WCLV Program Guide 07-13-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Emily Remler Take Two In your own sweet way

Charles Lloyd Trios: Chapel Song My Lady Sings [Live]

Pee Wee Russell Ask Me Now Ask Me Now!

Three More Sounds Play Ray Charles Moonlight in Vermont

Gnostic Trio The Testament of Solomon Sammatek

Jerome Harris Hidden in Plain View 245/Les

Thelonious Monk the Man I Love Little Rootie Tootie

Ben Webster The King of the Tenors Bounce Blues

Jazztet Here and Now Tonk

Ray Bryant Potpourri Milestones

John Abercrombie Within A Song Flamenco Sketches

Clifford Lamb Blues & Hues New York Blues & Hues New York

Ron Carter The Golden Striker On and on

Bobo Stenson Goodbye Music For A While

Jan Harbeck The Sound The Rhythm Johnny Come Lately

Marc Copland Stomping With Savoy Footprints

Stan Getz In Stockholm Celebrating

Miles Davis Porgy and Bess My Man's Gone Now [F]

Mark Masters Priestess Naima

John Hicks I'll Give You Something to Remember Me By My Foolish Heart

Jim Hall It's Nice to Be With You My Funny Valentine

McCoy Tyner Plays Duke Ellington Solitude

Donald Byrd Byrd in Hand Ghana

Tony Williams Tokyo Live Sister Cheryl [Live In Tokyo Japan1992]

Mulgrew Miller Live at Yoshi's Vol 1 Peace

Buddy DeFranco Wholly Cats More Than You Know

Clark Terry Shades of the Blues Greazy Blues (75')

Eric Person Blue Vision Blue Vision

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

George Cables I'm All Smiles Speak No Evil

Oscar Peterson With Harry Sweets Edison Mean To Me

Carmen McCrae Velvet Soul Nice Work If You Can Get It

Roy Hargrove Tenors of Our Time Serenity (feat. Joe Henderson)

Claudio Roditi 341 Gypsy Groove

J Lesure For The Love of You Holy Land

Bruce Harris Soundviews Hank's Pranks

Ralph Moore Furthermore Monk's Dream

Mulligan/Desmond Blues in Time Stand Still

Wes Montgomery So Much Guitar Something Like Bags

Tommy Flanagan Montruex 77 Barbados

Terrell Stafford Taking Chances Old Folks

Tommy Flanagan Montruex 77 Blue Bossa

Tommy Flanagan Montruex 77 Medley Star Crossed Lovers Jump For Joy

Kate Wyatt Artifact Underwater Chant

David Newman Keep the Spirits Singing Karen My Love

JJ Johnson Let's Hang Out Beautiful Love

Michael Weiss Persistence Only The Lonely

Pete LaRoca Basra Lazy Afternoon

Robert Glasper Canvas Portrait of An Angel

Bobby Watson Love Remains Dark Days (for Nelson Mandela)

Behn Gillece Dare To Be Camera Eyes

Russell Malone Live at the Jazz Standard Heartstrings (Live)

Sweets Edison Gee Baby, Ain't I Good to You Blues for Piney Brown

Nicholas Payton From this Moment It Could Happen To You

Lynne Arriale Inspiration Mountain of the Night

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:05 George Frideric Handel: Chandos Anthem No. 2: Overture (1718) Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 5:13

06:15:48 Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 3 (1917) Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam Marco Polo 223503 8:52

06:26:52 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Sonata No. 23 Op 57 'Appassionata' (1805) Jeno Jandó, piano Naxos 500250 9:35

06:40:06 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887) Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

06:52:56 Igor Stravinsky: Mavra: Chanson russe (1922) Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 4:05

06:57:49 John Philip Sousa: Welch Fusilier March (1929) Virginia Grand Military Band Loras John Schissel Walking Frog 430 3:43

07:05:45 Maurice Jarre: Dr. Zhivago: Lara's Theme (1965) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:44

07:13:08 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 (1869) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907399 9:10

