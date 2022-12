WCLV Program Guide 11-03-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Avishai Cohen Playing the Room Azalea

Marty Ehrlich Song Day Of The Dark Bright Light

Kenny Barron Landscape Kojo No Tsuki

Dexter Gordon A Swingin' Affair The Backbone (stereo)

Various Artists A Tribute to Grant Green Green Jeans

Charlie Caranicas Green Chimneys Caricature

Bobby Watson Back Home in Kansas City Bon Voyage

Bill Charlap Stardust The Nearness of You

Billie Holiday Silver Collection Our love is here to stay

Cyrus Chestnut My Father's Hands Working Out Just Fine

Martti Vesala Landmark Travelogue

Art Blakey The Freedom Rider Blue Lace

Joe Policastro Sounds Unheard Girl

Mark Russo New Affirmation T.D.

Ana Nelson Bridges Wanderlust

Al Strong Love Stronger Bull City Bounce

Sullivan Fortner Moments Preserved Beans And Cornbread

Thelonious Monk Straight, No Chaser Locomotive

JD Allen Americana Vol 2 Irene (Mother)

John Coltrane Blue Train Lazy Bird

New Directions New Directions Recorda Me

Ronnie Foster Reboot Reboot

Florian Hoefner Desert Bloom Shelter

Tim Warfield Eye of the Beholder Ramona's Heart

Nelson/Bowman Collective Tomorrow is Not Promised Weaver Of Dreams

Tom Harrell Oak Tree Improv

Curtis Lundy Purpose Snake Eyes

Chicago Soul Jazz Collective On the Way to Be Free So Alive

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Marcus Strickland At Last Three For Her

Clark/Leon Lee Dorsey Blues on Top Angel Eyes

Hampton Hawes Four Hip

Johnny Lytle Got That Feeling The Soulful One

Rogerh Humphries This and That Nutville

Michael Hackett Western Skies Twenty Four

Rick Roe Lucid Dream Three Treasures

Neil Swainson Fire in the West Fell Among Thieves

Steve Hudson The World of Steve Hudson Things 'Aint What They Used To Be

Steve Turre One 4 J Mr. Johnson

C Henriquez Dizzy Con Clave Tin Tin Deo

Pasqua/Oles/Erskine Live in Italy Agrodolce

Pasqua/Oles/Erskine Live in Italy Snowglobe

Pasqua/Oles/Erskine Live in Italy New Hope

Pasqua/Oles/Erskine Live in Italy Three Quarter Molly

Art Blakey The Freedom Rider Pisces

Diana Krall Love Scenes How Deep Is The Ocean

Ray Barretto Portraits in Jazz and Clave Go

Herb Ellis Midnight Roll I Won't Love You (1962)

Josh Lawrence Call Time Silver's Drag

Emmet Cohen Uptown in Orbit Spillin' the Tea

Dimitri Matheny Cascadia On a Misty Night

Tomas Janzon Nomads Subconsciouslee Hot House

Art Pepper Modern Art Vol 2 What Is This Thing Called Love

Eric Reed It's All Right To Swing Wade In The Water

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:57:58 George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down (1925) Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:20

06:08:02 John Barry: Out of Africa: Main title (1985) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 3:19

06:14:00 George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia (1739) Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 11:15

06:26:18 Traditional: Old Joe Clark Sandra Simon, soprano Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 2:23

06:30:21 Jean-Philippe Rameau: Concert No. 4 en sextuor (1768) Les Talens Lyriques Christophe Rousset Decca 1845 9:04

06:41:09 Samuel Coleridge-Taylor: Romance in G (1899) Rachel Barton Pine, violin Encore Chamber Orchestra Daniel Hege Cedille 214 12:33

06:55:16 Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' (1937) Stephen Coombs, piano Hyperion 67014 2:06

06:57:51 John Philip Sousa: March 'The Belle of Chicago' (1892) Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 2:16

07:03:38 Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 (1885) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 6:01

07:12:16 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in C Op 9 # 5 (1722) Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 9:05

07:21:54 Karl Jenkins: Benedictus (2000) Polyphony Stephen Layton Deutsche Gram 4793232 3:56

07:27:34 Sergei Prokofiev: Finale from Piano Sonata No. 7 Op 83 (1942) Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 3:29

07:32:16 Dennis Wilson: Fawlty Towers: Theme (1975) United Kingdom Symphony Harry Rabinowitz RCA 60470 4:24

07:43:14 Maurice Ravel: Boléro (1928) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 975748 14:00

