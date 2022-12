WCLV Program Guide 07-05-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Emily Remler Take Two In your own sweet way

Charles Lloyd Trios: Chapel Song My Lady Sings [Live]

Pee Wee Russell Ask Me Now Ask Me Now!

Three More Sounds Play Ray Charles Moonlight in Vermont

Gnostic Trio The Testament of Solomon Sammatek

Jerome Harris Hidden in Plain View 245/Les

Thelonius Monk the Man I Love Little Rootie Tootie

Ben Webster The King of the Tenors Bounce Blues

Jazztet Here and Now Tonk

Ray Bryant Potpourri Milestones

James P Johnson Snowy Morning Blues Over The Bars

Sal Salvador Unissued Tunes On Green Dolphin Street

Alex Sipiagan Ascent to the Blues Twelve More Bars To Go

Kirk Lightsey The Nights at Bradley's In Your Own Sweet Way

John Abercrombie Up and Coming Sunday School

Sonny Rollins Sonny Rollins and the Contemporary Leaders I've Found A New Baby

Hampton Hawes All Night Sessions Vol 3 Between The Devil And The Deep Blue Sea

Count Basie Orchestra Swing shift Walkin' Proud

Steve Turre Very Thought of You Yardbird Suite

Steve Kaldestad Live at Frankie's Jazz Club Bolivia [Live]

Jaki Byard Family Man John Arthur

Paul Desmond Easy Living I've Grown Accustomed To Her Face

Nicole Glover Strange Lands Notturno

Lee Morgan The Procrastinator Rio

Soul Message Band Soul Message Matador

Mike Hall I Hope to My Never I Hope To My Never

David Murray Special Quartet La Tina Lee

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Sonny Clark My Conception Some Clark Bars

Jason Bodlovich Blues for Dexter Catalonian Nights

3 More Sounds Play Ray Charles Georgia on My Mind

John Scofield John Scofield You Win Again

Alex Baird Lemon Tree As Long as You Want Me

Randy Johnston In-A-Chord Minor Mystery

Scott Wendholt From Now On Promise

Ark Ovrustski Intersection La Mecha

Walt Dickerson Relativity Sugar Lump

Shirley Horn Close Enough For Love This Can't Be Love

Josh Nelson/Bill Bowman Project Tomorow is Not Promised Weaver Of Dreams

Paul Chambers Paul Chambers Quintet Minor Run Down

NYO Jazz We're Still Here Mr. Gentle And Mr. Cool

Herlin Riley Perpetual Optimism Wings and Roots

Christian McBride The Good Feeling Bluesin' in Alphabet City

Scott Hamilton Classics The Lamp Is Low

Jeremy Manasia Butcher Block Blues Autumn Bloom

George Coleman Manhattan Panorama El Barrio

Ben Sidran Swing State Ain't Misbehavin'

Kenny Barron Things Unseen The Moment

John Scofield John Scofield Since You Asked

Trevor Giancola Sonnet 18 Duffle Bag

Steve Slagle Into the Heart of It Reflections

Curtis Fuller Two Bones Mean Jean

Branford Marsalis Romare Bearden Revealed Seabreeze

Charles Mingus Mingus, Mingus, Mingus Celia

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:57:24 Frédéric Chopin: Etude No. 1 in C Op 10 # 1 (1832) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 4793449 1:53

06:07:30 Sir Charles Hubert H. Parry: Scherzo from Symphony No. 3 'English' (1889) London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 5:23

06:16:03 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:33

06:29:04 John Williams: Angela's Ashes: The Lanes of Limerick (1999) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281 3:43

06:33:30 Ottorino Respighi: Aria for Strings (1901) Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 5:47

06:44:36 Claude Debussy: Première rapsodie (1908) Franklin Cohen, clarinet Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4795448 8:34

06:56:24 Pascual Marquina: March 'España Cañí' (1925) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 4:05

07:05:19 Franz Schubert: The Friends from Salamanka: Overture D 326 (1815) Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 5:55

07:13:18 Leopold Mozart: Symphony in D (1761) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 9:48

