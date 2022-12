WCLV Program Guide 06-26-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Krebs, Johann Ludwig Chorale Prelude, 'Jesu, meine Freude' Timothy Valentine, eh; Edwin Swanborn, o Northeastern Chorale Preludes and Fantasias 5:29

00:05:29 Bach, Johann Sebastian Four-Clavier Concerto in a, BWV 1065 A Heiller, E Heiller, Rapf, Landon; Solisti di Zagreb/Janigro Vanguard Concertos For One, Two, Three & Four Harpsichords & String Orchestra 9:43

00:15:12 Fischer, Johann Caspar Ariadne Musica' Joseph Payne, o Naxos German Organ Music, Vol. 1 1:50

00:17:02 Liszt, Franz Elegy on Themes by Prince Louis Ferdinand of Prussia' Leslie Howard, p Hyperion The Complete Liszt Piano Music 8:21

00:25:23 Ferdinand, Prince Louis Octet, Op 12 Berlin Phil Akademie Thorofon Louis Ferdinand 5:29

00:54:52 Beethoven, Ludwig van Fugue in C Jenö Jandó, p Naxos BEETHOVEN, L. van: Bagatelles and Dances, Vol. 2 (Jandó) 1:34

01:00:00 Dvorák, Antonín From the Bohemian Forest,' Op 68 Timothy Walden, vc; Royal Liverpool Phil/Libor Pesek Virgin The Moldau 5:22

01:05:22 Dvorák, Antonín Mazurek' in e, Op 49 Ivan Zenaty, v; Virtuosi di Praga/Oldrich Vlcek Discover Int'l Dvorák: Romance in F Minor; Mazurek - Vanhal: Violin Concerto in B Major - Myslivecek: Violin Concerto in C Major 6:43

01:12:05 Dvorák, Antonín Rondo in g, Op 94 Jan Vogler, vc; Dresden Kapellsolisten/Helmut Branny Sony Jan Vogler: My Tunes 7:03

01:19:08 Dvorák, Antonín Romance in f minor, Op. 11 Pamela Frank, v; Czech Phil/Charles Mackerras London Dvorák: Violin Concerto; Suk: Fantasy 10:39

01:29:47 Quilter, Roger Country Pieces', Op 27 (1923) Clipper Erickson, p Dtr The Mystic And The Muse - Cyril Scott, Roger Quilter 1:42

01:31:29 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 94 in G, 'Surprise' London Phil/Sir Georg Solti London Symphony No. 94 'The Surprise', Symphony No. 100 Military 23:13

01:54:42 Palero, Francisco Romanza Sarah Bullen, h Egan The Essential Harp 1:52

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Thomas A. Dorsey, arr. Adrian Dunn: Precious Lord (Excerpt) The Adrian Dunn SIngers; Adrian Dunn, conductor Album: Revelations HoperaWorld Music Music: 4:31

Margaret Bonds: Troubled Water Joel Fan, piano Album: West of the Sun: Music of the Americas Reference Recordings RR-119 Music: 5:23

Traditional, arr. Lara Downes & PUBLIQuartet : Deep River Lara Downes, piano; PUBLIQuartet Album: Some of These Days Flipside Music Music: 2:11

R. Nathaniel Dett: In the Bottoms - Suite: Prelude: Night William Chapman Nyaho, piano Album: Senku - Piano Music by Composers of African Descent MSR Classics Music: 4:22

George Walker: Sonata for Piano No. 1 Redi Llupa, piano George Walker's 95th year Celebration, Hatch Recital Hall, Eastman School of Music, Rochester, NY Music: 15:55

Ludwig van Beethoven: Overture to Egmont, Op. 84 Sphinx Symphony Orchestra; Roderick Cox, conductor Sphinx Organization, Max M. & Marjorie S. Fisher Music Center, Detroit, MI Music: 8:17

Adrian Dunn: Bells Orchestral Prelude The Rise Orchestra; Adrian Dunn, conductor Redemption Live in Chicago, Chicago Temple, Chicago, IL Music: 1:55

