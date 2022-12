WCLV Program Guide 09-01-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Red Garland Can't See For Lookin' I Can't See For Lookin'

Jay Sharptet For You Blue Mermaid

Ryan/Frisell/Lage Nove Cantici per Francesco di Assisi Admonitions

Melissa Stylianou Dream Dancing My Ideal

David Murray Seasons The Summer Knows

Jazz Professors Blues and Cubes Promenade In Blue

NY Jazz Collective I Don't Know this World Without Don Cherry New morning of the dream

Orrin Evans Faith in Action Wheel Within A Wheel

Three More Sounds Play Ray Charles Georgia on My Mind

Dexter Gordon Dexter Calling Soul Sister

Ken Peplowski Double Exposure Segment

Miguel Zenon Musica De Las Americas Imperios

Cyrus Chestnut My Father's Hands Cubano Chant

John Scofield John Scofield Since You Asked

Cardenas/Allison/Nash Healing Power Ida Lupino

Astral Project Voodoo Bop Sombras en la Noché

Aaron Diehl The Vagabond Park Slope

Justin Joyce Story Tales Lowest Lane

Charlton Singleton Crossroads Gradual Lean

Sweets Edison The Swinger Pussy Willow

Hampton Hawes Four The Awful Truth

Count Basie One More Time Jessica's Day

Darren Litzie My Horizon Faded Portrait

Nat Birchall Ancient Africa Malidoma

Dave Slonaker Convergency A Curve in the Road

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Dexter Gordon Biting the Apple Blue Bossa

Dimitri Matheny Cascadia Evergreen Girl

Al Foster Reflections Monk's Bossa

Michael Ornstein Aperture Ode to Manuel

Marlon Jordan For You Only Monk's Point

Joshua Redman Momentum Put It in Your Pocket

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Tony's Tune

Vicki Burns Lostus Blossom Days A Long Way To Go Equinox

Charlie Haden Haunted Heart Lady in the Lake

Marshall Gilkes Cyclic Journey Part V Respite

Art Pepper Modern Art Blues In

Art Pepper Smack Up Las Cuevas De Mario

Art Pepper Intensity Too Close For Comfort

Duke Ellington And His Mother Called Him Bill Lotus Blossom

John Coltrane John Coltrane and Johnny Hartman Lush Life

Scott Hamilton Race Point Chelsea Bridge

Tommy Flanagan Alone Too Long Maybe September

Mulligan/Hodges Mulligan meets Hodges Shady Side

Cat Anderson In Paris Don't Get Around Much Anymore

Ellen Rowe Momentum Song of the Meadowlark

Donald Byrd Royal Flush Requiem

Benny Golson New York Scene Step Lightly

Lee Konitz Parallels LT

Cesaria Evora Cabo Verde Coragem Irmon (Take Courage Brother)

Don Byron Bug Music Charley's Prelude

Breau/Young Live at Bourbon Street What Is This Thing Called Love

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:14 Johann Pachelbel: Three Magnificat Fugues (1700) Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:54

06:13:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 K 453 (1784) Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 9:50

06:23:56 Samuel Barber: Canzone (1962) Alexa Still, flute Koch Intl 7144 4:21

06:29:06 Gustav Holst: Brook Green Suite (1933) English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 5:53

06:39:47 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in D Op 7 # 6 (1716) Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553035 8:21

06:50:29 Ottorino Respighi: Belkis, Queen of Sheba: Orgiastic Dance (1934) Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Chandos 40 5:10

06:57:11 Leroy Anderson: Ticonderoga March (1939) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 2:25

07:04:24 Mario Castelnuovo-Tedesco: Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160 (1953) Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 6:28

07:13:57 Engelbert Humperdinck: The Merchant of Venice: Love Scene (1905) Slovak Radio Symphony Martin Fischer-Dieskau Marco Polo 223369 8:08

07:23:10 William Hawley: Io son la primavera (1986) Seattle Pro Musica Karen P. Thomas SeattlePro 9806 3:17

07:28:15 Traditional: Minuet No. 60 (1765) Danish String Quartet ECM 2550 2:37

07:32:13 George Frideric Handel: Concerto Grosso in G Op 3 # 3 (1734) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 7:02

