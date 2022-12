WCLV Program Guide 09-16-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Florian Hoefner Desert Bloom Shelter

Ralph Moore Three Score Three Score

Paul Shaw Moment of Clarity Moment of Clarity

Champian Fulton Sings and Swings I Cover the Waterfront

Champian Fulton Dream a Little Dream I Thought About You

Sonny Criss I'll Catch The Sun Cry Me a River

Neil Swainson Fire in the West Standing Back

Julian Lage View with a Room Heart Is A Drum

Soul Message Band Soulful Days Matador

Grant Green Sunday Mornin' Come Sunrise

Charles Ruggerio Drummer/Composer B. Lew's 'Be Loose' Blues

Kenny Wheeler Songs for Quintet The Long Waiting

Mike Moreno First in Mind Mantra # 5

Charles Lloyd Voices in the Night Requiem

Mads Vinding Daddio Don Days Of Wine And Roses

Sphere On Tour Beautiful Friendship

Cardenas/Allison/Nash Healing Power And Now The Queen

Peck Allmond Live at Yoshi's 1994 Invitation

Chick Corea Trilogy 2 Crepuscule With Nellie

D Marsalis The Last Southern Gentlemen That Old Feeling

John Coltrane Coltrane Jazz Village Blues

Memphis Convention Memphis Convention No Moon At All

Pee Wee Russell Swinging With Pee Wee If I Had You

John Lewis Evolution Afternoon in Paris

Willie Jones III Fallen Heroes I've Just Seen Her

Bill Evans At Shelly's Manne-hole Isn't it Romantic

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

John Coltrane Africa Brass Sessions Greensleeves

Larry Vuckovich Street Scene News For Lulu

Deep Blue Organ Trio Folk Music Short Story

Mark Lipson Springwells You Walked Away

Dmitri Matheny Cascadia After the Rain

Alex Baird Lemon Tree Bewitched Bothered and Bewildered

Louis Armstrong Hot Fives Vol 1 Oriental Strut

George Lewis New Orleans Stompers Walking with the King

Wycliffe Gordon Sliding Home It Don't Mean a Thing

Matt Dwonszyk A Year and a Day Blues For Donny

Jeremy Pelt Close to My Heart 502 Blues (Drinkin' & Drivin')

Rich Perry O Grande Amor The Peacocks

Billie Holiday Solitude You Turned The Tables On Me

Zoot Sims Lady Day My Man

Jimmy Rowles Music's The Only Thing on My Mind Miyako

Gerry Mulligan Mulligan meets Webster Tell Me When

WJ3 All-Stars My Ship Taking A Chance On Love

Victor Lewis Know It Today, Know It Tomorrow Swamp Dog

Marty Lou Williams Free Spirits Dat Dere

Mike Clark/Leon Lee Dorsey Blues on Top Birk's Works

Saltman/Knowles Native Speaker Native Speaker

Josh Rzepka Midwest Coast Last Call

Stanley Turrentine In Memory Of In Memory Of

Joey Calderazzo The Traveler Dolphin Dance

Al Foster Reflections Open Plans

Dianne Reeves A Little Moonlight Reflections

Chick Corea Piano Improvisations #1 Ballad for Anna

Michael Ornstein Aperture Sharing the Mirror

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:02 Leonard Bernstein: Mass: A Simple Song (1971) Canadian Brass RCA 68633 4:54

06:16:47 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 Op 45 # 3 (1878) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8589 12:18

06:31:00 Stephen Foster: Gentle Annie (1856) Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:34

06:38:42 César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888) Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 11:10

06:51:03 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace (1944) Lisa Batiashvili, violin Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4798529 5:19

06:58:13 Edward V. Cupero: March 'Honey Boys on Parade' (1914) Virginia Grand Military Band Loras John Schissel Walking Frog 430 2:12

07:04:49 Tylman Susato: The Danserye: Bergerette 'Sans roch' (1551) New London Consort Oiseau-Lyre 436131 3:07

07:15:00 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 1 D 898 (1827) Claude Frank, piano Sony 19439946802 6:37

07:26:37 Sir William Walton: Portsmouth Point Overture (1925) London Philharmonic Leonard Slatkin Virgin 61146 5:19

07:39:06 Florence Price: Juba from String Quartet No. 2 (1935) Catalyst Quartet Azica 71346 4:22

07:47:49 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 (1810) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

08:05:04 Andrea Falconieri: Ciaccona (1630) Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe Deutsche Gram 4795448 3:07

08:15:13 George Frideric Handel: Concerto Grosso in D Op 3 # 6 (1734) Academy of Ancient Music Richard Egarr Harmonia Mundi 907415 6:14

08:25:42 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 975748 5:11

08:37:46 Samuel Scheidt: Canzona bergamasca (1630) Paramount Brass Centaur 2355 4:01

08:48:59 Hugo Wolf: Italian Serenade (1887) Ana Bela Chaves, viola Orchestra of Paris Daniel Barenboim Erato 45416 7:54

09:04:42 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917) Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 3:25

09:15:27 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils (1905) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417184 8:57

09:29:47 Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas (1944) Capella SF Ragnar Bohlin Delos 3485 4:48

09:37:39 Gioacchino Rossini: Galop from 'William Tell' Overture (1829) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80141 3:30

09:46:43 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962) Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:40 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 # 2 (1880) Julia Fischer, violin Decca 4785950 3:11

10:04:28 Joaquín Rodrigo: I come from the poplars, Mother (1947) Christopher Parkening, guitar EMI 49406 2:01

10:11:25 Robert Schumann: Toccata in C Op 7 (1830) Sviatoslav Richter, piano Deutsche Gram 4796018 6:31

