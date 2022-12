WCLV Program Guide 09-02-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Art Pepper The Return of Art Pepper You Go To My Head

Tony Williams Native Heart Native Heart

Jimmy Smith Prayer Meetin' Picnickin'

Hyman/Sandke Now and Again Bronco Busters

Cat Anderson Cat Anderson in Paris Concerto For Cootie

Cannonball Adderley Portrait of Cannonball Nardis (Take 5)

Peplowski/Alden Maybeck Recital Hall If I Should Lose You

Junko Onishi Cruisin' Roz

Davis Sills Double Guitar Quintet Natural Lines Foggy Daze

Bud Shank New Groove The Awakening

Marty Ehrlich Line on Love Solace

Smith/Warren The Bee's Knees Stella By Starlight

Lia Booth Life Can Be Beautiful I Love the Rain

D Marsalis The Last Southern Gentleman That Old Feeling

Alan Broadbent Like Minds This Is New

Johnny Griffin Chicago/New York/Paris Without A Song

Matt Crisculio Lotus Blossom The Big Push

Jackie McLean A Fickle Sonance Subdued

Gordon/Reed We2 Five Spot After Dark

Mary Stallings Don't Look Back Love Me or Leave Me

Steve Hudson The World of Steve Hudson If I Were A Bell

Bill Heid Dealin' Wid It Hurt So Bad

Quentin Baxter Art Moves Jazz Resonant Emotions

Hank Mobley Straight No Filter Hank's Waltz

Michael Dease Best Next Thing With Love

Rick Roe Lucid Dream Love Dance

Paul Shaw Moment of Clarity Mary Oliver

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Melissa Stylianou Dream Dancing My Ideal

Jocelyn Gould Golden Hour Lover Come Back To Me

Joe Farnsworth Time to Swing Hesitation

Red Garland Red's Good Groove Red's Good Groove

Lee Morgan The Gigolo You Go to My Head

John Swana In the Moment Wilbert

Chicago Soul Collective On the Way to Be Free Carry Me

Jay Sharptet For You Dozen Featuring Ethan Fox

Peter Erskine You Never Know Amber Waves

Western Skies Hackett/Coffman Sextet Western Skies

Cape Verdean Blues Horace Silver Bonita

Song for My Father Horace Silver Sanctimonious Sam

Jazz Has A Sense of Humor Horace Silver Gloria

Roberta Brenza It's My Turn to Color Song for My Father

Larry Goldings Ramshackle Serenade Peace

Conrad Herwig The Latin Side of Horace Silver Silver's Serenade

Miles Davis Porgy and Bess Here Come de Honey Man

Jon Batiste Hollywood Africans Nocturne No. 1 In D Minor

Peck Allmond Short Stories Word from Toyko

Dick Hyman and Kenny Davern One Step to Chicago Indiana

Dick Hyman and Kenny Davern One Step to Chicago Wabash Blues

Dick Hyman and Kenny Davern One Step to Chicago The Strutters' Ball

Marc Johnson Swept Away Foujita

Avashai Cohen Into the Silence Life and Death

Dizzy Gillespie The Ebullient Mr. Gillespie Lorraine

05:57:58 Leroy Anderson: Jazz Legato (1938) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 1:40

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:24 Johannes Brahms: Intermezzo in a Op 116 # 2 (1892) Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 4:39

06:14:07 William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 (1948) Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 13:22

06:29:14 José Mauricio Nuñes Garcia: Te, Christe, solum novimus (1800) Reginald L. Mobley, countertenor Agave Baroque Acis 20445 7:23

06:43:51 Carl Friedrich Abel: Symphony in D Op 7 # 3 (1767) Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 11:00

06:58:52 Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:08

07:06:15 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936) CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2003 5:14

07:13:23 Michael Torke: Javelin (1994) Boston Pops John Williams Sony 62592 8:49

07:22:41 George Gershwin: Tip-Toes: When Do We Dance? (1925) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 3:03

07:27:24 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Galop (1949) Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:30

