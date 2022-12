WCLV Program Guide 07-18-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Clark Terry The Happy Horns of Clark Terry Do Nothin till You Hear from Me

Coleman Hawkins Body and Soul Revisited The Man I Love [Live]

Ruby Braff Controlled Nonchalance The Lady Is A Tramp

Cyrus Chestnut My Father's Hands But Beautiful

Peck Allmond Live at Yoshi's-1994 Invitation

Budd Johnson Four Brass Giants Trinity River Bottom

Jimmy Cobb This I Dig of You Edward Lee

Barry Harris Bebop Revisited Nostalgia

Bill Evans You Must Believe in Spring Theme From MASH (Suicide Is Painless)

Ralph Moore Three Score Three Score

Gregory Porter Take Me to the Alley Take Me To The Alley

Lee Morgan Candy Since I Fell For You

Claude Hopkins/Buddy Tate Claude and Buddy Empty Bed blues

Freddie Hubbard Blue Spirits The Melting Pot

Art Farmer Mirage Smiling Billy

Stephane Spira In Between Samba Em Preludio

Nat Cole After Midnight You're Looking At Me

John Coltrane Africa Brass Sessions Greensleeves

Larry Vuckovich Street Scene News For Lulu

Deep Blue Organ Trio Folk Music Short Story

Mark Lipson Springwells You Walked Away

Dmitri Matheny Cascadia After the Rain

Alex Baird Lemon Tree Bewitched Bothered and Bewildered

Louis Armstrong Hot Fives Vol 1 Oriental Strut

George Lewis New Orleans Stompers Walking with the King

Wycliffe Gordon Sliding Home It Don't Mean a Thing

Matt Dwonszyk A Year and a Day Blues For Donny

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Steve Nelson Full Nelson The Nearness Of You

Mary Stallings Songs Were Meant for Singing While We're Young

Russell Gunn Blue on the DL No Blues

Benny Golson Benny Golson and the Philadelphians Thursday's Theme

Keith Jarrett Tokyo 96 Summer Night

Sonny Stitt Sits in with the Oscar Peterson Trio Moten Swing

Miles Davis Round About Midnight All of You [C]

Vic Dickenson Mainstream The Lamp Is Low

Clifford Brown Clifford Brown and Max Roach Parisian Thoroughfare

Nelson/Bowman Collective Tomorrow is Not Promised Sandra's Gait

Stanley Turrentine Never Le Me Go Sara's Dance

Johnny Griffin Take My Hand Out of This World

Ray Brown Walk On That's All

Melissa Stylianou Dream Dancing It Could Happen to You

Irvin Mayfield/Jaz Sawyer 20/20 Stella By Starlight

Fred Hersch Live at the Village Vanguard Days Gone By

Benny Bailey The Satchmo Legacy Basin street blues

Jay Sharptet For You Cyan Blues

Superblue Superblue Once Forgotten

Sheila Jordan Lost and Found I Concentrate on You

Bill Coleman The Great Parisian Session Have Blues Will Play 'Em

Charlie Rouse Soul Mates Bittersweet

Dule Ellington Blues in Orbit Blues In Blueprint

Don Sickler Night Watch Night Watch

Don Sickler Night Watch Scenes in the City

Don Friedman Circle Waltz Loves Parting

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:37 Claude Champagne: Danse villageoise (1929) Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Analekta 3156 4:44

06:14:25 Giovanni Battista Bononcini: Sinfonia Decima for 2 Trumpets & Strings Op 3 # 10 (1685) Crispian Steele-Perkins, trumpet Parley of Instruments Peter Holman Hyperion 66255 8:14

06:24:16 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Sonata No. 21 Op 53 'Waldstein' (1804) Emil Gilels, piano Deutsche Gram 4795448 10:59

06:41:47 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 (1883) Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 12:25

06:55:38 Peter Schickele: Last Tango in Bayreuth (1973) Daniele Damiano, bassoon Koch Intl 1374 2:47

06:58:41 Karl King: March 'Sarasota' (1918) USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:37

07:04:15 Margaret Bonds: Troubled Water (1967) Lara Downes, piano Flipside Music 4:44

07:10:07 Johan Wagenaar: Overture 'The Taming of the Shrew' Op 25 (1909) Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 6:57

07:18:13 Francesco Corradini: Baile de las máscaras: Dances (1750) Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 4:53

