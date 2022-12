WCLV Program Guide 08-24-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Gerry Mulligan Midas Touch Wallflower

JJ Johnson Standards Autumn Leaves

Caesar Frazier Tenacity-As We Speak A Thought In Minor

Steve Davis Bluesthetic Encouragement

Dave Holland Prime Directive High Wire

Benny Carter New Jazz Sounds The Marriage Blues

Cohn/Sims You and Me The Opener

Shepp/Parlan Trouble in Mind Nobody Knows You When You're Down And Out

Stanley Turrentine Blue Hour Since I Fell for You

Rashaan Barber Mosaic Home Cookin'

Three More Sounds Plays the Music of Ray Charles Hit the Road Jack

Ellis Marsalis Loved Ones Liza

Kelly Green Life Rearranged I Should Care

Jimmy Knepper Dream Dancing Night Vision

Graham Dechter Major Influence Major Influence

Chet Baker Blues for a Reason We Know It's Love

Clovis Nicolas Freedom Suite Dark and Stormy

Wes Montgomery The Incredible Jazz Guitar Mr. Walker (Renie)

Inside/Out Always

Origin Remembering

Unanimous Prototype

Lemon tree Lemon Tree

Mrs. Vache's Boys I'll Remember April

Each Step Just One of Those Things

Like Minds Stairway To The Stars

Some of My Best Friends are the trumpet Players I Thought About You

Whirrled Music many moons no eyes

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Frank Morgan Easy Living Easy Living

Ridney Whitaker Winter Moon Coming Ship

Alternative Guitar Summit Honoring Pat Martino Vol1 Lament

Melissa Stylianou Dream Dancing Corcovado

Christian McBride Fingerpainting Dolphin Dance

Billy Taylor Live at MCG Come Sunday

Sphere Pumpkin's Delight Christina

Dizzy Reece Asia Minor Spiritus Parkus (Parker's Spiritus)

Dexter Gordon Dexter Calling Modal Mood

Catherine Russell Send for Me Going Back To New Orleans

Jocelyn Gould Golden Hour Gemini

Ray Drummond The Essence Whisper Not

Jane Ira Bloom The Red Quartets Time After Time

Frank Rosolino Thinking About You There's No You

Mike LeDonne Smoking Out Loud French Spice

Taylor Eigsti Lucky to be Me Adventure One

Randy Napoleon Rust Belt Roots Wes Like

Bill Evans You Must Believe in Spring Theme From MASH (Suicide Is Painless)

Ralph Moore Three Score Three Score

Gregory Porter Take Me to the Alley Take Me To The Alley

Lee Morgan Candy Since I Fell For You

Claude Hopkins/Buddy Tate Claude and Buddy Empty Bed blues

Freddie Hubbard Blue Spirits The Melting Pot

Art Farmer Mirage Smiling Billy

Stephane Spira In Between Samba Em Preludio

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:53 Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Deutsche Gram 4795448 4:26

06:13:47 George Frideric Handel: Trio Sonata in G Op 5 # 4 (1739) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Deutsche Gram 4795448 12:58

06:27:23 Stephen Paulus: We Gather Together (2003) Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:30

06:31:33 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Sarabande BWV 808 (1715) Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 4:22

06:41:29 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791) Berlin Philharmonic Karl Böhm Deutsche Gram 4793449 7:15

06:49:12 Howard Shore: The Lord of the Rings: The Fellowship (2001) Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 5:51

06:56:30 Richard Hayman: Servicemen on Parade (1966) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 4:04

07:03:52 Maurice Ravel: Menuet antique (1895) Sean Chen, piano Steinway 30029 6:41

07:13:02 Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 12:21

07:26:24 George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm (1930) Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 2:27

07:30:11 Brian Dykstra: Old Powell Rag (2003) Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 6:47

07:41:45 Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 7 (1883) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4798494 13:04

07:55:22 Wilhelm Kaiser-Lindemann: The 12 in Bossa-nova Op 36 (2000) Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 4:25

