WCLV Program Guide 07-25-2023

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Jason Keiser Shaw's Groove Blues For Woody

Metheny/Mehldau Metheny/Mehldau Say The Brother's Name

Ken Fowser Resolution When It's All Over

New York Jazz Quartet Blues for Sarka All Blues

Eric Reed Black, Brown and Blue Along Came Betty

JOI Jazz Orchestra A Joifull Noise Smoke In Mirrors

Steven Bernstein Popular Culture Put It Right Here

Tardo Hammer Simple Pleasure Uranus

The Quartet Live at the Deer Head Inn The Meaning of the Blues

Mike Murley Taking Flight Penelope

Rava/Hersch The Song Is You Misterioso

Joe Lovano Tenor Legacy To Her Ladyship

Ron Carter Finding The Right Notes Sweet Lorraine

Mark Turner The Ballad Session All Or Nothing At All

Warren Wolf Warren Wolf Natural Beauties

Thomas Linger Out In It Out In It

Charlie Shoemake Uncrowned Kings Royal Flush

Lee Morgan The Cooker NewMa

Dave Stryker Pure Captain Jack

Ruby Braff For The Last Time Rockin' Chair

3D Jazz Trio 9-5 There Is No Greater Love

Verve Jazz Ensemble All In Studio J

John McNeil East Coast Cool Bernie's Tune

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Bobby Hutcherson Four Seasons Summertime

Marcus Printup Unveiled Say It Again

Tom Harrell Moon Alley Moon Alley

Jimmy Raney Along Came Betty Along came Betty

Dianne Reeves I Remember You Taught My Heart To Sing

Ed Cherry Are We There Yet Are We There Yet

Coleman Hawkins Jam Session in Swingville Love Me or Leave Me

Jessica Williams Freedom Trane Just Words

Lauren Falls Jupiter Jupiter

JJ Johnson Heroes Blue And Green

Walter Smith III Return to Casual Mother Stands for Comfort

Ben Allison Moments Inside The Chase

Dominick Faranacci Loves, Tales and Dances Vision

Heavy Hitters The Heavy Hitters Cedar Land

Joe Chambers Dance Kobina City Of Saints

Lauren Henderson Conjuring Spells

Bill Carrothers After Hrs Vol 4 Chelsea Bridge

Don Pullen/George Adams Qt Song Everlasting Sing Me A Song Everlasting

Harvie S/Kenny Barron Now Was The Time Isn't It Romantic

Michael Dease The Other Shoe The Goodbye Blues

Sonny Criss Featuring Wynton Kelly Softly as in a Morning Sunrise

Hailey Brinnel Beautiful Tomorrow Tea For Two [Feat. Terell Stafford]

Art Pepper The Return of Art Pepper Minority

Elio Villafranca Standing By The Crossroads Song For Freedom

Bill Evans Since We Met Since We Met

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:59:00 Edward MacDowell: To a Hummingbird Op 7 # 2 (1897) Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 0:41

06:07:16 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in C BWV 545 (1717) BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 5:18

06:15:40 Federico Moreno Tórroba: Suite castellana (1926) David Russell, guitar Telarc 80451 7:47

06:24:26 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 159 (1750) Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:13

06:27:48 Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo (1740) European Baroque Soloists Denon 9614 9:59

06:39:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C K 545 'For Beginners' (1788) Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

06:51:02 Alfredo Casella: Finale from 'Italia' Op 11 (1910) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10768 7:11

06:58:44 Henry Fillmore: March 'Rolling Thunder' (1916) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 1:56

07:04:20 Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 (1869) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 7:46

07:14:43 Jean Sibelius: Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 (1902) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 10:08

07:25:35 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Toreador Song (1875) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:18

07:29:33 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 (1886) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 4:48

07:38:55 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 11:52

07:53:46 John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 4:31

07:59:23 Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop Op 26 (1938) RCA Victor Symphony Kirill Kondrashin RCA 300350 1:32

08:07:41 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 (1874) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 7:43

08:17:30 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Trio No. 7 Op 97 'Archduke' (1811) Mitsuko Uchida, piano Marlboro 80001 13:22

