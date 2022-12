WCLV Program Guide 07-22-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Joe Cohn Restless Woody's Lament

Irvin Mayfield Half Past Autumn Blue Dawn (Featuring Wynton Marsalis)

Catherine Russell Send For Me If I Could Be With You

Florian Hoefner Desert Bloom It's All Part Of The Plan

Joe Henderson In & Out Back Road

Astral Project Voodoo Bop Southern Blue

Sonny Criss Crisscraft Blues in My Heart

Horace Parlan On the Spur of the Moment Ray C.

Marian McParland Portrait of Marian McPartland Tell Me A Bedtime Story

Herb Ellis Nothing But the Blues Blues For Janet

Woody Shaw Imagination Dat Dere

Larry Goldings Big Stuff Big Stuff

Tommy Flanagan Sunset and the Mockingbird The Balanced Scales-The Cupbearers

Doug Lawrence Soul Carnival Tommie And Tilly

Charlie Rouse Unsung Hero Billy's Blue

Steve Davis Bluesthetic Indigo to Azure

Braff/Kellaway Inside/Out Always

Joey Alexander Origin Remembering

Ulysses Owens Unanimous Prototype

Alex Baird Lemon tree Lemon Tree

Warren/Allan Vache Mrs. Vache's Boys I'll Remember April

Nathan Borton Each Step Just One of Those Things

Alan Broadbent Like Minds Stairway To The Stars

Ray Brown Some of My Best Friends are the trumpet Players I Thought About You

Chris Burge Whirled Music many moons no eyes

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Steve Hudson the World of Steve Hudson Love Speaks

Behn Gillece Still Doing Our Thing Blue Sojourn

Eddie Henderson Be Cool Easy Living

Jordan Young Jordan Young Group Afrocentric

Charles Ruggerio Drummer/Composer B. Lew's 'Be Loose' Blues

Art Blakey Mosaic Down Under

Wes Montgomery Montgomery Brothers Jingles

Sonny Rollins The Bridge Without A Song

Marcus Printup Homage Later

Sullivan Fortner Moments Preserved Barbara's Strut

Brad Shepik Drip Sugar Cliff

Tim Warfield Eye of the Beholder Forever One Day at a Time

Melissa Stylianou Dream Dancing It Might As Well Be Spring

Mike Moreno First In Mind Mantra # 5

Vincent Gardner The Good Book Vol 1 Que Pasa

Phil Woods Musique du Bois The Summer Knows

Alan Vache It Might as Well Be Swing You Took Advantage of Me

Roxy Coss Chasing The Unicorn Unwavering Optimism

Ron Carter San Sebastian The Golden Striker [Live]

Michael Dease Reaching Out Morning Shade

Horace Silver Silver's Serenade Silver's Serenade

Jay Sharptet For You Dream Dance

Jane Ira Bloom Art & Aviation Oshumare

Mal Waldron My Dear Family Here's That Rainy Day

Johnny Lytle Moon Child Taste of Honey

05:58:04 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet (1691) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:39

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:41 Peter Tchaikovsky: Nocturne Op 10 # 1 (1871) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:55

06:14:28 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a BWV 1041 (1723) Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 13:14

06:29:25 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 S 244/4 (1853) Roberto Szidon, piano Deutsche Gram 4779525 4:35

06:39:14 Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 Op 125 'Choral' (1823) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902431 12:05

06:52:10 Anonymous: Spiritual 'Nobody Knows the Trouble I've Seen' Adam Abeshouse, violin Flipside Music 2:50

06:58:53 Karl King: March 'Rough-Riders' (1943) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 1:53

07:05:07 John Williams: The Force Awakens: Main Title & Attack on the Jakku Village (2015) Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 6:24

07:12:49 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 (1867) Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 9:44

07:23:00 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 7 in E-Flat Op 23 # 6 (1903) Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:10

07:27:02 Johann Strauss Jr: Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 (1858) Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 2:31