07:22:37 Sergei Prokofiev: War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 (1945) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 2:55

07:26:10 Fritz Kreisler: Toy Soldier's March (1917) James Ehnes, violin Analekta 3159 1:39

07:29:47 Giovanni Palestrina: Tu es Petrus (1573) Sistine Chapel Choir Massimo Palombella Deutsche Gram 4795300 6:26

07:40:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 K 482 (1785) Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 11:42

07:53:46 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 (1886) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:00

08:07:36 Antonio Vivaldi: Trumpet Concerto in A-Flat (1720) Maurice André, trumpet Berlin Philharmonic Herbert von Karajan EMI 56260 5:52

08:16:35 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897) Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

08:29:19 Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 3:22

08:33:06 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife (1919) Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:53

08:41:49 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 8:23

08:51:52 Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 1 BWV 846 (1722) Till Fellner, piano ECM 1853 3:50

08:57:17 Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain (2014) Apollo's Fire Ensemble Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 5:02

09:08:05 Claude Debussy: Suite bergamasque (1905) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 16:54

09:28:52 Ernest Gold: Exodus: Theme (1960) William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80168 4:47

09:35:08 Arvo Pärt: Passacaglia (2003) Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington eOne Music 7790 4:08

09:50:17 Johann Strauss Jr: Quadrille 'The First Day of Happiness' Op 327 (1869) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 4:36

09:56:46 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Contredanse (1764) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 3:00

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:28 Carl Nielsen: Aladdin Suite: Oriental March Op 34 (1919) Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 3:12

10:04:12 Frederick Delius: Hassan: Serenade (1923) Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 48260 2:37

10:08:24 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813) Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 9:20

10:18:11 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 8:11

10:27:53 Florence Price: Andante from String Quartet No. 2 (1935) Catalyst Quartet Azica 71346 6:27

10:39:13 Margaret Bonds: Troubled Water (1967) Lara Downes, piano Flipside Music 4:44

10:46:43 Joseph Haydn: String Quartet No. 66 in G Op 77 # 1 (1799) Takács Quartet Decca 430199 24:28

11:13:13 Antonín Dvorák: Andante from Symphony No. 4 Op 13 (1874) Czech Philharmonic Libor Pesek Virgin 91144 11:39

11:27:03 Don Gillis: Paul Bunyan (1964) Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 768 6:43

11:35:41 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b BWV 1067 (1738) Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 18:20

11:54:58 John Field: Nocturne No. 11 in E-Flat (1833) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:23

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:30 Johannes Brahms: A German Requiem Op 45 (1868) Malin Hartelius, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 1:05:32

13:15 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:16:48 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat (1858) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 3:28

13:20:41 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 447640 2:41

13:25:35 Michael Haydn: Symphony No. 32 in D (1786) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 8:09

13:35:45 Carl Philipp Emanuel Bach: Piano Sonata in D H 286 (1787) Mikhail Pletnev, piano Deutsche Gram 459614 4:48

13:42:07 Nicolò Paganini: Cantabile MS 109 (1823) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 3:32

13:51:00 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 (1731) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 5:20

13:59:27 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds' S 101 (1853) London Philharmonic Sir Georg Solti Deutsche Gram 4779525 20:10

14:22:15 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 Op 43 (1884) Per Tengstrand, piano Azica 71207 14:56

14:39:55 George Gershwin: Second Rhapsody (1931) Lincoln Mayorga, piano Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 12:19

14:54:04 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 (1710) Benjamin Raymond, trumpet Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:28

15:02:31 Hugo Peretti, Luigi Creatore & George David Weiss: Can't Help Falling in Love (1961) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 3:07

15:06:04 Duke Ellington: Solitude (1934) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 3:04

15:12:32 Darius Milhaud: La Cheminée du roi René Op 205 (1939) Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 12:19

15:26:48 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 (1886) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:21

15:33:47 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Harmoniemusik (1782) Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 20:13

15:54:15 Ruperto Chapì: La Revoltosa: Prelude (1897) Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 4:54

