedesco Julius Caesar, Op. 78 West Australian Sym Orch/Andrew Penny

Robert Schumann Julius Caesar Overture in f, Op. 128 Dusseldorf Phil/Florian Merz

Francois-Joseph Gossec Symphonie a 17 parties Orchestra della Svizzera Italiana/Diego Fasolis

Francois Joseph Gossec Tambourin Michala Petri, r; Lars Hannibal, g

Isaac Albeniz Iberia, Book 2 Alicia de Larrocha, p

Emmanuel Chabrier Espana Rhapsody Minnesota Orch/Eiji Oue

Isaac Albeniz Rapsodia espanola, Op. 70 Alicia de Larrocha, p, London Phil/Rafael Fruhbeck de Burgos

Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 in E-Flat, K. 375 Chamber Orch of Europe

Tielman Susato The Danserye (1551) Millar Brass Ensemble/Vincent Cichowicz

Anonymous Bransles de Village Piffaro Renaissance Band

Louise Farrenc Piano Quintet No. 2, Op. 31 Linos Ensemble

Henri Barraud Romance John Mack, ob; Eunice Podis, p

Camille Saint-Saens Havanaise, Op. 83 Kyung-Wha Chung, v; Royal Phil

Ernesto Lecuona Rapsodia negra Thomas Tirino, p; Polish National Radio Sym/Michael Bartos

Ernesto Lecuona Cuba at Arms (One-Step) Thomas Tirino, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Jules Massenet Werther Regine Crespin, s; Vienna Volksoper Orch/Georges Sebastian

Edouard Lalo String Quartet in E-Flat, Op 45 Daniel String Quartet

Claudio Monteverdi Vespro della beata vergine Michael Murray, o; Empire Brass

Franz Joseph Haydn La fedelta premiata Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Franz Joseph Haydn Horn Concerto No. 1 in D, H VIId:3 Ab Koster, horn; L'Archibudelli

Verne Reynolds Music for Five Trumpets Los Angeles Phil Brass

Hamelin Etude #7 (after Tchaikovsky) Marc-Andre Hamelin, p

Peter Tchaikovsky Sleeping Beauty, Op. 66 Philharmonia Orch/John Lanchbery

Franz Schubert Four Landler, D 814 Yaara Tal, Andreas Groethuysen, p

Hermann Regner Six Landler (1986) Les Vents de Montreal

Josef Lanner Landler, Original Oberosterreichischer, Op 186 Vienna Biedermeyer Ensemble

Jacques Offenbach Gaite Parisienne Monte Carlo Phil/Manuel Rosenthal

Henry Balfour Gardiner Evening Hymn (Te lucis ante terminum) Trinity College Cho, Cambridge/Richard Marlow

Henry Balfour Gardiner Comedy Overture (1918) London Sym Orch/Richard Austin

Henry Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance Indianapolis Sym Orch/Raymond Leppard

Francesco Geminiani The Enchanted Forest CBC Vancouver Orch/JE Gardiner

Johann Sebastian Bach Cantata No. 140, Wachet auf, ruft uns die Stimme (Sleepers Wake) Monteverdi Cho, English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Francisco Tárrega Fantasia sobre motivos de Verdi's "La Traviata" Rafael Padron, guitar

Georg Philipp Telemann Fantasia No. 9 in E Viviana Guzman, flute

Franz Liszt Fantasia on Hungarian Folk Themes Jorge Bolet, piano London Symphony Orchestra Ivan Fischer

Joaquin Rodrigo Fantasia para un gentilhombre (Fantasy for a Gentleman) Eduardo Fernandez, guitar English Chamber Orchestra Miguel Gomez Martinez

Henrico Albicastro Sonata "La Follia" Manfredo Kraemer, violin Hespèrion XXI Jordi Savall

Howard Blake Bassoon Concerto, Op. 607 Gustavo Nunez, bassoon Academy of St. Martin in the Fields Sir Neville Marriner

Silvestre Revueltas La noche de los Mayas Jalapa Symphony Orchestra Luis Herrera de la Fuente

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez Movement 3: Allegro gentile Milos Karadaglic, guitar; London Philharmonic Orchestra; Yannick Nezet-Seguin, conductor

Lili Boulanger: D'un soir triste Lucerne Festival Orchestra; Yannick Nezet-Seguin, conductor Lucerne Festival, Concert Hall KKL, Lucerne, Switzerland

Piano Puzzler Contestant: Cayce Wilkinson calling from Council Bluffs, Iowa

Claude Debussy: Preludes, Book 1: Voiles (Veils) Paul Crossley, piano

Zoltan Kodaly: Serenade for two violins and viola, Op. 12 Justin Bruns, violin; Jun Ching Lin, violin; Cathy Lynn, viola Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA

Antonin Dvorak: Piano Quintet No. 2 in A Major, Op. 81, B. 155: III. Scherzo (Furiant). Molto vivace Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Yeri Roh, violin; Tien-Hsin Cindy Wu, viola; Sterling Elliott, cello

Samuel Barber: Symphony No. 1, Op. 9 Orchestre de la Suisse Romande, Roderick Cox, conductor CHRTS, Victory Hall, Geneva, Switzerland

Dmitri Shostakovich: Sonata for Cello and Piano in D minor, Op. 40, movement 4 Sterling Elliott, cello; Wynona Wang, piano Tippet Rise Art Center, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 6, Op. 10 No. 2 Jonathan Biss, piano

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Jacqueline Gerber

Quincy Jones: The Color Purple: Theme (1985)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' (1869)

Aaron Copland: Billy the Kid: Suite (1938)

George Frideric Handel: Polonaise from Concerto Grosso (1739)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881)

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

Frédéric Chopin: Tarantelle (1841)

Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)

Bernard Herrmann: Psycho: A Narrative for Orchestra (1968)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band (1911)

Anthony Holborne: Almaine 'The Night Watch' (1599)

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded October 2022

We meet a teenage pianist with an affinity for horror movie scores, a percussionist who adapts Debussy for marimba, a talented violinist who likes to read books upside down, and an outstanding trio from Utah play Café Music. They all answer the question -- why classical music?