08:07:32 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 (1807) Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 7:00

08:15:33 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat H 654 (1757) Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:20

08:29:46 Peter Boyer: Elegy (2021) Christine Pendrill, English horn London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 3:27

08:33:48 Johann Strauss Jr: Perpetual Motion Op 257 (1862) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 3:07

08:40:38 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe RV 548 (1710) Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock Deutsche Gram 4795448 9:18

08:51:56 Franz Waxman: Hotel Berlin: Cafe Waltzes (1945) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 8:57

09:07:52 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 (1876) Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 18:45

09:29:24 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 (1883) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 5:47

09:37:55 Michael Torke: Miami Grands: Stiltsville, mid afternoon (2014) Miami Piano Circle Georgi Danchev Ecstatic 92251 4:13

09:47:39 Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music (1865) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 10:10

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:25 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:17

10:03:05 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 (1747) Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 3:03

10:07:24 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887) Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

10:19:57 Alexander Glazunov: Novelette No. 1 Op 15 # 1 'In Spanish Style' (1886) St. Petersburg String Quartet Delos 3262 6:42

10:28:40 John Field: Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 1 # 1 (1801) John O'Conor, piano Telarc 80290 4:26

10:36:43 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta del Salvator Rosa S 161/3 (1849) Lazar Berman, piano Deutsche Gram 4779525 2:45

10:41:38 Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 in E (1780) Orchestra of St Luke's Dennis Russell Davies MusicMasters 7062 8:28

10:52:29 Howard Hanson: Symphony No. 1 in e Op 21 'Nordic' (1923) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 432008 26:37

11:20:10 Joseph Haydn: String Quartet No. 13 in G Op 9 # 3 (1769) Angeles Quartet Decca 4783695 14:54

11:37:43 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins RV 524 (1720) Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 10:25

11:49:29 Frédéric Chopin: Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21 (1830) Rafal Blechacz, piano Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Deutsche Gram 4795448 8:47

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:08 Ludwig van Beethoven: Funeral March from Symphony No. 3 Op 55 'Eroica' (1804) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052310 14:50

12:24:31 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G Op 58 (1806) Garrick Ohlsson, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 020213 33:37

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:09 Edward White: Puffin' Billy (1952) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:38

13:05:19 Percy Grainger: Train Music (1901) City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56412 1:30

13:08:53 Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations in c WoO 80 (1806) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 12:46

13:24:03 Ludwig van Beethoven: King Stephan: Overture Op 117 (1811) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:29

13:33:53 Antonín Dvorák: Rusalka: Polonaise (1900) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 4:29

13:43:26 Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 in C Op 49 (1899) Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 6:22

13:53:13 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 8 [version with winds] (1822) Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98275 26:55

14:22:38 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:55

14:35:59 Robert Schumann: March from Fantasie in C Op 17 (1836) Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 7:23

14:46:25 Anna Clyne: Prince of Clouds (2012) Jennifer Koh, violin Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Cedille 146 13:28

15:01:10 Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture (1878) Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 4:03

15:06:05 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: We Sail the Ocean Blue (1878) Welsh National Opera Chorus Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:02

15:10:30 Maurice Ravel: Boléro (1928) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 975748 14:00

15:27:04 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 3 in G-Flat Op 42 (1885) Charles Owen, piano Avie 2240 7:14

15:36:39 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 (1946) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 17:09

15:55:34 Anonymous: Lute Duet 'Le rossignol' (1550) Sharon Isbin, guitar Sony 745456 3:41

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:50 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 6:13

16:10:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 in E-Flat K 447 (1787) Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 14:24

16:28:26 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 (1723) Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Deutsche Gram 4795448 6:49

16:37:27 Anonymous: Xácara from "Flores de Música" (1709) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 1:59

16:40:48 Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 9:19

16:51:40 Federico Mompou: Canción y Danza No. 3 (1926) Stephen Hough, piano Hyperion 66963 3:24

16:55:36 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Sous-bois (1881) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 4:24

17:05:45 Peter Boyer: In the Cause of the Free (2017) James Fountain, trumpet London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 6:39

