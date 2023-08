WCLV Program Guide 08-15-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Peter Erskine Juni Windfall

Jalen Baker Be Still Body And Soul

Hazelrigg Brothers Synchronicity Wrapped Around Your Finger

Ed Breazeale Just Beyond Ode For Joe

Olivia Van Goor Don't Be Mad at Me Nature Boy

John Coltrane Plays the Blues Mr. Knight

Darren Johnston Breathing Room The Secret Meaning Of Things

T Fonnesbaek/ J Kauflin Danish Rain Danish Rain

Noah Haidu Standards Someday My Prince Will Come

Jeremy Pelt Griot: This Is Important Solidarity

Jay Hoggard Retro Focus Overview

Thelonious Monk Live in Tokyo Hackensack

Terell Stafford Between Two Worlds Manaus At Dusk

Pat Metheny Side-Eye NYC Better Days Ahead

Joe Farnsworth In What Direction Are You Headed Terra Nova

Hampton Hawes Four Yardbird Suite

Wolfgang Muthspiel Angular Blues Wondering

Chris Glassman Living The Dream Abena's Gaze

Anthony Cox Factor of Faces The Juggla

Art Farmer/Tommy Flanagan Stablemates Blame It on My Youth

Chick Corea Tones for Joan's Bones Tones for Joan's Bones

JD Allen Americana Vol 2 Down South

Bill Charlap Uptown Downtown Uptown Downtown

Josh Lawrence Call Time Silver's Drag

Shawn Purcell 180 A Long Stroll

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Dave McKenna Easy Street When Your Lover Has Gone

Charlie Haden Quartet West Hermitage

Tony Williams Native Heart Native Heart

Billy Childs The Winds of Change The Winds Of Change

Bobby Hutcherson Good Bait Israel

Planet D Nonet Blues to be There Purple Gazelle

Duke Ellington Blanton/Webster Band John Hardy's Wife

Herb Ellis The Midnight Roll It Makes No Difference Now (1962)

Dizzy Gillespie Shaw Enuff All The Things You Are

Bill Cunliffe Border Widow's Lament Interiors

Vincente Archer Short Stories 1314

Jesse Davis From Within Tai's Tune

Wynton Marsalis Citi Movement Dark Heartbeat

Leon Lee Dorsey Cantaloupe Island Listen To The Dawn

George Coleman Live at Small's Jazz Club My Funny Valentine

Dena DeRose Love's Holiday But Beautiful

Behn Gillece Between the Bars Due Up Next

Pepper Adams Critic's Choice Blackout Blues

Cecilia Smith The Mary Lou Williams Project Vol 1 St. Louis Blues

Le Bouef Brothers Hush Apollo

Dominic Miller Vagabond Open Heart

Renee Rosnes For The Moment Summer Night

Mihalay Borbely Miracles of the Night The Waiting Itself

Baylor Project Generations Infant Eyes

Michael Dease The Other Shoe Shorty's Tune

Dan Wilson Things Eternal Tell Me a Bedtime Story

Jay D'Amico Tuscan Prelude Theme In Bb Minor

Madd For Tadd Central Ave Swing/Our Delight Mating Call

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture (1849)

Anthony Holborne: Galliard 'The Fairie Round' (1599)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 (1886)

James Hewitt: Medley Overture (1798)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Quincy Jones: The Color Purple: Theme (1985)

Johannes Hanssen: Valdres March (1904)

Frederick Delius: Spring Idyll (1889)

Peter Tchaikovsky: The Voyevoda: Overture (1869)

Robert Schumann: Carnaval: Préambule (1835)

Thomas Morley: Now is the Month of Maying (1595)

Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue (1975)

Virgil Thomson: Autumn Concertina (1964)

Stephen Foster: Old Folks at Home (1851)

Jacques Ibert: Finale from Flute Concerto (1934)

Lukas Foss: Salomon Rossi Suite (1975)

Frédéric Chopin: Berceuse (1844)

Samuel Coleridge-Taylor: Scherzo from Clarinet Quintet in f-Sharp (1895)

Samuel Barber: Medea's Dance of Vengeance (1956)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

Giovanni Gabrieli: Magnificat à 12 (publ.1615)

Duke Ellington: Prelude to a Kiss (1938)

Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 (1859)

Pietro Mascagni: Ave Maria (1890)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre (1898)

Samuel Coleridge-Taylor: Deep River (1905)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp 'Moonlight' (1801)

Arthur Foote: Air and Gavotte (1891)

John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 1 (1875)

Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd: Suite (1932)

Gabriel Fauré: Elégie in c (1883)

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)

Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes (1949)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Jacques Ibert: Trois pièces brèves (1930)

Jacques Ibert: Entr'acte (1935)

Samuel Coleridge-Taylor: Romance in G (1899)

R. Nathaniel Dett: Don't be Weary, Traveler (1921)

Carl Nielsen: Saul and David: Act 2 Prelude (1901)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concertone for 2 Violins (1773)

Sir Edward Elgar: Romance in d (1910)

David Diamond: Concert Piece for Orchestra (1939)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in g (1722)

Samuel Coleridge-Taylor: Scherzo from Piano Quintet in g (1893)

Samuel Coleridge-Taylor: Humoresque (1895)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942)

Julius Fucik: Uncle Teddy March (1910)

Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943)

John Williams: Midway: March (1976)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Robert Schumann: Arabeske in C (1839)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 (1878)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Samuel Coleridge-Taylor: Scherzo from Symphony in a (1896)

Rodion Shchedrin: Selections from 'Carmen Suite' (1967)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' (1878)

Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922)

Antonio Vivaldi: Concerto for Cello & Bassoon (1720)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Blessed art Thou, O Lord (1915)

Ferruccio Busoni: Comedy Overture (1897)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Samuel Coleridge-Taylor: Fantasiestücke (1895)

Fritz Kreisler: Liebesfreud (1910)

Fritz Kreisler: Caprice viennois (1910)

Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Jean Sibelius: En saga (1901)

Samuel Coleridge-Taylor: Symphony in a (1896)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Jacques Ibert: Divertissement (1930)

Joachim Raff: Octet for Strings in C (1872)

Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 in C (1777)

Lukas Foss: Salomon Rossi Suite (1975)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Aria (1923)

Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b 'Pathétique' (1893)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 9 for Winds (1776)

Joaquín Rodrigo: Distant Sarabande (1926)

23:00 QUIET HOUR

Hildegard von Bingen: O virdissima virga, Ave (1150)

Alexander Glazunov: Mélodie (1888)

Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Domenico Scarlatti: Sonata in f (1756)

Johann Sebastian Bach: Andante from Concerto after Torelli (1717)

Stephen Foster: Gentle Annie (1856)

Jean Sibelius: Rakastava (1912)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio for Glass Harmonica (1791)

José Luis Merlin: Suite del recuerdo: Evocación (1990)