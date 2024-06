WCLV Program Guide 06-25-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Nicolo Paganini 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Alexander Markov, v

Nicolo Paganini 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Alexander Markov, v

Heinrich Wilhelm Ernst Violin Concerto in f-sharp, Op 23 Ilya Grubert, v; Russian Phil/Dmitri Yablonsky

Maurice Ravel Bolero Detroit Sym Orch/Paul Paray

Paul Paray Theme et variations (1913) Flavio Varani, p

Charles Gounod Faust Detroit Sym Orch/Paul Paray

Aaron Copland The City Eos Orch/Jonathan Sheffer

Aaron Copland The Red Pony Suite New Philharmonia/Aaron Copland

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in G, K. 27 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p

Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D-Flat, Op. 10 Joshua Pierce, p; Slovak National Sym/Paul Freeman

John Cage Sonata #6 for Prepared Piano Joshua Pierce, p

Claude Debussy etudes, Bk 2 Aleck Karis, p

Georges Onslow Symphony No. 2 in d, Op. 42 Hradec Kralove Phil/Jean-Francois Leger

American Trad Sea Shanty, Blow the man down Robert Shaw Men's Cho/Shaw

Iain Farrington A Sea Shanty Shake-Up ArtDeco Trio

Malcolm Arnold Three Shanties, Op 4 Nash Ensemble

American Trad Sea Shanty, Whup, Jamboree Robert Shaw Men's Cho/Shaw

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

John Dowland Farwell Paul O'Dette, l

Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D, Op. 36 Vienna Phil/Claudio Abbado

Sulkhan Tsintsadze Six Quartet Miniatures Ostrobothnian Chamber Orch/Juha Kangas

Fikret Dzhamil Amirov Six Pieces Manuela Wiesler, f; Roland Pontinen, p

Sulkhan Tsintsadze Six Quartet Miniatures Ostrobothnian Chamber Orch/Juha Kangas

Claude Debussy Suite bergamasque Johana Harris, p

Claude Debussy Prelude a l'apres-midi d'un faune Los Angeles Phil/Erich Leinsdorf

Antonin Dvorak Cello Concerto in b minor, Op. 104 Peter Bruns, vc; Dresden Staatskapelle/Michael Helmrath

Friedrich Dotzauer Three Etudes for Unaccompanied Cello Anner Bylsma, vc

Germaine Tailleferre Les Maries de la Tour Eiffel Philharmonia Orch/Geoffrey Simon

5:02:29 Germaine Tailleferre Les Maries de la Tour Eiffel Philharmonia Orch/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8356 French Ballet Music of the 1920s 3:00

Louis Durey Flute Sonatine Bonita Boyd, f; Kimberly Schmidt, p

Arthur Honegger Pastorale d'ete New York Phil/Leonard Bernstein

Germaine Tailleferre Pastorale (1942) Marcia Eckert, p; Ruth Ehrlich, v

Darius Milhaud Suite provencale, Op. 152b Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson

Georges Auric Adieu, New York! (Fox-Trot) Peter Toperczer, p

Francis Poulenc Deux marches et un intermede (1937) Orch de Paris/Georges Pretre

Louis Durey Trois Chansons Basques, voice & winds (1919; text Cocteau) Marcel Quillevere, t; Ensemble Erwartung

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword (1739)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 8 'Habanera' (1878)

Dmitri Kabalevsky: Rhapsody on 'School Years' (1964)

Giuseppe Martucci: Giga (1892)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Johann Strauss Jr: A Night in Venice: Overture (1883)

Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in a 'Great' (1717)

Carl Stamitz: Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 (1775)

Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 82 'Bear' (1786)

William Grant Still: Suite 'From the Black Belt' (1926)

Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 1 (1813)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 (1878)

Percy Grainger: I'm Seventeen Come Sunday (1912)

Gustav Holst: A Winter Idyll (1897)

Traditional: Polska from 'Dorotea'

Edvard Grieg: Lyric Suite (1904)

Maurice Duruflé: Tota pulchra est from 'Motets on Gregorian Chants' (1960)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)

Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' (1838)

Fred Cornell: Carmen Ohio (1902)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Leo Sowerby: Fridays at Five from Symphony for Jazz Orchestra (1925)

Ferde Grofé: Mississippi Suite: Mardi Gras (1926)

Sir Alexander Mackenzie: Pibroch (1889)

Carl Czerny: Variations on a Theme by Rode 'La Ricordanza' (1822)

Johannes Brahms: Violin Concerto in D (1878)

Igor Stravinsky: Three Dances from 'The Firebird' (1910)

Ludwig van Beethoven: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1800)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Claude Debussy: Première rapsodie (1908)

Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Sous-bois (1881)

Johann Sebastian Bach: Finale from Keyboard Concerto No. 3 (1740)

Franz Liszt: (and others): Hexaméron (1839)

John Adams: Slonimsky's Earbox (1996)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 in E-Flat (1785)

Claude Debussy: Petite Suite (1889)

George Enescu: Vivace from Symphony No. 3 (1921)

Sergei Rachmaninoff: Valse (1891)

Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo (1877)

Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)

R. Nathaniel Dett: On That Sabbath Morn (1916)

Zoltán Kodály: Dances of Galánta (1933)

Sir William Walton: Spitfire Prelude & Fugue (1942)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Gershwin: Finale from Piano Concerto (1925)

William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 (1948)

John Wesley Work Jr.: Spiritual 'Go Tell It on the Mountain' (1909)

John Wesley Work Jr.: Spiritual 'Go Tell It on the Mountain' (1909)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' (1880)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Symphony No. 3 (1936)

Harold Arlen: I Love a Parade (1931)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in g (1740)

Felix Mendelssohn: Capriccio brillante in b (1831)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Igor Stravinsky: Infernal Dance from 'The Firebird' (1910)

Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto (1905)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Franz Danzi: Wind Quintet in F (1824)

Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles (1897)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto (1725)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Miklós Rózsa: Overture to a Symphony Concert (1957)

Igor Stravinsky: The Firebird (1910)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849)

Carl Maria von Weber: Symphony No. 2 in C (1807)

Luigi Boccherini: Symphony No. 26 in c (1788)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 4 in c (1839)

Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto (1906)

Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 (1733)

Johan Svendsen: Octet for Strings (1866)

R. Nathaniel Dett: The Chariot Jubilee (1919)

Bright Sheng: Moonlight Shadows from 'Never Far Away' (2008)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Cécile Chaminade: Andante from Piano Trio No. 1 (1880)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal (1936)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 3 (1795)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Peter Tchaikovsky: Solitude (1893)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 'Oriental' (1900)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 (1891)

Anton Arensky: Andante from String Quartet No. 1 (1888)

Jascha Heifetz: Contemplation after Brahms (1933)