17:14:10 Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's 'Tannhäuser' S 445/1 (1852) Daniel Barenboim, piano Deutsche Gram 4779525 10:32

17:26:56 Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 7 Op 131 (1952) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 470528 7:55

17:38:23 Antonín Dvorák: Larghetto from Violin Sonatina Op 100 (1893) Randall Goosby, violin Decca 4851664 4:15

17:44:03 Florence Price: Fantasie No.1 in g (1933) Randall Goosby, violin Decca 4851664 4:40

17:50:59 Sir Arthur Sullivan: Ruddigore: Overture (1886) Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 6:47

17:58:13 Manuel Ponce: Prelude in the Baroque style (1931) Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:02

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:10 Robert Schumann: Konzertstück in F Op 86 (1849) Anton Kuerti, piano CBC Radio Orchestra Mario Bernardi CBC 5218 17:58

18:28:27 Peter Boyer: Rolling River (2014) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 5:09

18:35:47 Peter Boyer: Curtain Raiser (2017) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 5:03

18:42:14 Sir Edward Elgar: Finale from Symphony No. 1 Op 55 (1908) Berlin State Orchestra Daniel Barenboim Decca 4789353 11:44

18:55:32 Peter Boyer: Fanfare for Tomorrow (2021) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 2:41

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:03 Étienne Méhul: Symphony No. 2 in D (1809) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 45026 24:33

19:28:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 in A K 219 'Turkish' (1775) Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 27:43

19:57:43 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests (1791) Norwegian Nat'l Opera Orchestra Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 2:21

20:00 OVATIONS: Les Délices – Emi Ferguson, flute; Debra Nagy oboe; Shelby Yamin, violin; Allison Monroe, viola; Rebecca Reed, cello

Winds of Change

Joseph Bologne, Chevalier de St. Georges (arr Nagy): Quartet for Flute & Strings

Sydney Guillaume: A Journey to Freedom (World Premiere)

Karl Bochsa: Oboe Quartet No. 2 in d minor

Luigi Boccherini: Quintet for Flute, Oboe, Violin, Viola & Cello

21:30:44 Richard Strauss: Dance Suite after Couperin (1923) Chamber Orchestra of Europe Erich Leinsdorf ASV 809 27:45

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:03:00 Margaret Bonds: Hold On! (1962) Musicality Flipside Music 3:59

22:07:00 Margaret Bonds: The Bells (1967) Lara Downes, piano Flipside Music 3:35

22:10:36 Margaret Bonds: When the Dove Enters In (1963) Davóne Tines, baritone Rising Sun 1 4:21

22:14:57 Margaret Bonds: Tangamerican (1967) Lara Downes, piano Rising Sun 1 2:18

22:19:48 Robert Schumann: Kreisleriana Op 16 (1838) George Walker, piano Albany 252 35:00

22:56:28 Eubie Blake: Love Will Find a Way (1921) Lara Downes, piano Rising Sun 1 3:36

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:05 Ottorino Respighi: Suite for Strings: Siciliana (1902) Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 5:50

23:07:55 Stephen Paulus: Berceuse (1983) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281 5:40

23:13:36 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 (1937) Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80673 8:49

23:23:08 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G Op 37 # 2 (1839) Nelson Freire, piano Decca 14053 5:53

23:29:01 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 462 (1756) Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 8:32

23:37:33 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813) Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 82849 1:43

23:40:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789) Renée Fleming, soprano Chamber Orchestra of Europe Sir Georg Solti Decca 4788210 2:48

23:42:54 Percy Grainger: Early One Morning (1949) BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 3:32

23:46:21 John McLaughlin: A Lotus on Irish Streams (1971) Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 8:45

23:55:45 Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart Op 6 # 6 (1869) Lisa Batiashvili, violin Deutsche Gram 4790835 2:59

23:59:04 Samuel Barber: With Rue My Heart is Laden Op 2 # 2 (1928) Sheku Kanneh-Mason, cello Decca 4851630 1:06