WCLV Program Guide 09-27-2022

JAZZ WITH DAN POLLETTA

Lester Young Laughin' to Keep from Crying Please Don't Talk About Me When I'm Gone

Red Mitchell/Kenny Barron The Red Barron Duo Sunshower

Ce Ce Gable Next Year's Song The Last Goodbye

Joshua Redman LongGone Statuesque

Sonny Rollins The Bridge Where Are You

Snorre Kirk Beat Portrait

Steve Davis Getting It Done Longview

Theo Hill Promethean Hey It's Me You're Talking To

Benny Green The Source Cool Green

Florian Hoefner Desert Bloom Shelter

Ralph Moore Three Score Three Score

Paul Shaw Moment of Clarity Moment of Clarity

Champain Fulton Sings and Swings I Cover the Waterfront

Champain Fulton Dream a Little Dream I Thought About You

Sonny Criss I'll Catch The Sun Cry Me a River

Neil Swainson Fire in the West Standing Back

Owen Broder Hodges Front and Center Take The A Train

Wayne Shorter The Soothsayer The Soothsayer

John LaBarbara Caravan Young Rabbits

Tina Brooks Minor Move Minor Move

Melissa Stylianou Dream Dancing My One and Only Love

Diego Rivera Connections O Moderno

Rick Roe Lucid Dream Love Dance

Todd Marcus In the Valley Final Days

Ruby Braff Cornet Chop Suey It Had to Be You

James Carter Present Tense Dodo's Bounce

JAZZ WITH DAN POLLETTA

Grant Green Gooden's Corner On Green Dolphin Street

Charles/Jackson Soul Brothers How Long How Long Blues

Billie Holiday Recital My Man

Tom Harrell Oak Tree Shadows

New Faces Straight Forward Vortex

T Blanchard Romantic Defiance Betrayal Of My Soul

Charles Ruggerio Drummer/Composer Altered States

Lee Morgan Take 12 A Waltz For Fran

Steve Davis Bluesthetic A Star for Chick

Curtis Amy Katanga Native Land

Shirley Scott Hip Twist Violent Blues

Darek Oles Like A Dream Time Cafe

Darek Oles Like A Dream You Don't Know What Love Is

Darek Oles Like A Dream Blues For Eden

Justin Joyce Story Tales Lowest Lane

Bobby Hutcherson Good Bait Israel

Marshall Gilkes Cyclic Journey Part I First Light

Marc Johnson Swept Away B Is For Butterfly

Roberta Gambarini Easy To Love So In Love

John Coltrane Ballads It's Easy to Remember

Cardenas/Allison/Nash Healing Power Healing Power

Bobby Watson Back Home In Kansas City Red Bank Heist

Michael Hackett Western Skies Little Dancer

JD Allen Americana Vol 2 This World Is A Mean World

Enrico Rava/Fred Hersch The Song is You Child's Song

Tommy Flanagan Alone Too Long Alone too Long

Peter Bernstein Let Loose Tres Palabras

05:57:56 Florence Price: Evening Shadows (1942) Josh Tatsuo Cullen, piano Blue Griffin 615 2:16

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:16 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927) Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 3:37

06:14:39 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 (1917) London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 7:53

06:23:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C K 545 'For Beginners' (1788) Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

06:39:59 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 (1878) Julia Fischer, violin Decca 4785950 7:39

06:47:46 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in G RV 146 (1727) Taverner Players Andrew Parrott EMI 54208 5:38

06:55:01 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Adiemus (1994) London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 04:00

07:00:14 Karl King: March 'Voice of America' (1956) USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:03

07:06:40 Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 Op 5 # 5 'Andaluza' (1900) Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:33

07:15:11 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867) Cleveland Orchestra Oliver Knussen Deutsche Gram 2123 9:07

07:25:56 Traditional: The Girl I Left Behind Me Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 1:51

07:30:03 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 6:19

07:41:20 Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' (1914) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 10:02

07:52:33 Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' (1700) Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 2:48

07:57:54 Aram Khachaturian: Gayaneh: Dance of the Rose Maidens (1942) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 2:17

