WCLV Program Guide 10-31-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Robert Glasper In My Element Of Dreams to Come

Kenny Dorham Quiet Kenny Alone Together

The Cookers Look Out AKA Reggie

Lester Young Laughin' To Keep From Crying They Can't Take That Away From Me

Art Farmer Ph.D. Ph.D.

Cecile McLorin Salvant Dreams And Daggers Never Will I Marry

Snorre Kirk Beat Portrait

Rich Perry So In Love So In Love

Astral Project Elevado Lauren Z

Kevin Hays El Matador Emperor Leon

Javon Jackson déjà vu T.J

Charles Lloyd Trio-Chapel Ay Amor [Live]

Cassandra Wilson She Who Weeps She Who Weeps

Pat Metheny Bright Size Life Bright Size Life

Melissa Stylianou Dream Dancing My One and Only Love

Luis Perdomo Pathways Unexpected

Joe Henderson Power To the People AfroCentric

Hot Club of Detroit Night Town Two Weeks

Cyrus Chestnut My Father's Hands Epilogue

Enrico Rava The Song is You The Song Is You

Joshua Redman LongGone Statuesque

Booker Ervin The Song Book The Lamp Is Low

Booker Ervin Booker and Brass L.A. After Dark

Booker Ervin The In-Between Sweet Pea [1997 Remaster]

Joe Policastro Sounds Unheard Walk On The Wild Side

Jerry Kalaf Welcome To Earth Ambiguity

Bobby Watson Back Home in Kansas City Back Home In Kansas City

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Rowles/Mraz Music's The Only Thing on My Mind Tom Thumb

Peterson/Edison Oscar Peterson & Sweets Edison The Man I Love

Horace Silver Song for My Father The Natives Are Restless Tonight

Bar Khokba Sextet Zorn's 50th Birthday Celebration Kisofim

Stan Getz Serenity Falling In Love

Scott Hamilton Red Door Remembered It's All Right With Me

Drew/Coryell Duality Goodbye Mr. Jones

Brad Mehldau Songs: Art of the Trio-Vol 3 River Man

Eddie Vinson Kidney Stew Juice Head Baby

Curtis Amy Groovin' Blue Gone Into It

Barney Kessel Swinging Party New Rhumba

Walt Weiskopf Diamonds and Other Jewels Incantation

Warren Wolf Convergence Soul Sister

Melissa Aldana Crash Trio New Points

Heitger/Llonsky Doin' The Voom Voom Shades of Jade

Ernie Watts The Long Road Home Willow Weep For Me

Union Union My One and Only

John Lewis Evolution Two Degrees East Three Degrees West

Benny Carter Cosmopolite That Old Black Magic

Bill Evans Portrait in Jazz Witchcraft

Ran Blake Horace is Blue Creepin' In

Jerry Granelli A Song I Thought I Heard Buddy Sing I Put A Spell On You

Larry Willis How Do You Keep the Music Playing Dance Cadaverous

Nat Cole After Midnight Candy

Sphere Flight Path Pumpkin's Delight

Jane Ira Bloom Mental Weather A More Beautiful Question

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:34 Maurice Ravel: Le gibet from 'Gaspard de la nuit' (1908) Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 5:26

06:16:17 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 (1860) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 10:19

06:28:38 Franz Schubert: The Devil's Pleasure Palace: Overture D 84 (1814) Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 8:22

06:40:12 Nicolò Paganini: Le streghe Op 8 (1813) Philippe Quint, violin Naxos 570703 12:05

06:53:23 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Cancan (1866) Budapest Strauss Ensemble István Bogár Naxos 550900 2:26

06:57:14 Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (1872) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 4:18

07:04:31 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: March of the Trolls Op 54 # 3 (1891) Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 2:52

07:07:33 Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' (1847) La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado Deutsche Gram 4796018 3:23

07:13:14 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867) Cleveland Orchestra Oliver Knussen Deutsche Gram 2123 9:07

07:23:36 Anatoly Liadov: Baba-Yaga Op 56 (1905) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 447084 3:26

07:29:22 Edward MacDowell: Hexentanz Op 17 # 2 (1884) Alan Feinberg, piano Argo 436121 2:32

07:32:02 Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Preludietto (1891) St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Deutsche Gram 471566 3:38

07:39:00 César Franck: Le Chasseur maudit (1882) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80247 13:50

07:55:17 Viktor Ullmann: Menuett [Totentanz] (1943) Jeanne Golan, piano Steinway 30014 2:39