07:31:42 Giuseppe Verdi: Don Carlos: Auto-da-fé Scene (1866) La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado Deutsche Gram 4796018 6:23

07:41:47 Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 6 Op 111 (1947) São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 11:12

07:57:25 Claude Debussy: Children's Corner: Golliwog's Cakewalk (1908) Anne-Sophie Mutter, violin Deutsche Gram 4795023 3:02

08:07:58 Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat D 935/2 (1828) Shai Wosner, piano Onyx 4172 6:59

08:17:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 in D K 181 (1773) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 9:11

08:27:26 George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934) Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 8:43

08:41:19 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 7:58

08:51:57 Paul Miersch: Pleasant Memories (1900) Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 2:04

08:54:48 Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes (2003) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:30

09:05:24 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 (1921) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 12:17

09:19:11 Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards BWV 1065 (1740) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 9:35

09:32:54 Dimitri Tiomkin: High Noon: Do Not Forsake Me (1952) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 60354 2:55

09:39:14 Scott Joplin: Gladiolus Rag (1907) Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 3:39

09:44:07 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony (1692) Les Arts Florissants William Christie Harmonia Mundi 901308 6:19

09:52:42 Edmund Rubbra: Festival Overture Op 62 (1947) New Philharmonia Orchestra Vernon Handley Lyrita 235 7:08

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:57 Clive Richardson: Beachcomber (1949) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 3:11

10:04:37 Eric Coates: By the Sleepy Lagoon (1930) Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 3:59

10:09:47 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 489 15:00

10:26:18 Francis Poulenc: L'embarquement pour Cythère (1951) Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284 1:58

10:30:14 Anonymous: Spiritual 'Deep River' Lara Downes, piano Flipside Music 2:10

10:35:45 Anonymous: Spiritual 'There is a Balm in Gilead' St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2159 5:08

10:43:11 Vittorio Monti: Csárdás (1900) Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 6:05

10:49:58 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 in D Op 28 'Pastoral' (1801) HJ Lim, piano EMI 64952 22:00

11:13:10 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in F Op 10 # 1 'Storm at Sea' (1728) Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437839 6:49

11:22:57 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1a (1907) Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 17:55

11:42:29 Franz Lehár: Waltz 'Gold and Silver' Op 79 (1902) Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 463185 8:48

11:52:21 Charles Ives: Variations on 'America' (1891) New York Philharmonic Kurt Masur Teldec 74007 6:49

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:54 César Franck: Symphonic Variations (1885) Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37812 14:32

12:22:30 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C Op 26 (1921) Gary Graffman, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37806 27:53

12:52:54 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 (1795) Emil Gilels, piano Cleveland Orchestra George Szell Warner 6:22

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:36 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp Op 3 # 2 (1892) Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 4:12

13:06:22 Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 (1934) Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4794970 2:46

13:12:04 Joseph Joachim: Henry IV Overture Op 7 (1854) London Philharmonic Leon Botstein IMP 27 14:55

13:29:22 Johannes Brahms: Capriccio in f-Sharp Op 76 # 1 (1871) Alessio Bax, piano Signum 309 3:36

13:35:38 Ernesto Lecuona: Malagueña (1927) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 3:28

13:43:26 Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas (1899) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:13

13:54:11 Franz Berwald: Symphony No. 3 in C 'Singulière' (1845) Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553052 28:59

14:26:54 Jean-Marie Leclair: Violin Concerto in B-Flat Op 10 # 1 (1745) Monica Huggett, violin Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Atma 2143 12:35

14:42:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 (1772) Cuarteto Casals Harmonia Mundi 987060 12:31

14:55:56 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 Op 39 (1907) New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:11

15:02:56 Anonymous: Spiritual 'My Lord, What a Morning' Alphonso Horne, trumpet Flipside Music 1:56

15:05:21 Billy Taylor: I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free (1963) Lara Downes, piano Flipside Music 3:13

15:11:12 Ture Rangström: Divertimento elegiaco (1918) Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 15:35

15:29:32 Antonio Bazzini: La Ronde des lutins Op 25 (1852) Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:29

