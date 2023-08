WCLV Program Guide 08-03-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

John Hicks At Maybeck Recital Hall After the Rain

Joe Lovano Our Daily Bread Our Daily Bread

Ben Wolfe Unjust The Corridor

Wynton Marsalis They Came To Swing Light Blue

Thelonious Monk Newport 1965 & 1965 Ruby My Dear

Bill Evans On A Friday Evening Blue Serge

Le Bouef Brothers Hush Susie Song

Joe Farnsworth In what Direction Are You Heading Someday We'll All Be Free

Ambrose Akinmusire When the Heart Emerges Glistening Henya

Kenny Davern One Step to Chicago Wabash Blues

Buselli-Wallarab Orchestra Gennett Suite Grandpa's Spells

Cecilia Smith The Mary Lou Williams Resurgence Project Vol 1 Miss D.D. (Composed for Doris Duke)

George Coleman Live at Smalls Jazz Club Nearness of You

Orrin Evans The Red Door Weezy

Pete McCann Without Question January

Leon Lee Dorsey Cantaloupe Listen To The Dawn

Herb Ellis Nothing But the Blues Blues For Janet

Woody Shaw Imagination Dat Dere

Larry Goldings Big Stuff Big Stuff

Tommy Flanagan Sunset and the Mockingbird The Balanced Scales-The Cupbearers

Doug Lawrence Soul Carnival Tommie And Tilly

Florian Hoefner Desert Bloom Shelter

Adam Rogers Sight The Moontrane

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Jazztet Moment to Moment Moment to Moment

Saltman/Knowles Native Speaker Ruben

Tom Harrell Oak Tree Improv

Vicki Burns Lotus Blossom Days Love Spell

Walt Weiskopf Diamonds and Other Jewels My Old Flame

Tony Williams Young at Heart Farewell To Dogma

Mike Moreno Lotus Blossom Days The Empress

Jocelyn Gould Golden Hour Golden Hour

Ralph Towner At First Light At First Light

Kenny Wheeler Angel Song Angel Song

Lauren Henderson Conjuring Conjuring

Louis Hayes Exactly Right So Many Stars

Nick Finzer Dreams, Visions, Illusions Aspirations And Convictions

Tshawn Sorey Mesmerism Autumn Leaves

Joiful Orchestra Make a Joiful Noise And That's That

Horace Silver Song For My Father Calcutta Cutie

Lester Young Pres and Sweets Red Boy Blues

Dimitry Baevsky Down With It Decision

Sonny Rollins Brass/Trio Grand Street

Steve Davis Correlations Newbie

Catherine Russell Alone Together Is You Is Or Is You Ain't My Baby

Javon Jackson With Peter Bradley Easy Peasy

Roger Kellaway I Was There Beyond the Sea

Marcus Printup Nocturnal Traces Ain't Misbehavin'

Jack Montrose Arranged/Played/Composed The News and the Weather

Tina Brooks Back to the Tracks The Blues And I

Modern Jazz Quartet Django Milano

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927)

Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860)

Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in D (1720)

Hannah Lash: Stalk (2008)

Robert Schumann: Allegro from Symphony No. 1 'Spring' (1841)

Abe Holzmann: March 'Blaze Away!' (1901)

André Grétry: Le magnifique: Overture (1773)

Franz von Suppé: Morning, Noon and Night in Vienna (1844)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 4 'Arpeggio' (1838)

Deems Taylor: Looking Glass Insects (1919)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz (1883)

Edvard Grieg: Two Melodies for Strings (1890)

Nicolò Paganini: Caprice No. 5 (1820)

Ari Pulkkinen: Angry Birds: Main Theme (2009)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)

Giuseppe Tartini: Violin Concerto in A (1740)

Johann Sebastian Bach: Fugue from Violin Sonata No. 1 (1720)

Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 (1914)

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite (1670)

Sir Edward Elgar: Sospiri (1914)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture (1840)

Alfredo Catalani: La Wally: Act 3 Prelude (1891)

Camille Saint-Saëns: La Jeunesse d'Hercule (1877)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations (1670)

Ferruccio Busoni: Turandot Suite (1911)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G (1784)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821)

Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado (1897)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini (1934)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Suite (1907)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Alfredo Casella: Paganiniana: Tarantella (1942)

Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 'Italian' (1833)

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 7 in G (1771)

Percy Grainger: Green Bushes (1906)

Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture (1929)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 3 in D (1800)

Johann Gottlieb Goldberg: Trio Sonata in C (1745)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 (1861)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse (1881)

Heinrich von Herzogenberg: Scherzo from Trio in D (1889)

Paul Dukas: Overture 'Polyeucte' (1892)

William Grant Still: Summerland from 'Three Visions' (1936)

Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787)

Luiz Bonfá: Black Orpheus: Manha de Carnaval (1959)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F (1781)

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor: Sextet (1835)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Dawn in the Mountains (1891)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance (1919)

Friedrich Kuhlau: Overture to 'Elf-Hill' (1828)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 9 (1777)

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Napping in a Hammock (1891)

Alberto Nepomuceno: Serenata (1902)

Joseph Haydn: Te Deum No. 2 (1799)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3 in E (1720)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe (1717)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

George Gershwin: Adagio from Piano Concerto (1925)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 11 in F (1823)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance (1842)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G (1799)

Maurice Ravel: Piano Trio (1914)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 2 in D (1778)

Henry Purcell: Abdelazer: Suite (1695)

Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony (1692)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis (1889)

E. J. Moeran: Symphony in g (1937)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from String Quintet No. 3 (1787)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

23:00 QUIET HOUR

Ron Nelson: Sarabande 'For Katharine in April' (1954)

Leopold Stokowski: Es ist vollbracht! from Bach's 'St. John Passion' (1914)

Frédéric Chopin: Etude No. 6 in e-Flat (1832)

Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Quintet (1891)

Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 8 (1991)

Will Todd: My Lord Has Come (2011)

Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Sea Slumber Song (1899)

Erik Satie: Gnossienne No. 1 (1890)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Alberto Hemsi: Berceuse from Viola Quintet in G (1943)