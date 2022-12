WCLV Program Guide 10-28-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Frank Kimbrough 2003-2006 Centering

Vincent Herring Don't Let It Go Don't Let It Go

Ray Brown Some of My Best Friends Are Polka Dots And Moonbeams

Kirtk Lightsey Live At Small's Jazz Club Lament [Live]

Charlton Singleton Crossroads Gradual Lean

John Coltrane Coltrane Plays the Blues Blues to Elvin

Jessica Williams Joy The Quilt

Curtis Fuller Down Home Jonli Bercosta

Lee Morgan Search for the New Land The Joker

WJ3 All-Stars My Ship Taking A Chance On Love

Markus Howell Get Right Inner Being

Emmet Cohen Uptown in Orbit Venus de Milo

Tim Warfield Eye of the Beholder Second Thoughts

Charles Lloyd The Call Glimpse

Coleman Hawkins At Ease Poor Butterfly

Horace Silver The Toyko Blues The Tokyo Blues

Jason Marshall New Beginnings I Could Write A Book

Mulligan/Hodges Mulligan meets Hodges Shady Side

Cat Anderson In Paris Don't Get Around Much Anymore

Ellen Rowe Momentum Song of the Meadowlark

Donald Byrd Royal Flush Requiem

Benny Golson New York Scene Step Lightly

Lee Konitz Parallels LT

Cesaria Evora Cabo Verde Coragem Irmon (Take Courage Brother)

Don Byron Bug Music Charley's Prelude

Breau/Young Live at Bourbon Street What Is This Thing Called Love

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Jazztet Moment to Moment Moment to Moment

Saltman/Knowles Native Speaker Ruben

Tom Harrell Oak Tree Improv

Vicki Burns Lotus Blossom Days Love Spell

Walt Weiskopf Diamonds and Other Jewels My Old Flame

Tony Williams Young at Heart Farewell To Dogma

Mike Moreno Lotus Blossom Days The Empress

Jocelyn Gould Golden Hour Golden Hour

Jim Snidero Storm Rising Virgo

Terell Stafford Brotherlee Love Carolyn

Nica Carrington Times Like These You Don't Know What Love Is

Avishai Cohen Playing the Room Ralph's New Blues

Charlie Haden In Angel City Blue In Green

Adonis Rose On the Verge Lies In Beauty

Terri Lyn Carrington New Standards Vol 1 Wind Flower

Marshall Gilkes Cyclic Journey Part VII-Musings

Oliver Nelson Soul Battle In Passing

Ken Peplowski Maybe September (Now and Then There's) A Fool Such as I

Samara Joy Linger Awhile Nostalgia (The Day I Knew)

Kenny Burrell Blue Lights Rock Salt

Charlie Parker Dial Masters Embraceable You

Bobby Timmons The Soul Man Tenaj

Walt Dickerson A Sense of Direction Ode to Boy

Tomas Janzon Nomads Valse Hot

Eric Jacobson Discover Discover

Dave Burrell The Jelly Roll Joys A.M. Rag

05:57:53 George Gershwin: Prelude 'Novelette in Fourths' (1919) Fazil Say, piano Teldec 26202 2:02

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:04 William Grant Still: Humor from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:23

06:13:37 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 'Pathétique' (1893) Czech Philharmonic Semyon Bychkov Decca 4830656 8:57

06:23:38 Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 28 H 15:16 (1790) Oberlin Trio Naxos 574385 4:03

06:29:07 William Schuman: New England Triptych: Chester (1957) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 559083 3:11

06:33:05 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Ballet Music (1874) Bratislava City Choir Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Marco Polo 223247 7:18

06:44:34 Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 Op 30 'Romantic' (1930) St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 6612 8:02

06:55:01 Richard Hayman: March Medley (1960) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80122 6:09

07:03:54 Howard Blake: The Snowman: Walking in the Air (1982) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:37

07:09:35 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék (1930) Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

07:21:35 Giovanni Gabrieli: Magnificat à 12 (publ.1615) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 4:36

07:27:26 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935) Randall Goosby, violin Decca 4851664 1:59

07:31:56 Paulo Bellinati: Jongo (1988) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:57

07:42:18 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:20

07:52:28 Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 in c-Sharp Op 39 (1839) Lang Lang, piano Sony 511758 7:15

08:07:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C K 373 (1781) Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 6:46

