WCLV Program Guide 06-16-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Bernstein, Leonard Candide' Natalie Dessay, s, London Phil/Sir Andrew Davis Virgin Classics Natalie Dessay * Mad Scenes 5:47

00:05:47 Bernstein, Leonard Candide' Vento Chiaro Ongaku Records Vent Chiaro 4:27

00:10:14 Creston, Paul Symphony No.2, Op 35 (1944) Ukraine National Sym Orch/Theodore Kuchar Naxos CRESTON: Symphonies Nos. 1- 3 22:23

00:32:37 Knaebel, S Brooklyn Waltz' Chestnut Brass Company Newport Classic Listen to the Mockingbird 1:38

00:34:15 Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 35 in D, K. 385, 'Haffner' English Chamber Orch/Jeffrey Tate EMI/Ang Symphonies No.32 • No.35 'Haffner' • No.39 21:07

00:55:22 Bernstein, Leonard Music for the Dance' Andrew Cooperstock, p Bridge Bernstein: Complete Solo Works for Piano 1:26

01:00:00 Massenet, Jules Werther' (1892) Quebec Sym Orch/Yoav Talmi Radio Canada Int'l Extase 5:02

01:05:02 Massenet, Jules Cendrillon' Hong Kong Phil/Kenneth Jean Marco Polo MASSENET: Orchestral Suites 10:20

01:15:22 Massenet, Jules La navarraise' (1894) London Sym Orch/Richard Bonynge London Music From French Opera 3:12

01:18:34 Massenet, Jules Thais' Kennedy, v, English Chamber Orch EMI/Ang Classic Kennedy 6:30

01:25:04 Massenet, Jules Le Roi de Lahore' London Sym Orch/Richard Bonynge London Music From French Opera 7:13

01:32:17 Massenet, Jules Herodiade' (1881) New Zealand Sym Orch/Jean-Yves Ossonce Naxos MASSENET: Orchestral Suites Nos. 1- 3 / Herodiade 1:45

01:34:02 Strauss, Richard Horn Concerto No. 2 in E-Flat Barry Tuckwell, fh, London Sym Orch/Istvan Kertesz London Strauss: The Concertos 20:08

01:54:10 Herbert, Victor Three Compositions for Strings Los Angeles Chamber Orch/Gerard Schwarz Nonesuch Suite For Cello And Orchestra, Op. 3 / Three Compositions For String Orchestra / Serenade For String Orchestra, Op. 12 1:23

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claudio Grafulla: Washington Grays United States Marine Band; Colonel Michael J. Colburn, conductor Album: Military Workout With Military Music Altissimo! Music: 4:16

Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 21: Movement 1 Xiaoxuan Li, piano; Canton Symphony Orchestra; Gerhardt Zimmermann, conductor Cleveland International Piano Competition for Young Artists, Maltz Performing Arts Center, Case Western Reserve University, Cleveland, OH Music: 14:07

Pierre Jalbert: L'esprit du Nord (Spirit of the North) Apollo Chamber Players Apollo Chamber Players, Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH), Houston, TX Music: 16:25

Joel Puckett: It Perched for Vespers Nine United States Marine Band; Col. Jason K. Fettig, conductor United States Marine Band, Rachel M. Schlesinger Concert Hall, Alexandria, VA Music: 11:17

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in E minor Movement 3 Scherzo Lahti Symphony Orchestra; Osmo Vanska, conductor Album: Sibelius: The Complete Symphonies Bis 1286 Music: 4:31

Tessa Lark: Telemann Medley Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:26

Tessa Lark: Appalachian Fantasy Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:07

Samuel Barber: Symphony No. 1, Op. 9 Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 20:59

Maurice Ravel: Miroirs: Movements 4-5 Beatrice Rana, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 13:28

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:00 Verdi, Giuseppe Il trovatore' Gheorghiu, Alagna, London Voices, Berlin Phil/C Abbado EMI/Ang Verdi Per Due 5:30

04:05:30 Verdi, Giuseppe Il Trovatore' Philip Martin, p Hyperion Gottschalk - Piano Music Vol. 2 8:56

04:14:26 Verdi, Giuseppe Il Trovatore' Monte Carlo National Opera Orch/Antonio de Almeida Philips Ballet Music 22:18

04:36:44 Verdi, Giuseppe Il Trovatore' Regina Music Box CBS Wound-up Opera (Great Hits From The Opera) 1:29

04:38:13 Tchaikovsky, Peter Ouverture solenelle,' '1812,' Op. 49 Dallas Sym Cho and Orch/Andrew Litton Delos Tchaikovsky: 1812 Overture/ Voyevoda/ Sleeping Beauty 16:20

