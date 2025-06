WCLV Program Guide 06-02-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00:00 Bach, Carl Philipp Emanuel Fantasia in F, Wq 59/5 Richard Fuller, forte-p Gramola 98915 CPE Bach Fantasies, Rondos and Sonatas 5:14

12:05:14 Bach, Johann Sebastian Viola da gamba Sonata No. 3 in g minor, BWV 1029 Kim Kashkashian, vi; Keith Jarrett, hc ECM 1501 BACH: 3 SONATEN FÜR VIOLA DA GAMBA UND CEMBALO 13:13

12:18:27 Clarke, Rebecca Lullaby Helen Callus, vi; Robert McDonald, p ASV CDDCA-1130 A Portrait Of The Viola 4:06

12:23:59 Walton, William Cello Concerto (1956) Yo-Yo Ma, vc; London Sym Orch/André Previn CBS MK-39541 Elgar, Walton: Cello Concertos 30:01:00

12:54:00 Bach, Johann Sebastian Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007 Yo-Yo Ma, vc Sony 63203 The Cello Suites: Inspired by Bach 1:48

1:00:00 Piazzolla, Astor Libertango Luis Bacalov, p; Héctor Passarella, bandoneon; Santa Cecilia Orch/MW Chung DG 463471-2 Misa Tango 5:39

1:05:39 Ginastera, Alberto Tres Danzas Argentinas, Op 2 Martha Argerich, p EMI/Ang CDC5-76850-2 N/A 6:57

1:12:36 Buchardo, Carlos López Canción del carretero Mirian Conti, p Steinway & Sons 30010 Nostalgias Argentinas 3:23

1:17:26 Dvorák, Antonín String Quartet No. 13 in G, Op. 106 Panocha String Quartet Supraphon SU-3815-2 (8) Dvorak: String Quartets Complete 38:16:00

1:55:42 Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 Nachtmusique/Eric Hoeprich Glossa GCD-920601 Eine Abendserenade 1:25

2:00:00 Debussy, Claude Sarabande Lyon National Orch/Leonard Slatkin Naxos 8.573124 Ravel: Orchestra Music Vol. 3 5:09

2:05:09 Debussy, Claude Suite, "Pour le piano" Jean-Bernard Pommier, p Virgin 61197-2 Debussy: Children's Corner, Pour le Piano, Estampes 12:41

2:17:50 Dumanoir, Guillaume Orchestra Suite in F/C Le Concert des Nations/Jordi Savall Fontalis ES-9908 Suites d'Orchestre, 1650-1660 1:42

2:19:32 Beethoven, Ludwig van Symphony No. 5 in c minor, Op. 67 Philharmonia Orch/Kurt Sanderling EMI/Ang CDM7-69202-2 N/A 35:20:00

2:54:52 Heller, Stephen 20 Preludes, Op 150 Jean Martin, p Marco Polo 8.223434 HELLER : Preludes Opp. 81 and 150 1:44

3:00:00 Haydn, Franz Joseph Die Jahreszeiten (The Seasons) Soloists; Berlin Deutsche Oper Cho, Berlin Phil/Herbert von Karajan EMI/Ang CMS7-69224-2 (2) Die Jarheszeiten 5:36

3:05:36 Haydn, Franz Joseph Piano Sonata in C, H XVI:35 Stanley Hoogland, forte-p Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 15:09

3:20:45 Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "The wee, wee man" Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 93782 (150) The Haydn Edition 1:36

3:22:21 Vivaldi, Antonio Flute Concerto in d, R 431a, "Il Gran Mogol" Katy Bircher, f; La Serenissima/Adrian Chandler Avie AV-2218 Vivaldi * The French Connection 2 * La Serenissima * Adrian Chandler 7:59

3:30:20 Mouquet La Flûte de Pan Demarre McGill, f; Victor Asuncion, p WFMT Recording n/a N/A 15:48

3:46:08 Nielsen, Carl Pastoral, "Pan and Syrinx," Op 49 Danish National Sym/Thomas Dausgaard Da Capo 6.220518 Carl Nielsen * Orchestral Music 8:43

