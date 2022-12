WCLV Program Guide 11-22-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Ron Carter Finding the Right Notes My Man's Gone Now

Jessica Williams Maybeck Recital Hall Blue Tuesday

Masada Chamber Ensembles Bar Khokba Maskil

Bobby Watson Back Home in Kansas City Celestial

Stacey Kent Let Yourself Go One For My Baby (And One More For the Road)

Peter Brendler Stunts and Twists Stunts And Twists

Rodney Whitaker Oasis Puppets

McCoy Tyner The Real McCoy Contemplation

Kenny Drew A Look Inside Ugly Beauty

Chet Baker On A Misty Night Romas

Grant Green Born to Be Blue If I Should Lose You

Joe Turner Boss of the Blues How Long Blues

Mark Lipson Springwells If You Came To Me For Love

Peck Allmond Live at Yoshi's 1994 I'm Confessin' (That I Love You)

Fred Hersch Evanessence Time Remembered

Bobby Hutcherson Stick Up Summer Nights

Tony Williams Civilization Geo Rose

Scott Hamilton Classics Skymining

Art Pepper Straight Life Nature Boy

Geof Bradfield Melba! Detroit Kingston

Jocelyn Gould Golden Hour Sweet Lorraine

Eric Person Blue Vision Lover Man'

Larry Goldings Perpetual Pendulum Prelude

L Hobgood When the Heart Dances Chickoree

Moore/Berner Amulet Home

Gil Evans Orchestra Out of the Cool Sunken Treasure

Aaron Diehl The Vagabond Treasure's Past

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Red Garland Can't See For Lookin' I Can't See For Lookin'

Jay Sharptet For You Blue Mermaid

Jazz Professors Blues and Cubes Promenade In Blue

NY Jazz Collective I Don't Know this World Without Don Cherry New morning of the dream

Orrin Evans Faith in Action Wheel Within A Wheel

Connie Hann Secrets of Inanna Vesica Piscis

Al Foster Reflections Beat

Emmet Cohen Future Stride My Heart Stood Still

George Coleman Amsterdam After Dark Autumn In New York

Bruce Barth Dedications Softly in a Garden Path

Wess/Coles Two at the Top Ill Wind

Charlton Singleton Crossroads Matador

Jacques Lesure When She Smiles I Didnt Know What Time It Was

Teri Lyne Carrington New Standards Vol 1 Two Hearts (Lawns)

Lindsey Horner Don't Count on Glory I Stand by Your Window

Aaron Diehl The Vagabond Lamia

JJ Johnson Tangence For Dancers Only

Ellis Marsalis A New Orleans Christmas Card The Christmas Song

Eric Jacobson Discover The Unknown

Walt Dickerson A Sense of Direction Ode to Boy

Jaki Byard Parisian Solos Going Home Blues

Charlie Haden Dream Keeper Sandino

Kenny Dorham Quiet Kenny Alone Together

Ray Bryant All Mine and Yours Reflection

Curtis Fuller Two Bones Mean Jean

05:57:39 Mateo Flecha: Riu, riu, chiu (1556) Burning River Brass BurnRiver 2004 1:59

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:56 Paul Pabst: Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Sleeping Beauty' (1890) Stephen Hough, piano Hyperion 67043 7:06

06:16:28 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905) Lyon Opera Orchestra Kent Nagano Erato 14331 8:19

06:26:06 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 'Moonlight' (1944) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 4:23

06:31:41 Victor Herbert: Babes in Toyland: Suite (1903) Razumovsky Symphony Keith Brion Naxos 559025 7:28

06:41:03 Joaquín Rodrigo: Zapateado & Finale from Concierto Madrigal (1967) Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 9:27

06:51:51 Claudio Monteverdi: Christe, adoramus te (1620) Cambridge Singers La Nuova Musica John Rutter Collegium 134 2:58

06:55:15 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 4 D 89 (1813) Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe Deutsche Gram 437535 0:54

06:56:39 Johann Strauss Jr: Cavalry March Op 428 (1888) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 3:00

07:03:36 Alfredo Casella: Finale from 'Italia' Op 11 (1910) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10768 7:11

07:12:43 César Franck: Finale from Symphony in d (1888) Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 11:17

07:24:55 Traditional: The Drunken Sailor Sharon Isbin, guitar Sony 745456 1:53

07:28:24 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Overture (1739) English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 5:02

07:36:40 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 12:36

07:52:17 Traditional: Wintertide Choir of Royal Holloway Rupert Gough Decca 4816326 3:11

07:56:10 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:14

08:07:52 Édouard Lalo: Scherzo for Orchestra (1884) Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Signum 6600 5:11

