WCLV Program Guide 10-14-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Great Jazz Trio S'Wonderful Take Five

John Swana In the Moment Teeko

Tim Lin Romance in Formosa How Deep Is The Ocean

Fred Hersch Point in Time Infant Eyes

Bob Brookmeyer Impulsive One Side of You

Julian Lage View With a Room Tributary

Alex Sipiagin Hindsight Light Blue

Al Foster Reflections Open Plans

Steve Hudson The World of Steve Hudson Isaac On The Loose

Peterson/Jackson Two of the Few Mister Basie

Bria Skonberg Bria Down in the Deep

Cyrus Chestnut My Father's Hands Both Sides Now

Bobby Watson Back Home in Kansas City Our Love Remains

Pharoah Sanders Welcome to Love Say It

Herbie Mann Just Wailin' Minor Groove

Ken Fowser/Behn Gillece Little Echo Little Echo

Nina Simone Nina Sings the Blues In the Dark

Rick Roe Lucid Dream Three Treasures

Roy Hargrove Diamond in the Rough Premonition

Christian Tamburr Places Body And Soul

Horace Silver- Horace-Scope Strollin'

Christian McBride Conversations with Christian Guajeo Y Tumbao

Nicholas Payton Payton's Place Li'l Duke's Strut

Sean Jones Gemini Blues For Matt B

Miki Yamanaka Miki For All We Know

Sonny Rollins Here's to the People Someone To Watch Over Me

Dave Douglas Mountain Passages Gumshoe

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Count Basie At Newport Sent For You Yesterday And Here You Come Today

Count Basie At Newport Boogie Woogie (I May Be Wrong)

Count Basie At Newport Evenin'

Archie Shepp Tray of Silver If you could see me now

Lee Morgan Infinity Miss Nettie B.

Thomas Linger Out In It Incantation

JD Allen Americana Vol 2 Down South

Steve Kuhn Oceans in the Sky Do

Bobby Hutcherson Good Bait Love Samba

King Curtis Soul Meeting Lazy Soul

Clark Terry Duke with a Difference Just Squeeze Me

Ed Saindon Key Play My Romance

Terri Lyne Carrington New Standards Respected Destroyer

John Scofield Past Present Hangover

Bill Heid Dealin Wid It Cho Soup

Snorre Kirk Beat Exotica

Bruce Barth Dedication That's How It Sometimes Goes

Graham Dechter Right On Time Father

Eddie Daniels Homecoming Deja VU MJQ

WJ3 All-Stars My Ship My Ship

Champaign Fulton After Dark Blue Skies

Barron/Holland The Art of Conversation In Walked Bud

Ron Carter The Golden Striker N.Y.Slick

Charlton Singleton Crossroads Crossroads

Eastern Rebellion Eastern Rebellion Naima

Alan Pasqua Live in Italy New Hope

Grant Green Sunday Morning Come Sunrise

05:55:37 Ann Ronell: Willow Weep for Me (1932) Lara Downes, piano Portrait 592079 3:27

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:04 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture (1842) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 5:41

06:14:54 Franz Liszt: Solemn March to the Holy Grail from Wagner's 'Parsifal' S 450 (1882) Igor Levit, piano Sony 542445 11:06

06:27:33 Josef Myslivecek: Overture No. 2 in A (1768) Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 9:31

06:39:03 John Williams: Cowboys Overture (1980) Boston Pops John Williams Philips 420178 8:51

06:49:02 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Aire from Act 3 (1691) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:56

06:51:55 Georges Bizet: Carmen: Toreador Song (1875) Ludovic Tézier, baritone SWR Symphony Orchestra Marco Armiliato Deutsche Gram 4777177 4:18

06:59:43 John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' (1893) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:38

07:07:01 Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors Op 66 (1911) BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 4:55

07:14:07 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 (1718) Julian Sommerhalder, trumpet Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 11:05

07:25:49 Fritz Kreisler: La Précieuse (1937) James Ehnes, violin Analekta 3159 3:33

