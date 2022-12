WCLV Program Guide 11-23-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Eddie Daniels Mean What You Say I'm Getting Sentimental over You

Kenny Wheeler What Now Verona

Butch Thompson Yulestride I'll Be Home for Christmas

Ray Drummond 1-2-3-4 Little Waltz

Ray Drummond Continuum Glorias Step

Wolfgang Muthspiel Where The River Goes Panorama

Samara Joy Linger Awhile Sweet Pumpkin

Art Blakey Album of The Year Ms. B.C.

Charles Mingus Mingus Dynasty Slop

James P Johnson Snowy Morning Blues Over The Bars

Sal Salvador Unissued Tunes On Green Dolphin Street

Alex Sipiagan Ascent to the Blues Twelve More Bars To Go

Kirk Lightsey The Nights at Bradley's In Your Own Sweet Way

John Abercrombie Up and Coming Sunday School

Sonny Rollins Sonny Rollins and the Contemporary Leaders I've Found A New Baby

Hampton Hawes All Night Sessions Vol 3 Between The Devil And The Deep Blue Sea

Count Basie Orchestra Swing shift Walkin' Proud

Steve Turre Very Thought of You Yardbird Suite

Steve Kaldestad Live at Frankie's Jazz Club Bolivia [Live]

Jaki Byard Family Man John Arthur

Paul Desmond Easy Living I've Grown Accustomed To Her Face

Nicole Glover Strange Lands Notturno

Lee Morgan The Procrastinator Rio

Soul Message Band Soul Message Matador

Mike Hall I Hope to My Never I Hope To My Never

David Murray Special Quartet La Tina Lee

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Sonny Clark My Conception Some Clark Bars

Jason Bodlovich Blues for Dexter Catalonian Nights

3 More Sounds Play Ray Charles Georgia on My Mind

John Scofield John Scofield You Win Again

Alex Baird Lemon Tree As Long as You Want Me

Randy Johnston In-A-Chord Minor Mystery

Scott Wendholt From Now On Promise

Ark Ovrustski Intersection La Mecha

Walt Dickerson Relativity Sugar Lump

Benny Golson Domingo Moment to Moment

Craig Davis Tone Painting Dodo's Lament

Bill Frisell Four The Pioneers

Kenny Burrell Guitar Forms Breadwinner

Thelonious Monk Monk's Dream Blues Five Spot

Kenny Barron Without Deception Pass It On

Rebecca Coupe Franks Planets Sun

Bill Evans Time Remembered Everything Happens to Me

Modern Mandolin Quartet Nutcracker Suite Modern Mandolin Quartet - Dance of the Sugar Plum Fairy

Jerry Granelli Broken Circle Lonnie's Lament

Cecile McLorin Salvant Ghost Song Moon Song

Spike Wilner Plays Ellington and Monk U.M.M.G

Miles Davis In Person: Friday and Saturday Night at the Blackhawk If I Were A Bell

Oscar Peterson On A Clear Day Younger Than Springtime [Live]

Chartbusters The Chartbusters Blue In A Jiff

Ernie Watts The Long Road Home Moonlight And Shadows

Milt Jackson Soul Route NeAfterglow

Pasqua/Oles/Erksine Live in Italy Old School Blues

Cal Tjader Grace Cathedral Concert I Showed Them

05:57:52 Vince Guaraldi: Skating (1965) Canadian Brass Steinway 30027 1:37

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:23 Isaac Albéniz: The Magic Opal: Act 2 Prelude & Ballet (1892) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 5:47

06:16:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 in E-Flat K 417 (1783) Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

06:30:01 Robert Schumann: Scherzo from Violin Sonata No. 2 Op 121 (1851) Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 4:28

06:35:49 Traditional: Sheep under the Snow, Apples in Winter & Little Christmas Reel Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2396 4:14

06:42:23 Joseph Haydn: Divertimento for Winds H 2:46 (1784) Quintett.Wien Nimbus 5479 10:02

06:54:09 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Dance (1949) Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:43

06:56:22 Carl Nielsen: Aladdin Suite: Oriental March Op 34 (1919) Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 3:12

07:03:27 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 (1887) Louis Lortie, piano Chandos 40 5:32

07:10:43 Charles Ives: Allegro from Symphony No. 2 (1902) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 11:06

07:22:36 George Gershwin: Liza (1927) Peter Donohoe, piano EMI 54280 2:26

07:25:23 Carrie Jacobs-Bonds: A Perfect Day (1910) Lucas Meachem, baritone Rubicon 1071 2:51