3:54:51 Ran, Shulamit Sonatina for Two Flutes (1961) Mary Stolper, Mary Hickey, f's Erato 12787-2 Shulamit Ran * Mirage * Chamber Music for Flute 1:16

4:00:00 Cornelius, Peter Fünf Trauerchöre, Op 9 Hilliard Ensemble/Paul Hillier EMI/Ang CDC7-54017-2 N/A 4:47

4:04:47 Kiel, Friedrich Horn Concerto in F Zbigniew Zuk, fh; Krakow Radio Sym/Michael Höltzel Zuk Records 100955 Horn Romantics 13:26

4:20:05 Strauss II, Johann Waltz, “On the Beautiful Blue Danube”, Op. 314 Earl Wild, p Philips 456991-2 (2) Great Pianists of the 20th Century: Earl Wild 11:44

4:31:49 Lehár, Franz Gold and Silver Waltzes, Op. 79 Vienna Johann Strauss Orch/Willi Boskovsky EMI CDC7-47020-2 Lehar: Waltzes 8:41

4:40:30 Ravel, Maurice La valse Berlin Sym Orch/Gunther Herbig Ars Vivendi 2100139 Bolero 13:53

4:54:23 Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 68 Michel Block, p Pro Piano PPR-224507 Chopin: Mazurkas 1:45

5:00:00 Holst, Gustav Sita (1906) London Phil/David Atherton Lyrita SRCD.209 Gustav Holst - A Winter Idyll • Elegy (In Memoriam William Morris) • Indra, Symphonic Poem • A Song of the Night • Invocation • Sita – Interlude Act III • The Lure - Ballet Music* • Dances from The Morning of the Year* 5:49

5:05:49 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Sonata No. 25 in B-Flat, K. 378 Eduardo Martinez Caballer, ob; Riccardo Cecchetti, p Verso VRS-2021 N/A 20:43

5:27:56 Finzi, Gerald Clarinet Concerto, Op 31 James Campbell, cl; Manitoba Chamber Orch/Simon Streatfeild Radio Canada Int'l SMCD-5204 N/A 27:24:00

5:55:20 Brahms, Johannes Waltzes, Op 39 Yaara Tal, p; Andreas Groethuysen, p Sony SK-53285 Brahms: Hungarian Dances Nos. 1-21, Waltzes Op. 39 1:24

05:57:28 Henry Purcell: Amphitrion: Air (1690) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:31

06:07:26 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 (1817) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:18

06:17:08 Francesco Maria Veracini: Orchestral Suite No. 6 (1722) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 439937 10:42

06:29:31 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell (1903) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 4:35

06:35:24 Jay Ungar: A Time for Farewell (1982) Thomas Hampson, baritone THM 5432 2:50

06:40:29 George Gershwin: Allegro from Piano Concerto (1925) Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 13:07

06:54:49 Earle Hagen: Harlem Nocturne (1939) Quartet San Francisco ViolinJazz 105 4:17

07:00:26 John Philip Sousa: March 'Transit of Venus' (1883) Razumovsky Symphony Keith Brion Naxos 559029 1:54

07:06:08 Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910) Israel Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 27991 07:18

07:15:40 Sir Arnold Bax: The Happy Forest (1922) Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:58

07:26:18 Camargo Guàrnieri: Brazilian Dance (1928) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4778775 2:21

07:29:53 Franz Schubert: Polonaise in B-Flat D 580 (1817) Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Deutsche Gram 437535 5:36

07:35:39 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 14 Op 72 # 6 (1886) Katia Labèque, piano Philips 426264 3:14

07:43:25 Samuel Barber: Medea's Dance of Vengeance Op 23a (1956) Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 13:31

07:58:05 Frédéric Chopin: Mazurka No. 34 Op 56 # 2 (1843) Vassily Primakov, piano Bridge 9289 1:31

08:08:08 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 3 Op 39 (1904) New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:47

08:15:34 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962) Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

