WCLV Program Guide 09-07-2023

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Miki Yamanaka Shades of Rainbow Early Morning

Joel Haynes the Return Angel

Marc Copland Someday Round She Goes

Sara Gazarek Dreaming In Blue No Moon at All

Art Blakey Mosaic Down Under

Eunmi Lee Introspection Mr. Weird

Antonio Hart Don't You Know I Care Black & Gold

Duncan Hopkins Who Are You Kitts

Jimmy Rushing The Jazz Odyssey of James Rushing Esq Piney Brown Blues

Vic Dickenson Nice Work Suspension Blues

Eddie Henderson Witness To History Born To Be Blue

Javon Jackson With Peter Bradley That's It

Johnny Hodges Used To Be Duke Jeep Bounced Back

Nick Finzer The Chase Acceptance

Jalen Baker Be Still Be Still

Adam Levy Spry Your Name Here

Fats Navarro Up at Minton's Maternity

Leon Lee Dorsey Cantaloupe Bumpin' On Sunset

Dave Burrell Margy Pargy Crucificado

Ray Brown Ray Brown/Monty Alexander/Russell Malone I Just Can't See for Looking

Al Foster Reflections Alone And I

Lee Konitz Very Cool Sunflower

Tubby Hayes New York Sessions '61 Soho Soul

Quentin Baxter Art Moves Jazz For Miles And Miles

Jeff Parker Eastside Romp Watusi

Shawn Purcell 180 Search And Destroy

McCoy Tyner Revelations Peresina

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Saturn Quartet Luz Wild Is The Wind

Nadje Noordhuis Full Circle Little Song

Walter Smith III Return to Casual K8 + BYUS

Bill Cunliffe Border Widow's Lament Interiors

Dinah Washington Complete Mercury Recordings Vol 2 Gambler's Blues

Benny Carter The Urbane Jazz of Roy Eldridge and Benny Carter Polite Blues

Red Garland Soul Burnin' Rocks In My Bed

Mike Melito To Swing is the thing Ruby My Dear

Derek Gardner Pan Africa Appointment in Ghana

Jay Hoggard Raise Your Spirit Consciousness Toe Dance For A Baby

Stan Getz Anniversary I Can't Get Started

Oliver Nelson Straight Ahead Mama Lou

Vince Ector Live at The Side Door Sister Ruth

Jessica Williams Victoria Concert Mr. Syms

Louis Armstrong St Louis Blues Dinah [F]

Mary Lou Williams Nite Life Offertory

Lionel Hampton Lionel Hampton Quintet April In Paris

Alan Broadbent Live At Maybeck Recital Hall Nardis

Johnathan Blake Passage Out of Sight Out of Mind

Herbie Hancock Takin' Off The Maze

Terell Stafford Between Two Worlds You Taught My Heart To Sing

Miles Davis Kind of Blue All Blues

Nina Simone Little Girl Blue Mood Indigo

R Vega/T Marriott Coast To Coast Broadway

Mike Jones Are You Three Guys Sure You Know What You're Doing Doxy

John Scofield Time on My Hands Since You Asked

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Comedians (1866)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Finale (1842)

Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' (1888)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band (1927)

Sir Arthur Sullivan: The Pirates of Penzance: Overture (1879)

Francesco Salieri: Symphony in B-Flat 'La tempesta di mare' (1770)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Violin Concerto (1806)

Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 84 (1786)

Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)

Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat (1858)

John Williams: The Olympic Spirit (1988)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 (1791)

Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D (1708)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)

Joseph Haydn: Violin Concerto No. 1 in C (1769)

Alfred Newman: Street Scene (1931)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)

Frédéric Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat 'Grande Valse brillante' (1831)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March (1911)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus (1876)

Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Brindisi 'Viva il vino spumeggiante' (1890)

Zdenek Fibich: Othello (1873)

Franz Schubert: Agnus Dei from Mass No. 6 (1828)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 85 'Queen of France' (1785)

Alexander Borodin: Symphony No. 2 in b (1876)

Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat (1793)

Giovanni Battista Sammartini: Symphony in A (1750)

Eric Coates: Ballad for Strings (1904)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Béla Bartók: Music for Strings, Percussion & Celesta (1936)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Antonio Salieri: Falstaff: Overture (1799)

Giuseppe Verdi: Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo è burla' (1893)

Leo Sowerby: Theme in Yellow (1937)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture (1909)

Ralph Vaughan Williams: Coastal Command: Suite (1942)

Joseph Haydn: Symphony No. 86 in D (1786)

Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture (1848)

Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Johan Svendsen: Norwegian Artists' Carnival (1874)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto (1872)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Seguidilla (1875)

Claude Debussy: Cello Sonata in d (1915)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 87 (1785)

Richard Strauss: Duet Concertino (1947)

Alexandre Desplat: Le plus bel âge: Theme (1995)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)

Jerry Goldsmith: Masada: Main Themes (1981)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)

Jean Sibelius: Kullervo: Introduction (1892)

Domenico Cimarosa: I nemici generosi: Overture (1796)

Carl Maria von Weber: Polonaise brillante (1819)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 after Corelli in d 'La Follia' (1726)

Scott Joplin: Solace (1909)

Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasia in d (1782)

Zoltán Kodály: Finale from Symphony in C (1961)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D (1945)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Ricardo Castro: Atzimba: Act 2 Intermezzo (1901)

Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 (1852)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Joseph Haydn: Symphony No. 87 in A (1785)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F (1812)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Schubert: Symphony No. 10 in D (1828)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem-Kyrie from Requiem (1791)

William Schuman: New England Triptych (1957)

Georg Muffat: Concerto Grosso in F 'Convalescence' (1701)

Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' (c.1600)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 in c-Sharp (1835)

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)

Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat (1792)

Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Orlande de Lassus: Ave verum corpus (1582)

Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude (1867)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Sergei Prokofiev: Andante from Cello Concertino (1953)

Ludwig van Beethoven: Larghetto from Violin Concerto (1806)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)