08:15:08 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture (1909) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 8:59

08:25:33 Wilhelm Friedemann Bach: Minuet from String Symphony in F F 67 (1740) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 2:21

08:28:25 Pietro A. Yon: Gesu Bambino (1917) Bay Brass A. David Krehbiel Gothic 49120 5:25

08:36:44 Benjamin Britten: Hymn to St. Cecilia Op 27 (1942) Robert Shaw Festival Singers Robert Shaw Telarc 80408 13:37

08:51:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for Strings K 136 K 136 (1772) Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 3:30

08:55:44 John Williams: Raiders of the Lost Ark: Marion's Theme (1981) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 4:03

09:04:56 Duke Ellington: Three Black Kings (1974) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 18:09

09:27:09 Max Steiner: The Big Sleep: Suite (1946) National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81270 7:03

09:37:17 Alberto Hemsi: Burlesca from Viola Quintet in G Op 28 (1943) ARC Ensemble Chandos 20243 5:33

09:44:46 Andrea Luchesi: Piano Sonata in G (1780) Roberto Plano, piano Concerto 2069 6:53

09:55:15 Jean-Philippe Rameau: Pygmalion: Overture (1748) Les Arts Florissants William Christie Harmonia Mundi 901381 4:46

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:13 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole (1876) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 1 3:25

10:07:13 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Arabian Dance (1892) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80068 3:26

10:12:33 Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances (1953) Royal Philharmonic André Previn Telarc 80126 10:18

10:24:06 Benjamin Britten: Paul Bunyan: Overture (1941) London Symphony Steuart Bedford Naxos 557197 5:04

10:30:53 Marc-Antoine Charpentier: Noëls on Instruments H 534 (1693) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2041 6:20

10:40:12 Francesco Manfredini: Concerto Grosso in C Op 3 # 12 'Christmas' (1718) Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 634 8:48

10:51:23 Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954) Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 20039 22:17

11:16:43 Alberto Hemsi: Three Ancient Airs from 'Coplas Sefardies' Op 30 (1945) ARC Ensemble Chandos 20243 08:56

11:27:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D K 285 (1777) Doriot Anthony Dwyer, flute Sony 19439946802 12:13

11:41:28 Gabriel Pierné: Fantasie-Ballet Op 6 (1885) Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 11:29

11:54:02 Dave Brubeck: La Fiesta de la Posada: Lullaby (1976) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 4:04

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:39 Alan Silvestri: The Polar Express: Spirit of the Season (2004) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 2:28

12:09:07 John Frederick Coots: Santa Claus is Coming to Town (1934) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Page MAA 1999 2:15

12:11:22 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Dance of the Reed Pipes (1892) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80068 2:21

12:15:47 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1 (1872) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:07

12:32:48 Traditional: Gloucestershire Wassail Members of Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 2:11

12:35:00 Leroy Anderson: Sleigh Ride (1948) Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 3:11

12:38:13 Mel Tormé: The Christmas Song (1946) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Page MAA 1999 3:34

12:43:19 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 215 12:49

12:56:38 Howard Blake: The Snowman: Walking in the Air (1982) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:37

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:02:14 Claude Debussy: La plus que lente (1910) Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:13

13:07:43 Federico Mompou: Canción y Danza No. 8 (1946) Stephen Hough, piano Hyperion 66963 3:20

13:15:26 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture (1862) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:38

13:25:57 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

13:37:39 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 (1874) Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 7:17

13:48:30 Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' Op 17 (1839) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 1301 7:09

13:59:03 Benjamin Britten: Variations on a Theme of Frank Bridge Op 10 (1937) BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 73126 27:45

14:29:28 Wilhelm Friedemann Bach: Symphony 'Adagio & Fugue' F 65 (1740) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 9:33

14:41:45 Joaquín Rodrigo: Four Pieces (1938) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 11:28

14:54:54 Billy May: Holiday Cheer (1958) Boston Pops John Williams Philips 416287 9:31

15:05:51 John Rutter: What Sweeter Music? (1987) Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 4:00

15:10:13 Franz Schubert: An die Musik D 547 (1817) Fritz Wunderlich, tenor Deutsche Gram 4796018 2:18

15:14:23 Pietro Antonio Locatelli: Concerto Grosso in f Op 1 # 8 'Christmas' (1721) Elizabeth Wallfisch, violin Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Hyperion 66981 13:18

15:29:40 Joaquín Rodrigo: Bolero from Concierto Andaluz (1967) Los Romeros, guitars Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 7:44

15:39:40 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 (1934) Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 18:07

15:58:10 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Mother Ginger (1892) Boston Symphony Seiji Ozawa Deutsche Gram 435619 2:44