08:26:18 Robert Schumann: Carnaval: Chopin Op 9 (1835) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4797518 1:30

08:28:04 Antonio Bazzini: La Ronde des lutins Op 25 (1852) Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:29

08:33:45 Fernande Decruck: Suite of Waltzes 'The Bell Towers of Vienna' (1935) Jackson Symphony Matthew Aubin Claves 503108 7:38

08:43:58 Ferde Grofé: Mississippi Suite (1926) Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 13:25

08:57:45 James Horner: Legends of the Fall: Main Theme (1994) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:55

09:06:08 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b BWV 1067 (1738) Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 18:20

09:29:40 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus (1848) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:43

09:36:04 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Can-Can (1858) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:23

09:37:40 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 (1897) BBC Scottish Symphony Jerzy Maksymiuk Naxos 550864 5:55

09:44:24 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923) Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:04

09:55:06 Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 (1938) Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 3:54

09:59:52 Camille Saint-Saëns: Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 (1853) Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 4:18

10:04:42 Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (1872) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 4:18

10:11:00 Franz Liszt: Fantasy on Beethoven's 'The Ruins of Athens' S 122 (1853) Leslie Howard, piano Budapest Symphony Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67401 13:13

10:24:42 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture Op 113 (1811) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 5:00

10:30:36 Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in g Op 6 # 8 'Christmas' (1713) Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 634 14:29

10:47:16 Sergei Prokofiev: Gavotte from 'Cinderella' Op 95 # 2 (1942) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4835331 3:07

10:51:33 Sir Edward Elgar: Cello Concerto in e Op 85 (1919) Sheku Kanneh-Mason, cello London Symphony Sir Simon Rattle Decca 31491 29:01

11:21:17 Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954) Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:33

11:25:16 Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets (1725) Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

11:38:52 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935) Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 12:10

11:51:57 Giuseppe Torelli: Sinfonia for 4 Trumpets (1700) La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 7:38

12:06:58 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Op 55 'Eroica' (1804) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80090 48:26

12:57:20 Sir William Walton: Henry V: Touch her soft lips and part (1944) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 48260 1:42

13:00:52 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta del Salvator Rosa S 161/3 (1849) Lazar Berman, piano Deutsche Gram 4779525 2:45

13:03:55 Felix Mendelssohn: Canzonetta from String Quartet No. 1 Op 12 (1829) Juilliard String Quartet Sony 60579 3:49

13:09:51 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1a (1907) Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 17:55

13:28:37 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 Op 39 (1907) New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:11

13:34:35 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli in A (1726) Academy of Ancient Music Andrew Manze Harmonia Mundi 907261 10:24

13:46:49 Josef Suk: Fairy Tale: Suite Op 16 (1900) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572323 30:27

14:18:21 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 5 (1894) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4864528 12:59

14:32:09 Ludwig van Beethoven: Andante favori WoO 57 (1803) Peter Takács, piano Cambria 1175 8:07

14:41:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C K 373 (1781) Peter-Lukas Graf, flute English Chamber Orchestra Raymond Leppard Brilliant 93290 6:26

14:49:36 Gustav Holst: First Suite for Military Band Op 28 # 1 (1909) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80606 10:22

15:00:18 Jean-Baptiste Lully: Marche militaire (1660) Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 1:09

15:01:45 Franz Schubert: Marche militaire No. 2 D 733 (1822) Paul Badura-Skoda, piano Valois 4622 3:38

15:07:05 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D Op 25 'Classical' (1917) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 423624 13:59

15:22:30 Henry Purcell: Funeral Music for Queen Mary Z 860 (1695) Zoë Brookshaw, soprano Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 6:47

15:30:57 Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 20:54

15:52:29 Max Steiner: The Charge of the Light Brigade: Forward the Light Brigade (1936) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 2:37

15:56:26 Max Steiner: Gone with the Wind: Dance Montage (1939) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 3:25

16:03:14 Jean-Philippe Rameau: Pygmalion: Overture (1748) Les Arts Florissants William Christie Harmonia Mundi 901381 4:46