07:32:44 Arvo Pärt: Für Alina (1976) Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 4:19

07:40:39 Peter Tchaikovsky: Allegro from String Sextet Op 70 'Souvenir of Florence' (1890) Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 10:39

07:53:23 Sir Arthur Sullivan: Patience: Overture (1881) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:21

08:08:04 Claude Debussy: Images: Gigues (1912) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 435766 7:19

08:18:43 Ludwig van Beethoven: Rondo from 'Triple' Concerto Op 56 (1804) Giuliano Carmignola, violin Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 13:01

08:33:44 Carlos Guastavino: Pampamapa (1968) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 1:43

08:38:29 Chevalier de Saint-Georges: String Quartet No. 1 in C Op 1 # 1 (1771) Juilliard String Quartet Sony 586215 9:24

08:49:27 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Prelude & Presto BWV 996 (1717) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 2:43

08:52:29 Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 (1929) Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 9:37

09:07:49 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1 in D-Flat Op 10 (1912) Gary Graffman, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37806 15:07

09:26:33 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 (1887) Seattle Symphony Chorale Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 5:26

09:34:05 Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 2 Op 35 (1881) Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 2:27

09:37:43 Brian Dykstra: November's Rag (1988) Brian Dykstra, piano Centaur 3161 6:04

09:53:26 John Stanley: Trumpet Voluntary (1750) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:13 Antonín Dvorák: Czech Suite: Polka Op 39 (1879) NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 437506 4:25

10:05:11 Johann Strauss Jr: Polka 'Tik-Tak' Op 365 (1874) Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 2:38

10:09:56 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp Op 27 # 2 'Moonlight' (1801) Jeno Jandó, piano Naxos 500250 14:36

10:25:06 Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Moon Chorus (1849) Vienna Singverein Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4763793 3:47

10:29:56 Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Pastorale (1932) Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 4:51

10:37:18 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 7 'Noon' (1761) Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 7:36

10:45:41 Dmitri Shostakovich: Suite for Variety Orchestra: Waltz No. 2 (1957) Philip Edward Fisher, piano Brodsky Quartet Chandos 40 3:29

10:50:42 Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 (1918) Chamber Orchestra of Europe Erich Leinsdorf ASV 809 35:26

11:27:26 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g Op 23 (1835) Yundi, piano Mercury 4812443 9:27

11:39:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat K 371 (1781) Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 6:26

11:47:16 Antonín Dvorák: Finale from Violin Concerto Op 53 (1880) Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:06

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:22 Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c Op 68 (1876) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 48:45

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:04 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Galop (1949) Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:30

13:01:13 Giacomo Puccini: Prelude for Orchestra (1876) Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 2:26

13:05:04 Giuseppe Martucci: Giga Op 61 # 3 (1892) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 3:41

13:10:37 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 4 in G Op 65 (1815) Beaux Arts Trio Philips 446077 16:04

13:29:00 Franz Schubert: Erlkönig D 328 (1815) Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:05

13:35:59 Manuel Ponce: Por ti mi corazón (1926) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 3:16

13:42:57 Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 2:39

13:47:35 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 in C H 7b:1 (1765) Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 25:25

14:15:45 Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture (1841) Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553051 7:54

14:27:25 Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato Op 92 (1849) Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano Deutsche Gram 4795327 14:23

14:43:53 Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture (1864) Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 8:13

14:52:27 Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862) Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Ondine 1188 7:55

15:01:39 Frédéric Chopin: Etude No. 5 Op 10 # 5 'Black Key' (1832) Irena Portenko, piano Blue Griffin 213 1:48

15:03:45 Frédéric Chopin: Etude No. 21 Op 25 # 9 'Butterfly' (1836) Irena Portenko, piano Blue Griffin 213 0:59

15:07:30 Johann Sebastian Bach: Prelude, Fugue & Allegro BWV 998 (1745) Jason Vieaux, guitar Azica 71250 12:34

15:22:28 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 (1810) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 16869 9:01

