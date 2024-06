WCLV Program Guide 06-12-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Daniel Bacheler Une jeune fillette Baltimore Consort

Erasmus Widmann Dances and Galliards Collegium Terpsichore/Fritz Neumeyer

Francis Poulenc Suite francaise London Wind Orch/Denis Wick

Emil Von Reznicek Violin Concerto in e (1924) Michael Davis, v; Philharmonia Hungarica/Gordon Wright

Costa Ricercare XXIV Hersperion XX/Jordi Savall

Juliusz Zarebski Lullaby, Op 22 Tyrone Greive, v; Ellen Burmeister, p

Franz Joseph Haydn String Quartet in C, Op. 20, No. 2 Buchberger String Quartet

Daniel-Francois Auber Fra Diavolo Detroit Sym Orch/Paul Paray

Franz Liszt Tarantelle from Auber's La Muette de Partici Jorge Bolet, p

Karol Szymanowski Two Pieces (Notturno e Tarantella), Op 28 Polish State Phil/Karol Stryja

Karol Szymanowski Love Songs of Hafiz, Op 26 Katarina Karneus, ms; City of Birmingham Sym Orch/Simon Rattle

Joseph Jongen Sarabande triste, Op 58 Liege Phil/Jean-Pierre Haeck

Joseph Jongen Adagio symphonique in B, Op 20 Philippe Graffin, v; Royal Flemish Phil/Martyn Brabbins

Arthur De greef Humoresque (1928) Flemish Radio Orch/Yannick Nezet-Seguin

Christian Sinding The Anemone, Op. 28 Per Vollestad, br; Sigmund Hjelset, p

Josef Bohuslav Foerster Piano Trio No. 1 in f, Op. 8 Janacek Trio

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Paul Lewis An English Overture (1971) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland

Klaus Wusthoff Old England Suite Berlin Radio Sym/Emmerich Smola

Arthur Sullivan Ballet, Victoria and Merrie England Dublin RTE Concert Orch/Andrew Penny

Anton Rubinstein Melodie in F Frank Glazer, p

Anton Rubinstein Cello Concerto No. 2, Op. 96 Werner Thomas, vc; Bamberg Sym/Yuri Ahronovitch

Isaac Albeniz Suite Espanola, Op. 47 New Philharmonia Orch/Rafael Fruhbeck de Burgos

Luigi Boccherini Guitar Quintet no.4 in D, Fandango, Op.50 (G 448) Kazuhito Yamashita, g; Tokyo String Quartet

John La Montaine Flute Concerto, Op 48 (1975) Keith Bryan, f; Slovak Radio Sym Orch/Zuohuang Chen

Burleigh Characteristic Pieces (1910) Zina Schiff, v; Mary Barranger, p

Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A-flat Lang Lang, p

Franz Schubert Song, Nacht und Traume, D 827 Kian Soltani, vc; Aaron Pilsan, p

George F. Bristow Dream Land, Op 59 Ivan Davis, p

Erich Wolfgang Korngold A Midsummer Night's Dream German Radio Symphony Orchestra/Gerd Albrecht

Johann Sebastian Bach Solo Violin Sonata No. 3 in C, BWV 1005 Goran Sollscher, g

Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3 in E, BWV 1006 Millar Brass Ensemble/Vincent Cichowicz

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ludwig van Beethoven: Sonata for Piano 4 Hands in D (1797)

Joaquín Rodrigo: Four Pieces (1938)

Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] (1977)

Richard Rodgers: Cinderella: Overture (1965)

Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845)

Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande: Prélude (1898)

John Philip Sousa: March 'George Washington Bicentennial' (1930)

Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' (1882)

Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)

Eduard Strauss: Polka 'Bahn frei' (1865)

Jacques Offenbach: The Grand Duchess of Gérolstein: Overture (1867)

Isaac Albéniz: The Magic Opal: Overture (1892)

Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale in D (1735)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British tar (1878)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Cello Sonata No. 1 (1796)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm (1930)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance (1842)

Alberto Ginastera: Pampeana No. 1 (1947)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Johannes Brahms: Finale from Horn Trio (1865)

Jean-Philippe Rameau: Hippolyte et Aricie: Entrance of Jupiter (1733)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Fritz Kreisler: Syncopation (1926)

Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture (1812)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)

Leo Arnaud: Olympic Theme from 'Bugler's Dream' (1958)

Sir Arthur Sullivan: Macbeth: Overture (1888)

Leonard Bernstein: Macbeth Blues (1955)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Antonín Dvorák: Humoresque No. 6 (1894)

Alexander Zemlinsky: Humoreske for Winds (1941)

Jean Sibelius: Symphony No. 7 in C (1924)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé (1907)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' (1848)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss (1928)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Antonio Caldara: Cajo Marzio Coriolano: Overture (1717)

Johann Christian Bach: Zanaida: Overture (1763)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 13 in A (1819)

Lukas Foss: Ode (1944)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1 in d (1879)

Knudage Riisager: Fool's Paradise Suite No. 1 (1936)

Pablo Luna: El niño judio: De España vengo (1918)

Franz Liszt: Schubert Song 'Liebesbotschaft' (1839)

Claude Debussy: Images, Book 1: Mouvement (1905)

Moritz Moszkowski: Don Juan and Faust: Airs de ballet (1896)

Sigfrid Karg-Elert: Praise the Lord with Drums and Cymbals (1923)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in C (1773)

Elmer Bernstein: The Ten Commandments: Suite (1955)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre (1898)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)

Lukas Foss: Three American Pieces: Early Song (1945)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D (1739)

Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' (1872)

Deems Taylor: Through the Looking Glass: Jabberwocky (1919)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1859)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Johan Wagenaar: Overture 'The Taming of the Shrew' (1909)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Edvard Grieg: Holberg Suite (1884)

Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme (1958/1984)

John Williams: Liberty Fanfare (1986)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Reinhold Glière: The Red Poppy: Suite (1927)

Boris Lyatoshinksy: Symphony No. 4 in b-Flat (1963)

20:00 OVATIONS:Akron Symphony, Christopher Wilkins, conductor; Mary Elizabeth Bowden, trumpet; Sonya Headlam & Amanda Powell, sopranos; Timothy Culver, tenor; Brian Keith Johnson, bass; Akron Symphony Chorus

Lili Boulanger: Of a Spring Morning

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin

Jessie Montgomery: Strum

Jennifer Higdon: Reel Time

Clarice Assad: Bohemian Queen

Wolfgang Amadeus Mozart: Mass in c K 427 ‘Great’

21:50 OVATIONS POSTLUDE

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Johannes Brahms: Sapphische Ode (1884)

Peteris Vasks: Silent Songs: Sleep sleep (1992)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – Denver Oldham, pianist

William Grant Still: Africa (1930)

R. Nathaniel Dett: In the Bottoms (1913)

William Grant Still: Five Preludes (1962)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Leos Janácek: Idyll for Strings: Adagio (1878)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Zhou Long: Green (2021)

Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty (1911)

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Dmitry Bortnyansky: Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer Arise' (1800)

Vítezslava Kaprálová: April Prelude No. 3 (1937)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 24 in C (1838)