Traditional arr. Adrian Dunn: Bells (for Tamir Rice) Darshaya Oden, soprano; The Adrian Dunn SIngers; Adrian Dunn, conductor Redemption Live in Chicago, Chicago Temple, Chicago, IL Music: 3:17

Traditional: Amazing Grace Arranger: Jennifer Higdon Serafin String Quartet Album: HIGDON, J.: Early Chamber Works - Sky Quartet / Amazing Grace / Viola Sonata Naxos 559752 Music: 4:33

Claude Debussy: Piano Trio in G Major: Movements 1-3 Lysander Piano Trio Lillian Harder, Brooks Center for the Performing Arts, Clemson. SC Music: 15:45

Clara Schumann: Romance, Op. 22, No. 1 Joshua Bell, violin; Sam Haywood, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 3:10

Jennifer Higdon: Percussion Concerto Cameron Leach, percussion; Dallas Winds; Jerry Junkin, conductor Meyerson Symphony Hall, Dallas, TX Music: 23:31

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:00 Auric, Georges Adieu, New York! (Fox-Trot) Peter Toperczer, p Supraphon Jazz-Inspired Piano Music 5:57

04:05:57 Richards, Howard A Frenchman in New York Moravian Phil/Vit Micka MMC The Golden Age of Light Music:The Composer conducts Volume 3 3:22

04:09:19 Gershwin, George An American in Paris' Katia Labéque, p; Marie´lle Labéque, p EMI/Ang Gershwin: An American In Paris 19:39

04:28:58 Levines, Thomas Allen Travel Journal Portland String Quartet Arabesque LeVines: Travel Journal/ Britton: Chinoiserie 1:41

04:30:39 Milhaud, Darius A Frenchman in New York' Boston Pops/Arthur Fiedler RCA Milhaud: A Frenchman In New York/ Gershwin: An American In Paris 0:27

04:55:06 Anonymous 14th century, Italian Trotto London Early Music Consort/David Munrow London Early Music Festival 1:44

05:00:00 Gruenberg, Louis Emperor Jones' (1932) Lawrence Tibbett, br; Cho, Orch/Alexander Smallens RCA Lawrence Tibbett: Gershwin, Rossini, Verdi, Bizet 4:45

05:04:45 Schulz-Evler, Andrei Arabesques' on the themes of 'The Beautiful Blue Danube' Tzimon Barto, p EMI/Ang Popular Encores 11:23

05:16:08 Strauss, Josef Polka schnell, Eingesendet, Op 240 Vienna Phil/Willi Boskovsky London The Vienna Of The Strausses / Tales From The Vienna Woods / Roses From The South And Other Favorites 1:45

05:17:53 Gruenberg, Louis Violin Concerto, Op 47 Jascha Heifetz, v; San Francisco Sym Orch/Pierre Monteux RCA The Heifetz Collection, Volume 23: Concertos 13:47

05:55:40 Anonymous 16th century, Italian Scaramella Karl-Ernst Schroder, l, Crawford Young, l Harmonia Mundi Amours Amours Amours (Lautenduos Um 1500/ Duos De Luths Autour 1500/ Lute Duos Around 1500) 1:39

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:29 Isaac Albéniz: España: Malagueña Op 165 # 3 Duo Amaral DuoAmaral 2013 3:51

06:13:09 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

06:21:23 George Harrison: Here Comes the Sun Milos Karadaglic, guitar Chamber Ensemble Christopher Austin Mercury 24425 3:00

06:25:25 Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 5:38

06:31:14 John Williams: Far and Away: Donnybrook Fair Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:43

06:41:44 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

06:53:55 Traditional: On a Cold Winter's Day Andrew Lawrence-King, harp Harm Mundi 907325 4:08

06:59:47 Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 3:42

07:08:07 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 5:41

07:15:55 William Boyce: Symphony No. 5 Op 2 # 5 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:29