07:24:29 Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 3:22

07:29:03 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: With Catlike Tread (1879) Nicholas Folwell, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:37

07:34:02 Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo (1730) European Baroque Soloists Denon 9614 6:32

07:46:12 Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944) St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 63905 10:49

07:58:35 Thomas Morley: Galliard 'Can She Excuse' (1599) Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 1:03

08:08:00 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 (1912) Brian Thornton, cello Thornton 2013 6:20

08:16:35 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 (1802) Academy for Early Music Berlin Harmonia Mundi 902420 10:47

08:30:03 Astor Piazzolla: Oblivion (1984) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 4:14

08:39:17 Silvestre Revueltas: Sensemayá (1938) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 6:29

08:46:38 Joseph Haydn: Fantasia in C H 17:4 (1789) Marina Lomazov, piano Lomazov 100 5:52

08:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta giardiniera: Overture (1774) Dresden State Orchestra Hans Vonk Capriccio 10070 4:46

09:03:45 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 (1880) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 16:49

09:22:06 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie (1764) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 6:00

09:31:04 Harold Arlen: The Sky's the Limit: One for My Baby (1943) Richard Glazier, piano Centaur 3347 3:38

09:37:03 William L. Dawson: Spiritual 'In His Care-O' (1961) St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2159 3:02

09:40:37 Gustav Holst: A Somerset Rhapsody Op 21 # 2 (1907) London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 9:19

09:50:44 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 13 BWV 988 (1742) Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 5:03

09:57:10 Gerald Finzi: Love's Labour's Lost: Introduction Op 28 (1946) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5101 4:08

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:13 Frank Bridge: Sally in our Alley (1916) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:32

10:06:07 Benjamin Britten: Frolicsome Finale from 'A Simple Symphony' Op 4 (1934) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 423624 2:50

10:10:54 Antonio Salieri: Sinfonia Veneziana (1786) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 9:55

10:22:09 Carl Friedrich Abel: Symphony in C Op 7 # 5 (1767) Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 7:37

10:30:44 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 4:30

10:39:16 Claude Debussy: Sarabande & Danse (1922) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 9:44

10:51:21 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 9 (1823) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437528 24:16

11:17:30 Paul Hindemith: Neues vom Tage: Overture (1929) Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Virgin 91086 6:56

11:27:08 Frédéric Chopin: Grand Fantasy on Polish Airs Op 13 (1834) Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Deutsche Gram 4796824 14:49

11:43:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 in C K 73 (1772) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

11:55:55 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 (1894) Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 3:57

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:47 Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e Op 95 'From the New World' (1893) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 011208 40:26

12:48:38 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 (1878) Nikolaj Szeps-Znaider, violin Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101511 10:22

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:42 George Frideric Handel: The Triumph of Time and Truth: Sonata (1737) Peter Hurford, organ RCO Chamber Orchestra Joshua Rifkin Decca 414604 2:55

13:05:17 Ludwig van Beethoven: Tarpeja: Triumphal March (1813) Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 2:18

13:09:44 John Ireland: A London Overture (1936) London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 13:34

13:23:58 Eric Coates: London Suite: Covent Garden (1933) Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 4:56

13:30:50 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 (1850) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:30

13:39:35 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 7:16

13:50:31 Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 6 in C (1786) Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 23:24

14:15:54 Paul Ben-Haim: Psalm from Symphony No. 1 (1940) Israel & Berlin Philharmonic Orchestras Zubin Mehta Sony 45968 8:54

14:26:58 Carlos Baguer: Symphony No. 13 in E-Flat (1800) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9456 12:44

14:41:43 Robert Russell Bennett: Overture 'Gershwin in Hollywood' (1953) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434274 10:32

14:53:15 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:42

15:01:08 Paul Ben-Haim: Berceuse sfaradite (1945) Itzhak Perlman, violin Sony 975227 3:44

15:05:21 John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 3:33

15:11:07 Moritz Moszkowski: Don Juan and Faust: Airs de ballet Op 56 (1896) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 14:24

15:27:47 George Frideric Handel: Suite for Trumpet & Strings (1734) Bibi Black, trumpet Philharmonia Orchestra Claudio Scimone EMI 54620 8:16