15:33:42 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a Op 33 (1872) Emmanuelle Bertrand, cello Lucerne Symphony James Gaffigan Harmonia Mundi 902210 19:30

15:54:56 Brian Dykstra: Cordova Rag (2003) Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 4:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:43 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony (1692) Les Arts Florissants William Christie Harmonia Mundi 901308 6:19

16:12:53 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 (1827) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 11:27

16:27:46 John Barry: A View to a Kill: Suite (1985) Sara Andon, flute Varèse Sarabande Symphony David Newman Varese Sarabande 67200 4:48

16:35:10 Bud Abbott & Lou Costello: Who's on First? (1944) Abbott & Costello Telarc 80468 4:25

16:41:33 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 (1860) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 10:19

16:53:37 Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 2:39

16:56:51 Edvard Grieg: Lyric Suite: Rustic March Op 54 (1904) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437524 2:09

17:02:55 Franz Schubert: Scherzo No. 1 in B-Flat D 593/1 (1817) Maria João Pires, piano Deutsche Gram 427769 5:13

17:10:36 Benjamin Carr: Federal Overture (1794) Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 559654 10:03

17:22:31 Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances (1942) Boston Pops John Williams Philips 426247 9:57

17:32:43 Leonard Bernstein: Wonderful Town: The Story of My Life (1953) Lara Downes, piano Sony 84284011251 2:29

17:39:00 Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto Op 85 (1919) Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 4:25

17:44:49 Sir Edward Elgar: Imperial March Op 32 (1897) BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 4:26

17:50:25 Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' Op 191 (1883) Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:53

17:58:02 Ulrich Rühl: Mini-Magic Flute (1998) NW German Chamber Soloists MDG 6100914 2:00

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:03 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 (1889) Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich Deutsche Gram 4795448 19:58

18:30:02 Egberto Gismonti: Agua e Vinho (1972) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 3:25

18:35:52 Margaret Bonds: Troubled Water (1967) Lara Downes, piano Flipside Music 4:44

18:42:06 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 (1725) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 10:35

18:53:42 Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau (1905) Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:53

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:44 Joseph Joachim: Henry IV Overture Op 7 (1854) London Philharmonic Leon Botstein IMP 27 14:55

19:20:56 Antonín Dvorák: Violin Concerto in a Op 53 (1880) Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 33:30

19:55:54 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 (1878) Katia Labèque, piano Philips 426264 4:06

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:16 Camille Saint-Saëns: Septet in E-Flat Op 65 (1881) Ensemble Vivant Opening Day 9379 17:36

20:20:06 Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1880) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4797577 17:16

20:38:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' K 299 (1778) Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 18:10

20:57:54 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests (1791) Norwegian Nat'l Opera Orchestra Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 2:21

21:03:13 Manuel Ponce: Cello Sonata in g (1922) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 23:46

21:28:12 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 (1842) Cleveland Orchestra George Szell Sony 82849 6:12

21:35:26 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 (1823) Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:38

21:45:19 Traditional: Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 3:30

21:49:56 Richard Strauss: Ein Heldenleben Op 40 (1898) Herman Krebbers, violin Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 47:03

22:38:08 Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870) Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 17:31

22:57:35 Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 2:34

23:00 QUIET HOUR

23:01:46 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:06:47 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930) Members of Nashville Symphony Andrew Mogrelia Naxos 557460 7:57

23:14:45 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886) Kotaro Fukuma, piano EDP 2 2:39

23:18:22 Manuel Ponce: Arietta from Cello Sonata (1922) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 4:16

23:22:39 Dmitri Klebanov: Adagio from Piano Trio No. 2 (1958) ARC Ensemble Chandos 20231 10:57

23:33:36 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 (1886) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 15579 5:49

23:40:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 (1776) Joshua Bell, violin English Chamber Orchestra Peter Maag Decca 436376 8:48

23:49:15 Francis Poulenc: 'C' (1943) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:46

23:52:01 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881) Liverpool Philharmonic Choir BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16

23:56:21 Alex North: Spartacus: Love Theme (1960) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 2:49