07:45:56 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Pas de deux (1892) Boston Symphony Seiji Ozawa Deutsche Gram 435619 9:11

07:56:09 Alexandre Desplat: Un héros très discret: Theme (1996) Traffic Quintet Mercury 481217 4:37

08:08:00 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 S 244/6 (1853) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4793449 6:18

08:16:30 William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 463483 8:25

08:27:03 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka (1866) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 4:41

08:32:52 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 (1747) Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 4:36

08:44:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G K 129 (1772) Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 11:51

08:57:56 Alex North: Spartacus: Love Theme (1960) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 3:34

09:07:37 Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804) Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 17:38

09:29:15 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Love Theme (1959) Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:32

09:35:36 Ernö Dohnányi: Finale from Sextet in C Op 37 (1935) András Schiff, piano Takács Quartet Decca 421423 5:26

09:42:09 Ola Gjeilo: Across the Vast, Eternal Sky (2017) Choir of Royal Holloway 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 4:33

09:49:00 Maurice Ravel: La valse (1920) Vassily Primakov, piano LP Classic 1004 11:13

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:13 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 (1811) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 1:35

10:03:34 E. E. Bagley: National Emblem March (1906) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 2:45

10:08:27 Franz Schubert: Rondo in A D 951 'Grand Rondeau' (1828) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4795096 13:05

10:22:01 Robert Schumann: Overture to Scenes from Goethe's 'Faust' (1853) English Chamber Orchestra Benjamin Britten Decca 4785437 8:08

10:31:37 Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica RV 151 (1720) La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 4:05

10:39:05 Gabriel Pierné: Pastorale Variée dans le Style Ancien Op 30 (1893) Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 7:08

10:47:51 Hans Christian Lumbye: Galop 'Salute to August Bournonville' (1869) Tivoli Symphony Orchestra Giordano Bellincampi Marco Polo 223743 1:56

10:51:07 Joseph Haydn: String Quartet No. 27 in D Op 20 # 4 (1772) Daedalus Quartet Bridge 9326 22:52

11:15:17 William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943) Zina Schiff, violin Royal Scottish National Orchestra Avlana Eisenberg Naxos 559867 8:41

11:26:10 Aaron Copland: Music from the Film 'Our Town' (1944) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 61699 8:59

11:37:27 Johann Friedrich Fasch: Concerto for 2 Horns 'The Hunt' (c.1730) Hermann Baumann, horn Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 416815 13:11

11:51:42 Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' Op 183 (1882) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 7:37

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:30 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1867) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 8:40

12:19:07 Johannes Brahms: Violin Concerto in D Op 77 (1878) Julia Fischer, violin Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 39:19

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:07 Louis Moreau Gottschalk: La gallina Op 53 (1863) Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:27

13:05:05 Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Deutsche Gram 4795448 4:26

13:12:19 Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture Op 40 (1901) London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60073 15:27

13:30:25 Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 3:02

13:36:01 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762) Sarah Chang, violin EMI 56791 3:07

13:44:45 Luigi Boccherini: Quintettino in C Op 30 # 6 'Night Music of the Streets of Madr Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 10:19

13:58:15 Clara Schumann: Piano Concerto in a Op 7 (1836) Isata Kanneh-Mason, piano Royal Liverpool Philharmonic Holly Mathieson Decca 4850020 21:07

14:21:46 Maurice Ravel: Rapsodie espagnole (1907) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 430413 14:23

14:39:39 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp Op 27 # 2 'Moonlight' (1801) Peter Takács, piano Cambria 1175 15:15

14:55:16 Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 (1871) Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 8:20

15:04:30 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 9 (1615) Empire Brass Telarc 80204 2:48

15:07:30 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 (1615) Empire Brass Telarc 80204 2:30

15:12:19 Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite (1894) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5068 15:23

15:30:05 Scott Joplin: Bethena (1905) Agave Baroque Acis 20445 6:45

15:38:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G K 525 'Eine kleine Nachtmusik' (1787) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 18:36

15:57:37 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Gigue BWV 1007 (1720) Pierre Fournier, cello Deutsche Gram 4795448 2:03

