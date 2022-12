WCLV Program Guide 09-15-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Clifford Jordan Royal Ballads Everything Happens To Me

Jay Sharptet For You Dream Dance

Dave Slonaker Convergency Inner Voices

Dizzy Gillespie The Ebullient Mr. Gillespie Constantinople

Gerry Mulligan Mulligan meets Webster Go Home

Craig Davis Tone Painting A Ditty for Dodo

Terell Stafford New Beginnings Blame It on My Youth

Ken Peplowski/Howard Alden Ken Peplowski/Howard Alden In the Dark

Gerald Clayton Bells on Sand My Ideal 2

Jay D'Amico Tuscan Prelude Fuga

Kenny Garrett Pursuance Dear Lord

Wynton Marsalis Marsalis Standard Time Vol 3 You're My Everything

Jewels and Binoculars Ships with Tattooed Sails JackARoe

Cannonball Adderley Things Are Getting Better Blues Oriental

Cannonball Adderley Portrait of Cannonball Blue Funk

Cannonball Adderley Plus Star Eyes

Darren Litzie My Horizon Faded Portrait

Warren Wolf Warren Wolf How I Feel At This Given Moment

Pee Wee Russell New Groove Chelsea Bridge

Kenny Burrell Along Came Kenny Black & Tan Fantasy

Dexter Gordon Ca'Purane Oh! Karen

Carmell Jones Jay Hawk Talk Dance Of The Night Child

Julian Lage View With a Room Auditorium

Lia Booth Life Can Be Beautiful Do I Love You

Michael Hackett Western Skies Esox Fables

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Simply Put

Kenny Davern One Step to Chicago Wolverine Blues

Jesse Davis First Insight J's Idea

Warne Marsh Music for Prancing Ad Libido

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Jimmy Rushing Every day I Have the Blues Every day I Have The Blues

NYO Jazz We're Still Here Run With Jones

Grand Central Tenor Conclave Take Your Pick

Kate Wyatt Artifact Duet

Peck Allmond Live at Yoshi's 1994 I'm Confessin' (That I Love You)

Rusty Bryant Soul Liberation Cold Duck Time

Harold Land Eastward Ho! On a Little Street in Singapore

Paul Shapiro It's In The Twilight Light Rolls Away the Darkness

John Abercrombie Within A Song Flamenco Sketches

Clifford Lamb Blues & Hues New York Blues & Hues New York

Ron Carter The Golden Striker On and on

Bobo Stenson Goodbye Music For A While

Jan Harbeck The Sound The Rhythm Johnny Come Lately

Marc Copland Stomping With Savoy Footprints

Stan Getz In Stockholm Celebrating

Miles Davis Porgy and Bess My Man's Gone Now

Mark Masters Priestess Naima

John Hicks I'll Give You Something to Remember Me By My Foolish Heart

Lester Young Laughin' to Keep from Crying Please Don't Talk About Me When I'm Gone

Red Mitchell/Kenny Barron The Red Barron Duo Sunshower

Ce Ce Gable Next Year's Song The Last Goodbye

Joshua Redman Joshua Redman Wish

Sonny Rollins The Bridge Where Are You

Snorre Kirk Beat Portrait

Steve Davis Getting It Done Longview

Theo Hill Promethean Hey It's Me You're Talking To

Art Tatum Complete Capitol Sessions Lover

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:30 Joaquín Rodrigo: Canario from 'Fantasía para un Gentilhombre' (1954) Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Deutsche Gram 4795448 4:55

06:15:19 Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 9:38

06:27:17 Johannes Brahms: Finale from Horn Trio Op 40 (1865) James Stagliano, horn Sony 19439946802 6:39

06:40:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D K 239 'Serenata Notturna' (1776) English Concert Andrew Manze Harmonia Mundi 907280 13:38

06:55:28 Vangelis: Chariots of Fire: Theme (1981) Randy Kerber, synthesizer Boston Pops John Williams Sony 62592 3:32

06:59:59 John Philip Sousa: March 'The Lambs' (1914) Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:59

