WCLV Program Guide 08-04-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Roy Hargrove With The Tenors of Our Time Once Forgotten

Connie Han Secrets of Inanna Morning Star

Al Foster Reflections Anastasia

Mollehoy/Knuffke/Anderrson S' Wonderful St. Louis Blues

Snorre Kirk Tangerine Rhapsody Festival Grease

Oliver Nelson More Blues and the Abstract Truth One For Bob

Tawanda Smile Out of This World

Art Farmer To Sweden With Love The Reluctant Groom

Nancy Wilson/Cannonball Adderley Nancy Wilson/Cannonball Adderley Never Will I Marry

Aldo Romano Ritual Woman's Touch

Red Mitchell/T Flanagan You're Me Milestones

Jane Ira Bloom The Red Quartets Time After Time

Hank Jones/ Charlie Haden Steal Away Sometimes I Feel Like a Motherless Child

Eric Alexander Nightlife in Tokyo Island

Harold Mabern Afro Blue Afro Blue

Heavy Hitters The Heavy Hitters Chainsaw

Terri Lyn Carrington New Standards Vol 1 Ima

Jon Menges Spirit of Three Spirit of Four The Spirit Within

Behn Gillece Between the Bars Lucid Vision

Brandee Younger Brand New Life Windmills

Kevin Hays El Matador Emperor Leon

Javon Jackson déjà vu T.J

Charles Lloyd Trio-Chapel Ay Amor [Live]

Cassandra Wilson She Who Weeps She Who Weeps

Pat Metheny Bright Size Life Bright Size Life

Melissa Stylianou Dream Dancing My One and Only Love

Luis Perdomo Pathways Unexpected

Joe Henderson Power To the People AfroCentric

Hot Club of Detroit Night Town Two Weeks

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Clark Terry Having Fun Snapper

Jay Hoggard The Little Tiger The Little Tiger

Benny Green These Are Soulful Days Punjab

Jazz Professors Blues And Cubes Picasso's Blue Lobster

Kenny Barron The Moment Fragile

Karrin Allyson Footprints Follow the Footprints (Footprints)

Michael Dease Best Next Thing Charly Jaye

Wolfgang Muthspiel Rising Grace Rising Grace

Michael Brecker Nearness of You Sometimes I See

John Coltrane Lush Life Like Someone In Love

James Williams I Remember Clifford Shelly

Louis Hayes Exactly Right Is That So

Art Blakey Album of the Year In Case You Missed It

Artemis In Real Time Lights Away From Home

Johnny Griffin Chicago, New York, Paris Without A Song

Carmen McCrae By Special Request Sometimes I'm Happy

Freddie Hubbard Goin' Up Blues for Brenda

Diego Rivera Love and Peace Peace

Wilber Harden/John Coltrane Tanganyika Strut Tanganyika Strut

Bobby Hutcherson The Kicker Step Lightly

Louis Armstrong Vol IV Louis Armstrong/Earl Hines Weather Bird (Rag)

Louis Armstrong Sings The Blues Blues For Yesterday

Louis Armstrong Satch Plays Fats (What Did I Do To Be So) Black And Blue

Charles Lloyd The Call Glimpse

Bobo Stenson Serenity Golden Rain

Pat Metheny New Chautauqua Hermitage

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture (1909)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G (1728)

William Schuman: New England Triptych: Be Glad Then, America (1957)

Giovanni Palestrina: Agnus Dei from Pope Marcellus Mass (1562)

Jacques Offenbach: The Grand Duchess of Gérolstein: Overture (1867)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite (1882)

John Philip Sousa: March 'The Gallant Seventh' (1922)

David Raksin: Laura: Theme (1944)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite (1866)

Johann Sebastian Bach: Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 (1740)

José de Nebra: Five Seguidillas & Canción (1750)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 10 (1823)

Josquin des Prez: Gaude Virgo, Mater Christi (1485)

Anton Arensky: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1894)

Alberto Nepomuceno: O Garatuja: Prelude (1904)

Jean-Philippe Rameau: Hippolyte et Aricie: Ritournelle (1733)

Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch No. 2 (1992)

Claude Debussy: Pour le piano (1901)

Francis Lai: Love Story: Theme (1970)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 3 (1740)

Justin Holland: Sweet Memories of Thee (1871)

Antonín Dvorák: Romantic Pieces: Allegro moderato (1887)

André Grétry: Le magnifique: Overture (1773)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Liebestod (1859)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 (1740)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

César Franck: Psyché et Eros (1888)

William Schuman: Symphony No. 3 (1941)

George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 14 (1739)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

Niels Gade: Scottish Overture 'In the Highlands' (1844)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: King Stephan: Overture (1811)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite (1911)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica (1720)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 7: Country Quadrille (1942)

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 161 (1750)

Stanislaw Moniuszko: Halka: Overture (1848)

Bedrich Smetana: Libuse: Overture (1872)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 19 in F (1784)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 209: Sinfonia (1729)

Hugo Wolf: Scherzo & Finale (1877)

Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture (1868)

Manuel Infante: Andalusian Dance No. 3 (1921)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 2 (1913)

Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' (1892)

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Intermezzo (1891)

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Folk Feast (1955)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

E. T. A. Hoffmann: The Drink of Immortality: Overture (1808)

Franz Waxman: Auld Lang Syne Variations (1947)

Richard Strauss: Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' (1896)

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Batuque (1891)

Georges Bizet: Scherzo & Finale from Symphony No. 1 (1855)

Domenico Scarlatti: Sonata in A-Flat (1749)

Joseph Haydn: Symphony No. 1 in D (1759)

George Gershwin: Girl Crazy: Suite (1930)

Jules Massenet: Elégie (1869)

Emmanuel Chabrier: España (1883)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 (1891)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite (1891)

Johann Sebastian Bach: Duet No. 2 (1739)

Johann Sebastian Bach: Duet No. 3 (1739)

Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Claude Debussy: La mer (1905)

Enrique Granados: Suite on Galician Songs (1899)

Joaquín Rodrigo: Danza from 'Fantasía para un gentilhombre' (1954)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

William Schuman: Symphony No. 5 for Strings (1943)

Paul Taffanel: Wind Quintet in g (1900)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 25 'May Breezes' (1845)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 3 in f (1807)

Marin Marais: Alcyone: Chaconne (1706)

Louis Antoine Dornel: Oboe Sonata (1723)

Duke Ellington: Brown from 'Black, Brown & Beige' (1943)

Anton Bruckner: Symphony No. 1 in c (1868)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 33 in g (1793)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Giovanni Palestrina: Adoramus te (1584)

23:00 QUIET HOUR

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Leos Janácek: Idyll for Strings: Adagio (1878)

Franz Schubert: Ave Maria (1825)

Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)

Emmanuel Chabrier: Lamento (1874)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 in b-Flat (1896)

Federico Moreno Tórroba: Andante from Concierto de Castilla (1960)

Johann Walther: Joseph Dearest, Joseph Mine (1551)