15:37:55 Michael Haydn: Symphony No. 25 in G (1783) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 16:01

15:56:47 John Bull: Galliard (1600) Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:03

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:25 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture (1898) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 6:06

16:11:19 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 'Choral' (1823) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 9661 13:47

16:28:53 George Gershwin: That Certain Feeling (1925) George Gershwin, piano Pro Arte 352 2:42

16:32:59 Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1: Overture (1924) The Hague Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9815 5:47

16:40:44 Max Reger: Fugue from Variations on a Theme of Hiller Op 100 (1907) Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Chandos 8794 9:04

16:51:36 Brian Dykstra: Mixon Hall Rag (2008) Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 2:55

16:55:15 Robert Fuchs: Finale from Serenade No. 3 Op 21 (1878) Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 4:12

17:04:46 Vincenzo Bellini: Norma: Overture (1831) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:25

17:12:05 Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets (1725) Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

17:25:52 Giles Farnaby: Suite of Six Dances (1610) Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 7:51

17:38:42 Antonín Dvorák: Moderato from Serenade for Strings Op 22 (1875) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 4:43

17:44:43 Antonín Dvorák: Humoresque No. 3 Op 101 # 3 (1894) Orion Weiss, piano Bridge 9355 4:23

17:51:05 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

17:57:56 Ernesto Lecuona: Vals maravilloso (1951) Kathryn Stott, piano EMI 56803 2:17

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:05 Peter Boyer: Three Olympians (2000) London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 14:12

18:24:20 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp Op 3 # 2 (1892) Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 4:12

18:30:49 Sergei Rachmaninoff: Scherzo in d (1888) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80670 4:50

18:37:24 Franz Liszt: Totentanz S 126 (1859) Martin Roscoe, piano BBC Philharmonic Leo Hussain BBC 336 15:41

18:54:02 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 in B-Flat Op 23 # 2 (1903) Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:06

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:13 Adalbert Gyrowetz: Symphony in D Op 12 # 1 (1790) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 25:45

19:31:37 Muzio Clementi: Symphony No. 1 in C (1795) Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 26:43

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:47 Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 2 (1931) The Hague Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9815 21:42

20:23:45 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D BWV 532 (1708) Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 12:33

20:37:47 Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 (1904) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437524 18:57

20:57:18 Antonín Dvorák: Cypress No. 11 (1887) Cypress String Quartet Avie 2275 2:23

21:02:42 Duke Ellington: Black, Brown & Beige Suite (1943) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 18:28

21:22:28 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 in b Op 20 (1832) Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 8:10

21:31:48 John Field: Nocturne No. 3 in A-Flat (1812) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:51

21:38:47 Ludwig van Beethoven: King Stephan: Overture Op 117 (1811) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:29

21:47:19 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat (1919) Raquel Lojendio, soprano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 38:15

22:26:57 Amanda Röntgen-Maier: Violin Sonata in b (1878) Katharina Wimmer, violin Naxos 551438 18:31

22:47:08 Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 4 BWV 849 (1722) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 12504 7:27

22:55:36 Robert Schumann: Schlummerlied Op 124 # 16 (1840) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:38

23:00 QUIET HOUR

23:01:27 Paul Ben-Haim: Canzonetta Op 34 # 5 (1939) Dianne Werner, piano Chandos 40 2:45

23:04:12 Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto H 438 (1753) Sir James Galway, flute Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber RCA 60244 8:56

23:13:08 Johann Pachelbel: Canon (1700) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429390 4:07

23:18:48 Joseph Canteloube: La delaïssádo from 'Songs of the Auvergne' (1930) Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 4:55

23:23:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento for String Trio K 563 (1788) Albers Trio Tre Sorelle 2010 8:54

23:32:38 Claude Debussy: Rêverie (1890) Pascal Rogé, piano Decca 4785437 4:51

23:38:31 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 15 # 2 (1839) Louise Dubin, cello Delos 3469 4:31

23:43:02 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 5:22

23:48:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 (1776) Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01

23:56:38 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 3 Prelude (1853) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:20