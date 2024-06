WCLV Program Guide 06-05-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Peter Boyer: Festivities (2011)

William Boyce: Symphony No. 6 (1760)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in D (1720)

Coleridge-Taylor Perkinson: Adagio from String Quartet No. 1 (1956)

John Philip Sousa: March 'King Cotton' (1895)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers (1892)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 (1786)

George Frideric Handel: Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound (1743)

George Gershwin: Oh, Kay!: Overture (1926)

Jan Dismas Zelenka: Villanella from Capriccio No. 5 (1729)

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)

Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973)

Richard Rodgers: The King and I: Hello, Young Lovers (1951)

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole: Feria (1907)

Carl Friedrich Abel: Symphony in D (1767)

Robert Schumann: Carnaval: Préambule (1835)

Georges Auric: Ouverture (1938)

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)

John Sheppard: Responsory 'In manus tuas, Domine' (1550)

Ron Goodwin: Frenzy: Prelude (1972)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 3 (1946)

Somei Satoh: Bifu (2012)

Percy Grainger: Handel in the Strand (1930)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

Henry Purcell: Abdelazer: Rondeau (1695)

Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo (1890)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Schubert: Moment Musical No. 1 in C (1828)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 2 in e-Flat (1896)

Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 in b-Flat (1840)

Franz Schubert: Allegro from 'Arpeggione' Sonata (1827)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D 'Prague' (1786)

Virgil Thomson: Autumn Concertina (1964)

Michel Blavet: Flute Concerto in a (1750)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 1 (1944)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Frédéric Chopin: Prelude No. 25 (1841)

Maurice Ravel: Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas (1911)

Aaron Copland: Rodeo (1942)

Michael Haydn: Symphony No. 11 in B-Flat (1772)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 in c 'Ukrainian' (1872)

Franz Waxman: Carmen Fantasy (1946)

Tomaso Albinoni: Concerto à 6 for Trumpet & Winds (1710)

Maurice Ravel: Mother Goose: Conversations Between Beauty and the Beast (1911)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance with Mandolins (1936)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 5 in e (1717)

Ermanno Wolf-Ferrari: Finale from Suite Concertino (1933)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)

Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation (1955)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 (1853)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Sir Charles Hubert H. Parry: Jerusalem (1916)

Nicolò Paganini: Caprice No. 24 (1820)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 2 (1898)

Frédéric Chopin: Funeral March from Piano Sonata No. 2 (1839)

John Ireland: Satyricon Overture (1946)

Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000)

Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 in e (1940)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings (1772)

Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 (1951)

Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Polka (1956)

Darius Milhaud: Suite provençale (1936)

Sir Malcolm Arnold: Overseas March (1960)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C (1921)

Edward Burlingame Hill: Symphony No. 4 (1941)

20:00 OVATIONS: Apollo’s Fire ¡Hispania! A Voyage from Spain to the Americas

Jeannette Sorrell, director, harpsichordist; Sophia Burgos, Andréa Walker sopranos; Jeremias Garcia, flamenco guitar

trad. Catalan, arr. J. Sorrell: El Cant dels Ocells; Santa Maria, Strela do Dia

Diego Ortiz: Recercada primera sobre 'La Spagna'; Recercada segunda sobre el Passamezzo moderno

Antonio Martin y Coll: Danza del Acha

Juan Del Encina: Oy Comamos y Bebamos

Marizápalos

Anonymous Peruvian Ballad from the Codice Zuola, 17th c., arr. J. Sorrell

Juan Gutierrez de Padilla: A la Xacara, Xacarilla

trad. Mexican, arr. J. Sorrell: Xacara

Santiago de Murcia: Gaitas; Fandango

Fandangos de Huelva

Andrea Falconieri: Folias della Spagna

trad. Sephardic Ladino ballad: Nani Nani

Francisco Tarrega: Capricho Árabe

Manuel de Falla: Vivan los que rien from La Vida Breve

Rafael Hernandez Marin: Lamento Borincano

Juan Arañes:Un Sarao da le Chacona

21:30 OVATIONS POSTLUDE

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762)

Maurice Ravel: Très lent from String Quartet (1903)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song (1876)

Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)

Kara Karayev: In the Path of Thunder: Lullaby (1957)

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789)

Dmitri Shostakovich: Prelude No. 10 (1933)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – recordings by the Arkansas-born and international humanitarian Barbara Hendricks

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)

Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 (1908)

Richard Strauss: Sextet for Strings from 'Capriccio' (1941)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)

Leo Sowerby: Tramping Tune (1923)

Sir Charles Villiers Stanford: Beati quorum via integra (1905)