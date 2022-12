WCLV Program Guide 10-18-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Booker Ervin The Song Book Come Sunday

Edmund Hall Petite Fleur Adam And Evie

John Lee The Artist Softly As In A Morning Sunrise

Bob Brookmeyer/Kenny Wheeler Island Where Do We Go From Here

Connie Han Secrets of Inanna Desert Air

Snorre Kirk Beat Exotica

Art Blakey Africaine Lester Left Town

Graham Dechter Major Influence Minor Influence

Jaki Byard Parisian Solos Dedicated to Bob Vatel of the ten gallons

Bobby Watson Quiet As It's Kept Always a Friend

Cassandra Wilson Travelling Miles Never Broken (ESP)

Tom Tallistch Message Dusk

Tom Harrell Oak Tre Tribute

Vincent Herring Uptown Shuffle Don't Let It Go

Carl Allen Testimonial The Presence Of Dr. B

Cyrus Chestnut My Father's Hands Working Out Just Fine

Tim Warfield One for Shirley Lullaby For Nijee

Alan Broadbent Like Minds With The Wind And The Rain In Your Hair

Bud Shank New Groove The Awakening

Marty Ehrlich Line on Love Solace

Smith/Warren The Bee's Knees Stella By Starlight

Lia Booth Life Can Be Beautiful I Love the Rain

D Marsalis The Last Southern Gentleman That Old Feeling

Alan Broadbent Like Minds This Is New

Johnny Griffin Chicago/New York/Paris Without A Song

Matt Crisculio Lotus Blossom The Big Push

Jackie McLean A Fickle Sonance Subdued

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Kenny Garrett Introducing Kenny Garrett Reedus Dance

Diego Rivera Mestizo Escapade

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Take The In Step

Count Basie 88 Basie Street Bluesville

Lee Morgan Vol 3 Mesabi Chant

Antonio Hart For Cannonball and Woody Cannonball

Clifford Lamb Blues & Hues New York Blues & Hues New York

James Carter The Real Quiet Storm Born To Be Blue

Jelly Roll Morton The Pearls The Pearls

Bill Frisell Small Town Small Town

Michael Dease Best Next Thing With Love

Jazzmeia Horn Love and Liberation No More

Stanley Turrentine Jubilee Shout You Said It

Stanley Turrentine Jubilee Shout Cotton Walk

Wynton Marsalis Marciac Suite Marciac Moon

Bruce Barth Dedication Softly in a Garden Path

John Scofield John Scofield Honest I Do

Saltman/Knowles Native Speaker Native Speaker

Jim Snidero The Music of Joe Henderson Serenity

Clifford Jordan Starting Time Mosaic

Veronica Swift Confessions A Little Taste

Owen Broder Hodges Front and Center Royal Garden Blues

Johnny Hodges Back to Back Big Shoe

Tommy Flanagan Flanagan's Shenanigans The Balanced Scales

JJ Johnson Quintergy Blue Bossa

Horace Silver The Jody Grind Blue Silver ‘=

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Galop (1949)

05:57:45 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Galop (1949) Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:30

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus K 618 (1791) Amsterdam Baroque Choir Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 10705 3:46

06:13:59 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:25

06:26:31 Sir Edward Elgar: The Queen's Hall (1929) English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:53

06:31:46 Traditional: Black is the Color of my True Love's Hair Ross Hauck, tenor Apollo's Fire Avie 2329 4:33

06:37:28 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 (1812) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:17

06:45:39 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in B-Flat H 658 (1773) The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:36

06:58:41 Claudio Grafulla: March 'Washington Grays' (1861) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 4:05

07:06:12 Antonín Dvorák: Rondo in g Op 94 (1893) Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 6:51

07:15:05 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:05

07:28:46 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Overture (1683) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 2:28

07:32:56 Edward MacDowell: Suite No. 1: In a Haunted Forest Op 42 (1893) Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 5:24

07:43:38 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 (1793) London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 10:51

07:56:35 Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 3:02

08:07:28 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 (1874) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 7:43

08:16:27 Georg Philipp Telemann: Bourrée alla Polacca (1740) John Williams, guitar CBS 44518 3:01

