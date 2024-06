WCLV Program Guide 06-20-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Michael NICOLAI Violin Sonata a 2 in C Echo du Danube

Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

Mario Castelnuovo-Tedesco As You Like It, Op. 166 West Australian Sym Orch/Andrew Penny

Edward MacDowell Piano Concerto #2 in d, Op 23 Van Cliburn, p; Chicago Sym Orch/Walter Hendl

Edward MacDowell Drei Lieder, Op 11 Stephen Tharp, t; James Barbagallo, p

Ottorino Respighi Aria Orch/Salvatore Di Vittorio

Charles Gounod Romeo et Juliette Eugenia Zukerman, f; Dennis Helmrich, p

Giuseppe Verdi Aida Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel

Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio, K. 384 Budapest Wind Ensemble/Kalman Berkes

Giacomo Puccini Tosca St Martin's Academy/Neville Marriner

Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C, Op. 21 Minnesota Orch/Osmo Vanska

Sainte-Colombe Suite in F Jordi Savall, viga

Rebecca Clarke Midsummer Moon Laura Kobayashi, v; Susan Gray, p

Ina Boyle Violin Concerto (1933) Benjamin Baker, v; BBC Concert Orch/Ronald Corp

Rebecca Clarke Cradle Song Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p

Johannes Brahms Five Songs, Op 49 Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p

Ignaz Pleyel Symphony in c minor Capella Istropolitana/Uwe Grodd

Marin Marais Suite in g Jordi Savall, viga

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Liszt Variations on Bach's Cantata Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen Leslie Howard, p

Ferruccio Busoni String Quartet No. 2 in d minor, Op. 26 Pellegrini Quartet

Ferruccio Busoni 24 Preludes, Op. 37 Geoffrey Douglas Madge, p

Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A Jerome Rose, p; Budapest Phil/Rico Saccani

John Jenkins Six Airs New York Kammermusiker/Ilona Pederson

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in D, Kk 119 (L 415) Viktoria Lakissova, p

Antonio Soler Harpsichord Quintet #1 in C David Schrader, hc; Verrette, Shelton, v's; Slowik, vi; Rozendaal, vc

Alexander Scriabin Two Poems, Op 32 Dmitry Paperno, p

Alexander Scriabin Symphony #4, Op 54, The Poem of Ecstasy St Petersburg Kirov Orch/Valery Gergiev

Alexander Scriabin Twenty-Four Preludes, Op 11 Evgeny Zarafiants, p

Maurice Ravel Pavane pour une infante defunte Thomas Stacy, obda; Paul Schwartz, p

Maurice Ravel Le tombeau de Couperin Robert Casadesus, p

Richard Strauss Divertimento after Couperin, Op. 86 Orpheus Chamber Orch

Francois Couperin Les Nations Juilliard Baroque

Andre Cardinal Destouches Le Carnaval et la Folie Limoges Baroque Ensemble

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Domenico Scarlatti: Sonata in D (1750)

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 29 (1750)

Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' (1944)

Felix Mendelssohn: Psalm 2 'Warum toben die Heiden' (1843)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Entr'acte (1905)

Henry Fillmore: March 'Men of Ohio' (1921)

Julius Fucik: Miramare Overture (1912)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Marche miniature (1879)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 5 in B-Flat (1831)

Anonymous: Canción para dos Instrumentos (1700)

John Mauceri: An American in London (1990)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: January (1876)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942)

Percy Grainger: Mock Morris (1911)

Maurice Ravel: Valse noble et sentimentale No. 7 (1911)

Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Waltz (1853)

John Ireland: A London Overture (1936)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite (1934)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 in g (1903)

Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar No. 2 (1600)

Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jacques Offenbach: Die Rheinnixen: Overture (1864)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Can-Can (1858)

Antonín Dvorák: Czech Suite (1879)

Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800)

Sergei Prokofiev: Twelve Movements from 'Romeo and Juliet' (1936)

Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat (1834)

Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky (1893)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 in B-Flat (1791)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Edward MacDowell: Scherzo from Piano Concerto No. 2 (1889)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851)

Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture (1901)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 (1907)

Johann Gottlieb Goldberg: Trio Sonata in C (1745)

Samuel Coleridge-Taylor: Symphony in a (1896)

Lukas Foss: Three American Pieces (1945)

Richard Wagner: The Ring Without Words: Finale (1987)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 4 (1868)

Johannes Brahms: Ballade in g (1892)

Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' (1874)

Carl Nielsen: Freedom is the Purest Gold (1919)

Franz Danzi: Concertante for Flute & Clarinet (1814)

Dimitri Tiomkin: The Guns of Navarone: Main Theme (1961)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio (1889)

R. Nathaniel Dett: The Chariot Jubilee (1919)

Max Steiner: They Died With Their Boots On: Suite (1941)

Claude Debussy: Preludes Book 2: Brouillards (1913)

Étienne Méhul: Le jeune Henri: Overture (1797)

Tommaso Traetta: Armida: Overture (1761)

Aaron Copland: El Salón México (1936)

Friedrich Kuhlau: Elisa: Overture (1820)

R. Nathaniel Dett: O Holy Lord (1916)

R. Nathaniel Dett: On That Sabbath Morn (1916)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe (1717)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Georges Bizet: Carmen Suite (1875)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G (1728)

Roman Hoffstetter: Serenade from String Quartet (1760)

Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 in g (1868)

Bedrich Smetana: String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Joseph Haydn: Symphony No. 6 in D 'Morning' (1761)

Jean Françaix: The Flower Clock (1959)

Franz von Suppé: Morning, Noon and Night in Vienna (1844)

E. J. Moeran: Third Rhapsody (1943)

Lukas Foss: Baroque Interlude from Renaissance Concerto (1985)

Lukas Foss: Jouissance from Renaissance Concerto (1985)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in C (1773)

Meredith Willson: Symphony No. 1 in f 'San Francisco' (1936)

Hector Berlioz: Waverley Overture (1828)

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Bénédiction de Dieu (1852)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto (1868)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Clarinet Concerto (1791)

Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Langsam (1849)

Billy Strayhorn: Lush Life (1937)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Nicolai Roslavetz: Nocturne (1913)

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 10 (1809)

Heitor Villa-Lobos: Ciranda No. 15 'What beautiful eyes' (1926)

Jules Massenet: Don Quichotte: Act 5 Entr'acte (1910)

Alberto Ginastera: Estancia: Twilight Idyll (1941)