07:04:27 Jean-Baptiste Barrière: Allegro prestissimo from Sonata for 2 Cellos (c.1740) Yo-Yo Ma, cello Sony 48177 2:34

07:13:48 Sir Arnold Bax: Russian Suite: Gopak (1919) London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 5:57

07:23:28 George Gershwin: An American in Paris (1928) William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 5:02

07:35:28 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 (1893) Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:05

07:43:45 Franz von Suppé: Morning, Noon and Night in Vienna (1844) Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 463185 8:07

08:05:08 Percy Grainger: The Lost Lady Found (1910) Joyful Company of Singers City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 2:43

08:13:39 John Williams: Hook: The Banquet (1991) Boston Pops John Williams Sony 68419 6:04

08:24:39 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936) London Philharmonic Choir London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 5:09

08:35:41 George Frideric Handel: Messiah: All we like sheep (1741) Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 4:09

08:46:16 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 in b Op 20 (1832) Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 8:10

09:02:32 John Williams: E.T.: Flying Theme (1982) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 3:55

09:13:05 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885) Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:04

09:27:21 Richard M. & Robert B. Sherman: Mary Poppins: Medley (1964) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 4:51

09:37:14 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Largo al factotum (1816) Leo Nucci, baritone Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 4:17

09:46:27 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Entr'acte & Waltz (1878) Berlin Philharmonic Semyon Bychkov Philips 420237 8:14

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:47 Ernesto Lecuona: Malagueña (1927) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 3:28

10:03:56 Carlos Guastavino: Arroz con leche (1964) St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 2:29

10:10:03 Franz Schubert: Rondo from Piano Trio No. 1 D 898 (1827) Claude Frank, piano Sony 19439946802 8:53

10:23:09 Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' (c.1600) David Greilsammer, piano Sony 792969 6:14

10:34:21 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23 # 1 (1878) Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:05

10:44:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture (1781) Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 31827 4:26

10:52:51 Francis Poulenc: Sextet for Piano & Winds (1939) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 17:58

11:16:45 Robert Schumann: Abegg Variations Op 1 (1830) Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668 6:51

11:28:32 Jan Antonín Kozeluch: Rondo from Oboe Concerto (1780) Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Deutsche Gram 4792942 7:26

11:40:25 Scott Joplin: Solace (1909) Brian Dykstra, piano Centaur 3340 5:27

11:50:52 Camille Saint-Saëns: Tarantelle in a Op 6 (1857) Demarre McGill, flute Chicago Youth Symphony Allen Tinkham Cedille 187 6:06

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:10:38 Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand (1930) Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 14764 18:47

12:34:23 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848) Cleveland Orchestra George Szell Sony 62403 9:16

12:49:24 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 (1819) Stephen Geber, cello Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 8:48

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:27 Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie (1903) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:28

13:05:40 Stephen Goss: Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' (2007) Xuefei Yang, guitar EMI 6322 3:59

13:12:38 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 (1827) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 11:42

13:27:47 Christian Sinding: Evening Mood Op 120 (1918) Henning Kraggerud, violin Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Naxos 503293 6:29

13:36:44 Darius Milhaud: Pastorale for Oboe, Clarinet & Bassoon Op 147 (1935) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 4:26

13:45:43 Franz Schubert: Theme & Variations from Piano Quintet D 667 'Trout' (1819) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 7:41

13:56:20 Julián Orbón: Tres versiones sinfónicas (1953) Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90179 21:14

14:19:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 'Serenata Notturna' (1776) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 415669 13:16

14:35:03 Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations in c WoO 80 (1806) Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 11:11

14:48:23 Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite Op 13 (1933) Sarah Lindloff, flute Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 12:17

15:03:13 Jenö Hubay: Hejre Kati Op 32 # 4 (1890) Josef Sakonov, violin London Festival Orchestra Josef Sakonov Decca 444786 2:43

15:06:50 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 19 (1880) Yaara Tal, piano Sony 53285 1:44

15:10:58 Eugène d'Albert: Cinderella Suite Op 38 (1924) MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 15:34

15:28:10 George Gershwin: Oh, Kay!: Clap Yo' Hands (1926) Alan Feinberg, piano Argo 436121 2:40

