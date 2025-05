WCLV Program Guide 05-15-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy

Prokofiev, Serge Three Pieces from "Cinderella," Op. 95 Boris Berman, p

Massenet, Jules Cendrillon Hong Kong Phil/Kenneth Jean

Mozart, Wolfgang Amadeus Flute and Harp Concerto in C, K. 299 Susan Palma, f; Nancy Allen, h; Orpheus Chamber Orch

Dieupart, Charles Clavier Suite No. 1 in A Joseph Payne, hc

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 174, "Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte" Netherlands Bach Collegium/Pieter Jan Belden

Tansman, Alexandre Inventions (Hommage à Bach) Thibaut Garcia, g

Bach, Johann Sebastian Two-Clavier Concerto No. 1 in c, BWV 1060 Christophe Rousset, hc; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood, hc

Johnson, James P Harlem Symphony Concordia Orch/Marin Alsop

Capers, Valerie Portraits in Jazz (1976) Maria Thompson Corley, p

Revueltas, Silvestre Ocho X Radio London Sinfonietta/David Atherton

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 40 in F Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Haydn, Franz Joseph March for the Royal Philharmonic Society Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "Edinburgh Kate," H XXXIa:69 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Werner, Gregor Josef The Curious Musical Instrument Calendar Rhein Bach Collegium

Anonymous 17th century, Italian Rossignol Piffaro (Renaissance Band)

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Fauré, Gabriel Cantique de Jean Racine, Op 11 King's College Cho/Stephen Cleobury; Tom Etheridge, o

Fauré, Gabriel Elégie in c, Op 24 Frédéric Lodéon, vc; Jean-Philippe Collard, p

Boulanger, Lili Clairières dans le ciel Nicholas Phan, t; Myra Huang, p

Boulanger, Lili Nocturne Janine Jansen, v; Itamar Golan, p

Rubinstein, Anton Violin Concerto in G, Op 46 Takako Nishizaki, v; Slovak Phil/Michael Halász

Popper, David Etudes, Op 73 Janos Starker, vc

Harbison, John Canzonetta (1962) New York Bassoon Quartet

Mozart, Wolfgang Amadeus Bassoon Concerto in B-Flat, K. 191 Frank Morelli, bn; Orpheus Chamber Orch

Stravinsky, Igor Four Norwegian Moods St Luke's Orch/Robert Craft

Grieg, Edvard Stimmungen, Op. 73 Geir Henning Braaten, p

Handel, George Frideric March in D, HWV 345 Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Ponchielli, Amilcare La Gioconda Roberto Alagna, t; Royal Opera House Orch/Mark Elder

Ponchielli, Amilcare La Gioconda NBC Sym Orch/Arturo Toscanini

Verdi, Giuseppe Don Carlos Munich Radio Orch/Roberto Abbado

Vranicky, Pavel Symphony in C Dvorak Chamber Orch/Bohumil Gregor

Krasa, Hans Three Songs Matuszek, br; Peterkov , cl; Kanka, vi; Koci, vc

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Schubert: Scherzo from Octet (1824)

Giuseppe Verdi: Andantino from String Quartet (1873)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard (1875)

Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905)

Claudio Monteverdi: Laudate Dominum & Hymn (1600)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 (1909)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quartet No. 17 'Hunt' (1783)

George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938)

Leonard Bernstein: West Side Story: Mambo (1957)

Herbert Howells: Paradise Rondel (1925)

Claude Debussy: Jeux (1913)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in F (1739)

Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942)

Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D (1791)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for Flute & Harp (1778)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British tar (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Igor Stravinsky: Pulcinella: Gavotte with 2 Variations (1920)

Sir William Walton: Scapino Comedy Overture (1940)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 6 in E-Flat (1821)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 3 in A (1717)

Lars-Erik Larsson: Symphony No. 1 in D (1928)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' (1864)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' (1850)

Luigi Cherubini: Eliza: Overture (1794)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: King Stephan: Overture (1811)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite (1911)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture (1821)

Dani Howard: Ellipsis (2021)

Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)

Jean Françaix: L'Heure du berger (1947)

Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture (1843)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Nikolai Tcherepnin: The Enchanted Kingdom (1904)

Franz Schubert: Impromptu No. 4 in A-Flat (1828)

Frederick Delius: A Song Before Sunrise (1918)

Richard Strauss: Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' (1896)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band (1911)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto in C (1777)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace (1901)

Hazel Scott: Peace of Mind (1955)

Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ottorino Respighi: The Fountains of Rome (1916)

Igor Stravinsky: Pulcinella (1920)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 in A (1812)

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 (1923)

Ferruccio Busoni: Fantasia after Bach (1909)

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Magnificat (1610)

Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)

Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814)

Domenico Scarlatti: Sonata in G (1750)

Moritz Moszkowski: Piano Concerto in E (1898)

Anton Webern: Im Sommerwind (1904)

Charles Gounod: Hymne à Sainte Cécile (1865)

23:00 QUIET HOUR

Patrick Hawes: Reflexionem (2009)

Henryk Wieniawski: Légende (1859)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds 'Gran Partita' (1784)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Hector Berlioz: Harold in Italy: Pilgrims' March (1834)

Robert Schumann: Fantasy Piece (1849)

Randall Thompson: Lento tranquillo from Symphony No. 3 (1949)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 (1845)

Stephen Goss: Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' (2007)

Antonín Dvorák: Poetic Tone Pictures: At the Old Castle (1889)