08:08:13 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 (1899) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 7:47

08:17:28 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 (1707) Piers Lane, piano Hyperion 67344 8:56

08:28:02 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950) Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 1:37

08:32:15 Friedrich Witt: Rondo from Flute Concerto Op 8 (1806) Patrick Gallois, flute Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572089 5:57

08:44:57 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 8:11

08:54:46 John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme (2001) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 5:02

09:06:13 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849) André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 18:21

09:27:43 Johann Christian Bach: Zanaida: Overture (1763) Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 5:51

09:36:13 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance (1919) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 3:19

09:40:36 Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851) Juan Diego Flórez, tenor Verdi Symphony Milan Carlo Rizzi Decca 3136 2:20

09:43:32 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 (1892) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 9:03

09:54:30 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 2:34

09:58:27 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 (1919) Lisa Batiashvili, violin Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4798529 01:31

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:39 Cyril Scott: Lotus Land Op 47 # 1 (1905) Ray Chen, violin Decca 4833852 5:05

10:06:42 Frederick Delius: Hassan: Serenade (1923) Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 48260 2:37

10:11:52 Carlos Chávez: El Trópico (1927) Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 7:27

10:20:22 Silvestre Revueltas: Janitzio (1933) Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 7:30

10:29:08 Ludwig van Beethoven: Five Variations on Arne's 'Rule Britannia' WoO 79 (1803) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 5:26

10:38:11 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C H 16:48 (1789) André Watts, piano EMI 64598 9:58

10:51:16 Bedrich Smetana: String Quartet No. 1 'From My Life' (1876) London Symphony Geoffrey Simon Chandos 8412 30:31

11:23:50 Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 24427 10:02

11:36:14 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince Op 35 (1888) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:59

11:49:08 Johann David Heinichen: Movements from Concerto Grosso in G S 213 (1715) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 8:23

LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:08:26 Robert Schumann: Cello Concerto in a Op 129 (1850) Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Decca 410019 25:26

12:36:05 Sir William Walton: Variations on a Theme by Hindemith (1963) Cleveland Orchestra George Szell Sony 53258 22:41

CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:05 Santiago de Murcia: Jotta (1700) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 3:47

13:06:24 Juan Marcolini: La dicha en la desgracia: Overture (1765) Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 3:25

13:13:56 Sir Edward Elgar: Concert Overture 'Froissart' Op 19 (1890) BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 98436 14:49

13:30:25 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856) Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 4:42

13:37:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 K 331 (1778) Lars Vogt, piano EMI 36080 2:54

13:45:07 Ludwig van Beethoven: Rondo in G Op 51 # 2 (1798) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 8:28

13:56:28 Joaquín Turina: Sinfónia sevillana Op 23 (1920) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 21:42

14:19:59 Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D Op 6 # 1 (1713) Orch of Age of Enlightenment Catherine Mackintosh BBC 201 11:11

14:34:32 Samuel Barber: Summer Music Op 31 (1956) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 12:40

14:48:10 Máximo Diego Pujol: Suite mágica (2008) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 11:52

15:01:40 Scott Joplin: The Entertainer (1903) Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 5:02

15:06:55 Jay Roberts: The Entertainer's Rag (1910) Richard Dowling, piano Klavier 77035 2:43

15:12:52 Joseph Haydn: String Quartet No. 16 in A Op 9 # 6 (1769) Angeles Quartet Decca 4783695 14:27

15:29:20 Edward Ward: Phantom of the Opera: Piano Concerto (1943) Santiago Rodriguez, piano Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Elan 82268 5:33

15:38:02 Gustav Mahler: Finale from Symphony No. 2 'Resurrection' (1894) Collegiate Chorale New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 16:36

15:55:47 John Field: Nocturne No. 1 in E-Flat (1812) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:38

CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

16:03:06 Claude Debussy: Marche écossaise (1891) Orchestre National de France Jean Martinon EMI 72667 6:21

16:11:53 Jean Sibelius: Pohjola's Daughter Op 49 (1906) Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60401 12:59

