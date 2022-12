WCLV Program Guide 07-17-2022

00:00 JAZZ WITH JOHN SIMNA

Artist-Album-Track

WJ 3 All-Stars, My Ship, Can’t Buy Me Love

Milwaukee Jazz Orchestra, Take It All ,We All Love Eddie Harris

Eddie Harris, Mean Greens, Mean Greens

Tom Harrell, Oak Tree, Evoorg

John Lee, The Artist, Soul Leo

Dave Brubeck, Live from Vienna 1967, St. Louis Blues

Ricky Ford, Paul’s Scene, Mabulala

Roy Hargrove – Mulgrew Miller, In Harmony, Just In Time

Cyrus Chestnut, My Father’s Hands, Nippon Soul Connection

Tom Harrell, Oak Tree, Robot Etude

Kate Wyatt, Artifiact, Artifiact

Roxy Coss, Disparate Parts, Ely, MN

Kathrine Windfeld, Orca, Harvest

Caili O’Doherty, Quarantine Dream, Salt and Vinegar

Dick Hyman – Kenny Davern, One Step to Chicago, Farewell Blues

Eddie Condon, Bixieland, Royal Garden Blues

Tom Harrell, Oak Tree, Archaeopteryx

Renee Rosnes, Written in the Rocks, The KT Boundary

Artemis, Artemis, Big Top

Charles Lloyd, Chapel, Beyond Darkness

Adam Shulman, Just the Contrafacts, Spare Change

03:00 JAZZ NETWORK

Artist-Album-Track

Itzhak Perlman, Oscar Peterson, Grady Tate, Herb Eliis, Ray Brown Side by Side Misty

Herb Ellis, Joe Pass, Jake Hanna, Ray Brown Seven Come Eleven Perdido

Joe Pass Unforgettable Stardust

Jimmy McGriff, Bernard Purdie, Red Holloway, David Newman, Mel Brown The Dream Team Things Ain't What They Used to Be

Johnny Hartman, Studio Orchestra Unforgettable Bidin' My Time

John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones Ballads You Don't Know What Love Is

Johnny Costa A Portrait of George Gershwin Strike Up the Band

Clayton-Hamilton Jazz Orchestra Live at MCG Like a Lover

Brad Mehldau, Larry Grenadier, Jeff Ballard Day Is Done She's Leaving Home

Karrin Allyson, Rod Fleeman, Ed Howard, Matt Wilson Round Midnight April Come She Will

Anita O'Day, Billy May, Studio Orchestra Anita O'Day Swings Cole Porter It's DeLovely

Joey DeFrancesco, Byron Landham, Paul Bollenback All About My Girl Donna Lee

Curtis Fuller, Freddie Hubbard, Wayne Shorer, Cedar Walton, Jymie Merritt, Art Blakey Mosaic Arabia

Charlie Mingus, Donald Ellis, James Knepper, Booker Ervin, John Handy, Roland Hanna, Dannie Richmond, Maurice Brown, Seyour Barab The Shoes of the Fisherman's Wife Mood Indigo

Robert Glasper, Vicente Archer, Damion Reid In My Element Beatrice

Johnny Hartman, Studio Orchestra Unforgettable Isn't It Romantic

Steve Khan, Randy Brecker, Rob Mounsey, Ruben Rodrigues, Marc Quinones, Bobby Allende Borrowed Time Face Value

Hank Jones, Joe Lovano Kids Live at Dizzy's Club Coca Cola Lady Luck

Bucky Pizzarelli, Howard Alden In a Mellow Tone Moonglow

Robert Glasper, Vicente Archer, Damion Reid In My Element Beatrice

Cyrus Chestnut, Dezron L. Douglas, Neal Smith Cyrus Plays Elvis Suspicious Minds

Paul Bollenback, Jim Rotundi, Joey DeFrancesco, Jeff "Tain" Watts, Steve Wilson, Eric Alexander, Steve Davis, Broto Roy Soul Grooves Papa Was a Rolling Stone

Gil Evans, The Gil Evans Orchestra Out of the Cool Stratusphunk

Cannonball Adderley, Nat Adderley, Sam Jones, Victor Feldman, Louis Hayes, Wynton Kelly Plus Star Eyes

Nancy Wilson, Cannonball Adderley, Nat Adderley, Joe Zawinul, Sam Jones, Louis Hayes Nancy Wilson/Cannonball Adderley The Old Country

Jimmy Scott, Gregoire Maret, Michael Kanan, Hilliard Greene, Victor Jones, Mood Indigo Blue Skies

Gary Burton, Chick Corea, Pat Metheny, Dave Holland, Roy Haynes Like Minds Straight Up and Down

Oscar Peterson, Harry Edison Oscar Peterson & Harry Edison Mean To Me

Tal Farlow, Eddie Costa, Vinnie Burke Jazz Masters 41 Tal Farlow Yesterdays

Bobby Troup, Bucky Pizzarelli, Hal Serra, Milt Hinton, Grady Tate The Feeling of Jazz Hold Your Breath