07:23:47 Boris Pasternak: Prelude Lera Auerbach, piano Bis 1502 4:03

07:29:16 Joseph Achron: Hebrew Dance Op 35 # 1 Gil Shaham, violin Canary 10 5:39

07:40:28 Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 439888 12:12

07:54:08 Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 4:21

08:07:27 Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Fête polonaise Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:52

08:15:34 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 Op 44 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 10:13

08:26:27 Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 in F Geminiani Ensemble Christoph 74590 8:21

08:41:27 Percy Grainger: Lincolnshire Posy Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 14:40

08:57:54 Ola Gjeilo: Days of Beauty Choir of Royal Holloway 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 2:41

09:05:10 Antonín Kraft: Cello Concerto in C Op 4 Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon DHM 7757 20:11

09:28:19 Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:07

09:33:29 Gioacchino Rossini: Sigismondo: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 8:23

09:39:41 Peter Tchaikovsky: Adagio from Symphony No. 6 Op 74 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 720 10:53

09:43:12 Peter Tchaikovsky: Adagio from Symphony No. 6 Op 74 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 720 10:53

09:55:10 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:05 Henry Purcell: Amphitrion: Hornpipe Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 2:03

10:03:38 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Hornpipe Op 11 Gil Shaham, violin DeutGram 439886 1:58

10:07:22 Ralph Vaughan Williams: Bass Tuba Concerto John Fletcher, tuba London Symphony André Previn RCA 60586 1230

10:20:16 William Alwyn: Suite of Scottish Dances Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 7:17

10:28:28 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Katia Labèque, piano Philips 426264 3:47

10:35:53 Josef Suk: Waltz from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 4:54

10:43:05 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:08

10:50:24 Joseph Haydn: Symphony No. 82 Stockholm Chamber Orchestra Esa-Pekka Salonen Sony 45972 23:35

11:16:25 Moritz Moszkowski: Don Juan and Faust: Airs de ballet Op 56 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 14:24

11:32:34 Aaron Copland: El Salón México Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

11:44:50 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 Concerto Cologne Archiv 4794481 11:42

11:57:28 Percy Grainger: Country Gardens Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 1:46

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:41 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 8 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1021 15:25

12:26:28 Maurice Ravel: Mother Goose Ballet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20604 27:12

12:55:55 Johann Strauss Jr: Polka 'Express' Op 311 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 2:30

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:20 Franz Schubert: Die Forelle D 550 Barbara Bonney, soprano Sony 61964 2:15

13:03:09 Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von Padua Fischpredigt Christian Gerhaher, baritone Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4779060 3:27

13:08:49 Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 6 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 23:24

13:33:33 Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 4:00

13:41:07 Sir Edward Elgar: Scherzo from Symphony No. 1 Op 55 Berlin State Orchestra Daniel Barenboim Decca 4789353 6:50

13:49:51 Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings Op 117 Christian Tetzlaff, violin Danish National Symphony Thomas Dausgaard Virgin 45534 7:32

13:58:05 Leroy Anderson: The Typewriter Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 1:46

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin: Menuet Saint Paul Chamber Orchestra; Hugh Wolff, conductor Album: Ravel: Ma Mere L'Oye, Le Tombeau de Couperin Teldec 74006 Music: 4:34

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5, Op. 64: Mvts 3-4 National Orchestral Institute Philharmonic; Manuel Lopez-Gomez, conductor Nat'l Orchestral Inst. + Festival, The Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, Clarice Smith Performing Arts Center, University of Maryland, College Park, MD Music: 18:23

Jessie Montgomery: Records from a Vanishing City Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 13:30

Randall Thompson: Alleluia Morehouse College Glee Club David Morrow, conductor Album: IMC Intercollegiate Men’s Choruses Inc. 2012 National Seminar: The Morehouse College Glee Club (Live) Soundwaves Recording Music: 6:00

Moses Hogan: My Soul's Been Anchored Morehouse College Glee Club; David Morrow, conductor Album: Bound for the Promised Land Albany Records Music: 3:27