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:20 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Liebestod (1859) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 6:12

16:11:20 Florence Price: Largo from Symphony No. 1 (1932) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4861900 13:16

16:27:33 Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864) Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:57

16:32:48 Isaac Albéniz: Iberia: Eritaña (1909) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 4:45

16:39:56 Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' WoO 78 (1803) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 9:18

16:51:15 Henry Mancini: Drummer's Delight (1969) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:25

16:55:20 Marcel Poot: Cheerful Overture (1935) Brussels Philharmonic Alexander Rahbari Marco Polo 223418 4:19

17:05:19 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in C RV 114 (1730) Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 5:50

17:13:02 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 (1868) Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 9:19

17:24:48 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Suite Op 11 (1919) London Symphony André Previn Deutsche Gram 453436 10:07

17:39:26 Mauro Giuliani: Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30 (1812) Narciso Yepes, guitar English Chamber Orchestra Luis García-Navarro PentaTone 202 6:20

17:47:05 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 BWV 1031 (1730) Joshua Smith, flute Delos 3402 2:02

17:51:35 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44945 7:28

17:59:17 Marc Blitzstein: Innocent Psalm (for the Bernstein baby) (1953) Lara Downes, piano Sony 84284011251 1:07

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:16 Astor Piazzolla: Histoire du Tango (1986) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 19:58

18:29:35 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 380 'Cortège' (1750) Federico Colli, piano Chandos 40 5:25

18:37:10 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 403 (1750) Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 5:01

18:43:56 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto in D Op 61a (1806) Jeno Jandó, piano Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 9:41

18:55:35 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 425 (1750) Yevgeny Sudbin, piano BIS 2138 2:45

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:16 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 (1923) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 18:51

19:24:06 José Serebrier: Symphony on Bizet's 'Carmen' (2002) Barcelona Symphony José Serebrier BIS 1305 33:05

20:00 OVATIONS: ChamberFest Cleveland – concert June 30 at Cleveland Institute of Music

Claude Debussy: Sonata for Cello and Piano in d minor – Jonathan Swensen, cello; Juho Pohjonen, piano

Kate Soper: “Only the Words Themselves Mean What They Say” – Lucy Fitz Gibbon, soprano; Lorna McGhee, flute, bass flute, piccolo

Maurice Ravel: Introduction and Allegro for Harp, Flute, Clarinet and String Quartet – Heidi Elise Bearcroft, harp; Lorna McGhee, flute; Franklin Cohen, clarinet; Stephen Waarts, violin; Diana Cohen, violin; Matthew Lipman, viola; Ani Aznavoorian, cello

Cesar Franck: Piano Trio No. 1 in f-sharp minor, Op. 1 No. 1 - Stephen Waarts, violin; Jonathan Swensen, cello; Juho Pohjonen, piano

21:22:12 Johannes Brahms: Piano Trio No. 1 in B Op 8 (1854) André Previn, piano Philips 442123 36:41

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:00:56 Florence Price: String Quartet in G 'Unfinished' (1929) Catalyst Quartet Azica 71346 16:08

22:19:20 Florence Price: Symphony No. 1 in e (1932) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4861900 39:57

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:15 George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711) Stjepan Hauser, cello London Symphony Sony 4:30

23:06:46 Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' (1908) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 7:51

23:14:38 Johannes Brahms: Intermezzo in E Op 116 # 4 (1892) Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 5:36

23:21:11 Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:52

23:25:04 Stéphan Elmas: Larghetto from Piano Concerto No. 1 (1882) Howard Shelley, piano Tasmanian Symphony Howard Shelley Hyperion 68319 10:12

23:35:16 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887) Cypress String Quartet Avie 2275 2:31

23:38:49 Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet Op 20 (1800) Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 9:23

23:48:12 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo (1911) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:28

23:52:41 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: In My Homeland Op 43 # 3 (1884) Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:13

23:56:11 Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917) Julian Lloyd Webber, cello Philips 434917 3:16