Bucky Pizzarelli, Howard Alden In a Mellow Tone The Very Thought of You

06:00 MUSICA SACRA

06:02:46 George Frideric Handel: Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound (1743) The Sixteen Symphony of Harmony & Invention Harry Christophers Collins 70382 1:53

06:05:49 George Frideric Handel: Ode for the Birthday of Queen Anne (1713) Kiera Duffy, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 20:41

06:27:00 Johann Sebastian Bach: Mass in b: Dona nobis pacem (1749) Munich Bach Choir Munich Bach Orchestra Karl Richter Deutsche Gram 4795448 3:22

06:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Tabernacle Choir at Temple Square

07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: A Methuen Young Artists Showcase - At one of the summer season’s gathering points, concert performances by soloists ages 17-21

FELIX MENDELSSOHN: Sonata No. 2 in C, Op. 64, no. 2 Nathan Dale Barcelona

CHARLES-MARIE WIDOR: Andante sostenuto, fr Symphonie Gothique (No. 9), Op. 70. JEAN LANGLAiS: Hymne d’action de grace (Te Deum) Andrew Byers

CESAR FRANCK: Cantabile. HERBERT HOWELLS: Rhapsody No. 1 in D-flat. JEHAN ALAIN: Litanies Savannah Curro

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: Music for Meditation

09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills

09:03:15 George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 (1717) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 435390 46:45

09:51:56 George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March (1746) Academy of St. Martin-in-the-Fields Chorus Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412733 6:30

10:00 LOS ANGELES PHILHARMONIC with Brian Lauritzen – Matthias Pinstcher, conductor; Sunwook Kim, piano

Maurice Ravel: Menuet Antique

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No.21

Johannes Brahms: Intermezzo Op.118/2 (encore)

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin

Maurice Ravel: Bolero

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition—Esa-Pekka Salonen, conductor

12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Maurice Ravel: String Quartet in F major Movement 4 Vif et agite Ebene String Quartet Album: Debussy, Faure, Ravel - String Quartets Music Virgin 519045 Music: 4:39

Adrien-Francois Servais: Fantasy on the Themes from La Fille du Regiment, by Gaetano Donizetti Zlatomir Fung, cello; Dina Vainshtein, piano Virtual Event, Friends of Chamber Music, Bryan, TX Music: 15:40

Piano Puzzler: Contestant: Rodger Reynolds calling from Ashland, VA Music: 09:06

Erik Satie: Gymnopedie No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Album: Jean-Yves Thibaudet: Satie Decca 470290 Music: 03:37 (excerpt used as example)

Leos Janacek: String Quartet No. 1 ('Kreutzer Sonata') Ebene Quartet CHRTS, Music Hall, La Chaux-de-Fonds, Switzerland Music: 18:14

Franz Liszt: from 28 Grandes etudes de Paganini, S. 141: No. 3 in G-Sharp Minor "La campanella" Yekwon Sunwoo, piano Album: Crossing Spheres: Works by Beethoven, Chopin, Liszt, and Tchaikovsiy Genuin 17475 Music: 4:31

Dorothy Howell: Koong Shee Ballet Basel Sinfonietta; Jessica Horsley, conductor Casino, Bern, Switzerland Music: 25:50

Franz Liszt, arr. Kanengiser, Minei: Hungarian Rhapsody No. 2 Lassan Friska Los Angeles Guitar Quartet Beaches Fine Arts Series, St. Paul's By The Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 9:24

Friedrich Hermann: Capriccio No. 1 in D minor for 3 violins, Op. 2 Dae Hee Ahn, Rachel Ostler, Sissi Zhang, violins Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 6:49

13:57:45 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 23 in g-Sharp Op 32 # 12 (1910) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 2:35

14:00 SYMPHONYCAST with Julie Amacher – German Symphony Orchestra, Stephane Denève, conductor; Sheku Kanneh-Mason, cello

Sir Edward Elgar: Cello Concerto in E minor, Op. 85

Burt Bacharach: I Say a Little Prayer for You (encore)

Albert Roussel: Bacchus et Ariane Suite No. 2

Maurice Ravel: Daphnis et Chloe Suite No. 2

Sir Edward Elgar: Symphony No. 1—London Philharmonic/Sir Georg Solti (Decca 443856)

16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad – The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; Cleveland Orchestra Chorus, Cleveland Orchestra Children's Chorus – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance, 5/14/2022

Limmie Pulliam, tenor (Otello)

Tamara Wilson, soprano (Desdemona)

Christopher Maltman, baritone (Iago)

Jennifer Johnson Cano, mezzo-soprano (Emilia)

Pene Pati, tenor (Cassio)

Owen McCausland, tenor (Roderigo)

Raymond Aceto, bass (Lodovico)