07:58:03 Charles Ives: Hallowe'en (1907) Members of Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 2:14

08:08:32 Franz Waxman: Bride of Frankenstein: Creation of the Monster (1935) National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 7:20

08:18:41 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897) Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

08:32:05 Antonio Bazzini: La Ronde des lutins Op 25 (1852) Itzhak Perlman, violin Sony 975227 4:35

08:39:07 Franz Waxman: Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Suite (1941) Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 10:10

08:50:28 Edvard Grieg: Lyric Suite: March of the Trolls Op 54 (1904) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437524 3:18

08:55:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Les Petits riens: Overture K 299 (1778) Norwegian Nat'l Opera Orchestra Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 3:10

09:04:27 Franz Liszt: Totentanz S 126 (1859) Krystian Zimerman, piano Boston Symphony Seiji Ozawa Deutsche Gram 4795448 15:08

09:21:27 Heinrich Wilhelm Ernst: Grand Caprice on Schubert's 'Erlkönig' Op 26 (1854) Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:14

09:28:22 Elmer Bernstein: Ghostbusters: Theme (1984) Cynthia Millar, ondes martenot Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 2:47

09:33:11 Charles Gounod: Faust: Le veau d'or (1859) René Pape, bass Dresden State Orchestra Sebastian Weigle Deutsche Gram 4776408 1:54

09:36:23 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 (1874) Salut Salon Warner 554295 4:38

09:41:51 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 (1801) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 4:37

09:49:00 Siegfried Wagner: Scherzo (1922) Hamburg Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999366 10:08

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:30 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876) Estonian National Male Choir Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 2:23

10:03:33 Edward MacDowell: Hexentanz Op 17 # 2 (1884) Alan Feinberg, piano Argo 436121 2:32

10:07:24 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 (1860) Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 11:20

10:19:15 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Hobgoblin (1904) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 6:07

10:27:34 Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat Op 7 # 2 (1767) Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 8:18

10:38:31 Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 7 Op 59 # 1 'Razumovsky No. 1' (1806) Amadeus Quartet Deutsche Gram 4795448 8:29

10:47:52 Edvard Grieg: Lyric Suite: March of the Trolls Op 54 (1904) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437524 3:18

10:52:43 Sergei Rachmaninoff: The Isle of the Dead Op 29 (1909) Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 20:57

11:15:03 Sir Malcolm Arnold: Overture 'Tam O'Shanter' Op 51 (1955) Royal Philharmonic Vernon Handley Conifer 16847 8:16

11:26:06 Johannes Brahms: Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 (1881) Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:06

11:39:38 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F BWV 971 (1731) Rafal Blechacz, piano Deutsche Gram 4795534 12:10

11:53:01 Marc-André Hamelin: Etude No. 8 'Erlkönig' (2007) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 4:40

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:34 Hector Berlioz: Symphonie fantastique Op 14 (1830) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 453432 52:23

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:02:45 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Furies (1762) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437782 3:57

13:08:12 Franz Schubert: Erlkönig D 328 (1815) Bryn Terfel, baritone Deutsche Gram 445294 4:20

13:15:30 Joseph Haydn: Piano Trio No. 33 in g H 15:19 (1793) Oberlin Trio Naxos 574385 15:09

13:33:13 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Der Hölle Rache (1791) Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 2:50

13:39:03 Bernard Herrmann: A Portrait of Hitch (1955) London Philharmonic Bernard Herrmann Decca 443895 8:16

13:50:36 Marius Constant: Twilight Zone: Theme & Variations (1983) Boston Pops John Williams Philips 411185 3:36

13:56:20 Antonín Dvorák: The Golden Spinning Wheel Op 109 (1896) London Symphony István Kertész Decca 4785437 26:16

14:24:17 César Franck: Les Djinns (1884) François-Joël Thiollier, piano Arnhem Philharmonic Orchestra Roberto Benzi Naxos 553472 12:04

14:37:31 Hamish MacCunn: The Ship o' the Fiend Op 5 (1888) BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins BBC 392 10:36

14:49:40 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 9:40

14:59:48 Marshall Griffith: Hallowe’en Fantasy (2022) Kallen O'Connor, violin Private 05:42

15:06:28 Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (1872) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 4:18

15:11:13 Henry Purcell: Funeral Music for Queen Mary: March Z 860 (1695) Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 1:55

15:14:27 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 (1901) Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 12:23

15:28:16 Franz Schubert: The Devil's Pleasure Palace: Overture D 84 (1814) Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 8:22

15:38:42 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 (1923) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 18:51

