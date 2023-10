WCLV Program Guide 10-25-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Joey Alexander Continuance I Can't Make You Love Me

Pete Zimmer Dust Settles Speak Low

Emmet Cohen Masters Legacy Servies Vol 5 If You Could See Me Now

Kevin Hays Bridges Throughout

Patricia Barber Nightclub So In Love

Audrey Ochoa The Head of a Mouse Have A Cry

Acoustic Masters Acoustic Masters Vol 2 I Don't Know Why

Bakida Carroll Door of the Cage Legacies

Shelly Berg Blackbird A Flower Is a Lovesome Thing

Rich Perry So In Love My Foolish Heart

Joe Farnsworth In What Direction Are You Heading Composition

Nick Finzer Dreams, Visions, Illusions To The 'Top'

The Pacific Jazz Group The Pacific Jazz Group Festive Minor

Booker Ervin The In-Between Tyra

Hal McKusick Now's the Time The End of a Love Affair

Count Basie Count Basie The Legend

Javon Jackson With Peter Bradley 'D' Town

Trio Linguae Signals Signals

Technocats Play the Music of Gregg Hill Sunny Daze

Geof Bradfield Quaver Plucky

Nancy Wilson But Beautiful Easy Living

Jeb Patton Preludes Prelude In G Minor

Benny Benack III Third Time's a Charm Twilight Blue

Ted Piltzecker Vibes on a Breath It Could Happen To You

Dimitry Baevsky The Composers Three Wishes

Ray Brown Summertime Honeysuckle rose

Le Bouef Brothers Hush Departures

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Marty Ehrlich New York Child Untitled

Horace Silver Cape Verdean Blues Bonita

Willie Morris Conversation Starter St. Upton Hin

Sarah Vaughn Sarah Vaughn/Count Basie Until I Met You

Steven Bernstein Pop Culture Flirtibird

Ryan Kisor Jam Session #8 Footprints

Lucas Pino Covers Relaxin' at the Camarillo

Kenny Wheeler Where Do We Go From Here Iowa City

Affinity Trio Hindsight Segment

George Coleman Live at Small's Jazz Club Nearness of You

Eric Reed Black, Brown and Blue Search For Peace

Chet Baker/Art Pepper The Playboys Minor yours

Jim Snidero San Juan In a Daze

Jeremy Pelt The Art of Intimacy Vol 2 Blues In Sophistication

Lester Young Lester Young with the Oscar Peterson Trio Just You Just Me

Fars Waller The Joint is Jumping I'm Crazy 'Bout My Baby

Art Tatum/ Buddy DeFranco Complete Group Masterpieces Memories Of You

Bria Skonberg Into Your Own Let's Go All In

Curtis Fuller Blues-ette Minor Vamp

Carla Bley Life Goes On Life Goes On Life Goes On

Cardenas/Allison/Nash Healing Power Ida Lupino

Terri Lyn Carrington The New Standards Vol 1 Two Hearts (Lawns)

Charlie Haden Dreamkeeper Sandino

Brandon Sanders Compton's Finest Compton's Finest

Sonny Clark Cool Struttin' Somethin' Special

The Drummonds Pas de Trois I Hear a Rhapsody

Orrin Evans The Red Door I Have the Feeling I've Been Here Before

05:57:17 Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Presto (1917) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 60311 2:06

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:35 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 (1883) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 5:47

06:16:04 Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D Op 1 # 2 (1735) Gottfried von der Goltz, violin Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz DHM 77352 11:06

06:30:33 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Gavotte BWV 1006a (1737) Jason Vieaux, guitar Azica 71347 3:01

06:34:26 George Walker: Lyric for Strings (1990) Cleveland Chamber Symphony Edwin London Albany 270 6:10

06:42:37 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875) London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

06:57:08 Johann Strauss Jr: Cavalry March Op 428 (1888) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 3:00

07:04:50 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:36

07:14:23 Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 11:02

07:26:31 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917) Orion Weiss, piano FHR 128 3:13

07:31:53 Johann Sebastian Bach: Mass in b: Sanctus & Osanna BWV 249 (1749) BW Bach Festival Chorus BW Bach Festival Orchestra Dwight Oltman 8:30

