WCLV Program Guide 01-23-2025

Persichetti, Vincent Pastoral, Op 21 Boehm Quintette

Davison, John Brass Quintet #1 Chestnut Brass Company

Brahms, Johannes Double Concerto in a minor, Op. 102 Henryk Szeryng, v; Janos Starker, vc; Concertgebouw Orch/Bernard Haitink

Fasch, Johann Friedrich Trumpet and Two-Oboe Concerto in D Wynton Marsalis, tr; English Chamber

Orch/Raymond Leppard

Zelenka, Jan Dismas Suite a 7 concertanti in F Amsterdam Combattimento Consort

Heinichen, Johann David Dresden Concerto in F, S 233 Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel

Schreker, Franz Romantic Suite (1902) Cologne Gürzenich Orch/James Conlon

Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ (I call to You, Lord Jesus Christ) BWV 639 Håkan Hardenberger, tr; Simon Preston, o

Grieg, Edvard Twelve Songs on Texts by Vinje, Op. 33 Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p

Grieg, Edvard Two Melodies, Op. 53 Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi

Schumann, Clara Six Songs, Op. 13 Barbara Bonney, s, Vladimir Ashkenazy, p

Lalo, Édouard Rapsodie norvégienne (1879) Suisse Romande Orch/Ernest Ansermet

Grieg, Edvard Six Songs, Op. 48 Rick Bogard, tr; John Solomons, p

Beethoven, Ludwig van String Quartet No.5 in A, Op.18 Brandis String Quartet

Grondahl, Agathe Backer Idylles, Op 24 Natalia Strelchenko, p

Bach, Johann Sebastian St Matthew Passion, BWV 244 Schade, t; Arnold Schoenberg Cho, Vienna Concentus Musicus/Harnoncourt

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 49 in f, La passione Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Bach, Johann Sebastian St John Passion, BWV 245 Leipzig Radio Cho, Dresden Staatskapelle/Peter Schreier

Delius, Frederick Violin Concerto Ralph Holmes, v; Royal Phil/Vernon Handley

Anonymous 16th century, Italian Fantasia Jacob Heringman, l

Taneyev, Sergei Canzona in f David Geringas, vc; Lithuanian Chamber Orch

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Sonata No. 4 in E-Flat, K. 282 Christoph Eschenbach, p

Shostakovich, Dmitri Lady Macbeth of Mtsensk Russian Phil/Thomas Sanderling

Rimsky-Korsakov, Nicolai Le Coq d'Or Prague Sym/Vaclav Smetacek

Rheinberger, Joseph Ten Trios, Op 49 Wolfgang Rübsam, o

Linley, Thomas Ode on the Witches and Fairies of Shakespeare Musicians of the Globe

Smetana, Bedrich Shakespeare Festival March Slovak Radio Sym Orch/Robert Stankovsky

Foerster, Josef Bohuslav From Shakespeare Suite, Op 76 Prague Sym Orch/Smetacek

Liszt, Franz Hamlet Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Clarke, Jeremiah Prince of Denmark's March (Trumpet Voluntary) Robert Woolley, o

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Gavotte (1723)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Gavotte (1723)

Joachim Raff: Allegro from Octet for Strings (1872)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D 'Goldfinch' (1728)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)

George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band (1927)

Michael Torke: Blue Pacific (2006)

Deems Taylor: Through the Looking Glass: Jabberwocky (1919)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Trombone Concerto (1878)

Fritz Kreisler: Syncopation (1926)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)

William Grant Still: Quit Dat Fool'nish (1935)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Blessed art Thou, O Lord (1915)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Scherzo (1878)

Robert Schumann: Carnaval: Préambule (1835)

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in F (1713)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Camille Saint-Saëns: Marche-Scherzo from Symphony No. 1 (1853)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)

Frédéric Chopin: Prelude No. 7 (1839)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952)

Muzio Clementi: Minuetto Pastorale (1800)

John Field: Nocturne from Piano Concerto No. 3 (1816)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 2 'Tasso: Lament and Triumph' (1849)

John Stanley: Concerto Grosso in D (1742)

Sergei Rachmaninoff: Melodie (1902)

Muzio Clementi: Symphony No. 3 in G 'Great National' (1832)

Gustav Holst: The Perfect Fool: Ballet Music (1923)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in F (1739)

Dave Brubeck: Fujiyama (1964)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6 in e-Flat (1947)

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

Howard Hanson: Slumber Song (1915)

Michael Haydn: Symphony No. 31 in F (1785)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Bassoon Concerto (1804)

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D (1713)

George Enescu: Symphony No. 1 in E-Flat (1905)

Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils (1905)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

Scott Joplin: Treemonisha: Overture (1911)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Arietta (1867)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Remembrances (1901)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 in E-Flat (1787)

William Grant Still: Three Visions (1936)

Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787)

Bernard Herrmann: Citizen Kane: Rosebud & Finale (1941)

Antonín Dvorák: Polka from String Quartet No. 9 (1877)

Antonín Dvorák: Adagio from Symphony No. 6 (1880)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife (1919)

John Field: Nocturne No. 17 in C (1836)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939)

Franz Schubert: Alfonso and Estrella: Overture (1821)

Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat (1789)

Moritz Moszkowski: Habanera (1900)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 2 'Habanera' (1878)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)

Franz Schubert: Scherzo No. 2 in D-Flat (1817)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877)

Sir Hamilton Harty: A Comedy Overture (1906)

Sir Hamilton Harty: A Comedy Overture (1906)

Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892)

Agustín Lara: Granada (1932)

Sir Arnold Bax: Northern Ballad No. 2 (1934)

Carlos Chávez: Symphony No. 2 'Sinfonía India' (1936)

Sir Arnold Bax: Symphony No. 7 (1939)

Muzio Clementi: Piano Concerto in C (1794)

Franz Liszt: Venezia e Napoli (1859)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Gustav Mahler: Bach Suite for Organ, Harpsichord & Orchestra (1909)

Thelonious Monk: Monk's Mood (1944)

John Novacek: Cockles Rag (1999)

Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A 'Italian' (1833)

David Diamond: Symphony No. 4 (1945)

Ralph Vaughan Williams: Lento from Symphony No. 2 'A London Symphony' (1920)