07:58:19 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Can-Can (1858) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:23

08:07:54 Franz Schubert: Impromptu No. 2 in E-Flat D 899/2 (1828) Vassily Primakov, piano Bridge 9327 4:46

08:14:37 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan EMI 64563 10:56

08:28:10 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910) Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 8:28

08:38:20 Sir Henry Bishop: Home, Sweet Home (1823) Anonymous 4 Harmonia Mundi 807549 3:00

08:45:13 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 Op 45 (1940) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4839839 13:42

09:00:33 Thomas Morley: My Lord of Oxenford's Maske (1599) Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 0:56

09:06:55 Muzio Clementi: Symphony Op 18/1 Op 18 # 1 (1787) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9234 17:03

09:27:03 John Barry: The Lion in Winter: Choral Suite (1968) Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 3015 8:15

09:38:54 Johannes Brahms: Ballade No. 1 Op 10 # 1 (1854) Alessio Bax, piano Signum 309 4:17

09:46:10 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Young Prince and Young Princess Op 35 (1888) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:10

09:57:53 Leroy Anderson: Woodbury Fanfare (1959) Members of BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 0:48

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:48 Antonín Dvorák: Rusalka: Polonaise (1900) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 4:29

10:05:04 Sergei Prokofiev: War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 (1945) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 2:55

10:09:50 Joseph Haydn: Piano Trio No. 28 in D H 15:16 (1790) Oberlin Trio Naxos 574385 16:19

10:26:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano (1787) Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 2:50

10:31:16 Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 (1899) Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60157 7:46

10:41:50 Eduard Tubin: Festive Prelude (1940) Gothenburg Symphony Neeme Järvi BIS 286 7:43

10:53:14 Franz Liszt: (and others): Hexaméron S 365 (1839) Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67401 22:34

11:17:32 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905) Lyon Opera Orchestra Kent Nagano Erato 14331 8:19

11:28:29 Johann Sebastian Bach: Concerto after the Easter Oratorio BWV 249 (1736) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 471150 11:31

11:41:37 Richard Wagner: The Ring Without Words: Finale (1987) Berlin Philharmonic Lorin Maazel Telarc 80154 9:26

11:53:07 Richard Rodgers: Cinderella: Overture (1965) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 5:37

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:59 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 in C Op 21 (1800) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80187 25:50

12:35:11 Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822) Cleveland Orchestra George Szell CBS 42415 23:13

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:13 Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 33 H 15:19 (1793) Oberlin Trio Naxos 574385 3:24

13:05:21 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1 # 2 (1794) Xyrion Trio Naxos 500250 3:09

13:11:01 Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' Op 115 (1849) Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 11:03

13:24:04 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony Op 58 (1885) Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Naxos 503293 9:37

13:37:06 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in C BWV 545 (1717) BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 5:18

13:45:37 Dieterich Buxtehude: Chaconne BUX 160 (1680) Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 6:22

13:54:02 Muzio Clementi: Symphony No. 2 in D (1819) Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 24:22

14:20:09 Julius Fucik: Winter Storms Waltz Op 184 (1906) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 9:17

14:32:06 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 Op 72 (1805) Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 429762 15:23

14:49:34 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli in A (1726) Academy of Ancient Music Andrew Manze Harmonia Mundi 907261 10:24

15:02:01 Frédéric Chopin: Mazurka No. 23 Op 33 # 2 (1838) Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:11

15:04:30 Stanislaw Moniuszko: Halka: Mazurka (1848) Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 46329 3:51

15:11:06 Fernando Sor: L'encouragement Op 34 (1828) Duo Amaral DuoAmaral 501592 14:17

15:27:28 Nikolai Rimsky-Korsakov: Dubinushka Op 62 (1906) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 3:44

15:34:38 José White Lafitte: Violin Concerto in f-Sharp (1864) Rachel Barton Pine, violin Encore Chamber Orchestra Daniel Hege Cedille 214 21:29

15:56:29 Richard Rodgers: Babes in Arms: My Funny Valentine (1937) Richard Glazier, piano Centaur 3347 2:38

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:29 Dmitri Shostakovich: Allegro from Symphony No. 9 Op 70 (1945) Boston Symphony Andris Nelsons Deutsche Gram 4795201 5:17

16:11:24 Louis Théodore Gouvy: Symphonie brève Op 58 (1873) German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 13:59

16:26:44 Monty Norman: James Bond Theme (1962) John Barry Orchestra John Barry iTunes 2003 1:45