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:13 Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six (1829) London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 6:08

16:11:13 Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato Op 92 (1849) Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano Deutsche Gram 4795327 14:23

16:28:38 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 5: Gavotte BWV 1011 (1720) Andrés Díaz, cello Azica 71252 4:25

16:35:06 Manuel de Zumaya: Como aunque culpa (1730) Reginald L. Mobley, countertenor Agave Baroque Acis 20445 3:20

16:40:17 Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 (1876) Israel Philharmonic Zubin Mehta Teldec 90201 9:08

16:50:50 Isaac Albéniz: Suite Española: Cataluña Op 47 (1886) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 2:20

16:53:50 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 (1886) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:00

17:07:01 Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904) Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 5:59

17:14:39 Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862) Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Ondine 1188 7:55

17:24:38 Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 (1859) Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:48

17:40:29 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 (1731) Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 4:01

17:45:44 Johann Sebastian Bach: Finale from Flute Sonata in g BWV 1020 (1740) Joshua Smith, flute Delos 3402 4:50

17:52:20 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat Op 53 'Heroic' (1842) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907402 6:45

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:42 Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto for 2 Guitars Op 201 (1962) Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 19:20

18:29:54 John Stanley: Trumpet Voluntary (1750) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

18:35:33 Johann Friedrich Fasch: Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings (1730) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 6:09

18:42:45 Carl Orff: Carmina burana: In Springtime (1936) Christian Gerhaher, baritone Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Deutsche Gram 4778778 10:24

18:53:58 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 3 'Romanza andaluza' Op 22 # 1 (1879) Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 4:57

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:31 Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite (1938) Boston Symphony Seiji Ozawa Deutsche Gram 423698 19:11

19:24:28 Léo Delibes: Coppélia: Suite (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 32:38

19:58:31 George Frideric Handel: Berenice: Andante larghetto (1737) Orfeo 55 Nathalie Stutzmann Erato 520955 1:40

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:21 Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite Op 51 (1906) Pia Pajala, soprano Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 21:19

20:24:06 Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B-Flat (1794) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:28

20:48:19 Johann Friedrich Fasch: Sinfonia for Strings in g (1727) Tempesta di Mare Chandos 783 10:08

21:03:05 Clarice Assad: Suite for Chamber Orchestra 'Impressions' (2008) Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 19:49

21:24:26 Ferruccio Busoni: Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after 'Carmen' (1920) Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394 7:46

21:33:21 Eduard Strauss: Quadrille on Themes from 'Carmen' Op 134 (1875) Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 431628 4:55

21:39:59 Franz Schubert: Impromptu No. 8 in f D 935/4 (1828) Shai Wosner, piano Onyx 4172 7:14

21:48:37 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 in G Op 44 (1880) Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 42:10

22:32:36 Leopold Kozeluch: Wind Symphony in D (1800) Consortium Classicum Orfeo 442981 13:17

22:48:14 Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 Op 30 'Romantic' (1930) St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 6612 8:02

22:57:15 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 (1840) Slovak Radio Symphony Michael Dittrich Marco Polo 223246 3:01

23:00 QUIET HOUR

23:01:53 Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat Op 117 # 1 (1892) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:54

23:06:47 Ludwig van Beethoven: Elegiac Song Op 118 (1814) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80248 7:32

23:14:20 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:24

23:20:24 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana Op 18 (1938) Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:21

23:23:46 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 'Farewell' (1772) Orchestra of St Luke's Sir Charles Mackerras Telarc 80156 14:25

23:38:12 Maurice Duruflé: Notre Père Op 14 (1967) King's Singers Naxos 572987 1:21

23:40:22 William Bolcom: New York Lights (2003) Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 5:30

23:45:52 Lou Harrison: Pastorale No. 7 'For My Brother' (1952) Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies MusicMasters 67089 6:07

23:52:00 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 (1848) Stephen Hough, piano Virgin 90770 2:10

23:54:38 Astor Piazzolla: Rio Sena (1955) Corona Guitar Quartet Albany 1084 3:17

23:58:13 Ernesto Lecuona: Canción de luna (1949) Kathryn Stott, piano EMI 56803 2:03