Jane Story, 16, violin, from Stevens Point, WI - Praeludium and Allegro (In the style of Pugnani) Fritz Kreisler (1875-1962)

Aleo Esparza, 18, percussion, from Chicago, IL - Children's Corner, L. 113 - I. Doctor Gradus ad Parnassum Claude Debussy (1862-1918) arr. Aleo Esparza

Vladimir Tsiper, 15, violin, from Eagan, MN - Four Preludes (Op 34, Nos. 2, 6, 17, 20) Dmitri Shostakovich (1906-1975) arr. Dmitri Tsyganov (1903-1992)

Matthew Hahn, 15, piano, from Lake Forest, IL - Ballade No.2 in F major, Op.38 Frédéric Chopin (1810-1849)

Virtuosi Trio: Hannah Jean Baker, 19, piano, from North Salt Lake, UT, Sarah Noelle Baker, 17, cello, from North Salt Lake, UT, & Olivia Owens, 16, violin, from Orem, UT - Café Music (Mvmt I) Paul Schoenfield (b. 1947)

Peter Dugan, piano - Three Preludes for Piano, Prelude 1 George Gershwin (1898-1937)

13:00 CLASSICAL WEEKEND with John Mills

Bernard Herrmann: North by Northwest: Main Title (1959)

Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude (1958)

Robert Schumann: Fantasie in C (1853)

Samuel Coleridge-Taylor: Fantasiestücke (1895)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F (1812)

Benjamin Britten: A Simple Symphony (1934)

Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Suite (1938)

15:00 LIVE FROM THE GRAND TETON MUSIC FESTIVAL with Donald Runnicles & Jeff Counts

Ohlsson plays Beethoven 6/29/24

GTMF Orchestra /Donald Runnicles; Garrick Ohlsson, piano

Ludwig van Beethoven: Egmont Overture Op 84

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C Op 15

16:00 CENTER STAGE AT WOLF TRAP with Lee Anne Myslewski & Rich Kleinfeldt

St. Lawrence String Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 15 in d K 421

Johannes Brahms: String Quartet No. 2 in a Op 51/2

Preview: Piotr Szewczyk: The Rebel--Sybarite5

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Rózsa’s Ben-Hur – A Master’s Masterpiece

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Overture—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Gratus’ Entry to Jerusalem—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Fertility Dances & Arrias’ Party—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prince of Peace—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: The Mount & The Sermon—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Recognition—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Marcia Romana—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Victory Parade—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Chariot Race—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Balthasar—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Battle Preparations—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Naval Battle—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

Miklós Rózsa: Ben-Hur: The Miracle & Finale—MGM Studio Orchestra/Miklós Rózsa

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: Television Musicals

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Richard Addinsell: Suicide Squadron: Warsaw Concerto (1941)

Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e 'From the New World' (1893)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – NDR Elbphilharmonie, Karina Canellakis, conductor; Kian Soltani, cello

Benjamin Britten: Sinfonia da Requiem

Dmitri Shostakovich: Cello Concerto No. 1

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3—Berlin Philharmonic, Claudio Abbado, conductor

22:00 OVATIONS: ChamberFest Cleveland Mystical Reveries

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER: Mystery (Rosary) Sonata No. 1 in D Minor ‘The Annunciation’ Praeludium, Aria & Variations, Finale - Alexi Kenney, violin; Bridget Kibbey, harp

CARL PHILIPP EMANUEL BACH: Sonata in G Minor H. 542.5 (BWV 1020) - Alexi Kenney, violin; Bridget Kibbey, harp

ROBERT SCHUMANN: Adagio and Allegro Op 70 - Nelson Ricardo Yovera Perez, horn; Adam Golka, piano

JOHN ADAMS: Selections from John’s Book of Alleged Dances: Dogjam, Alligator Escalator, Toot Nipple, Habanera, Judah to the Ocean - Alexi Kenney, violin; Diana Cohen, violin; Milena Pajaro-van de Stadt, viola; Annie Jacobs-Perkins, cello

JOHANNES BRAHMS: Piano Trio No. 2 in C - Roman Rabinovich, piano; Joseph Lin, violin; Oliver Herbert, cello

23:14 QUIET HOUR with Rob Grier

George Frideric Handel: Larghetto from Harp Concerto (1738)

Tobias Picker: Old and Lost Rivers (1986)

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande (1722)

Sir William Walton: Henry V: Two Pieces for Strings (1944)

Eric Whitacre: Goodnight, Moon (2011)

Joseph Joachim: Romance in B-Flat (1850)

Jean Françaix: Harpsichord Concerto: Menuet (1959)

Carl Hillman: Lullaby (1910)

Alexander Scriabin: Poème (1903)