07:45:33 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 (1875) Lang Lang, piano Chicago Symphony Daniel Barenboim Deutsche Gram 4795448 7:06

07:55:34 Scott Joplin: The Easy Winners (1901) Joshua Rifkin, piano EMI 64668 4:07

08:07:20 Andrew Lloyd Webber: The Phantom of the Opera: Overture (1986) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 5:15

08:14:27 Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 (1812) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:33

08:22:24 Claude Debussy: Preludes Book 2: La terrasse des audiences du clair de lune (1913) Spencer Myer, piano Harmonia Mundi 907477 4:37

08:28:43 Jocelyn Chambers: Melting Point (2021) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71349 1:50

08:31:01 César Franck: Allegretto from Violin Sonata (1886) Midori, violin Sony 63331 6:36

08:39:17 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939) New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:04

08:53:32 Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance (1913) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4795448 4:42

08:58:21 Alec Templeton: Finale from Pocket-Size Sonata No. 1 (1949) Emma Johnson, clarinet ASV 910 1:38

09:04:48 Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 3 in f Op 20 (1807) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3127 19:26

09:28:21 Frederic Hand: For Julian (2007) Frederic Hand, guitar Willow 1036 4:19

09:34:42 Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop Op 26 (1938) RCA Victor Symphony Kirill Kondrashin RCA 300350 1:32

09:36:52 Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:43

09:47:00 Christian Sinding: Rustles of Spring Op 32 # 3 (1896) Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:19

09:51:58 Heitor Villa-Lobos: Ciranda No.16 'Cheep, cheep, cheep' (1926) Wilhem Latchoumia, piano La Dolce Volta 119 2:04

09:54:31 Clara Schumann: O Lust, O Lust Op 23 # 6 (1855) Nicole Cabell, soprano Telarc 34658 1:46

09:56:41 John Williams: Harry Potter and the Chamber of Secrets: Fawkes the Phoenix (2002) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 3:40

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:38 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon (1872) London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

10:06:48 Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance (1875) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:07

10:11:38 Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music (1871) Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Marco Polo 223247 11:05

10:23:10 Johann Strauss Jr: Kiss Waltz Op 400 (1882) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 5:50

10:30:13 George Frideric Handel: Selections from 'Terpsichore' (1734) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 8:17

10:40:40 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 7:06

10:50:03 Zoltán Kodály: Peacock Variations (1939) London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54858 27:36

11:20:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento No. 15 K 287 (1777) English Chamber Orchestra Jeffrey Tate EMI 69823 11:06

11:32:16 Robert Schumann: Allegro in b Op 8 (1831) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 471370 9:06

11:42:45 John Ireland: Epic March (1942) London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 9:07

11:52:52 Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' Op 367 (1874) Johann Strauss Orch of Vienna Willi Boskovsky EMI 64108 6:29

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:08:05 Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e Op 98 (1885) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 43678 41:51

12:51:54 Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4795448 6:25

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:37 Thomas Weelkes: O vos omnes (1600) Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 3:31

13:04:26 Thomas Weelkes: Since Robin Hood (1608) King's Singers EMI 63052 1:04

13:07:14 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 (1873) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:35

13:22:31 Camille Saint-Saëns: Phaëthon Op 39 (1873) Royal Philharmonic Christian Badea Telarc 80274 8:45

13:32:49 Leos Janácek: Moravian Dances (1891) Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 8:55

13:44:32 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e Op 72 # 2 (1886) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 6:15

13:53:14 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 2 in D H 7b:2 (1783) Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 26:37

14:22:01 Walter Piston: Divertimento for Nine Instruments (1946) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 11:31

14:35:49 George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722) English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 10:04

14:47:40 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 Op 92 (1812) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 4776409 8:02

14:56:42 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 (1811) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 1:35

14:59:59 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' (1875) Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Deutsche Gram 14777 4:33

15:05:08 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Galop Op 22 (1873) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 1:53

15:08:33 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D Op 25 'Classical' (1917) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

15:23:33 Johann Strauss Jr: Waltz 'Fairy Tales from the Orient' Op 444 (1892) Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:06