16:28:16 John Barry: Out of Africa: Flying Over Africa (1985) London Symphony Richard Kaufman Varese Sarabande 704 6:22

16:37:19 'PDQ Bach': My Bonnie Lass She Smelleth S 1601 Peter Schickele, vocal Musica Antiqua of Hoople Vanguard 72015 2:35

16:41:47 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35 (1888) Michel Schwalbé, violin Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 9:53

16:53:11 Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus (1874) Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Decca 4785437 2:36

16:56:25 Alberto Ginastera: Estancia: Malambo (1941) London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 3:26

17:03:48 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 5:41

17:11:22 Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d (1716) Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 11:06

17:24:04 Stanislaw Moniuszko: The Countess: Overture (1860) Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 8:53

17:33:20 John Mundy: Judica me Deus (1600) Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 1:32

17:38:48 Franz Liszt: Consolation No. 3 S 172/3 (1850) Roberto Plano, piano Decca 4812479 4:30

17:44:35 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 S 244/4 (1853) Misha Dichter, piano Philips 416463 4:28

17:51:16 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia (1725) Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

17:58:46 Pierre Passereau: Il est bel et bon (1530) Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 1:01

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:19 Chevalier de Saint-Georges: Violin Concerto in A Op 5 # 2 (1775) Rachel Barton Pine, violin Encore Chamber Orchestra Daniel Hege Cedille 214 23:45

18:33:08 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 (1894) Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 3:57

18:39:31 Antonín Dvorák: Humoresque No. 2 Op 101 # 2 (1894) Orion Weiss, piano Bridge 9355 2:35

18:44:07 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 in f-Sharp Op 44 (1841) Rafal Blechacz, piano Deutsche Gram 18883 9:09

18:54:01 Jean Sibelius: Humoresque No. 3 Op 89 # 1 (1917) Salvatore Accardo, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 4:06

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:16 Ottorino Respighi: Roman Festivals (1928) Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 55600 25:32

19:30:07 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 9 in E-Flat Op 70 (1945) Boston Symphony Andris Nelsons Deutsche Gram 4795201 26:30

19:58:10 Darius Milhaud: Romance Op 78 # 2 (1922) Lara Downes, piano Steinway 30016 1:47

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:59 Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 in E-Flat Op 11 (1883) Dale Clevenger, horn Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 23913 16:46

20:19:15 Ferdinand Ries: Sextet in g Op 142 (1814) Benjamin Frith, piano Nash Ensemble Hyperion 68380 19:56

20:40:27 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 in C H 16:35 (1780) Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 16:04

20:57:36 Sir Arthur Bliss: Checkmate: Dance of the Red Pawns (1937) Royal Scottish National Orchestra David Lloyd-Jones Naxos 557641 2:25

21:02:42 Sergei Prokofiev: Summer Night Suite Op 123 (1950) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 22:27

21:26:21 Amy Beach: Dreaming Op 15 # 3 (1892) Alan Feinberg, piano Argo 430330 6:23

21:33:36 May Aufderheide: The Thriller! (1906) Brian Dykstra, piano Centaur 3340 2:25

21:39:04 Juan Arriaga: Los esclavos felices: Overture (1820) Le Concert des Nations Jordi Savall Astrée 8532 7:52

21:48:20 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade Op 35 (1888) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 41:58

22:31:40 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite TWV 55:G10 (1761) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 17:18

22:51:02 Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra Op 8 (1902) Gürzenich Orchestra Cologne James Conlon EMI 56784 6:26

22:58:21 Jules Massenet: Musique pour bercer les petits enfants (1902) Aldo Ciccolini, piano EMI 64277 1:51

23:00 QUIET HOUR

23:01:51 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie Op 55 (1884) Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 10:18

23:12:09 Johann Sebastian Bach: Adagio from Violin Concerto No. 2 BWV 1042 (1723) Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Deutsche Gram 4795448 7:05

23:19:15 Isaac Albéniz: España: Capricho catalán Op 165 # 5 (1890) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 3:23

23:23:50 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 (1848) Stephen Hough, piano Virgin 90770 2:10

23:26:00 Guillaume Lekeu: Molto Adagio for Strings (1887) Ensemble Musique Oblique Harmonia Mundi 901455 13:50

23:39:39 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

23:44:46 Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864) Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:57

23:47:44 Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles (1910) Royal Scottish National Orchestra Jun Märkl Naxos 503293 3:46

23:51:31 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 # 4 (1891) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:54

23:56:30 Albert Périlhou: La vierge à la crèche (1900) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 3:05