08:20:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 in E-Flat K 16 (1764) Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80256 12:25

08:34:24 Cy Coleman: Witchcraft (1957) Boston Pops John Williams Sony 47235 3:06

08:38:26 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915) Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:54

08:45:51 George Gershwin: Shall We Dance: Final Ballet 'Watch Your Step!' (1937) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434274 11:57

08:58:57 Jennifer Higdon: Echo Dash (2012) Hilary Hahn, violin Deutsche Gram 19103 2:12

09:06:17 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 (1848) London Philharmonic Sir Georg Solti Deutsche Gram 4779525 16:46

09:24:20 Radiohead: Pyramid Song (1999) Voces8 Decca 29601 4:29

09:31:45 Frederick Loewe: My Fair Lady: Suite (1956) Richard Glazier, piano Centaur 3347 6:16

09:40:12 Morton Gould: American Ballads: Saratoga Quick Step (1976) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 3:53

09:44:57 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat Op 53 'Heroic' (1842) Rafal Blechacz, piano Deutsche Gram 18883 6:13

09:53:22 Ludwig van Beethoven: Six Variations on Paisiello's 'Nel cor più non mi sento' WoO 70 (1795) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 5:41

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:56 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto (1804) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 60804 3:32

10:04:42 Nicolò Paganini: Perpetual Motion Op 11 (1835) Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 60804 4:29

10:12:24 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902) Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 423608 11:12

10:24:20 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 (1893) Les Siècles François-Xavier Roth Harmonia Mundi 905299 6:34

10:33:34 Antonio Lotti: Alessandro Severo: Sinfonia (1717) Orfeo 55 Nathalie Stutzmann Erato 520955 4:16

10:39:55 Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in g RV 103 (1710) Geminiani Ensemble Christophorus 74590 8:17

10:49:36 Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 1 in D Op 19 (1917) Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 22:01

11:13:54 Johan Svendsen: Norwegian Artists' Carnival Op 14 (1874) Trondheim Symphony Orchestra Ole Kristian Ruud Virgin 45128 6:58

11:23:29 Johann Christian Bach: Piano Concerto in E-Flat Op 7 # 5 (1770) Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 16:28

11:42:44 Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture (1798) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 9:41

11:53:09 Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir (1862) London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 5:18

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:42 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 (1844) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:19

12:17:28 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 in f Op 36 (1878) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 40:49

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:49 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio BWV 1006 (1720) David Russell, guitar Telarc 80584 3:58

13:06:26 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 (1747) Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 3:03

13:13:12 Claude Debussy: Violin Sonata in g (1917) Kyung Wha Chung, violin Decca 4785437 13:13

13:28:02 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 4 S 696 (1885) Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002 3:02

13:32:08 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782) Norwegian Nat'l Opera Orchestra Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:16

13:40:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 5 K 219 'Turkish' (1775) Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 8:30

13:51:38 Jerome Moross: Symphony No. 1 (1942) London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 20:07

14:13:08 Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell (1882) Philadelphia Orchestra Christian Thielemann Deutsche Gram 453485 12:38

14:29:42 Florence Price: The Oak (1934) Women's Philharmonic Apo Hsu Koch Intl 7518 12:36

14:44:07 Franz von Suppé: Morning, Noon and Night in Vienna (1844) Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 463185 8:07

14:54:39 Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Fête polonaise (1887) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:52

15:04:14 John Stanley: Trumpet Voluntary (1750) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

15:08:17 Anonymous: Spiritual 'Sometimes I Feel Like a Motherless Child' Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger CBS 42137 3:13

15:14:34 Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 3 (1873) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4797208 12:58

15:29:04 Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat Op 119 # 4 (1892) Orli Shaham, piano Canary 15 5:16

15:36:21 Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat H 1:105 (1792) Marieke Blankestijn, violin Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Deutsche Gram 4778117 20:27

15:57:57 Viktor Ullmann: Menuett [Totentanz] (1943) Jeanne Golan, piano Steinway 30014 2:39

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:58 Remo Giazotto: Adagio in g 'The Beatitudes' (1957) Oxford New College Choir Capricorn Edward Higginbottom Erato 21659 6:06

