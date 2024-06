WCLV Program Guide 06-26-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Johann Sebastian Bach Goldberg Variations, BWV 988 Repast Baroque Ensemble MSR Classics MS-1661 Bach Goldberg Variations 5:17

0:05:17 Kurt Weill "Kleine Dreigroschenmusik (Little Threepenny Music)" St Luke's Orch/Julius Rudel Musicmasters MMD-60164-A N/A 18:57

0:25:40 Johann Pez Concerto Grosso/Sinfonia in g Les Muffatti/Peter van Heyghen Ramee RAM-0705 Pez: Overtures, Concerti 17:29

0:43:09 Alessandro A. Scarlatti Concerto grosso #1 in f Naples Scarlatti Orch/Ettore Gracis DG Archiv 459454-2 (2) 6 Sinfonie di Concerti Grossi Nos. 1-6 11:27

0:54:36 Girolamo FANTINI Trumpet and Organ Sonata No. 5, detta del'Adimari Richard Giangiulio, tr, Paul Riedo, o Crystal CD-666 Pistons and Pipes 1:31

1:00:00 Josef Lanner Abendsterne Waltzes, Op 180 Orch/Robert Stolz RCA 67890-2 (12) Wiener Musik 5:48

1:05:48 Josef Strauss Waltzes, Die Nasswalderin, Op 267 Vienna Phil/Lorin Maazel RCA 68421-2 (2) New Year's Concert 1996 6:28

1:13:52 Fritz Kreisler Viennese Rhapsodic Fantasietta Fritz Kreisler, v; Orch/Donald Voorhees RCA 5910-2-RC The Immortal Fritz Kreisler - Legendary Performances 8:30

1:22:22 Robert Schumann Kreisleriana, Op. 16 Jerome Rose, p Monarch Classics M-20062 Schumann 32:36

1:54:58 Dmitri Kabalevsky The Comedians, Op 26 Armenian Phil/Loris Tjeknavorian ASV CDDCA-967 Kabalevsky: Suites from Romeo and Juliet, The Comedians & Colas Breugnon 1:36

2:00:00 Julius Ernst Wilhelm Fucik Florentiner March Royal Scottish National Orch/Neeme Jarvi Chandos CHSA-5158 A Festival of Fucik 5:20

2:05:20 Josef Foerster Violin Concerto No. 2 in d, Op. 104 Ivan Zenaty, v; BBC Sym/Jiri Belohlavek Supraphon SU-3961-2 Foerster: Violin Concertos 33:47

2:39:07 Francois Couperin Organ Mass #2, pour les couvents Anthony Newman, o Newport Classic NCD-60041 N/A 1:32

2:40:39 Jean-baptiste FORQUERAY Clavier Suite No. 1 Mitzi Meyerson, hc MD+G Recordings 6051101-2 (2) Pieces De Clavecin 4:03

2:44:42 Fritz Kreisler La Precieuse in the style of Couperin Bronislaw Gimpel, v; Stuttgart Pro Music Orch/Curt Cremer Vox CDX2-5523 (2) N/A 3:19

2:48:01 Francois Couperin Pieces a deux clavecins Kenneth Slowik, hc; James Weaver, hc RCA-DHM 77327-2 Couperin: Concerts Royaux, Pieces A Deux Clavecins 6:21

2:54:22 Joseph Boudin de Boismortier Divertissement de campagne Ensemble Les Festes Galantes Valois V-4625 Les Festes Galantes 1:38

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 John Jenkins Fantasy 7 in c Hesperion XX Astree E-8724 Consort Music For Viols in Six Parts 5:20

3:05:20 Alexander Glazunov String Quartet #4 in a, Op 64 Utrecht String Quartet MD+G 6032245-2 (5) Glazunov Complete String Quartets 33:33

3:38:53 Reinhold Gliere Twelve Sketches, Op. 47 Anthony Goldstone, p Olympia OCD-711 Gliere Piano Music 1:47

3:40:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in F, K. 76/K 42a Vienna Concentus Musicus/Nikolaus Harnoncourt Deutsche Harmonia Mundi 63970-2 (2) Mozart * Early Symphonies 14:32

3:55:12 Dmitri Kabalevsky Romeo and Juliet Suite, Op 56 Armenian Phil/Loris Tjeknavorian ASV CDDCA-967 Kabalevsky: Suites from Romeo and Juliet, The Comedians & Colas Breugnon 1:39

4:00:00 Fritz Kreisler Liebesfreud Vladimir Ashkenazy, p London 470291-2 Rachmaninov- Piano Transcriptions 5:42

4:05:42 Richard Wagner Parsifal Orch/Leopold Stokowski Cala CACD-0535 Stokowski conducts scenes from Russian and German opera 16:40

4:23:55 Boris Blacher Concertante Musik (1937) Dresden Phil/Herbert Kegel Berlin Classics 0090152-BC Symphony No. 2 / Piano Concerto 10:03

4:33:58 Franz Danzi Sinfonia Concertante in B-Flat, Op 41 James Galway, f; Sabine Meyer, cl; Wurttemberg Chamber Orch/Jorg Faerber RCA 61976-2 Danzi 20:50

