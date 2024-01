WCLV Program Guide 01-19-2024

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Bobby Hutcherson Stick-Up Verse

Noah Baerman Playdate Baby Man

Eunmi Lee Introspection Wavelength

Clark Sommers Feast Ephemera Pedals

Terell Stafford Between Two Worlds You Taught My Heart To Sing

Donald Vega As I Travel I Know You Can Fly

K Fowser/B Gillece Little Echo Ninety Five

Steve Coleman Rhythm in Mind Sweet Dawn

Dinah Washington After Hours with Ms Dee I Let A Song Go Out Of My Heart

Ben Webster Soulville Lover Come Back To Me

Duke Ellington Afro-Bossa Moonbow

Noah Haidu Standards Someday My Prince Will Come

Bill Frisell Valentine A Flower Is A Lovesome Thing

Joe Farnsworth In What Direction Are You Heading Terra Nova

Christine Jensen Day Moon Girls Can Play The Blues

Mark Whitfield The Marksman The Blues From Way Back

Benny Benack Third Time's A Charm Catching Drift

Kenny Burrell Introducing Kenny Burrell Blues For Skeeter

Kevin O'Connell Hot New York Minutes Biskit

Orrin Evans The Red Door Weezy

Samara Joy Linger Awhile Someone To Watch Over Me

Ralph Towner At First Light Strait

Dave Young Mantra Inside a Silent Tear

James Weidman Sonic Realities Steeplechase

Bobby Watson Keeping It Real Mohawk

Mihaly Borbaly Miracles of The Night Nocturnal Sketches

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Wolfgang Muthspiel Dance of the Elders Dance Of The Elders

Brad Turner The Magnificent Virtue Signals

Johnathan Blake Passage Out of Sight Out of Mind

Sasha Dobson Girl Talk The Great City

Jakob Dreyer Songs, Hymns & Ballads Vol 2 Fat Cat

Lee Morgan The Procrastinator Rio

Pete Zimmer Dust Settles Sweet Love Of Mine

Ryan Kisor One Finger Snap Tin Tin Deo

Albert Nichols Albert's Back in Town How Long Blues

J Varro/K Peplowski Two Legends of Jazz Blues on 57th Street

Robin McKelle Impressions of Ella April in Paris

Geof Bradfield Quaver 5 In 3

Herlin Riley Watch What You're Doing Sunshine In My Pocket

James Carter Conversin' with the Elders Parker's Mood

Ken Fowser Resolution T.B.D

Buselli/Wallarab Orch The Gennett Suite Grandpa's Spells

Farnell Newton Feel the Love I'll Catch You

Clark Terry Duke With a Difference CJam Blues

S Bechet/M Spanier Up a Lazy River Squeeze Me

Benny Bailey Big Brass Alison

Bill Evans How My Heart Sings How My Heart Sings

Emmet Goods Another Level Faith And Love

Jahari Stampley Still Listening Still Listening

Chip White Harlem Sunset Circle Dance

Atlantic Road Trip One Auburn

Sonny Stitt The Last Sessions Out Of Nowhere

Brad Turner The Magnificent Slapped My Mind

Jalen Baker Be Still Jinrikisha

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gaetano Donizetti: Ugo, conte di Parigi: Overture (1832)

Ryuichi Sakamoto: Bibo No Aozora (1996)

John Playford: Wallom Green (1651)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto (1725)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Coronation Scene (1869)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)

Nicolò Paganini: Caprice No. 24 (1820)

Scott Joplin: The Easy Winners (1901)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

Peter Boyer: Elegy (2021)

Jerome Kern: Portrait for Orchestra 'Mark Twain' (1942)

Sir Charles Villiers Stanford: Coelos ascendit hodie (1905)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 4th tone à 15 (1597)

Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz (1936)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Alberto Ginastera: Pampeana No. 1 (1947)

Emmanuel Chabrier: España (1883)

Traditional: The Girl I Left Behind Me

Dmitri Shostakovich: The Golden Age: Polka (1930)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Arrival Platform Humlet (1916)

Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 (1876)

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880)

Girolamo Frescobaldi: Aria detto Balletto (1627)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in C (1725)

Sir Edward Elgar: Cello Concerto in e (1919)

Franz Schubert: Impromptu No. 5 in f (1828)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Suite (1919)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 89 (1787)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Claude Debussy: Images for Orchestra (1912)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Prelude (1918)

Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre (1898)

Giuseppe Verdi: Don Carlos: Ballet of the Queen (1883)

George Frideric Handel: Harp Concerto in F (1738)

John Stanley: Concerto Grosso in D (1742)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in g (1926)

James Hewitt: New Federal Overture (1796)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 (1878)

Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 in e (1940)

Traditional: Willow Song

Traditional: The Willow Tree

Howard Hanson: Merry Mount: Suite (1933)

Darius Milhaud: Divertissement from Suite (1936)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

John Williams: Born on the Fourth of July: Theme (1989)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881)

Antonín Dvorák: Adagio from Symphony No. 6 (1880)

Alfred Newman: The Hunchback of Notre Dame: Excerpts (1939)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 5] (1780)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Rapsodie Basque (1910)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise (1895)

Earl Wild: Reminiscences of 'Snow White' (1995)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 5 (1894)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Felix Mendelssohn: Scherzo from Symphony No. 3 'Scottish' (1842)

Isaac Albéniz: The Magic Opal: Overture (1892)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Percy Grainger: Suite 'In a Nutshell' (1916)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 in F (1833)

Ignace Jan Paderewski: Minuet in G (1887)

Sir Edward Elgar: Finale from Piano Quintet (1919)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Carl Philipp Emanuel Bach: Cello Concerto in A (1753)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D 'Prague' (1786)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 in D 'Pastoral' (1801)

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme (1876)

Frédéric Chopin: Ballade No. 4 in f (1842)

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite (1670)

Randall Thompson: Scherzo from Symphony No. 2 (1931)

Virgil Thomson: Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' (1967)

Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat (1767)

Antonín Dvorák: Symphony No. 5 in F (1875)

Rebecca Clarke: Viola Sonata (1921)

Eric Coates: Ballad for Strings (1904)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Domenico Scarlatti: Sonata in f (1739)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930)

Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

Ottorino Respighi: The Birds: The Dove (1927)

Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament (1684)

John Field: Nocturne No. 18 (1836)

Mark O'Connor: Appalachia Waltz (1995)

Felix Mendelssohn: Andante from String Quartet No. 4 (1838)

José Luis Merlin: Suite del recuerdo: Evocación (1990)