15:57:51 Charles Ives: Hallowe'en (1907) Members of Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 2:14

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:58 Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Intermezzo (1891) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:49

16:10:20 César Franck: Le Chasseur maudit (1882) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80247 13:50

16:28:39 Jerry Goldsmith: The Omen: Main Title (1976) Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 3:21

16:32:07 Franz Schubert: Erlkönig D 328 (1815) Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:05

16:39:11 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897) Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

16:51:08 Charles Gounod: Faust: Mephistopheles' Serenade 'Vous qui faites l'endormie' (1859) René Pape, bass Dresden State Orchestra Sebastian Weigle Deutsche Gram 4776408 2:41

16:54:59 Marc-André Hamelin: Etude No. 8 'Erlkönig' (2007) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 4:40

17:03:56 Antonio Bazzini: La Ronde des lutins Op 25 (1852) Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:29

17:10:08 Ottorino Respighi: Belfagor Overture (1925) BBC Philharmonic Sir Edward Downes Chandos 9311 11:40

17:24:08 Nikolai Miaskovsky: Scherzo from Symphony No. 6 Op 23 (1923) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 471655 8:51

17:33:27 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876) Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 2:33

17:39:49 John Morris: Young Frankenstein: A Transylvanian Lullaby (1974) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 463483 3:49

17:44:49 Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' S 558/4 (1838) Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 4:30

17:51:59 Bernard Herrmann: A Portrait of Hitch (1955) London Philharmonic Bernard Herrmann Decca 443895 8:16

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:41 Bernard Herrmann: Psycho: A Narrative for Orchestra (1968) Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 15:43

18:24:30 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 (1874) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 7:43

18:34:19 Camille Saint-Saëns: Chanson 'Danse macabre' Op 40 (1873) Anthony Roden, tenor London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 2:49

18:38:28 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 12:37

18:52:25 Marshall Griffith: Hallowe’en Fantasy (2022) Kallen O'Connor, violin Private 05:42

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:47 George W. Chadwick: Tam O'Shanter (1915) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9439 19:29

19:24:01 Felix Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht Op 60 (1832) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80184 32:19

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:32 Franz Liszt: Totentanz S 126 (1859) Martin Roscoe, piano BBC Philharmonic Leo Hussain BBC 336 15:41

20:17:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 11 in E-Flat for Winds K 375 (1781) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 431683 24:01

20:43:12 Boris Blacher: Variations on a Theme of Paganini Op 26 (1947) Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Decca 452853 14:13

21:02:29 Luigi Boccherini: Symphony No. 6 in d Op 12 # 4 'La casa del diavolo' (1771) Il Giardino Armonico, Milano Giovanni Antonini Naïve 30399 19:12

21:22:52 Franz Waxman: Bride of Frankenstein: Creation of the Monster (1935) National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 7:20

21:31:15 John Williams: Dracula: Night Journeys (1979) Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams Deutsche Gram 30629 5:27

21:39:04 Enrique Granados: Goyescas: Serenata del espectro (1911) Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062 7:50

21:47:58 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 in E-Flat Op 75 (1892) Bernd Glemser, piano Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Naxos 550819 37:36

22:26:48 Ottorino Respighi: Ballad of the Gnomes (1920) Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 4028 15:02

22:43:41 Modest Mussorgsky: St. John's Night on the Bare Mountain (1880) Anatoli Kotscherga, bass Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 11:29

22:56:16 Giacomo Puccini: Le Villi: The Witches' Sabbath (1883) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 3:41

23:00 QUIET HOUR

23:01:34 John Morris: Young Frankenstein: A Transylvanian Lullaby (1974) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 463483 3:49

23:05:24 Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 7:17

23:12:40 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat Op 27 # 2 (1835) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 5:50

23:19:46 Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81 (1949) Wendy Warner, cello Cedille 120 7:25

23:27:12 Henry Cowell: Hymn and Fuguing Tune No. 10 (1955) Bert Lucarelli, oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Koch Intl 7282 9:18

23:37:27 Maurice Ravel: Le gibet from 'Gaspard de la nuit' (1908) Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 5:26

23:42:54 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Mélisande Op 46 # 2 (1905) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:56

23:46:51 Ernö Dohnányi: Adagio from Piano Quintet No. 1 Op 1 (1895) András Schiff, piano Takács Quartet Decca 421423 7:57

23:55:22 Igor Stravinsky: The Firebird: Berceuse (1910) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:55

23:58:33 Florence Price: Child Asleep (1932) Lara Downes, piano Flipside Music 1:43