07:24:32 Juan Tizol: Caravan (1936) Center City Brass Quintet Chandos 4554 2:38

07:29:11 George Frideric Handel: Larghetto from Harp Concerto Op 4 # 6 (1738) Andrew Lawrence-King, harp Taverner Players Andrew Parrott EMI 82160 5:02

07:38:09 Johann Sebastian Bach: Trio Sonata No. 6 in C BWV 530 (1732) Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 12:11

07:53:18 Claude Debussy: Petite Suite: Cortège (1889) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:03

07:56:52 Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958) Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 2:53

08:07:23 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 S 244/15 'Rákóczy March' (1851) Roberto Szidon, piano Deutsche Gram 4779525 5:57

08:15:24 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' (1936) Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 8:17

08:27:20 Hildegard von Bingen: Caritas habundat in omnia (1150) Sequentia Barbara Thornton DHM 77320 2:08

08:29:47 Josquin des Prez: Pater noster (1500) King's Singers Naxos 572987 4:32

08:38:55 William Lloyd Webber: Serenade for Strings (1980) City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9595 9:56

08:50:20 Anthony Holborne: Almaine 'The Honeysuckle' (1599) Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:32

08:53:16 John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite (1977) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 7:54

09:05:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' K 299 (1778) Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 18:10

09:26:10 John Barry: Goldfinger: Theme (1964) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80168 2:50

09:31:22 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 # 3 (1878) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100408 4:25

09:36:11 Anonymous: Spiritual 'My Lord, What a Morning' Alphonso Horne, trumpet Flipside Music 1:56

09:46:15 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Pirate King (1879) King's Singers RCA 61885 2:15

09:51:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Quartet No. 2 K 493 (1786) Fauré Quartet Deutsche Gram 6609 8:35

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:41 Julius Fucik: Entry of the Gladiators Op 68 (1897) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

10:05:20 Julius Fucik: Polka 'The Old Grumbler' Op 210 (1907) David Hubbard, bassoon Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 4:57

10:13:00 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 in F Op 54 (1804) Peter Takács, piano Cambria 1175 11:32

10:25:35 Joseph Haydn: Scherzando No. 2 H 2:34 (1765) Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:15

10:36:49 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917) Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:27

10:43:38 Manuel de Falla: Pedrelliana from 'Homenajes' (1939) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 7:02

10:51:22 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite Op 20 (1876) Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich Deutsche Gram 4795448 25:13

11:19:52 Georg Philipp Telemann: Ouverture burlesque TWV 55:B8 (1720) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 14:37

11:36:32 Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' Op 316 (1867) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:32

11:47:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 K 551 'Jupiter' (1788) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 6506 9:53

11:58:38 Robert Schumann: Carnaval: Chopin Op 9 (1835) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4797518 1:30

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:09:31 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d Op 47 (1937) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 49:36

13:00:59 Igor Stravinsky: Pulcinella: Overture (1947) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 020108 2:02

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:05:29 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A Op 40 # 1 'Military' (1839) Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 4:59

13:12:01 Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 in c-Sharp (1830) Shannon Lee, violin Telarc 80695 3:50

13:18:33 Pietro Antonio Locatelli: Concerto Grosso in f Op 1 # 8 'Christmas' (1721) Elizabeth Wallfisch, violin Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Hyperion 66981 13:18

13:34:24 Giuseppe Sammartini: Pastorale from Christmas Concerto Op 5 # 6 (1747) Les Violons du Roy Bernard Labadie Dorian 90180 3:51

13:40:39 Sigfrid Karg-Elert: Praise the Lord with Drums and Cymbals Op 101 # 5 (1923) Paul Riedo, organ Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 58 3:25

13:49:08 Marcel Dupré: Heroic Poem 'Verdun' Op 33 (1936) Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 7:26

13:59:35 Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 in A Op 30 (1812) Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 22:28

14:24:47 Julius Fucik: Miramare Overture Op 247 (1912) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 7:43

14:35:23 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:05

14:48:24 George Frideric Handel: Concerto Grosso in F Op 6 # 9 (1739) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447733 13:44

15:04:54 Pauline Viardot: Berceuse (1868) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:34

15:07:57 Alexander Glazunov: Finale from Violin Concerto Op 82 (1905) Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 5:39