Kidon Choi, baritone (Montano & The Herald)

Giuseppe Verdi: Otello (Acts III & IV)

17:18:24 Richard Strauss: Don Quixote Op 35 (1897) Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417184 41:14

18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded March 2, 2021 - Host Peter Dugan is joined by From the Top’s recurring co-host, violinist Tessa Lark for a program that features both in person collaborations and interviews in New York City as well as remote recordings from around the coun-try. Tess Lark performs the music of J.S. Bach with a young oboist … a 17-year-old pianist performs Chopin’s Scherzo in B Flat Minor and we get a behind-the-scenes glimpse of Ms. Lark’s musical process as we listen-in on a segment of rehearsal between her and a 15-year-old violinist

Brandon Hwang, 17, piano, from Ramsey, New Jersey performs Scherzo Op. 31 No. 2 in B flat Minor (excerpts) by Frédéric Chopin

Nathan Shepherd, 15, bassoon, from Lanesville, Indiana with pianist Peter Dugan performs Bassoon Sonata, Op. 168, Mvmt 2 (est. 3:45)

by Camille Saint-Saëns with pianist Peter Dugan

Spencer Rubin, 16, oboe, from Woodbury, New York with pianist Peter Dugan and co-host violinist, Tessa Lark performs Violin and Oboe Concerto, Mvmt 3 by J. S. Bach

Bobby Boogyeom Park, 15, violin, from Queens, New York with co-host violinist Tessa Lark performs 44 Duos for Violins, Mvmts 44, 28 and 35 by Béla Bartók

Daniela Santiago Martinez, 18, guitar, from Del Valle, Texas performs La Rose, Op. 46 No. 9 By Mauro Giuliani

AND Sereno y Lolo Felix By Porte Diferente & Arsenal Efectivo, arr. Santiago

Host Peter Dugan, piano & Co-Host Tessa Lark, violin perform Finale Songs My Mother Taught Me by Antonín Dvorák arr. by Fritz Kreisler

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:19 Virgil Thomson: The River: Suite (1957) Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 23:50

19:28:41 George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 27:54

19:58:22 Nicola Matteis: Ground after the Scotch Humor (1680) Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe Deutsche Gram 13993 1:47

20:00 SPECIAL The Best of ChamberFest 2022 with Bill O’Connell

Fritz Kreisler: Three Pieces for Piano Trio

George Walker: Molto adagio from String Quartet No. 1 ‘Lyric’

George Walker: Piano Sonata No. 5

Antonin Dvorak: String Quartet No. 12 ‘American’

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

James Wilding: Ballade James Albrecht, trombone; James Wilding, piano (CCG 10-13-19) 11:50

Ty Alan Emerson: Lorraine Lisa Boyko, viola; Linda Atherton, cello; Randall Fusco, piano (private CD) 5:24

Ty Alan Emerson: Cast Thy Nighted Colour Off Gabriel Piqué, saxophones; Nicholas Underhill, piano; Bruce Golden, Dylan Moffett, percussion (private CD) 8:02

Michael Leese: Dilling Fantasy (1989-90) Jocelyn Chang, Dilling harp (LiZhang Records 2005) 8:10

Loris Ohannes Chobanian: Dialogue – Sonata for Two Pianos Sungeun Kim, Nicole Keller, pianos (Chobanian 2001) 18:00

21:58:28 José Luis Merlin: Suite del recuerdo: Evocación (1990) Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 1:34

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday 7/9/21in a City Club of Cleveland Virtual Forum, The 15 Minute City with Andre Brumfield, Assoc. AIA, Cities & Urban Design Leader, Design Director, Principal, Gensler; Jason A. Segedy, Director of Planning and Urban Development, City of Akron & Khrys Shefton, Director of Real Estate Development Famicos Foundation; moderator: Dan Moulthrop, CEO, The City Club of Cleveland

22:58:08 Remo Pignone: Por el sur (1971) Mirian Conti, piano Steinway 30010 2:16

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:49 Orlande de Lassus: Ave verum corpus (1582) Cambridge Singers John Rutter Collegium 134 4:09

23:06:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 (1791) Alessio Bax, piano Southbank Sinfonia Simon Over Signum 321 8:38

23:15:37 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859) Anne-Sophie Mutter, violin Deutsche Gram 4795023 4:48

23:22:07 Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846) Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80119 01:53

23:24:01 Dmitri Shostakovich: Nocturne from Violin Concerto No. 1 Op 99 (1955) Lydia Mordkovitch, violin Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 12:22

23:36:24 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:37

23:41:10 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

23:44:56 Franz Schubert: Moment Musical No. 6 D 780 (1828) Stephen Kovacevich, piano EMI 55219 7:40

23:52:35 William Byrd: Christe qui lux es et dies (1600) Stile Antico Harmonia Mundi 907419 3:45

23:57:09 Duke Ellington: In a Sentimental Mood (1935) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:24