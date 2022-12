WCLV Program Guide 09-30-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Marcus Roberts Alone With Three Giants Shout 'Em Aunt Tillie

Gregory Tardy Sufficient Grace The Intelligent Design

Markus Howell Get Right Faithful

Darren Litze My Horizon Question and Answer

Randy Napoleon Rust Belt Roots Grant's Tune

Lee Morgan Vol. 3 Tip Toeing

Dena DeRose A Walk in the Park In The Glow Of The Moon

Dexter Gordon Doin' Allright You've Changed

Jo Ann Daugherty Bring Joy Water From An Ancient Well

Pete LaRoca Basra Lazy Afternoon

Robert Glasper Canvas Portrait of An Angel

Bobby Watson Love Remains Dark Days (for Nelson Mandela)

Behn Gillece Dare To Be Camera Eyes

Russell Malone Live at the Jazz Standard Heartstrings (Live)

Sweets Edison Gee Baby, Ain't I Good to You Blues for Piney Brown

Nicholas Payton From this Moment It Could Happen To You

Lynne Arriale Inspiration Mountain of the Night

Florian Hoefner Desert Bloom Neptune

Marshall Gilkes Waiting to Continue Longing For Home

John Coltrane Blue World Blue World

John Scofield John Scofield Junco Partner

W Muthspiel Rising Grace Rising Grace

T Stafford Brotherlee Love Petty Larceny

Ella Fitzgerald Cole Porter Songbook Just One Of Those Things

Joe Henderson Inner Urge Night And Day

Marc Johnson Shades of Jade In 30 Hours

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Junior Mance Truckin' and Trakin' Miss Otis Regrets

Unhinged Sextet Don't Blink Low Talk

Nicole Glover Strange Lands Notturno

Thelonious Monk Big Band/Quartet Oska T.

Joe Williams Newport 63 In the Evenin'

Stephane Spira In Between Dawn in Manhattan

Aaron Seeber First Move Unconditional Love

Bill Smith Folk Jazz Wayfaring Stranger

Rope In the Moment Bess You Is My Woman Now

Pat Metheny Quartet When We Were Free

Stan Getz Voyage Dreams

Justin Joyce Story Tales Delayed Reaction

Hadley Caliman Straight Ahead Rapture

Carmen Lundy Night and Day Every Time We say Goodbye

Teddy Edwards Back to Avalon The Cellar Dweller

Dizzy Gillespie The Greatest Trumpet of Them All Blues After Dark

Jerry Kalaf Welcome to Earth Not Knowing

Al Foster Reflections Punjab

Walt Weiskopf Diamonds and Other Jewels Black Diamond

Shawn Purcell 180 A Long Stroll

Miles Davis Relaxin' Oleo

Jon Cowherd Pride and Joy The Colorado Experiment

Steve Davis Think Ahead A Little Understanding

Evan Christopher Delta Bound Rampart Street Ramble

Martin Taylor Two's Company Gone With The Wind

Art Tatum Group Masterpieces w Benny Carter A Foggy Day

05:57:58 George Gershwin: Prelude No. 1 from 'Three Preludes' (1926) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 1:44

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:28 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2004 6:27

06:17:49 Johan Svendsen: Allegro from Symphony No. 1 Op 4 (1867) Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 49769 9:33

06:28:59 Darius Milhaud: Pastorale for Oboe, Clarinet & Bassoon Op 147 (1935) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 4:26

06:34:28 Ferde Grofé: Mississippi Suite: Mardi Gras (1926) Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 4:56

06:43:35 Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings 'La Pazzia' (1740) I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 10:15

06:56:56 John Philip Sousa: March 'The Pathfinder of Panama' (1915) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:27

07:05:27 Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 3 Op 64 (1898) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 419431 5:56

07:13:56 Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:27

07:28:54 Stephen Sondheim: Sweeney Todd: Johanna (1979) Jenny Lin, piano Steinway 30011 2:23

07:34:53 Randall Thompson: Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Evening (1959) Turtle Creek Chorale Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Reference 49 4:55

07:42:31 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36 (1865) Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 7:19

07:51:59 Antonín Dvorák: Impromptu in d (1883) Shai Wosner, piano Onyx 4172 4:30

07:57:16 Bill Conti: Rocky: Theme (1976) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 2:15