16:27:29 Rev. Robert Lowry: Shall We Gather at the River? (1864) Anonymous 4 Harmonia Mundi 807549 3:01

16:33:11 Leos Janácek: Idyll for Strings: Andante (1878) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 4:13

16:39:12 Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards BWV 1065 (1740) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 9:35

16:50:52 Peter Tchaikovsky: The Maid of Orleans: Gypsy Dance (1879) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 3:37

16:55:30 Domenico Scarlatti: Sonata in d Kk 9 'Pastorale' (1750) Federico Colli, piano Chandos 40 4:31

17:04:21 William Schuman: New England Triptych: Be Glad Then, America (1957) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 5:29

17:19:47 Max Bruch: Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26 (1868) Rachel Barton Pine, violin BBC Symphony Andrew Litton Avie 2375 7:41

17:29:30 John Williams: Hook: Flight to Neverland (1991) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:44

17:38:43 John Field: Nocturne No. 7 in A (1821) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

17:44:05 Franz Schubert: Erlkönig D 328 (1815) Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:05

17:50:09 Felix Mendelssohn: Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89 (1829) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 7:06

17:57:45 Anthony Holborne: Almaine 'The Night Watch' (1599) Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:10

DINNER CLASSICS

18:08:12 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite Op 59 (1945) New York Philharmonic Lorin Maazel Deutsche Gram 7890 19:54

18:29:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Flute Quartet No. 1 K 285 (1777) Doriot Anthony Dwyer, flute Sony 19439946802 4:24

18:35:53 Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet D 667 'Trout' (1819) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 3:56

18:41:38 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:03

18:53:42 Darius Milhaud: Pastorale for Oboe, Clarinet & Bassoon Op 147 (1935) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 4:26

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:38 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 4 in E-Flat (1800) Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 21:07

19:26:47 Franz Berwald: Symphony No. 1 in g 'Sérieuse' (1842) Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553051 31:26

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:38 Samuel Barber: Violin Concerto Op 14 (1939) Hilary Hahn, violin St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sony 89029 23:03

20:25:56 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite Op 20 (1876) Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich Deutsche Gram 4795448 25:13

20:52:23 George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March (1746) Academy of St. Martin-in-the-Fields Chorus Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412733 6:30

21:04:12 Joseph Haydn: Symphony No. 53 in D 'Imperial' (1777) Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 22:04

21:27:45 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 (1886) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 7:02

21:36:03 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 3:50

21:42:32 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 5:29

21:50:09 Johannes Brahms: Piano Quartet No. 3 in c Op 60 (1875) Claude Frank, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 39:49

22:28:38 Sergei Rachmaninoff: The Isle of the Dead Op 29 (1909) Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 20:57

22:51:14 Vernon Duke: Autumn in New York (1934) Anne Akiko Meyers, violin eOne Music 7780 5:42

22:57:39 Jean Sibelius: Berceuse Op 79 # 6 (1917) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:25

QUIET HOUR

23:02:11 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix (1877) Sir James Galway, flute London Symphony Klauspeter Seibel Deutsche Gram 3024 6:16

23:08:22 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' (1725) Augustin Hadelich, violin Steinway 30033 8:53

23:17:16 Edvard Grieg: Ich liebe dich Op 41 # 3 (1864) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 2:30

23:20:55 Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' (1924) Strasbourg Philharmonic Marc Albrecht PentaTone 310 7:20

23:28:16 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 435757 7:21

23:35:38 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 (1878) Anne-Sophie Mutter, violin Deutsche Gram 4795023 4:10

23:40:51 Janis Medins: Symphonic Suite: Aria (1922) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 4:42

23:45:33 Edward MacDowell: Suite No. 2: Love Song Op 48 (1896) Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 6:22

23:51:56 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 Op 19 # 1 'Sweet Remembrance' (1830) Sergei Babayan, piano Discover 920155 3:41

23:56:07 Max Richter: Vivaldi Recomposed: Spring 2 (2012) Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orchestra André de Ridder Deutsche Gram 4792777 3:17