08:16:32 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 (1808) Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 7:10

08:25:10 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 (1934) Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 3:52

08:30:09 Johannes Brahms: Romanze from String Quartet No. 1 Op 51 # 1 (1873) Chiara String Quartet Azica 71289 6:49

08:37:03 Erik Satie: Je te veux (1897) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 5:09

08:43:58 Claude Debussy: Petite Suite (1889) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 12:59

08:58:02 Florence Price: Cotton Dance (1945) Josh Tatsuo Cullen, piano Blue Griffin 615 3:11

09:06:42 Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787) Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 19:02

09:28:02 Burt Bacharach: Casino Royale: The Look of Love (1967) Philharmonia Orchestra Carl Davis Carl Davis 21 2:48

09:33:45 Marc-André Hamelin: Toccata on 'L'homme armé' (2017) Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 4:33

09:38:49 John Dowland: Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe (c.1600) La Nef Atma 2650 3:28

09:44:13 Don Ray: Homestead Dances: Quilters' Dance (1989) Dublin Philharmonic Derek Gleeson Albany 1058 7:54

09:53:42 George Gershwin: Strike Up the Band: Overture (1927) Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:08

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:40 Howard Hanson: Fanfare for the Signal Corps (1943) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80649 1:07

10:04:39 Howard Hanson: Slumber Song (1915) Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:30

10:09:57 Joseph Haydn: Piano Trio No. 1 in F H 15:37 (1765) Oberlin Trio Naxos 574385 12:34

10:23:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quintet No. 2 K 406 (1786) Michael Tree, viola Dover Quartet Cedille 167 6:48

10:30:48 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 (1886) Cleveland Orchestra George Szell Warner 6:02

10:39:38 Bedrich Smetana: Libuse: Overture (1872) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 8:28

10:50:20 Carl Reinecke: Serenade for Strings Op 242 (1896) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 27:44

11:19:31 Samuel Barber: Overture to 'The School for Scandal' Op 5 (1931) Lucerne Symphony James Gaffigan Harmonia Mundi 902611 8:46

11:30:57 Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings Op 47 (1905) Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 463265 12:52

11:45:26 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in C RV 425 (1725) Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 8:19

11:54:33 Jules Massenet: Cendrillon: March of the Princesses (1895) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 10569 4:23

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:45 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 (1899) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 7:47

12:17:27 Richard Strauss: Symphonia Domestica Op 53 (1903) Cleveland Orchestra George Szell Sony 53511 41:24

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:56 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in b Op 39 # 4 (1917) Boris Giltburg, piano Naxos 503293 4:28

13:07:42 Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 2 in e-Flat Op 16 # 2 (1896) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 2:51

13:13:01 Howard Hanson: Merry Mount: Suite (1933) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 559702 15:47

13:31:44 David Diamond: Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse (1947) New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3103 2:10

13:36:16 Johann Furchheim: Sonatella for Strings (1670) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

13:45:54 Johann Friedrich Fasch: Sinfonia for Strings in g (1727) Tempesta di Mare Chandos 783 10:08

13:58:55 Howard Blake: Clarinet Concerto Op 329a (1984) Andrew Marriner, clarinet Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner PentaTone 506 20:53

14:22:26 Joseph Haydn: Piano Trio No. 33 in g H 15:19 (1793) Oberlin Trio Naxos 574385 15:09

14:39:52 Felix Mendelssohn: Overture for Wind Instruments Op 24 (1824) London Symphony Claudio Abbado Deutsche Gram 423104 9:42

14:50:35 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo (1918) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447109 10:55

15:02:30 Franz Liszt: Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin' S 429 (1880) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736 5:40

15:08:31 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Polonaise BWV 1067 (1738) Gonzalo X. Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 3:05

15:14:03 Manuel de Falla: Suite populaire espagnole (1915) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8724 13:55

15:30:12 William Grant Still: Humor from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:23

15:36:38 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 3 Op 101 (1946) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80597 17:45

15:55:17 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse (1881) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 4:21

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:43 Johan Wagenaar: Overture 'The Taming of the Shrew' Op 25 (1909) Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 6:57

16:12:30 Joseph Haydn: Piano Trio No. 10 in A H 15:35 (1765) Oberlin Trio Naxos 574385 11:55

16:28:52 Carl Davis: The French Lieutenant's Woman: Theme (1981) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 4:28

