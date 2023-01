WCLV Program Guide 01-17-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Mark Whitfield The Marksman The Blues From Way Back

Art Tatum/Ben Webster Complete Group Masterpieces Night And Day

Benny Golson Gone With Golson Staccato Swing

Tawanda Smile Sister Moon

Billy Childs Speak Like of Child Fragile

Mario Pavone Motion Poetry Emmett Spencer

Bob Brookmeyer Traditionalism Revisited Some Sweet Day

Sonny Clark Leapin' In Voodoo

Roger Kellaway I Was There Just in Time

Grant Green Gooden's Corner On Green Dolphin Street

Charles/Jackson Soul Brothers How Long How Long Blues

Billie Holiday Recital My Man

Tom Harrell Oak Tree Shadows

New Faces Straight Forward Vortex

T Blanchard Romantic Defiance Betrayal Of My Soul

Charles Ruggerio Drummer/Composer Altered States

Lee Morgan Take 12 A Waltz For Fran

Steve Davis Bluesthetic A Star for Chick

Emily Remler Transitions Transitions

Nelson/Bowman Collective Tomorrow is Not Promised Blue In Green

Johnny Griffin The Cat Woe Is Me

Houston Person Goodness Goodness

Mastersounds A Date With the Mastersounds For Now

Charlie Rouse Moment's Notice Joobobie

Chicago Soul Jazz Collective On The Way To Be Free On The Way To Be Free

McCoy Tyner Inception Effendi

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Louis Bellson Raincheck Tristamente

Alan Broadbent Personal Standards Song Of Home

Jesse Davis From Within Portrait Of Desiree

Thomas Linger Out in It Can't Say It

Dave Holland Not For Nothing Shifting Sands

Jeff Parker Like Coping Plain Song

Various Artists Here It Is Suzanne (Gregory Porter)

Russell Gunn Blue on the DL Kelly Blue

Earl Hines Spontaneous Explorations Bernie's Tune

Steve Hudson The World of Steve Hudson Isaac On The Loose

Peterson/Jackson Two of the Few Mister Basie

Bria Skonberg Bria Down in the Deep

Cyrus Chestnut My Father's Hands Both Sides Now

Bobby Watson Back Home in Kansas City Our Love Remains

Pharoah Sanders Welcome to Love Say It

Herbie Mann Just Wailin' Minor Groove

Ken Fowser/Behn Gillece Little Echo Little Echo

Nina Simone Nina Sings the Blues In the Dark

Dave Douglas Moving Portrait My Old Man

Tony Williams Civilization Civilization

Michael Dease Coming Home Life Wish

Emmet Cohen Uptown in Orbit Braggin' in Brass

Eric Jacobson Discover I Hear a Rhapsody

Milt Jackson Bags Meets Wes S.K.J

Matthew Fries Lost Time Nine Robins

Rebecca Coupe Franks Planets Venus

Kenny Davern One Step to Chicago Baby Won't You Please Come Home

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

François Joseph Gossec: Christmas Suite (1790)

Erik Satie: Trois gymnopédies (1888)

Jean-François Dandrieu: Rondeau (1720)

Robert Schumann: Scherzo from Piano Quintet (1842)

Francis Poulenc: Un soir de neige (1944)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874)

Gustav Holst: Capriccio (1932)

Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1: March (1924)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Claude Debussy: Children's Corner: Dr. Gradus ad Parnassum (1908)

Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude & Scène d'amour (1958)

George Frideric Handel: Trio Sonata in G (1739)

Orlande de Lassus: Matona mia cara (1555)

Joseph Hellmesberger Jr: Bell Polka and Galop (1900)

Jacques Ibert: Trois pièces brèves (1930)

George Gershwin: Adagio from Piano Concerto (1925)

Leroy Anderson: Sandpaper Ballet (1954)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for String Trio (1788)

Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in D (1781)

Richard Rodgers: The Sound of Music: Entr'acte (1959)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp 'Moonlight' (1801)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in F (1737)

Josef Strauss: Forever Polka (1865)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima (1832)

Dieterich Buxtehude: Fugue in G (1690)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frédéric Chopin: Etude No. 23 'Winter Wind' (1836)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851)

François Joseph Gossec: Symphony in E-Flat (1762)

André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite (1773)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)

Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet: Three Dance Variations (1944)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 in G 'Mozartiana' (1887)

Johann Sebastian Bach: Toccata No. 4 in d (1707)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Josef Strauss: Waltz 'Heroic Poem' (1860)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e 'From the New World' (1893)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1867)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: Legend No. 3 (1881)

Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)

Joseph Haydn: Symphony No. 22 in E-Flat 'Philosopher' (1764)

Johann Strauss Jr: Quadrille on Themes from 'The Gypsy Baron' (1886)

Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture (1864)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 1 (1936)

Ralph Vaughan Williams: Bass Tuba Concerto (1954)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G (1784)

Josef Strauss: Waltz 'Siskins' (1861)

François Joseph Gossec: Offrande à la liberté (1792)

François Joseph Gossec: Gavotte (1790)

Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E-Flat (1781)

Josef Strauss: Allegro fantastique (1850)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations (1884)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Overture (1919)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Josef Strauss: Waltz 'Water Colors' (1869)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Un bel dì vedremo (1904)

Erik Satie: Trois gymnopédies (1888)

Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 (1877)

Alexander Glazunov: Novelette No. 1 'In Spanish Style' (1886)

Domenico Cimarosa: I due Baroni di Rocazzura: Overture (1783)

Hector Berlioz: Waverley Overture (1828)

Alan Hovhaness: Angel of Light from Symphony No. 22 'City of Light' (1971)

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole: Feria (1907)

Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 46 in B (1772)

Giuseppe Verdi: Nabucco: Overture (1841)

Giuseppe Verdi: Ave Maria from 'Four Sacred Pieces' (1889)

Josef Strauss: Waltz 'Pearls of Love' (1857)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 in c 'Little Russian' (1872)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ottorino Respighi: Church Windows (1927)

Jean Sibelius: En saga (1901)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Franz Schubert: Fantasy in f (1828)

Franz von Suppé: Isabella: Overture (1869)

Josef Strauss: Angelica Polka (1862)

Ferdinand Ries: Introduction & Russian Dance (1823)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 1 in g 'Winter Dreams' (1866)

Claude Debussy: Estampes (1903)

Frederick Delius: Summer Night on the River (1913)

23:00 QUIET HOUR

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Ernest Bloch: Abodah (1929)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)

Claude Debussy: Rêverie (1890)

Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)

Aaron Jay Kernis: On Hearing Nightbirds at Dusk (2021)

Richard Dubugnon: La Minute exquise (2010)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)