15:33:37 Joseph Haydn: Violin Concerto No. 1 in C H 7:1 (1769) Elizabeth Wallfisch, violin Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Virgin 59266 19:24

15:53:35 Giovanni Paisiello: Proserpine: Overture (1803) Collegium Philarmonicum Gennaro Cappabianca Naxos 557031 5:47

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:08 André Campra: Idoménée: Rigaudon (1712) Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 2:51

16:08:00 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 1 D 898 (1827) Claude Frank, piano Sony 19439946802 6:37

16:23:43 Dave Grusin: On Golden Pond: Main Theme (1981) Michael Chertock, piano Telarc 80357 3:39

16:34:26 Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo (1915) London Symphony Rafael Frühbeck de Burgos MCA 25887 5:17

16:46:36 Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings Op 22 (1875) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 6:54

17:03:30 Antonio Vivaldi: Finale from 'Summer' Concerto Op 8 # 2 (1725) Francisco Fullana, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2485 2:47

17:13:43 Franz Schubert: Finale from Piano Quintet D 667 'Trout' (1819) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 6:01

17:24:01 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931) Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

17:38:48 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 3:54

17:49:43 Michael Daugherty: Metropolis Symphony: Mxyzptlk (1988) Erik Gratton, flute Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Naxos 503293 6:51

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:05:37 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 19 in g Op 49 # 1 (1802) Peter Takács, piano Cambria 1175 6:56

18:19:46 Roman Hoffstetter: Serenade from String Quartet Op 3 # 5 (1760) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437782 3:09

18:28:15 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888) Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

18:38:33 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 6:29

18:50:52 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 8 Op 59 # 2 'Razumovsky No. 2' (1806) Cleveland Quartet Telarc 80268 5:20

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:05 Paul Hindemith: Nobilissima Visione: Suite (1938) Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55230 21:59

19:26:28 Joaquín Rodrigo: Concierto heroico (1945) Jorge Federico Osorio, piano Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 30:34

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:08 Franz Schubert: Piano Trio No. 1 in B-Flat D 898 (1827) Claude Frank, piano Sony 19439946802 36:11

20:39:00 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:27

20:50:37 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat Op 53 'Heroic' (1842) Ran Dank, piano Avie 2475 7:28

21:03:30 Maurice Ravel: Ouverture de féerie 'Shéhérazade' (1898) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 12:17

21:17:49 Carlos Chávez: Symphony No. 2 'Sinfonía India' (1936) Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90179 11:50

21:31:09 Blas Galindo: Sones de Mariachi (1940) Festival Orchestra of Mexico Enrique Bátiz Naxos 550838 7:02

21:41:36 Carl Friedrich Abel: Symphony in E-Flat Op 17 # 1 (1785) Hanover Band Anthony Halstead CPO 999214 7:46

21:52:01 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d Op 30 (1909) Stephen Hough, piano Dallas Symphony Andrew Litton Hyperion 67501 38:17

22:31:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' K 299 (1778) Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 18:10

22:51:52 Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 (1917) BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:59

23:00 QUIET HOUR

23:02:02 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 (1896) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:05

23:04:07 Henry Purcell: The Fairy Queen: O Let me weep, forever weep Z 629 (1692) Jennifer Vyvyan, soprano English Chamber Orchestra Benjamin Britten Decca 4825281 7:48

23:11:56 Ludwig Spohr: Adagio from Nonet Op 31 (1813) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 7:36

23:20:12 Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 4:22

23:24:35 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19 (1795) Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:03

23:33:39 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34 # 2 (1881) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:40

23:39:53 Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:34

23:43:28 Charlie Chaplin: Modern Times: Smile (1936) Itzhak Perlman, violin Boston Pops John Williams Sony 975227 3:40

23:47:09 Ludwig van Beethoven: Lento from String Quartet No. 16 Op 135 (1826) Cypress String Quartet Cypress 2012 7:15

23:54:58 Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864) Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:57

23:58:12 Carl Nielsen: The Mother: The Fog is Lifting (1920) Judith Hall, flute Nimbus 5247 1:51