15:16:01 Johann Stamitz: Symphony in E-Flat Op 11 # 3 (1757) New Zealand Chamber Orch Donald Armstrong Naxos 553194 16:47

15:34:03 Léo Delibes: Naïla: Intermezzo (1867) London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 3:46

15:39:28 Neil Sedaka: Manhattan Intermezzo (2008) Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 18:10

15:58:32 Anthony Holborne: Coranto: Heigh Ho Holiday (1600) Canadian Brass CBS 45792 1:11

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:20 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne (1739) Les Délices Délices 2013 6:05

16:11:13 John Knowles Paine: Allegro from Symphony No. 2 Op 34 'In Springtime' (1880) Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 14:23

16:28:28 James Horner: Cocoon: Theme (1985) Varèse Sarabande Symphony David Newman Varese Sarabande 67200 6:21

16:37:07 John Bull: Galliard 'St. Thomas, Wake!' (1612) Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:27

16:41:16 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 8:55

16:51:01 Richard Rodgers: The Sound of Music: My Favorite Things (1959) Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:11

16:54:58 Nikolai Rimsky-Korsakov: Christmas Eve: Polonaise (1895) Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 4:50

17:04:36 Michael Torke: Oracle (2013) Quad City Symphony Mark Russell Smith Ecstatic 92261 5:12

17:11:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for Flute & Harp K 299 (1778) Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 10:25

17:24:00 Jean Sibelius: The Oceanides Op 73 (1914) Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60401 9:50

17:38:46 Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' S 558/12 (1838) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4851450 5:25

17:45:30 Alexander Scriabin: Mazurka in E Op 3 # 4 (1889) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 3:50

17:51:19 Emmanuel Chabrier: España (1883) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

17:57:58 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Mercutio (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 2:08

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:18 Julián Orbón: Tres versiones sinfónicas (1953) Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90179 21:14

18:31:44 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875) Denyce Graves, mezzo-soprano Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini RCA 63509 3:44

18:37:33 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon (1872) London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

18:44:31 Edward Burlingame Hill: Concertino No. 1 Op 36 (1931) Anton Nel, piano Austin Symphony Peter Bay Bridge 9443 10:24

18:56:38 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Seguidilla (1875) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 1:47

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:32 Julius Fucik: Marinarella Overture Op 215 (1908) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 10:50

19:15:16 Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in a Op 44 (1936) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457598 40:46

19:57:28 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 23 in g-Sharp Op 32 # 12 (1910) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 2:35

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:01:12 Samuel Barber: Symphony No. 1 Op 9 (1936) Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 21:58

20:25:04 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a Op 33 (1872) Emmanuelle Bertrand, cello Lucerne Symphony James Gaffigan Harmonia Mundi 902210 19:30

20:46:13 Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations in c WoO 80 (1806) Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 11:11

20:58:59 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Musette (1725) Aulos Ensemble Centaur 3068 1:04

21:02:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in C K 200 (1773) London Mozart Players Jane Glover ASV 762 18:43

21:22:48 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio (1939) Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 7:49

21:32:00 Camargo Guàrnieri: Dansa negra (1946) Simón Bolívar Symphony Maximiano Valdés Dorian 90227 4:57

21:39:21 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 2 (1872) Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 21485 7:27

21:47:52 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b Op 74 'Pathétique' (1893) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80130 44:38

22:34:01 Darius Milhaud: Suite provençale Op 152 (1936) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 7031 14:08

22:50:14 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953) Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

22:57:12 Paul Ben-Haim: Canzonetta Op 34 # 5 (1939) Dianne Werner, piano Chandos 40 2:45

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 2:57

23:04:37 Philip Glass: Violin Concerto No. 1: Second movement (1987) Gidon Kremer, violin Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Deutsche Gram 4795448 8:45

23:13:23 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957) Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 10:03

23:25:25 Francisco Tárrega: La´grima (1881) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 15579 2:00

23:27:26 Richard Wagner: Wesendonck Lieder: Träume (1858) Anne Akiko Meyers, violin eOne Music 7780 4:27

23:31:53 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 435757 8:17

23:40:43 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat Op 9 # 2 (1831) Nelson Freire, piano Decca 14053 4:16

23:45:00 Ivor Gurney: Far in a Western Brookland (1923) Brian Giebler, tenor Bridge 9542 4:29

23:49:30 Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910) Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:51

23:55:55 Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 3:10