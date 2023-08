BBC Proms on WCLV

WCLV airs concerts from the annual BBC Promenade Concerts at Royal Albert Hall.

These concerts can be heard on WCLV Saturday evenings at 8:00 through September 23 as part of American Public Media's SymphonyCast hosted by Steve Seel.

August 19, 2023 Prom #8

BBC Symphony Orchestra , Josep Pons, conductor; María Dueñas, violin

FALLA: La vida breve

LALO: Symphonie espagnole

DEBUSSY: Images – Ibéria

RAVEL: Bolero

-concert from 7/20/2023

August 26, 2023 Prom #16

BBC Symphony Chorus; Hallé Choir; The Hallé, Sir Mark Elder, conductor

Mané Galoyan, soprano; Dmytro Popov, tenor; Rodion Pogossov, baritone

RACHMANINOV: The Bells

SHOSTAKOVICH: Symphony No. 5 in D minor

-concert from 7/26/2023

September 2, 2023 Prom #22

BBC National Orchestra of Wales, Ryan Bancroft, conductor; Isata Kanneh-Mason, piano

PROKOFIEV: Piano Concerto No. 3 in C major

TCHAIKOVSKY: Symphony No. 5 in E minor

-concert from 8/1/2023

September 9, 2023 Prom #39

Budapest Festival Orchestra, Iván Fischer, conductor; Anna-Lena Elbert, soprano; Sir András Schiff, piano

LIGETI: Mysteries of the Macabre

BARTÓK: Piano Concerto No. 3

BEETHOVEN: Symphony No. 3 in E flat major, ‘Eroica’

-concert from 8/13/2023

September 16, 2023 Prom #55

Boston Symphony Orchestra, Andris Nelsons, conductor; Jean-Yves Thibaudet, piano

SIMON: Four Black American Dances

STRAVINSKY: Petrushka (1947 version)

GERSHWIN: Piano Concerto in F major

RAVEL: La valse

- concert from 8/26/2023

September 23, 2023 Last Night of the Proms (Prom #71)

BBC Symphony Orchestra, BBC Symphony Chorus, BBC Singers, Marin Alsop, conductor;

Lise Davidsen, soprano; Sheku Kanneh-Mason, cello

STRAUSS: Don Juan

COLERIDGE-TAYLOR: Deep River

BRUCH: Kol nidrei, Op. 47

WILSON: 1922

WAGNER: Tannhäuser – ‘Dich, teure Halle’

MASCAGNI: Cavalleria rusticana – Easter Hymn; Intermezzo

VERDI: Macbeth – ‘Vieni! t’affretta!’

KÁLMÁN: The Gypsy Princess – ‘Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland’ TRADITIONAL – Fantasia on British Sea Songs

ARNE – Rule, Brittania!

ELGAR – Pomp and Circumstance March No. 1 in D major, ‘Land of Hope and Glory’

PARRY – Jerusalem

UNKNOWN – The National Anthem

TRADITIONAL – Auld Lang Syne

-concert from 9/23/2023