16:10:11 Sir Edward Elgar: Concert Overture 'Froissart' Op 19 (1890) BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 98436 14:49

16:28:35 Juan Tizol: Caravan (1936) Center City Brass Quintet Chandos 4554 2:38

16:33:07 Richard Strauss: Scherzo from Piano Sonata Op 5 (1881) David Golub, piano Arabesque 6664 2:48

16:37:52 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 in E-Flat Op 75 (1892) Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 16:05

16:54:34 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March (1846) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 4:51

17:03:41 Fritz Kreisler: Scherzo from String Quartet (1919) Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 56481 6:36

17:11:50 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in G H 666 (1776) Academy for Early Music Berlin Harmonia Mundi 902420 9:46

17:24:07 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto in D Op 61a (1806) Jeno Jandó, piano Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 9:41

17:38:22 John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932) English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

17:44:58 John Ireland: The Overlanders: The Brumbies (1946) London Symphony Richard Hickox Chandos 8994 4:12

17:50:29 Josef Myslivecek: Overture No. 2 in A (1768) Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 9:31

18:07:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 in D K 218 (1775) Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 22:22

18:31:55 Tan Dun: Crouching Tiger Hidden Dragon: Themes (2000) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:41

18:39:31 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

18:44:16 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C H 16:48 (1789) André Watts, piano EMI 64598 9:13

18:55:11 Johann Strauss Jr: Perpetual Motion Op 257 (1862) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 3:07

19:01:16 Sir Edward Elgar: Enigma Variations Op 36 (1899) Philharmonia Orchestra Sir John Barbirolli EMI 69185 30:34

19:33:02 Ermanno Wolf-Ferrari: Suite Concertino Op 16 (1933) Giuseppe Giabocchi, bassoon Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 25:15

20:00:12 Girolamo Frescobaldi: Aria detto Balletto (1627) Eliot Fisk, guitar MusicMasters 67130 8:09

20:09:50 Samuel Coleridge-Taylor: Piano Quintet in g (1893) Stewart Goodyear, piano Catalyst Quartet Azica 71336 25:53

20:37:11 Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902154 21:27

21:01:52 Sergei Taneyev: Concert Suite: Theme & Variations Op 28 (1909) David Oistrakh, violin Philharmonia Orchestra Nicolai Malko EMI 65419 14:49

21:17:51 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' (1725) Augustin Hadelich, violin Steinway 30033 8:53

21:28:03 Nicolò Paganini: Caprice No. 9 Op 1 # 9 'Hunt' (1820) Augustin Hadelich, violin Warner 566017 02:58

21:32:29 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 1 Op 47 (1893) Moscow Philharmonic Lawrence Leighton Smith Sheffield Lab 27 8:31

21:42:20 Sir Edward Elgar: Symphony No. 2 in E-Flat Op 63 (1911) BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 74888 56:44

22:40:02 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44945 7:28

22:49:00 Adrian Willaert: Pater Noster & Ave Maria (1532) New York Polyphony BIS 2277 8:12

22:59:29 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 (1823) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:52

23:06:21 Gregorio Allegri: Miserere (1638) Elina Garanca, mezzo-soprano Karel Mark Chichon Deutsche Gram 21327 8:09

23:14:31 Claude Debussy: Rêverie (1890) Pascal Rogé, piano Decca 4785437 4:51

23:19:51 Frank Bridge: Sally in our Alley (1916) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:32

23:23:24 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957) Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 10:03

23:33:28 Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto RV 93 (1720) Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 4:56

23:38:34 Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 (1875) National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:07

23:47:42 Karlheinz Stockhausen: Amour: Cheer up! (1978) Suzanne Stephens, clarinet Deutsche Gram 423378 1:38

23:49:20 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 (1878) Anne-Sophie Mutter, violin Deutsche Gram 4795023 4:10

23:53:39 Sir Edward Elgar: Pleading Op 48 # 1 (1908) English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:13

23:57:03 Alberto Ginastera: Estancia: Twilight Idyll (1941) London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 2:48