07:30:22 Greg Anderson: Three Disney Waltzes (2009) The Five Browns, pianos eOne Music 2041 7:21

07:41:38 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 11:32

07:55:31 Traditional: The Twelve Days of Christmas Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Philips 416287 3:44

08:07:07 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Bird's Dance (1881) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 2:45

08:14:43 Johann Strauss Jr: Polka 'At the Hunt' Op 373 (1875) Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 2:08

08:18:26 George Frideric Handel: Concerto Grosso in F Op 6 # 9 (1739) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447733 13:44

08:33:15 Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927) John Leach, cimbalom London Symphony István Kertész Decca 4785437 5:00

08:40:04 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 (1901) Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2192 11:37

08:53:11 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis (1892) Berlin Philharmonic Semyon Bychkov Philips 420237 5:32

09:06:05 Claude Debussy: Suite bergamasque (1905) Vassily Primakov, piano Bridge 9350 17:06

09:27:57 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 (1842) Royal Concertgebouw Orchestra George Szell Philips 4788977 4:53

09:34:15 Mel Tormé: The Christmas Song (1946) Burning River Brass BurnRiver 2004 3:30

09:41:30 Manuel de Falla: La vida breve: Interlude & Spanish Dance (1913) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80149 7:00

09:51:16 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Arie di corte (1931) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 8:20

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:14 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915) Berlin Radio Symphony Lorin Maazel Deutsche Gram 4796018 3:52

10:06:02 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance (1919) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 5:52

10:13:49 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Act 2 Divertissement (1892) Royal Concertgebouw Orchestra Antal Doráti Philips 4788977 11:39

10:27:07 Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Dream Pantomime (1893) Gürzenich Orchestra Cologne Heinz Wallberg EMI 82160 5:38

10:34:13 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 'Rage over a lost penny' (1800) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 5:25

10:42:07 Antonio Salieri: The Landlady: Overture (1773) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 7:23

10:51:11 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2 for 2 Pianos Op 17 (1901) Emanuel Ax, piano Sony 61767 23:25

11:16:49 Antonio Vivaldi: Cello Concerto in B-Flat RV 423 (1720) Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 90916 9:18

11:28:52 Leroy Anderson: Suite of Carols for Winds (1955) Members of BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559382 10:38

11:41:05 Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24 (1883) Deutsches Symphonie Berlin Arturo Tamayo Capriccio 10480 11:30

11:55:22 Fritz Kreisler: Miniature Viennese March (1919) Gidon Kremer, violin Deutsche Gram 453440 3:15

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:00 Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas (1944) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 4:29

12:10:22 Bernard de La Monnoye: Patapan (1720) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:44

12:14:08 Traditional: God Rest Ye Merry, Gentlemen Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 1:52

12:18:17 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony Op 58 (1885) Cleveland Orchestra Lorin Maazel MAA 75 10:08

12:30:39 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi (1927) Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 8:26

12:39:06 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Chinese Dance (1892) Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 1:10

12:42:12 Maurice Ravel: Rapsodie espagnole (1907) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 430413 14:23

12:57:21 James Pierpont: Jingle Bells (1857) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1996 2:01

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:22 Claude Debussy: Lindaraja (1901) Vanessa Perez, piano Steinway 30036 4:41

13:05:58 Maurice Ravel: Pantoum from Piano Trio (1914) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 425860 3:55

13:12:25 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 in E-Flat (1800) Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

13:24:40 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 14 # 1 (1838) Louise Dubin, cello Delos 3469 4:23

13:31:14 Michel Corrette: Symphonie des noëls No. 6 (1781) Arion Baroque Orchestra Early-Music.com 7768 6:28

13:39:48 Marc-Antoine Charpentier: Noëls on Instruments H 534 (1693) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2041 6:20

13:46:54 Johann Strauss: Furioso Galop Op 114 (1840) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 2:45

13:50:51 Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain (1915) Jean-Efflam Bavouzet, piano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 22:12

14:14:40 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 in D H 16:37 (1780) Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 11:56

14:29:07 Alberto Hemsi: Finale from Pilpúl Sonata Op 27 (1942) Emily Kruspe, violin Chandos 20243 6:02

14:37:17 Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music (1871) Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Marco Polo 223247 11:05

14:49:54 Randol Alan Bass: Seasonal Sounds (1999) Tallis Chamber Choir National Symphony Orchestra Randol Alan Bass Kodanja 2003 9:58

15:00:40 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance (1919) Berlin Radio Symphony Lorin Maazel Deutsche Gram 4796018 2:29