16:33:51 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 # 3 (1878) Katia Labèque, piano Philips 426264 4:41

16:39:55 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 'Pathétique' (1893) Czech Philharmonic Semyon Bychkov Decca 4830656 8:57

16:49:35 Frédéric Chopin: Ballade No. 2 in F Op 38 (1839) Yundi, piano Mercury 4812443 7:28

16:57:03 Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 Op 17 # 1 (1834) Yundi, piano Mercury 4812443 2:27

17:03:47 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 5:17

17:11:14 Wilhelm Friedemann Bach: Symphony 'Adagio & Fugue' F 65 (1740) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 9:33

17:22:01 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 (1878) Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 10:41

17:33:03 John Lennon/Paul McCartney: Norwegian Wood (1965) Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:57

17:39:08 John Field: Nocturne No. 7 in A (1821) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

17:44:49 Antonio Vivaldi: Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia di lagrime (1717) Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:01

17:51:19 Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 7:05

17:59:06 Dana Suesse: Berceuse (1975) Lara Downes, piano Flipside Music 1:11

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:02 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859) Philadelphia Orchestra Christian Thielemann Deutsche Gram 453485 20:22

18:30:06 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 (1878) Katia Labèque, piano Philips 426264 5:00

18:37:09 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 (1878) Katia Labèque, piano Philips 426264 3:47

18:42:26 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 (1725) Francisco Fullana, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2485 11:12

18:55:09 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 (1878) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 3:17

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:15 William Grant Still: Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 24:35

19:28:53 Howard Hanson: Symphony No. 1 in e Op 21 'Nordic' (1923) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 432008 26:37

19:57:08 Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908) Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:47

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:04 Howard Blake: Flute Concerto Op 493 (1996) Jaime Martin, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner PentaTone 506 17:54

20:20:38 Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F Op 90 (1883) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 30:16

20:52:25 Marin Marais: Alcyone: Chaconne (1706) Tempesta di Mare Chandos 805 6:24

21:03:03 Adalbert Gyrowetz: Symphony in F Op 6 # 3 (1790) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 20:12

21:24:20 Joseph Haydn: Adagio from Piano Trio No. 7 in G H 15:41 (1765) Oberlin Trio Naxos 574385 5:34

21:30:41 Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 28 H 15:16 (1790) Oberlin Trio Naxos 574385 4:03

21:37:07 Michael Torke: December (1995) Philharmonia Orchestra Michael Torke Ecstatic 92203 8:58

21:47:17 Antonín Dvorák: Symphony No. 2 in B-Flat Op 4 (1865) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8589 48:02

22:37:28 Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 in E (1780) Orchestra of St Luke's Dennis Russell Davies MusicMasters 7062 8:28

22:47:43 Max Reger: The Violin-Playing Hermit Op 128 # 1 (1913) Jaap van Zweden, violin Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Chandos 8794 8:15

22:56:41 Egberto Gismonti: Agua e Vinho (1972) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 3:25

23:00 QUIET HOUR

23:01:43 Joseph Haydn: Adagio from Piano Trio No. 33 H 15:19 (1793) Oberlin Trio Naxos 574385 3:45

23:05:29 Edvard Grieg: Two Lyric Pieces Op 68 (1898) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437520 8:16

23:13:43 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 Op 19 # 1 'Sweet Remembrance' (1830) Sergei Babayan, piano Discover 920155 3:41

23:18:04 Howard Blake: Andante from Flute Concerto Op 493a (1996) Jaime Martin, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner PentaTone 506 4:17

23:22:22 Leo Sowerby: Second Movement from String Quartet in d (1923) Avalon String Quartet Cedille 205 10:55

23:33:18 Johannes Brahms: Intermezzo in E Op 116 # 4 (1892) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:29

23:38:45 Joseph Haydn: Adagio from Piano Trio No. 7 in G H 15:41 (1765) Oberlin Trio Naxos 574385 5:34

23:44:20 Ambroise Thomas: Mignon: Connais-tu le pays? (1866) Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 4:33

23:48:53 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G Op 37 # 2 (1839) Nelson Freire, piano Decca 14053 5:53

23:55:23 Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888) The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 2:46

23:58:26 Johannes Brahms: Wie Melodien zieht es mir Op 105 # 1 (1886) Zuill Bailey, cello Telarc 32664 1:41