08:32:35 Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954) Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:33

08:36:48 Cristóbal de Morales: Jubilate Deo (1538) Stile Antico Harmonia Mundi 807595 5:38

08:44:41 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 Op 33 (1951) Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:10

08:56:04 Alfred Newman: Street Scene (1931) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 6:24

09:06:28 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a (1806) CityMusic Cleveland Ryan McAdams CityMusic 2011 15:32

09:22:53 Richard Allison: Batchelar's Delight (1599) Corona Guitar Quartet Albany 1084 3:33

09:29:46 Miklós Rózsa: Spellbound: Suite (1945) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 7:13

09:39:18 Karl Jenkins: Nunc dimittis (2014) Polyphony Stephen Layton Deutsche Gram 4793232 4:10

09:43:56 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

09:47:39 Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Gavotte (1928) Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 3:01

09:51:32 Enrique Granados: Suite on Galician Songs: Morning Song (1899) Barcelona Symphony Pablo González Naxos 573263 9:19

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:57 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat Op 9 # 2 (1831) Nelson Freire, piano Decca 14053 4:16

10:07:36 Francis Poulenc: Nocturne No. 1 (1929) Pascal Rogé, piano Decca 425862 3:16

10:12:29 Alfredo Casella: Italia Op 11 (1910) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10768 19:34

10:33:20 Franz Schubert: Impromptu No. 4 in A-Flat D 899/4 (1828) Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 8:35

10:43:34 Johann Nepomuk Hummel: Fantasy on Mozart's 'Il mio tesoro' (1820) Gérard Caussé, viola Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé EMI 54817 7:25

10:52:48 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A Op 90 'Italian' (1833) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902228 27:10

11:21:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on a Theme by Gluck K 455 (1784) András Schiff, piano Decca 421369 14:18

11:37:46 Georg Muffat: Concerto Grosso in F 'Convalescence' (1701) Combattimento Consort Olympia 342 7:20

11:47:58 George Gershwin: Strike Up the Band: Overture (1927) Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:08

11:55:45 Kenneth J. Alford: March 'On the Quarterdeck' (1917) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:16

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:08:31 Claude Debussy: Première rapsodie (1908) Franklin Cohen, clarinet Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4795448 8:34

12:20:15 Richard Strauss: Don Quixote Op 35 (1897) Pierre Fournier, cello Cleveland Orchestra George Szell Sony 63123 39:07

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:14 Giacomo Puccini: Scherzo for Orchestra (1883) Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:54

13:07:33 Giuseppe Verdi: Scherzo from String Quartet (1873) Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 2:45

13:13:17 Muzio Clementi: Symphony in B-Flat Op 18 # 1 (1787) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9234 17:03

13:33:05 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Suite Op 11 (1919) London Symphony André Previn Deutsche Gram 453436 10:07

13:46:21 Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno (1962) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 5:06

13:53:32 Franz Schubert: Symphony No. 6 in C 'Little C Major' (1818) Royal Northern Sinfonia Thomas Zehetmair Avie 2224 31:44

14:27:56 Johann Sebastian Bach: Chromatic Fantasy and Fugue BWV 903 (1730) Mahani Teave, piano Rubicon 1066 12:02

14:43:07 Peter Warlock: Capriol Suite (1926) Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8808 9:12

14:53:34 E. J. Moeran: In the Mountain Country (1921) Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 7:04

15:02:29 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 (1878) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:23

15:06:15 Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 Op 96 'American' (1893) Brodsky Quartet Chandos 10801 8:15

15:16:38 Scott Joplin: The Entertainer (1903) Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 5:02

15:23:02 Franz Schubert: Der Musensohn D 764 (1822) Jessye Norman, soprano Philips 412623 1:55

15:26:26 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat Op 60 (1806) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 4776409 33:00

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

16:02:34 Franz Schubert: The Friends from Salamanka: Overture D 326 (1815) Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 5:55

16:09:29 Carl Czerny: Variations on a Theme by Rode Op 33 'La Ricordanza' (1822) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 12:11

16:26:46 Robert Schumann: Finale from Symphony No. 1 Op 38 'Spring' (1841) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 8:53