07:31:46 John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 5:32

07:42:12 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

07:53:58 Béla Bartók: Romanian Folk Dances (1915) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 4:48

08:07:43 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 (1817) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:20

08:18:05 Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1 (1891) Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 12:10

08:32:17 Johann Strauss Jr: Banditen Galop Op 378 (1877) Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 2:26

08:39:46 Alexander Glazunov: Solemn Overture Op 73 (1900) Moscow Symphony Igor Golovschin Naxos 553839 10:42

08:52:11 Ralph Vaughan Williams: The Running Set (1933) Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 4:37

08:56:56 Mason Bates: Ford's Farm (2012) Hilary Hahn, violin Deutsche Gram 19103 3:12

09:05:15 Aram Khachaturian: Masquerade: Suite (1944) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 16:16

09:22:34 Claude Debussy: Images, Book 2: Poissons d'or (1907) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:50

09:28:06 Franz Waxman: Rear Window: Lisa (1954) City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1101 03:50

09:36:14 Paul Creston: Celebration Overture Op 61 (1955) United States Marine Band Gerard Schwarz Naxos 573121 7:51

09:45:51 Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille Op 363 (1874) Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:48

09:55:15 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 'Sunday Morning' (1944) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 3:37

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:44 Giacomo Puccini: Turandot: Hymn to the Moon (1924) Royal Opera House Chorus Orchestra of the Royal Opera House Lamberto Gardelli EMI 64356 2:41

10:04:07 Giacomo Puccini: March 'Electric Shock' (1899) Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 1:43

10:07:42 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G Op 35 (1811) Beaux Arts Trio Philips 446077 14:34

10:22:49 Michael Haydn: Symphony No. 32 in D (1786) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 8:09

10:33:12 Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart Op 6 # 6 (1869) Lisa Batiashvili, violin Deutsche Gram 4790835 2:59

10:40:23 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 (1871) Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 6:27

10:49:14 Xavier Montsalvatge: Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado (1983) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 2:59

10:53:00 Camille Saint-Saëns: Symphony in A (1850) Orchestre National de France Jean Martinon Brilliant 94360 25:13

11:20:28 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 (1735) Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Deutsche Gram 4792479 12:05

11:34:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 (1772) Cuarteto Casals Harmonia Mundi 987060 12:31

11:49:24 Joaquín Turina: La procesión del rocio Op 9 (1913) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 8:30

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:10 Richard Strauss: Aus Italien Op 16 (1886) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 43:05

12:52:58 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 # 3 (1878) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:34

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:28 Alexander Scriabin: Prelude in g-Sharp Op 11 # 12 (1896) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 1:29

13:03:57 Sergei Rachmaninoff: Scherzo for Piano 4-hands Op 11 # 2 (1894) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 3:10

13:09:07 Ludwig van Beethoven: Music for a Knights' Ballet WoO 1 (1791) Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 13:14

13:24:18 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 (1801) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 6:05

13:33:09 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 462 (1756) Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 5:16

13:43:25 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins Op 3 # 8 'L'Estro Armonico' (1711) Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Deutsche Gram 4795305 9:53

13:56:55 Jennifer Higdon: Dance Card (2016) Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 23:05

14:22:11 Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 in A-Flat D 557 (1817) András Schiff, piano Decca 440307 12:29

14:38:00 Joseph Haydn: Symphony No. 1 in D (1759) St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77309 11:56

14:53:44 Franz Lehár: The Merry Widow: Sirens of the Ball Waltzes (1905) Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 463185 7:07

15:02:23 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878) Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:38

15:05:24 Gilbert & Sullivan: The Mikado: The List Song (1885) Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 2:00

15:05:38 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 Op 43 (1884) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 15:22

15:28:24 Béla Bartók: Romanian Folk Dances (1915) Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 6:52

15:36:09 Justin Holland: Sweet Memories of Thee (1871) Kevin Cooper, guitar Acis 20445 5:25

15:42:10 Claude Debussy: Jeux (1913) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 18:20

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:57 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance (1919) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 5:52

16:11:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D K 285 (1777) Sonora Slocum, flute Acis 98573 13:54