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:57 Benjamin Britten: Saint Nicholas: Nicholas and the Pickled Boys (1948) Anthony Rolfe Johnson, tenor English Chamber Orchestra Matthew Best Hyperion 66333 6:34

16:13:38 Claude Debussy: Images, Book 2 (1907) Stephen Hough, piano Hyperion 68139 13:15

16:31:19 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 (1835) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4797518 5:35

16:38:46 Joaquín Rodrigo: Finale from Concierto Andaluz (1967) Los Romeros, guitars Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 6:09

16:46:44 Étienne Méhul: Le jeune Henri: Overture (1797) Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 10:27

16:58:06 Traditional: Boar's Head Carol Robert Shaw Chamber Singers Robert Shaw Telarc 80377 1:03

17:03:47 David Lovrien: Minor Alterations (2007) Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 6:03

17:11:50 Alec Wilder: Suite No. 2 for Tenor Saxophone & Strings (1966) Gary Louie, saxophone Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 9:53

17:23:53 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867) Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 11:43

17:39:09 Frank Bridge: Sally in our Alley (1916) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:32

17:43:35 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 'Storm' (1944) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 4:50

17:50:13 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Act 1 excerpts (1892) Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 9:27

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:29 Alberto Hemsi: Viola Quintet in G Op 28 (1943) ARC Ensemble Chandos 20243 17:41

18:27:52 Joaquín Rodrigo: Canario from 'Fantasía para un Gentilhombre' (1954) Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Deutsche Gram 4795448 4:55

18:34:46 Joaquín Rodrigo: There Go the Shepherds (1963) Narciso Yepes, guitar Deutsche Gram 419620 3:09

18:39:09 Maurice Ravel: Boléro (1928) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44945 14:10

18:54:55 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Passepied (1953) Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 3:01

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:18 Wilhelm Friedemann Bach: Symphony in D F 64 (1764) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 10:30

19:14:12 Benjamin Britten: A Simple Symphony Op 4 (1934) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 423624 17:47

19:32:55 Joaquín Rodrigo: Concierto pastoral (1978) Patrick Gallois, flute Philharmonia Orchestra Ion Marin Deutsche Gram 435767 23:48

19:57:52 Joaquín Rodrigo: Danza from 'Fantasía para un gentilhombre' (1954) Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Deutsche Gram 4795448 2:04

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:09 Joseph Haydn: Symphony No. 67 in F (1779) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 8 24:12

20:27:04 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849) André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 18:21

20:46:42 Otto Nicolai: Christmas Overture (1833) Bamberg Symphony Chorus Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Virgin 91079 10:51

20:58:08 Traditional: Past Three O'Clock Monteverdi Choir Sir John Eliot Gardiner Philips 462050 1:49

21:02:36 Isaac Albéniz: Rapsodia española Op 70 (1887) Martin Roscoe, piano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 12:45

21:16:37 Margaret Bonds: Troubled Water (1967) Lara Downes, piano Flipside Music 4:44

21:22:38 William Grant Still: Festive Overture (1944) Royal Philharmonic Arthur Bennet Lipkin Cambria 1060 7:54

21:32:16 Joseph Haydn: Piano Trio No. 33 in g H 15:19 (1793) Oberlin Trio Naxos 574385 15:09

21:48:34 Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 in e Op 11 (1830) Krystian Zimerman, piano Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Deutsche Gram 459684 45:50

22:35:36 Claude Debussy: Images, Book 1 (1905) Stephen Hough, piano Hyperion 68139 14:45

22:51:59 John Ireland: The Holy Boy (1913) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 3:06

22:56:02 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Intermezzo (1909) John Bradbury, clarinet BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 3:39

23:00 QUIET HOUR

23:01:48 Alberto Hemsi: Canzone from 'Coplas Sefardies' Op 30 (1945) ARC Ensemble Chandos 20243 3:31

23:05:19 Domenico Scarlatti: Sonata in e Kk 147 (1750) Duo Amaral DuoAmaral 501592 11:28

23:16:48 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 (1915) Voces8 Decca 22601 3:01

23:20:50 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 (1889) Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:04

23:23:55 Emmanuel Chabrier: Lamento (1874) Alexandre Emard, English horn Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 7:43

23:31:38 Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles (1907) Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:01

23:36:15 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:40:55 Dave Brubeck: La Fiesta de la Posada: Lullaby (1976) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 4:04

23:44:59 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902154 9:13

23:54:54 Gregorian Chant: O quam glorifica (1300) Anonymous 4 Harmonia Mundi 2907546 3:28

23:58:41 Frédéric Chopin: Mazurka No. 24 Op 33 # 3 (1838) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 1:33