10:24:34 George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 in B-Flat (1733) Keith Jarrett, piano ECM 1530 8:03

10:38:16 Alexei Haieff: Three Bagatelles for Oboe & Bassoon (1939) Ralph Gomberg, oboe Sony 19439946802 7:14

10:51:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 2 in D K 314 (1778) Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 17:48

11:16:04 Astor Piazzolla: Histoire du Tango: Café 1930 (1986) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 7:25

11:28:19 Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after Handel (1996) English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 7:19

11:40:22 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Entr'acte & Waltz (1878) Berlin Philharmonic Semyon Bychkov Philips 420237 8:14

11:52:58 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 6:11

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:09:56 Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture Op 36 (1888) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 15:18

12:32:38 Sir William Walton: Partita for Orchestra (1958) Cleveland Orchestra George Szell Sony 46732 15:13

12:51:56 Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' Op 17 (1839) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 1301 7:09

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:02 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in c Op 39 # 1 (1917) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 3:07

13:05:38 Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' (1925) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907336 4:03

13:11:59 Carlos Baguer: Symphony No. 12 in E-Flat (1800) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9456 15:12

13:28:47 Juan Marcolini: La dicha en la desgracia: Overture (1765) Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 3:25

13:34:22 Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo (1890) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 3:30

13:42:14 Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo (1904) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 8:10

13:52:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 1 in g K 478 (1785) Claude Frank, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 24:55

14:20:38 Carlos Salzedo: Variations on a Theme in Ancient Style Op 30 (1911) Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581 14:56

14:38:39 Arthur Benjamin: Oboe Concerto after Cimarosa (1942) Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553433 11:30

14:51:37 Sir Edward German: Henry VIII: Three Dances (1892) Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 8:20

15:01:07 Claude Debussy: Preludes Book 1: La sérénade interrompue (1910) Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:39

15:04:09 Claude Debussy: Preludes Book 2: La puerta del vino (1913) Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:46

15:10:29 Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins BWV 1043 (1723) Jennifer Koh, violin Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Cedille 146 15:07

15:27:31 Franz Schubert: String Trio No. 1 in B-Flat D 471 (1816) Joseph Silverstein, violin Sony 19439946802 7:34

15:37:38 Ottorino Respighi: The Fountains of Rome (1916) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 16:51

15:56:13 Horacio Salgán: Don Agustín Bardi (1947) Mirian Conti, piano Steinway 30010 2:51

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:09 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 3:13

16:13:03 Paul Taffanel: Finale from Wind Quintet (1900) Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996 7:35

16:27:48 Vladimir Cosma: The Tall Blond Man with One Black Shoe: Main Theme (1972) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:56

16:38:30 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 11 Op 72 # 3 (1886) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:17

16:47:52 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 7:06

17:03:26 Fernando Obradors: El vito (1930) Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Deutsche Gram 14777 3:12

17:13:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Quartet No. 1 K 478 (1785) Claude Frank, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 7:01

17:24:59 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55 (1884) Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 5:28

17:37:33 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915) Berlin Radio Symphony Lorin Maazel Deutsche Gram 4796018 3:52

17:47:26 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 (1812) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:17

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:07 Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D Op 35 (1945) Jascha Heifetz, violin Los Angeles Philharmonic Alfred Wallenstein RCA 7963 21:41

18:31:50 Traditional: Shenandoah Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 3:50

18:38:12 George Gershwin: Porgy and Bess: I Loves You, Porgy (1935) Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 4:15

18:43:57 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 4 Op 36 (1878) Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 9:09

18:55:25 Meredith Monk: Ellis Island (1981) Lara Downes, piano Portrait 592079 3:01

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:43 Virgil Thomson: Symphony on a Hymn Tune (1928) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434310 20:31

19:26:23 Aaron Copland: Appalachian Spring (1944) Chamber Ensemble Aaron Copland CBS 42431 32:27

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:54 Isaac Albéniz: Iberia Suite (1908) State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 30:10

20:33:46 Francis Poulenc: Sextet for Piano & Winds (1939) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 17:58

20:53:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D K 485 (1786) Lars Vogt, piano EMI 36080 6:21

21:02:52 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 2 in E BWV 1053 (1740) Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 19:04

21:23:26 Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas (1899) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:13

21:31:43 Ernesto Lecuona: Ante El Escorial (1944) Kathryn Stott, piano EMI 56803 4:58

21:39:03 Ludwig van Beethoven: Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130 (1826) Cypress String Quartet Cypress 2012 6:31

21:46:48 Richard Strauss: Don Quixote Op 35 (1897) Pierre Fournier, cello Cleveland Orchestra George Szell Sony 63123 39:07

22:27:28 Bohuslav Martinu: Nonet No. 2 H 374 (1959) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 14:46

22:44:37 Richard Strauss: Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85 (1941) Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 11:45

22:58:05 Frederick Delius: Hassan: Serenade (1923) Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 48260 2:37

23:00 QUIET HOUR

23:02:25 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:40

23:05:06 Vladimir Vavilov: Ave Maria (1970) Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Deutsche Gram 21327 5:34

23:10:41 Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 1 D 898 (1827) Claude Frank, piano Sony 19439946802 9:10

23:21:11 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

23:24:57 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio (1939) Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 7:49

23:32:47 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 (1898) Louis Lortie, piano Chandos 40 3:50

23:37:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante K 364 (1778) Arthur Grumiaux, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 11:15

23:48:28 Federico García Lorca: Nana de Sevilla (1931) Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 4:19

23:52:47 Alec Wilder: Air for Oboe (1945) Bert Lucarelli, oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 3:34

23:57:03 Aaron Copland: Down a Country Lane (1962) N.E. Conservatory Winds Frank Battisti Albany 1058 2:57