15:36:28 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1 in C BWV 1066 (1723) Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 20:35

15:57:21 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'I Got Rhythm' (1973) Joanne Polk, piano Steinway 30090 2:36

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:30 Gioacchino Rossini: Demetrio e Polibio: Overture (1809) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 6:28

16:12:19 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra S 359/6 'Carnival at Pest' (1860) Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Deutsche Gram 4779525 10:53

16:25:31 Hubert Bath: Love Story: Cornish Rhapsody (1944) Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 6:11

16:33:35 Peter Boyer: Silver Fanfare (2004) London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 4:08

16:38:44 Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 in b-Flat Op 31 (1837) Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 9:09

16:49:00 Michael Praetorius: Terpsichore: Three Ballets à 4 (1612) New London Consort Oiseau-Lyre 4759101 2:38

16:52:08 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 7:38

17:04:43 Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture Op 30 (1872) BBC Concert Orchestra José Serebrier BBC 63 6:57

17:13:42 Rodion Shchedrin: Concerto No. 1 for Orchestra 'Naughty Limericks' (1963) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553038 8:33

17:24:33 Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 3 (1815) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902154 9:14

17:37:57 Claude Debussy: Arabesque No. 1 (1888) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:46

17:42:35 Robert Schumann: Novelette No. 6 Op 21 # 6 (1838) Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668 4:05

17:48:19 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 3 Op 10 (1873) Bournemouth Symphony José Serebrier Warner 65775 7:51

17:56:59 Antonín Dvorák: Romantic Pieces: Allegro moderato Op 75 # 1 (1887) Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 3:01

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:06 Louis Théodore Gouvy: Fantaisie symphonique Op 59 (1879) German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 21:40

18:32:05 Georges Bizet: Carmen: Toreador Song (1875) Ludovic Tézier, baritone SWR Symphony Orchestra Marco Armiliato Deutsche Gram 4777177 4:18

18:38:24 Georges Bizet: Carmen: Gypsy Dance 'Les tringles des sistres' (1875) Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Deutsche Gram 14777 4:37

18:44:35 Aaron Copland: El Salón México (1936) Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

18:56:22 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 5:09

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:04:13 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 14:28

19:21:37 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat (1919) Raquel Lojendio, soprano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 38:15

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:26 Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Wedding Suite Op 126 (1953) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 10481 30:36

20:34:19 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 10 in D G 483 (1785) Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon DHM 7867 17:50

20:54:59 Johann Strauss Jr: Artists Quadrille Op 201 (1858) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 4:45

21:03:35 George Frideric Handel: Concerto Grosso in A Op 6 # 11 (1739) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447733 16:43

21:22:31 William Lloyd Webber: Aurora (1951) City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9595 9:26

21:34:08 William Alwyn: The Moor of Venice Dramatic Overture (1956) Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 8:42

21:45:32 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers (1881) Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:58

21:50:40 Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits (1935) Elizabeth Bainbridge, alto New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks EMI 64722 45:18

22:38:22 Joseph Haydn: String Quartet No. 13 in G Op 9 # 3 (1769) Angeles Quartet Decca 4783695 14:54

22:55:52 Aaron Copland: Dance Panels: Pas de trois (1959) Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 4:09

23:00 QUIET HOUR

23:02:10 Edvard Grieg: Ich liebe dich Op 41 # 3 (1864) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 2:30

23:04:40 Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926) Janet Hilton, clarinet Chandos 2419 8:36

23:13:15 Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 (1902) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 9:12

23:23:57 John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932) English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

23:28:47 Franz Liszt: Berceuse S 174 (1854) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4851450 9:31

23:38:19 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 (1915) Voces8 Decca 22601 3:01

23:42:34 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:47:15 Frédéric Chopin: Nocturne No. 16 in E-Flat Op 55 # 2 (1843) Nelson Freire, piano Decca 14053 4:23

23:51:38 Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Romance Op 19 (1938) New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 4:03

23:56:50 Manuel Ponce: Por ti mi corazon (1926) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:09