16:27:06 John Williams: Lost In Space: Theme (1965) City of Prague Philharmonic Silva 1319 1:11

16:37:02 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 9:48

16:47:15 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887) Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

17:03:37 Johannes Brahms: Rhapsody in b Op 79 # 1 (1879) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4793449 8:26

17:13:18 Michael Torke: Bliss (2013) Univ. of Kansas Wind Ensemble Paul W. Popiel Ecstatic 92261 11:29

17:26:40 George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite in d HWV 437 (1720) Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe Deutsche Gram 4795448 3:03

17:31:17 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 (1852) John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

17:37:58 John Field: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1811) John O'Conor, piano Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80370 10:12

17:49:03 Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti 12 (1743) Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66891 6:41

17:56:10 Sir Charles Villiers Stanford: Beati quorum via integra Op 38 # 3 (1905) Westminster Abbey Choir James O'Donnell Hyperion 68301 3:26

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:51 Antonio Salieri: Symphony in D 'Name Day' (1775) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 17:52

18:28:32 Georges Bizet: Carmen: Toreador Song (1875) Ludovic Tézier, baritone SWR Symphony Orchestra Marco Armiliato Deutsche Gram 4777177 4:18

18:34:20 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Largo al factotum (1816) Leo Nucci, baritone Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 4:17

18:39:53 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821) Dresden State Orchestra Carlos Kleiber Deutsche Gram 4796018 9:42

18:50:55 Margaret Bonds: Three Dream Portraits (1959) Malcolm J. Merriweather, baritone Avie 2413 6:55

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:51 Aaron Copland: Prairie Journal (1937) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 10:48

19:14:45 Alexander Zemlinsky: Die Seejungfrau (1903) Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 417450 40:09

19:56:18 Alberto Ginastera: Estancia: Wheat Dance (1941) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4777457 3:41

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:57 Ferruccio Busoni: Tanzwalzer Op 53 (1920) Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 11:54

20:14:33 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g Op 26 (1868) Rachel Barton Pine, violin BBC Symphony Andrew Litton Avie 2375 25:07

20:41:17 George Frideric Handel: Concerto Grosso in D Op 6 # 5 (1739) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447733 15:15

20:57:04 François Couperin: Suite No. 25: The Victorious Muse (1728) Angela Hewitt, piano Hyperion 67480 2:26

21:02:19 Joseph Haydn: String Quartet No. 42 in C Op 54 # 2 (1788) Angeles Quartet Decca 4783695 19:14

21:22:26 William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 463483 8:25

21:32:25 Brian Dykstra: Meant to Be (2009) Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 6:30

21:40:10 Claude Debussy: Rêverie (1890) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 4:28

21:46:21 Alfredo Casella: Symphony No. 3 Op 63 (1940) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10768 41:50

22:29:55 Vasily Kalinnikov: The Cedar and the Palm (1901) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 7093 12:29

22:44:52 Erik Satie: Deux préludes posthumes et une gnossienne (1939) Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 168 9:03

22:54:21 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 15 # 3 (1839) Louise Dubin, cello Delos 3469 5:19

23:00 QUIET HOUR

23:01:18 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat Op 69 # 1 'L'adieu' (1835) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 4:27

23:05:46 Johannes Brahms: Andante from String Quartet No. 2 Op 51 # 2 (1873) Chiara String Quartet Azica 71289 9:34

23:15:21 Carl Orff: Carmina burana: In trutina (1936) Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 2:30

23:18:31 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11 (1919) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 439886 5:32

23:24:03 Walter Piston: Tranquillo from Divertimento for Nine Instruments (1946) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 5:33

23:29:37 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 3 Op 2 # 3 (1795) Peter Takács, piano Cambria 1175 6:50

23:37:43 Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Cello Concerto H 439 (1753) Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Deutsche Gram 429219 7:35

23:45:19 Michel Legrand: Noelle's Theme (1976) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:19

23:50:39 Ralph Vaughan Williams: The Blessed Son of God from 'Hodie' (1954) London Symphony Chorus Richard Hickox EMI 54128 2:34

23:54:14 Stephen Goss: Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' (2007) Xuefei Yang, guitar EMI 6322 3:59