16:28:16 Ryuichi Sakamoto: Bibo No Aozora (1996) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 4:41

16:34:14 Anonymous: Leave her, Johnny Barokksolistene Rubicon 1017 3:30

16:39:01 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F H 665 (1776) Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:27

16:51:23 Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 2:28

16:54:28 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729) Gary Schocker, flute Azica 71230 5:24

17:05:43 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de deux (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 4:57

17:12:22 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 1 (1886) Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 6:49

17:21:37 Aaron Copland: El Salón México (1936) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

17:36:09 Alexander Borodin: Petite Suite: Intermezzo (1885) Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 5:13

17:42:35 Sir Edward Elgar: Sospiri Op 70 (1914) Nigel Kennedy, violin Chandos 40 5:13

17:49:09 Alfred Newman: Captain from Castile: Conquest (1947) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80682 3:33

17:53:44 Hildegard von Bingen: Ave Maria (1150) Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 5:42

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:31 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a BWV 1041 (1723) Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Deutsche Gram 4795448 13:25

18:23:52 Franz Liszt: Variations on Mendelssohn's 'Wedding March' S 410 (1851) Arcadi Volodos, piano Sony 60893 4:40

18:30:58 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 (1842) Royal Concertgebouw Orchestra George Szell Philips 4788977 4:53

18:37:35 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G Op 14 # 2 (1799) HJ Lim, piano EMI 64952 13:51

18:52:37 Edward MacDowell: Suite No. 2: Village Festival Op 48 (1896) Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 6:05

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:33 Peggy Glanville-Hicks: Etruscan Concerto (1954) Keith Jarrett, piano Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies MusicMasters 67089 13:59

19:18:59 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat (1919) Raquel Lojendio, soprano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 38:15

19:58:47 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 2: Spring Dance Op 38 # 5 (1884) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 1:20

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:13 Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 in b-Flat Op 35 Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4796018 22:44

20:25:28 Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 in A Op 30 (1812) Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 22:28

20:49:03 Tomaso Albinoni: Sinfonia for 2 Oboes (1710) Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 8:22

20:58:03 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 34 Op 67 # 4 'Spinning Song' (1845) John O'Conor, piano Telarc 80391 1:56

21:02:50 Morton Gould: Spirituals for String Choir & Orchestra (1941) London Symphony Walter Susskind Everest 9003 18:39

21:22:50 Scott Joplin: Bethena (1905) Agave Baroque Acis 20445 6:45

21:31:00 Florence Price: Sympathy (1940) Reginald L. Mobley, countertenor Agave Baroque Acis 20445 2:52

21:36:55 Johann Christian Bach: Piano Concerto in D Op 7 # 3 (1770) Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 10:37

21:49:26 Alexander Zemlinsky: Die Seejungfrau (1903) Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 417450 40:09

22:30:58 Niels Gade: Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1 (1840) Danish National Radio Symphony Dmitri Kitayenko Chandos 9422 14:46

22:47:34 Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan (1944) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80462 8:58

22:57:29 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: In My Homeland Op 43 # 3 (1884) Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:13

23:00 QUIET HOUR

23:01:48 Ferdinand Ries: Adagio from Sextet in g Op 142 (1814) Benjamin Frith, piano Nash Ensemble Hyperion 68380 5:02

23:06:51 Felix Mendelssohn: Andante from Violin Concerto Op 64 (1844) Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 7:04

23:13:55 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 (1955) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553299 5:52

23:20:51 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 (1823) Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:38

23:28:30 Henryk Wieniawski: Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22 (1870) Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster Deutsche Gram 431815 5:05

23:33:35 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat Op 28 # 15 'Raindrop' (1839) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 5:31

23:39:39 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 (1865) Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 6:19

23:45:59 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Wounded Heart Op 34 # 1 (1881) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:24

23:48:24 Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921) Orchestra of St. John's John Lubbock ASV 6007 4:08

23:53:08 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Epilogue Op 18 (1938) Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:15

23:56:39 Duke Ellington: A Single Petal of a Rose (1959) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 3:35