16:13:18 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 (1740) Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 13:36

16:29:42 Howard Shore: Hugo: The Thief (2011) City of Prague Philharmonic Silva 1398 04:18

16:36:47 Howard Shore: The Return of the King: The White Tree (2003) Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 3:47

16:43:06 Stanislaw Moniuszko: Paria: Overture (1869) Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 9:40

16:54:13 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 (1868) Yaara Tal, piano Sony 53285 3:14

17:01:29 Domenico Cimarosa: I nemici generosi: Overture (1796) Denitsa Laffchieva, clarinet Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 5:26

17:08:47 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 10 (1823) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437528 9:36

17:20:19 Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904) Yolanda Kondonassis, harp Oberlin 21 Bridget Reischl Telarc 80694 10:12

17:33:36 Samuel Coleridge-Taylor: Serenade Op 5 # 2 (1895) Catalyst Quartet Azica 71336 4:15

17:39:08 Samuel Coleridge-Taylor: Scherzo from Piano Quintet in g (1893) Stewart Goodyear, piano Catalyst Quartet Azica 71336 4:26

17:44:26 Gustav Mahler: Rückert Lieder: Ich bin der Welt abhanden gekommen (1901) Accentus Chamber Choir Laurence Equilbey Naïve 4947 6:01

17:51:50 Victor Herbert: Finale from Cello Concerto No. 1 (1884) Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 7:41

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:27 Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954) Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 20039 22:17

18:33:43 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 3:54

18:39:41 Aram Khachaturian: Masquerade: Mazurka (1941) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 2:35

18:44:37 John Field: Piano Sonata No. 1 in E-Flat Op 1 # 1 (1801) John O'Conor, piano Telarc 80290 12:00

18:57:15 Joe Hisaishi: Angel Springs (1996) Lara Downes, piano Flipside Music 2:31

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:55 Edvard Grieg: Norwegian Dances Op 35 (1881) Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 17:58

19:23:49 Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello Op 102 'Double' (1887) Gil Shaham, violin Berlin Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 469529 33:53

19:59:16 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 18 (1880) London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 1:25

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:48 George Frideric Handel: Il pastor fido: Suite HWV 8 (1712) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 68257 23:06

20:26:56 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 (1878) Members of Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung Deutsche Gram 471613 22:54

20:51:46 Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes Op 120 (1949) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553624 7:59

21:03:44 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 6 in F Op 10 # 2 (1798) Peter Takács, piano Cambria 1175 17:46

21:22:39 Duke Ellington: Reflections (1953) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 7:22

21:30:44 Billy Strayhorn: Lush Life (1937) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 6:25

21:39:15 Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture (1832) Orchestra della Svizzera italiana Wolf-Dieter Hauschild Dynamic 282 6:30

21:46:54 Aaron Copland: Symphony No. 3 (1946) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9474 40:36

22:29:30 Michael Haydn: Flute Concerto in D P 54 (1768) Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 16:47

22:49:02 Zhou Long: Green (2021) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71349 8:19

22:57:44 Clara Schumann: Romance in e-Flat Op 11 # 1 (1839) Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 2:59

23:00 QUIET HOUR

23:03:02 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 (1844) Orli Shaham, piano Canary 15 4:55

23:07:58 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting (1936) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 8:10

23:16:09 Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' S 558/12 (1838) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4851450 5:25

23:22:38 Benjamin Godard: Berceuse from 'Jocelyn' (1888) Eroica Trio EMI 56482 5:40

23:28:19 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902) Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 423608 11:12

23:39:32 Franz Schubert: Wiegenlied D 498 (1816) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:15

23:42:49 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 BWV 1031 (1730) Joshua Smith, flute Delos 3402 2:02

23:44:52 Thomas Morley: Response Pavin (1599) Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 3:56

23:48:48 Domenico Scarlatti: Sonata in c Kk 99 (1750) Yevgeny Sudbin, piano BIS 2138 7:04

23:56:26 Richard Rodgers: Manhattan (1925) Joshua Bell, violin Sony 52716 3:25