15:03:59 Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Aragonesa (1909) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:05

15:08:18 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 (1895) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425112 14:20

15:23:48 John Field: Nocturne No. 4 (1817) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:22

15:30:47 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Suite Op 71a (1892) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80068 20:34

15:52:29 Anthony Holborne: Pavan 'Bona speranza' (1599) Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 4:24

15:56:54 Anthony Holborne: Almaine 'The Choise' (1599) Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:28

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:09 Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 6:26

16:11:35 Manuel de Falla: Suite populaire espagnole (1915) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8724 13:55

16:29:21 Frank W. Meacham: The American Patrol (1891) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:54

16:35:54 Michael Torke: Bright Blue Music (1985) Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92201 9:03

16:46:58 Alberto Hemsi: Greek Nuptial Dances Op 37bis (1956) Tom Wiebe, cello Chandos 20243 10:10

16:57:52 John Gardner: Tomorrow Shall Be my Dancing Day Op 75 # 2 (1965) Choral Arts Society of Washington Choral Arts Society Orchestra Norman Scribner Naxos 555049 1:55

17:04:20 William Boyce: Symphony No. 3 Op 2 # 3 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 5:26

17:11:33 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars RV 532 (1720) Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orchestra Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 11:13

17:24:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 K 525 'Eine kleine Nachtmusik' (1787) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 4:51

17:24:52 Sir Edward Elgar: Coronation March Op 65 (1911) New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 10:31

17:45:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 6 in B-Flat K 212 (1775) Genevieve Soly, organ I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8745 4:40

17:51:46 Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Pastoral Symphony (1734) Academy for Early Music Berlin René Jacobs Harmonia Mundi 2908304 7:47

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:01 Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 431680 18:50

18:28:24 Felix Mendelssohn: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25 (1831) Lang Lang, piano Chicago Symphony Daniel Barenboim Deutsche Gram 4795448 6:40

18:37:00 Felix Mendelssohn: Hark! The Herald Angels Sing (1840) John Fenstermaker, organ Bay Brass A. David Krehbiel Gothic 49120 3:52

18:43:08 Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D Op 1 # 10 'Pastoral' (1735) Gottfried von der Goltz, violin Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz DHM 77352 9:54

18:54:22 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 (1842) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907336 4:18

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:49 Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain (1915) Jean-Efflam Bavouzet, piano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 22:12

19:27:48 Constant Lambert: Suite from 'Horoscope' Ballet (1937) BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 29:10

19:58:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 610 'The Malicious Daughters' (1791) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429783 1:28

20:00 OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, conductor; Erica Schuller, Molly Nettter, & Rebecca Meyers, sopranos; Kristen Dubenion-Smith, mezzo-soprano; Jacob Perry & Stephen Caldicott Wilson, tenors; Edward Vogel & Andrew Padgett, baritones; Apollo’s Singers – Recorded in performance October 15th, 2022, at First Baptist Church of Shaker Heights

Claudio Monteverdi: Vespers of 1610

21:41:21 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite TWV 55:G10 (1761) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 17:18

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:44 Margaret Bonds: The Ballad of the Brown King (1960) Laquita Mitchell, soprano Dessoff Choirs & Orchestra Malcolm J. Merriweather Avie 2413 24:46

22:29:53 Margaret Bonds: Three Dream Portraits (1959) Malcolm J. Merriweather, baritone Avie 2413 6:55

22:38:49 Aaron Copland: Eight Poems of Emily Dickinson (1950) Barbara Hendricks, soprano London Symphony Michael Tilson Thomas EMI 55359 21:14

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:40 Hector Berlioz: Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16 (1834) Robert Vernon, viola Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:53

23:10:33 Alberto Hemsi: Meditation in Armenian Style Op 16 (1925) Tom Wiebe, cello Chandos 20243 6:33

23:17:06 Ludwig van Beethoven: Für Elise WoO 59 (1810) Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 3:14

23:21:07 Jean Sibelius: Andante festivo (1924) Bergen Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 40 4:06

23:25:11 Henryk Wieniawski: Légende Op 17 (1859) Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster Deutsche Gram 431815 7:34

23:32:45 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:25

23:39:15 Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Nana (1914) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:06

23:41:21 Ottorino Respighi: Aria for Strings (1901) Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 5:47

23:47:09 Christopher Rouse: Karolju: Finale 'Italian' (1991) Philharmonia Chorus BBC Symphony David Zinman RCA 11561 8:22

23:56:13 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Epilogue Op 18 (1938) Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:15