Leonard Bernstein: Riffs from Prelude, Fugue and Riffs Movement 3 Peter Schmidl, clarinet; Vienna Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Bernstein: The Best of All Possible Worlds DG 11878 Music: 4:29

William Bolcom: Three Rags for String Quartet Harlem Quartet Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 12:27

Leonard Bernstein: Symphonic Suite from On the Waterfront Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 19:02

Marin Marais: Pieces de viole, Livre 2, selections Paul Holmes Morton, theorbo; Doug Balliett, viola da gamba Chamber Music from Spoleto Festival USA 2019; South Carolina Public Radio, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 10:07

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:58:05 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 4:42

16:08:01 Ulrich Rühl: Mini-Magic Flute NW German Chamber Soloists MDG 6100914 2:00

16:11:13 Benjamin Britten: Matinées musicales Op 24 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 14:24

16:28:31 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Estonian National Male Choir Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 2:23

16:33:01 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony in d Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421593 6:45

16:41:35 Leopold Kozeluch: Wind Symphony Consortium Classicum Orfeo 442981 13:17

16:57:03 Carl Nielsen: Freedom is the Purest Gold Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 3:53

17:05:32 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 6:17

17:13:40 Johan Svendsen: Allegro from Symphony No. 1 Op 4 Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 49769 9:33

17:24:24 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins & 2 Cellos RV 564 Jeanne Lamon, violin Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62719 9:43

17:37:39 Frédéric Chopin: Etude No. 19 Op 25 # 7 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 4:48

17:44:10 Frédéric Chopin: Mazurka No. 20 Op 30 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:41

17:47:22 E. J. Moeran: Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:33

17:56:18 Michelangelo Galilei: Toccata for solo Lute Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001 3:47

18:09:04 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 23:32

18:34:41 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:50

18:43:33 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:08

18:49:34 Antonín Dvorák: Mazurek Op 49 Akiko Suwanai, violin Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 464531 5:58

18:55:59 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 2:35

19:02:40 George W. Chadwick: Symphonic Sketches Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 28:39

19:33:27 Leos Janácek: Sinfonietta Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 23:36

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 'Appassionata' (1805)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Antonín Dvorák: Mazurek (1879)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

George W. Chadwick: Symphonic Sketches (1904)

Leos Janácek: Sinfonietta (1926)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:20 Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 13:47

20:17:18 Johannes Brahms: Violin Sonata No. 2 Op 100 Vladimir Spivakov, violin Capriccio 71082 21:42

20:40:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 16:39

20:57:35 Franz Liszt: Nocturne 'En rêve' S 207 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 2:15

21:02:49 Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 20039 21:25

21:25:27 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 8:22

21:36:42 Franz Liszt: Paraphrase on Chopin's 'Maiden's Wish' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 3:34

21:42:08 Johann Furchheim: Sonatella for Strings Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

21:50:08 Jean Sibelius: Symphony No. 1 Op 39 Boston Symphony Sir Colin Davis Philips 446157 39:19

22:30:50 Ralph Vaughan Williams: Concerto Grosso for Strings London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 16:51

22:49:10 Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:59

22:57:43 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 Stephen Hough, piano Virgin 90770 2:10

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01

23:08:38 Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:52

23:12:31 John Field: Nocturne No. 7 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

23:17:48 Gerald Finzi: Prelude Op 25 City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 4:54

23:22:42 Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 Op 61 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 10:17

23:33:00 Johannes Brahms: Feldeinsamkeit Op 86 # 2 Zuill Bailey, cello Telarc 32664 2:49

23:36:57 Guy Ropartz: Croquis d'été: Danse sentimental Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 168 4:52

23:41:51 Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' Op 232 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:23

23:49:15 Traditional: The Lark in the Clear Air Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 3:49

23:53:38 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza de la moza donosa Op 2 # 2 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604 3:18

23:57:15 Frédéric Chopin: Mazurka No. 24 Op 33 # 3 Louise Dubin, cello Delos 3469 2:41