08:07:50 Andrew Lloyd Webber: The Phantom of the Opera: Overture (1986) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 5:15

08:15:09 Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz Op 200 (1842) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 8:49

08:26:24 Lowell Shaw: Frippery No. 15 'Some Things Borrowed' Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374 1:34

08:29:36 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 'Eroica' (1804) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:33

08:40:25 Joseph Haydn: Trio for 2 Flutes & Bassoon H 4:1 'London Trio No. 1' (1794) Jean-Pierre Rampal, flute Sony 48061 10:12

08:52:28 Vittorio Monti: Csárdás (1900) Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 6:05

09:04:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 (1772) Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 16:39

09:22:07 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat Op 18 'Grande Valse brillante' (1831) Ingrid Fliter, piano EMI 14899 5:26

09:31:01 Léo Delibes: Sylvia: The Huntresses (1876) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:20

09:37:45 François Joseph Gossec: Gavotte (1790) Hubert Laws, flute Philharmonia Virtuosi of New York Richard Kapp CBS 37216 2:25

09:47:10 Carl Michael Ziehrer: Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419 (1890) Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 463185 8:43

09:59:55 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Aire (1691) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:29

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:52 Philippe Gaubert: Madrigal (1908) Fenwick Smith, flute Naxos 557305 3:29

10:05:49 Claude Debussy: Syrinx (1912) Joshua Smith, flute Telarc 80694 2:29

10:10:33 Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 5 (1917) Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8545 14:26

10:26:25 Ralph Vaughan Williams: The Running Set (1933) Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 4:37

10:32:39 Ernesto Lecuona: Danza lucumi (1930) Kathryn Stott, piano EMI 56803 3:09

10:39:11 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas Op 2 (1937) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 8:46

10:50:36 Ludwig van Beethoven: Quintet for Piano & Winds Op 16 (1796) Radu Lupu, piano Decca 414291 27:06

11:19:28 Johannes Brahms: Andante from Piano Quartet No. 3 Op 60 (1875) Claude Frank, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 10:00

11:31:52 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'The King Shall Rejoice' (1727) Academy of St. Martin-in-the-Fields Chorus Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412733 10:37

11:43:50 Joaquín Rodrigo: Sonata giocosa (1960) Sir Angel Romero, guitar RCA 68767 11:40

11:56:23 Johann Strauss: Radetzky March Op 228 (1848) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:12

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:57 Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G Op 88 (1889) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 36:19

12:45:31 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 12:37

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:16 Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851) Juan Diego Flórez, tenor Verdi Symphony Milan Carlo Rizzi Decca 3136 2:20

13:04:57 Giuseppe Verdi: Aïda: Sacred Dance of the Priestesses (1870) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 2:22

13:10:12 Johan Svendsen: Romeo and Juliet Fantasy Op 18 (1876) Trondheim Symphony Orchestra Ole Kristian Ruud Virgin 45128 13:22

13:25:35 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 (1897) Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 6:15

13:34:05 Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Deutsche Gram 4795448 4:26

13:43:36 Louis Moreau Gottschalk: La gallina Op 53 (1863) Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:27

13:49:48 Joseph Haydn: Symphony No. 82 in C 'Bear' (1786) Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98265 26:37

14:18:29 Alberto Ginastera: Panambí: Suite Op 1 (1940) London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 12:30

14:34:49 Robert Schumann: Blumenstück Op 19 (1839) Daniel Gortler, piano Roméo 7281 8:17

14:45:19 Arthur Benjamin: Cotillon Suite (1938) London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 11:07

14:56:43 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:19

15:01:41 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791) Berlin Philharmonic Karl Böhm Deutsche Gram 4793449 7:15

15:09:26 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ein Mädchen oder Weibchen (1791) Anton Scharinger, bass Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Teldec 242716 4:35

15:16:57 Antonín Dvorák: Finale from Cello Concerto Op 104 (1895) Alisa Weilerstein, cello Czech Philharmonic Jirí Belohlávek Decca 19765 12:26

15:31:07 Emmanuel Chabrier: Ronde champêtre (1870) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 3:47

15:38:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 7 in D K 205 (1773) Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45713 18:24

