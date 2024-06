WCLV Program Guide 06-21-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Joseph Achron Hebrew Melody Gil Shaham, v; Orli Shaham, p

Lev Kogan Tfila (Prayer) Meir Rimon, fh, Israel Phil/David Amos

Wilhelm Stenhammar Symphony #2 in g, Op 34 Gothenburg Sym Orch/Neeme Jarvi

Leevi Madetoja Miniatures, Op. 21 Mika Rannali, p

Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada Seattle Sym/Gerard Schwarz

Luigi Boccherini String Quintet in a, Op 25/6 Europa Galante

Igor Stravinsky Fireworks, Op 4 Lucerne Festival OrchRiccardo Chailly

Nicolai Rimsky-Korsakov The Legend of the Invisible City of Kitezh (1903-5) Moscow Sym/Igor Golovchin

Iain Farrington The Bite of the Flumblebee (after Rimsky-Korsakov) ArtDeco Trio

Georges Bizet Carmen Suite No. 2 New York Phil/Leonard Bernstein

Georges Bizet Nocturne No. 1 in F Peter Vanhove, p Pavane ADW-7515 Bizet Piano Music 7:15

Pablo de Sarasate Carmen Fantasy, Op 25 Leila Josefowicz, v; St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

Georg Philipp Telemann Darmstadt Overture (Suite) in D Concentus Musicus Wien/Nikolaus Harnoncourt

Georg Philipp Telemann Flute (Recorder) Suite in a Lyon Leifer, f; Music of the Baroque/Thomas Wikman Mintel

Georg Philipp Telemann Darmstadt Overture (Suite) in d Concentus Musicus Wien/Nikolaus Harnoncourt

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Charles Ives Ragtime Dance #1 Orchestra New England/James Sinclair

Charles Ives Ragtime Dance #2 Orchestra New England/James Sinclair

Paul Schoenfield Cafe Music Trio Solisti

Paul Chihara Bagatelles (2010) Jerome Lowenthal, p

York Bowen Piano Concerto No. 2 in d minor, Op. 17, Concertstuck Michael Dussek, p; BBC Concert Orch/Vernon Handley

Charles Avison Concerto grosso #7 in g, after Domenico Scarlatti L'Ensemble Berlin

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in d, Kk 9 (L 413) Hedi Salanki, hc

John WHITE Piano Sonata No. 108 Roger Smalley, p

Edmund Rubbra Oboe Sonata in C, Op 100 Sarah Francis, ob; Peter Dickinson, p; The Rasumovsky Quartet

Thomas Arne Trio Sonata #3 in E-Flat Collegium Musicum 90

Frederick Delius String Sonata (1916; arr. 1963/78) New Zealand Chamber Orch/Nicholas Braithwaite

John WHITE Piano Sonata No. 87 Roger Smalley, p

Giacomo Puccini Manon Lescaut (1893) Berlin Radio Sym Orch/Riccardo Chailly

Robert Schumann Carnaval, Op. 9 Brigitte Engerer, p

Camille Saint-Saens Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28 Kyung-Wha Chung, v; Royal Phil

Ole Bull Cantabile doloroso e Rondo giocoso Charlie Siem, v; London Sym Orch/Andrew Gourlay

Jean Sibelius Four Pieces, Op. 78 Ruggiero Ricci, v; Sylvia Rabinoff, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 47 (1849)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)

Charles Gounod: Faust: Soldiers' Chorus (1859)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Patrick Russ: Suite in D from 'Terpsichore' (1992)

Johannes Brahms: FAE Sonata: Scherzo (1853)

John Philip Sousa: March 'Manhattan Beach' (1893)

John Philip Sousa: March 'U.S. Field Artillery' (1917)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Farewell to America' (1872)

Leopold Mozart: Symphony in G (1767)

Thomas Morley: Oh Mistress Mine (1599)

Anonymous: The Agincourt Song

R. Nathaniel Dett: Listen to the Lambs (1914)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Violin Concerto No. 3 (1775)

Giacomo Puccini: La bohème: O Mimì tu più non torni (1896)

Traditional: Appalachian Barn Dance

Lalo Schifrin: Mission Impossible: Suite (1966)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 (1807)

Harold Arlen: Medley from 'The Wizard of Oz' (1939)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 (1834)

Paul Bowles: In the Woods (1945)

Karl Jenkins: Adiemus III 'Dances of Time' - Zarabanda (1998)

Franz Liszt: Allegro from Beethoven's Symphony No. 6 'Pastoral' (1864)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Francis Chagrin: Parade of the Wooden Soldiers (1966)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)

Claude Debussy: Children's Corner: Cakewalk (1908)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sergei Rachmaninoff: Waltz for Piano 4-hands (1894)

Nikolai Medtner: Fairy Tale (1912)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 16 in D (1784)

Clarice Assad: Sin Fronteras (2017)

Louise Farrenc: Symphony No. 2 in D (1846)

Charles Koechlin: Sonatine (1916)

Josef Strauss: Waltz 'Path of Hesperus' (1870)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Jean Sibelius: Symphony No. 3 in C (1907)

Ernest Bloch: Schelomo (1916)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of Caipira (1930)

Percy Grainger: Train Music (1901)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in d (1740)

Modest Mussorgsky: St. John's Night on the Bare Mountain (1880)

Peter Tchaikovsky: Serenade (1887)

Carl Nielsen: Symphony No. 3 'Sinfonia espansiva' (1911)

Randy Newman: Family Album 'Homage to Alfred, Emil & Lionel Newman' (2013)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 102 (1794)

Henry Purcell: Ground (1690)

Antonio Vivaldi: Largo from Concerto for 2 Cellos (1720)

Sir Granville Bantock: The Witch of Atlas (1902)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)

Nino Rota: The Glass Mountain: The Legend of the Glass Mountain (1949)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance (1866)

Karl Goldmark: In Italy (1904)

John Williams: Star Wars: Main Title (1977)

R. Nathaniel Dett: Ave Maria (1930)

R. Nathaniel Dett: Let Us Cheer the Weary Traveler (1926)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani (1770)

Julius Fucik: Marinarella Overture (1908)

Anna Russell: Instruments of the Orchestra: The French Horn (1958)

Alexander Scriabin: Prelude in B (1896)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Václav Pichl: Symphony in E-Flat (1770)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870)

R. Nathaniel Dett: Don't Be Weary, Traveler (1919)

R. Nathaniel Dett: O Holy Lord (1916)

Giacomo Meyerbeer: L'étoile du nord: Overture (1854)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Richard Strauss: Death and Transfiguration (1889)

Robert Schumann: Piano Concerto in a (1845)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande Suite (1898)

Albert Roussel: Bacchus et Ariane: Suite No. 2 (1931)

Claude Pascal: Octet for Winds (1944)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 62 in E-Flat (1794)

R. Nathaniel Dett: Listen to the Lambs (1914)

R. Nathaniel Dett: I'll Never Turn Back No More (1917)

Benedetto Marcello: Concerto a cinque in e (1708)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 5 in D (1943)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in b (1788)

Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier