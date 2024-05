WCLV Program Guide 05-09-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Henry Purcell Orpheus Britannicus Sarah Walker, ms; Graham Johnson, p

Henry Purcell Chacony in g Guildhall String Ensemble/Robert Salter, v

Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F, BWV 1047 English Chamber Orch/Benjamin Britten

Jean Sibelius Symphony No. 5 in E-Flat, Op. 82 Oslo Phil/Mariss Jansons

Jean Sibelius Ten Bagatelles, Op. 34 Ralf Gothoni, p

Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro, K. 492 Amadeus Ensemble/Julius Rudel

Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro, K. 492 Dresden Staatskapelle/Hans Vonk

Wolfgang Amadeus Mozart Cosi fan tutte, K. 588 Anderson & Roe Piano Duo

Franz Danzi Fantasia on La ci darem from Mozart's Don Giovanni Sabine Meyer, cl; Wurttemberg Chamber Orch/Jorg Faerber

Amy Beach Violin Sonata, Op 34 Curtis Macomber, v; Diane Walsh, p

Cecile Chaminade Album des Enfants, Op 126 Peter Jacobs, p

Giuseppe Torelli Sonata a 5 #3 in D Wynton Marsalis, tr; English Cham Orch/Raymond Leppard

Antonio Vivaldi Oboe Concerto in F Alex Klein, ob; New Brandenburg Collegium/Anthony Newman

Arcangelo Corelli Sinfonia to Santa Beatrice d'Este La Serenissima/Adrian Chandler

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in G, Kk 14 (L 387) John Browning, p

Sigismond Thalberg Piano Concerto in f, Op 5 Francesco Nicolosi, p; Razumovsky Sym/Andrew Mogrelia

Frederic Chopin Etudes, Op. 10 Sviatoslav Richter, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz von Suppe Gervinus, der Narr vom Untersburg Slovak State Phil/Christian Pollak

Franz von Suppe Light Cavalry Overture Vienna Phil/Franz Welser-Most

Johannes Brahms Eight Songs, Op 57 Mitsuko Shirai, ms; Hartmut Holl, p

Johannes Brahms Piano Quintet in f, Op 34 Leon Fleisher, p; Juilliard String Quartet

Johannes Brahms Hungarian Dances Vienna State Opera Orch/Mario Rossi

Alexander Scriabin Twelve Etudes, Op 8 Shannon Lee, v; Pamela Mia Paul, p

Niccolo Jommelli Didone Abbandonata Dorothea Roschmann, s; Martina Borst, ms; William Kendall, ct; Stuttgart Chamber Orch/Frieder Bernius

Muzio Clementi Piano Sonata in g, Op 50/3, Didone abbandonata John McCabe, p

Giuseppe Tartini Violin Sonata in g, Didone Abbandonata Locatelli Trio

Gordon Jacob Clarinet Concertino (after Tartini) Charles Russo, cl; Chamber Orch/David Gilbert

Gordon Jacob William Byrd Suite Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell

Manuel Ponce Tres Canciones Populares Mexicanos Eliot Fisk, g

Aaron Copland El Salon Mexico Dallas Sym/Eduardo Mata

Ludwig van Beethoven String Quartet #13 in B-Flat, Op 130 Fine Arts Quartet

Ludwig van Beethoven Egmont, Op.84 Berlin Staatskapelle/Heinz Bongartz

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Kirke Mechem: John Brown: Blow Ye the Trumpet (1989)

Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 8 (1723)

Vincent Persichetti: Psalm for Band (1952)

Joaquín Rodrigo: Sonata giocosa (1960)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Johann Pachelbel: Canon & Gigue (1700)

Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957)

Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 2 (1827)

Robert Schumann: First movement from Symphony No. 4 (1851)

Jenö Hubay: Hejre Kati (1890)

Clara Schumann: Der Mond kommt still gegangen (1844)

Frank Bridge: Norse Legend (1938)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 20 in D-Flat (1837)

Johannes Brahms: Nachtigall (1885)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in F (1728)

Stanislaw Moniuszko: Halka: Mazurka (1848)

Paul Ben-Haim: Two Landscapes (1939)

John Williams: E.T.: Flying Theme (1982)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Ernesto Lecuona: La conga de media noche (1930)

Joseph Brackett: Simple Gifts (1848)

John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896)

Sir Arthur Sullivan: Ruddigore: Overture (1886)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Henry Purcell: O Solitude, My Sweetest Choice (1685)

Kurt Weill: Lady in the Dark: My Ship (1941)

Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Three Dances (1952)

Luca Moscardi: Burlesca 'Childhood Memories' (2020)

Gustav Holst: Symphony in F 'The Cotswolds' (1902)

Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes (1750)

Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant Pas de deux (1841)

Joaquín Rodrigo: Aranjuez, ma pensée (1988)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6 in e-Flat (1947)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes (1897)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Luca Moscardi: Siciliana from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Adolph von Henselt: Introduction & Variations on a Theme by Donizetti (1838)

Felix Mendelssohn: Andante from String Quartet No. 4 (1838)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat (1781)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1795)

Zoltán Kodály: Peacock Variations (1939)

Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 in G (1740)

Wilhelm Stenhammar: Andante from Piano Concerto No. 1 (1894)

Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue (1975)

Leo Arnaud: Olympic Theme from 'Bugler's Dream' (1958)

John Williams: The Olympic Spirit (1988)

Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)

George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 2 in B-Flat (1740)

Edvard Grieg: Holberg Suite (1884)

Franz Waxman: Bride of Frankenstein: Creation of the Monster (1935)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture (1812)

Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 (1830)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Der Hölle Rache (1791)

Claude Debussy: Petite Suite: Menuet (1889)

Luca Moscardi: Berceuse from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)

Robert Schumann: Finale from Symphony No. 2 (1846)

Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 1 (1896)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli in A (1726)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 9 in E-Flat (1777)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)

Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn: Lob des hohen Verstandes (1899)

Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils (1905)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)

Claude Debussy: Petite Suite: Ballet (1889)

Luca Moscardi: Tarantella from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds (1775)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Felix Mendelssohn: Concerto for 2 Pianos & Orchestra in E (1823)

E. J. Moeran: Serenade in G (1948)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Leopold Mozart: Symphony in D (1751)

Mily Balakirev: Tamara (1882)

Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' (1827)

Luca Moscardi: Suite for Piano 4 Hands (2020)

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' (1859)

Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture (1868)

Leos Janácek: Glagolitic Mass (1927)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 19 in E-Flat (1772)

Joseph Joachim: Notturno (1858)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Ottorino Respighi: The Birds: The Dove (1927)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F (1802)

Robert Schumann: Nachtstuck No. 4 (1839)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 (1939)

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

Jules Massenet: Impromptu 'Eau dormant' (1896)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Intermezzo (1909)

Felix Mendelssohn: Adagio from String Symphony No. 11 (1823)

John Bull: Fantasia (1600)