15:56:57 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 167: Chorale 'Sei Lob und Preis mit Ehren' (1724) Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 60680 2:10

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:37 Ralph Vaughan Williams: Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' (1910) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80588 7:31

16:12:53 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 in B-Flat (1821) Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:00

16:28:31 Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy' John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 3:39

16:33:28 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Csárdás 'Klänge der Heimat' (1874) Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 4:33

16:40:32 Édouard Lalo: Deux Aubades (1872) CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 9:07

16:51:05 Salomone Rossi: Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Zambalina (1608) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2361 2:55

16:54:38 Henri Herz: Polonaise from Piano Concerto No. 8 Op 218 (1873) Howard Shelley, piano Tasmanian Symphony Howard Shelley Hyperion 67465 5:11

17:04:31 Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 6:26

17:16:59 Leigh Harline: Pinocchio: When You Wish Upon a Star (1940) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 3:13

17:21:29 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 11:32

17:33:29 Frédéric Chopin: Mazurka No. 8 Op 7 # 4 (1831) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 1:06

17:38:40 Robert Ward: Concertino for Strings: Siciliano (1973) St.Stephen's Chamber Orchestra Lorenzo Muti Albany 1058 4:03

17:44:11 Alfredo Catalani: Scherzo (1878) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 4:41

17:50:28 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 6:13

17:57:04 Paul Desmond: Take Five (1959) Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374 2:11

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:12 Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885) National Philharmonic Richard Bonynge Decca 4785437 19:30

18:29:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Quintet for Piano & Winds K 452 (1784) Claude Frank, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 5:20

18:37:01 Ludwig van Beethoven: Entrata from Serenade in D Op 25 (1801) Doriot Anthony Dwyer, flute Sony 19439946802 2:31

18:41:14 George Frideric Handel: Harp Concerto in B-Flat Op 4 # 6 (1738) Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 11:58

18:54:21 Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet D 667 'Trout' (1819) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 3:56

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:02 Ralph Vaughan Williams: Oboe Concerto (1944) David Theodore, oboe London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 19:58

19:24:00 Ruth Gipps: Symphony No. 4 Op 61 (1972) BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 31:58

19:57:17 Anthony Holborne: Almaine 'The Honeysuckle' (1599) Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:32

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 2 K 131 (1772) Maurice Sharp, flute Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 25:31

20:27:53 Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat Op 29 (1834) Ian Hobson, piano Sinfonia da Camera Ian Hobson Arabesque 6688 11:21

20:40:20 Leos Janácek: The Cunning Little Vixen: Suite (1924) Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 75 16:28

20:57:26 Sir William Walton: Façade: Popular Song (1921) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420155 2:25

21:02:43 Manuel Infante: Andalusian Dances (1922) Sandra Shapiro, piano Azica 71201 17:19

21:21:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Quartet No. 1 K 478 (1785) Claude Frank, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 7:09

21:29:56 Ludwig Spohr: Finale from Nonet Op 31 (1813) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 5:38

21:38:06 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931) Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

21:47:32 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 2 'London' (1920) Lynn Arnold, piano Albion 046 44:10

22:33:26 Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata in G H 568 (1731) Aulos Ensemble Centaur 3068 13:33

22:49:07 Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 (1875) National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:07

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 Johann Pachelbel: Canon (1700) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429390 4:07

23:05:44 Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings Op 3 (1866) Lars Bjornkjaer, violin Kontra Quartet BIS 753 11:23

23:17:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus K 618 (1791) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 2:52

23:20:51 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat Op 27 # 2 (1835) Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 5:01

23:25:53 Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8 (1854) Richard Goode, piano Sony 19439946802 9:16

23:35:10 John Thomas: Watching the Wheat (1890) Jacqueline Kerrod, harp SFM 14 3:49

23:40:02 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

23:44:05 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 15 # 3 (1839) Louise Dubin, cello Delos 3469 5:19

23:49:25 Anthony Holborne: Spero (1599) Paul O'Dette, lute The King's Noyse Harmonia Mundi 2907238 4:42

23:54:41 Sir Edward Elgar: Pleading Op 48 # 1 (1908) English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:13

23:58:10 Ernesto Lecuona: Yo te qiero siempre (1954) Kathryn Stott, piano EMI 56803 1:52