4:54:48 Nicolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan (1899-1900) Westwood Wind Quintet Crystal CD-353 Sextour a Vent 1:25

5:00:00 Johannes Brahms Hungarian Dances Berlin Staatskapelle/Otmar Suitner Denon 81757-4597-2 Hungarian Dances 5:03

5:05:03 Franz Joseph Haydn Symphony No. 101 in D, Clock London Classical Players/Sir Roger Norrington EMI CDC5-55111-2 Haydn: Symphonies Nos. 99-104 28:58

5:35:48 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3 in E, BWV 1006 Philadelphia Orch/Eugene Ormandy CBS MLK-39431 Bach's Greatest Hits Vol. 1 3:45

5:39:33 Cesar Franck Piece heroique San Francisco Sym Orch/Pierre Monteux RCA 61967-2 Symphony in D Minor 8:04

5:47:37 Dietrich Buxtehude Chaconne in e Simon Bolivar Sym Orch, Venezuela/Keri-Lynn Wilson Dorian XCD-90254 Danzon 6:32

5:54:09 Dietrich Buxtehude Chorale Prelude, Wir danken dir, Herr Jesu Christ Wolfgang Rubsam, o Bellaphon 690-01-035 Das Orgelwerk - Folge 9 1:27

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

William Bolcom: Knockout: A Rag (2012)

Brian Dykstra: Spring Beauties Rag (1996)

Ernest Bloch: Suite symphonique (1944)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 after Corelli in d 'La Follia' (1726)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c (1801)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 7 in A-Flat 'Polonaise-fantaisie' (1846)

Gustav Holst: A Somerset Rhapsody (1907)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Mario Castelnuovo-Tedesco: Scherzo from Guitar Quintet (1950)

Jorge Morel: Danza Brasileira (1970)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 28 in A (1816)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie (1884)

George Frideric Handel: Dixit Dominus (1707)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)

César Franck: Les Djinns (1884)

Adolphe Adam: Giselle: La chasse (1841)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 39 in G 'Gypsy' (1795)

R. Nathaniel Dett: O Holy Lord (1916)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partners! (1941)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Robert Schumann: March from Fantasie in C (1836)

Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie (1891)

Dave Grusin: The Goonies: Fratelli Chase (1985)

Dave Grusin: On Golden Pond: Main Theme (1981)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Albert Ketèlbey: In a Persian Market (1921)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e 'Fandango' (1756)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko (1869)

Franz Schubert: Der Entfernten (1816)

Franz Schubert: Marche militaire No. 1 (1822)

Gioacchino Rossini: Grand Overture (1810)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)

John Philip Sousa: The American Maid: Overture (1909)

John Philip Sousa: March of the Royal Trumpets (1892)

Béla Bartók: Rhapsody No. 1 (1928)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Leos Janácek: Sinfonietta (1926)

Mikalojus Ciurlionis: The Sea (1907)

20:00 OVATIONS: ChamberFest ClevelandMystical Reveries

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER: Mystery (Rosary) Sonata No. 1 in D Minor ‘The Annunciation’ Praeludium, Aria & Variations, Finale - Alexi Kenney, violin; Bridget Kibbey, harp

CARL PHILIPP EMANUEL BACH: Sonata in G Minor H. 542.5 (BWV 1020) - Alexi Kenney, violin; Bridget Kibbey, harp

ROBERT SCHUMANN: Adagio and Allegro Op 70 - Nelson Ricardo Yovera Perez, horn; Adam Golka, piano

JOHN ADAMS: Selections from John’s Book of Alleged Dances: Dogjam, Alligator Escalator, Toot Nipple, Habanera, Judah to the Ocean - Alexi Kenney, violin; Diana Cohen, violin; Milena Pajaro-van de Stadt, viola; Annie Jacobs-Perkins, cello

JOHANNES BRAHMS: Piano Trio No. 2 in C - Roman Rabinovich, piano; Joseph Lin, violin; Oliver Herbert, cello

21:45 OVATIONS POSTLUDE

George Frideric Handel: Larghetto from Harp Concerto (1738)

Tobias Picker: Old and Lost Rivers (1986)

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande (1722)

Sir William Walton: Henry V: Two Pieces for Strings (1944)

Eric Whitacre: Goodnight, Moon (2011)

Joseph Joachim: Romance in B-Flat (1850)

Jean Françaix: Harpsichord Concerto: Menuet (1959)

Carl Hillman: Lullaby (1910)

Alexander Scriabin: Poème (1903)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – anticipating composer/pianist George Walker’s birthday tomorrow.

George Walker: Lyric for Strings (1990)

George Walker: Piano Sonata No. 1 (1953)

George Walker: String Quartet No. 1 'Lyric' (1946)

George Walker: Antiphonys (1968)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Lyun Joon Kim: Elegy (1950)

Robert Moran: Notturno in Weiss (2006)

Franz Schubert: Ave Maria (1825)

Dmitri Shostakovich: Andante from Piano Concerto No. 2 (1957)

Peteris Vasks: Cantabile for String Orchestra (1979)

Percy Grainger: Colleen Dhas (1904)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings (1943)