15:33:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Quintet in E-Flat K 407 (1782) Richard King, horn Albany 1325 17:02

15:51:17 Ennio Morricone: Cinema Paradiso: Theme (1988) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 3:14

15:54:58 Moritz Moszkowski: Habanera Op 65 # 3 (1900) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 4:56

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:50 Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 5:42

16:10:06 Edvard Grieg: Piano Concerto: First movement Op 16 (1868) Antonio Pompa-Baldi, piano Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 13:22

16:26:09 Johannes Brahms: Feldeinsamkeit Op 86 # 2 (1879) Zuill Bailey, cello Telarc 32664 2:49

16:31:08 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 4 Op 98 (1885) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 9:09

16:40:49 François Chauvon: Tibiades: Suite No. 6 (1717) Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 9:06

16:50:41 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F Op 50 (1802) Kenneth Johnston, violin Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 8:53

17:04:17 Mario Castelnuovo-Tedesco: Figaro (1943) Sol Gabetta, cello RCA 735962 6:12

17:11:46 Hector Berlioz: Requiem: Lacrimosa (1837) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:32

17:24:37 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 (1892) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 9:03

17:36:33 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 (1887) Louis Lortie, piano Chandos 40 5:32

17:42:48 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 6 Op 70 (1896) Louis Lortie, piano Chandos 40 3:06

17:47:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto K 622 (1791) Franklin Cohen, clarinet Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 9:13

17:57:14 Florence Price: The Old Boatman (1951) Althea Waites, piano Cambria 1097 1:53

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:02 Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 19:09

18:28:56 Gabriel Fauré: Romances without Words Op 17 (1863) Charles Owen, piano Avie 2240 6:39

18:37:11 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 1 in a Op 26 (1880) Charles Owen, piano Avie 2240 4:51

18:44:14 Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo Op 35 (1813) Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 9:44

18:54:42 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 4 in A-Flat Op 44 (1886) Charles Owen, piano Avie 2240 3:21

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:33 Georges Bizet: Jeux d'enfants Op 22 (1871) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 23:40

19:28:42 Alexander Glazunov: Ballet Scenes Op 52 (1895) Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 28:23

19:58:53 Frédéric Chopin: Mazurka No. 8 Op 7 # 4 (1831) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 1:06

20:00 OVATIONS: Cleveland Repertory Orchestra, Matthew Salvaggio, conductor; Ellie Glorioso, cello

Anna Clyne: Dance for Cello and Orchestra (2019)

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D Op 43

21:20:45 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations BWV 988 (1742) Glenn Gould, piano Sony 52594 38:29

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

22:02:34 George Gershwin: Porgy and Bess: Highlights (1935) Roberta Alexander, soprano New York Philharmonic Zubin Mehta Teldec 46318 31:22

22:35:14 George Gershwin: Porgy and Bess: I Loves You, Porgy (1935) Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 4:15

22:41:12 George Gershwin: Blue Monday: Has Anyone Seen Joe? (1922) Barbara Hendricks, soprano Philips 416460 12:05

22:54:58 George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So (1935) Randall Goosby, violin Decca 4851664 2:38

22:58:15 Claude Debussy: Children's Corner: Serenade of the Doll (1908) Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4854180 2:36

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:29 Bill Douglas: Earth Prayer (1999) Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 5:01

23:07:30 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882) Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

23:15:34 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 (1852) John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

23:20:46 Amy Beach: A Hermit Thrush at Eve Op 92 # 1 (1921) Alan Feinberg, piano Argo 436121 5:20

23:26:07 Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Trio Op 114 (1891) Afendi Yusuf, clarinet Steinway 30109 7:53

23:34:01 Henri Duparc: Chanson triste (1868) Mischa Maisky, cello Deutsche Gram 457657 4:17

23:39:17 Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' Op 232 (1896) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:23

23:46:42 Edward MacDowell: Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42 (1893) Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 3:10

23:49:53 Florence Price: Andante from Piano Quintet in a (1935) Michelle Cann, piano Catalyst Quartet Azica 71346 6:12

23:56:42 Clara Schumann: Romance in D-Flat Op 22 # 1 (1855) Elena Urioste, violin Decca 4850020 3:04