04:54:33 Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in f-sharp, Kk 25 (L 481) Hedi Salanki, hc Price-Less Scarlatti: 30 Sonatas for Harpsichord 1:50

05:00:00 Weber, Carl Maria von Euryanthe' Vienna State Opera Cho, Horn Ens/R Dunn MHS Forest & Hunting Songs of Romantic Era 2:24

05:02:24 Weber, Carl Maria von Der Freischutz' Berlin Radio Cho, Berlin Phil/Nikolaus Harnoncourt Teldec Weber: Der Freischütz 2:28

05:04:52 Weber, Carl Maria von Der Freischutz', Overture Berlin Phil/Herbert von Karajan EMI Schubert: Symphonies Nos. 1-4, Rosamunde Ballet Music/ Weber: Der Freischutz Overture 10:38

05:15:30 Grafulla, Claudio S Freischutz Quickstep' Dodworth Saxhorn Band/Paul Eachus New World Grafulla's Favorites 3:38

05:19:08 Weber, Carl Maria von Der Freischutz' Berlin German Sym Orch/Marek Janowski RCA Der Freischutz 1:45

05:20:53 Walton, William Cello Concerto (1956) Ralph Kirshbaum, vc, Scottish National Orch/Alexander Gibson Chandos Walton: Belshazzar · Te Deum 9:55

05:54:48 Holst, Gustav Brook Green' Suite (1933) Royal Ballet Sinfonia/David Lloyd-Jones Naxos ENGLISH STRING MINIATURES, Vol. 3 1:25

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:25 Brian Dykstra: Lemon Grass Rag Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 5:56

06:15:43 Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 6:20

06:22:28 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 8:23

06:31:43 William Schuman: New England Triptych: Chester United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 5:59

06:42:27 Morton Gould: American Symphonette No. 2 Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 10:20

06:54:33 John N. Klohr: Billboard March Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:01

06:56:47 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 2:48

07:05:02 Jacques Ibert: Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 6:45

07:12:48 Jan Blockx: Flemish Dances Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 13:13

07:27:46 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A RV 159 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 4:35

07:35:45 George Frideric Handel: Suite for Trumpet & Strings Bibi Black, trumpet Philharmonia Orchestra Claudio Scimone EMI 54620 8:16

07:46:29 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:53

07:53:51 Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat Op 119 # 4 Orli Shaham, piano Canary 15 5:16

08:07:22 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 5:15

08:14:57 Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat WoO 6 Robert Levin, fortepiano Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 453438 10:54

08:27:19 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 1 'Malague±a' Op 21 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:16

08:34:42 Fritz Kreisler: Scherzo from String Quartet Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 56481 6:36

08:42:46 Dmitri Shostakovich: Overture on Russian & Kirghiz Folk Themes Op 115 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Brilliant 6735 9:16

08:54:04 Scott Joplin: The Easy Winners Joshua Rifkin, piano EMI 64668 4:07

09:04:14 Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns Op 86 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 18:18

09:26:18 Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' Budapest Strauss Ensemble István Bogár Naxos 550900 5:24

09:32:05 Miklós Rózsa: Madame Bovary: Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:47

09:38:54 Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' Op 3 BBC Scottish Symphony Osmo Vänskä BBC 392 9:38

09:49:46 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:38

09:58:15 David Guion: Arkansas Traveler New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:08 Hugo Alfvén: Roslag Polka New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 2:23

10:04:06 Lars-Erik Larsson: Pastoral Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:38

10:09:51 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 13:40

10:24:46 Antonín Dvorák: Legend No. 8 Op 59 # 8 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 3:44

10:29:55 Giovanni Paisiello: Sinfonia d'Opera Collegium Philarmonicum Gennaro Cappabianca Naxos 557031 4:56

10:38:30 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture Calgary Philharmonic Mario Bernardi CBC 5149 7:19

10:46:15 Ludwig van Beethoven: Tarpeja: Triumphal March Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 2:18

10:50:46 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 2 Op 18 # 2 Cleveland Quartet Telarc 80382 23:40

11:17:14 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 13:36

11:35:19 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 12:17

11:50:18 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:20

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:44 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 85 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 031409 6:54

12:19:26 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 6 Op 54 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2013 32:50

12:54:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 40 K 550 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052408 6:29

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:53 Franz Liszt: Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade' S 558/8 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:28

13:05:58 Charles Gounod: Faust: Mephistopheles' Serenade 'Vous qui faites l'endormie' Erwin Schrott, baritone Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Decca 11838 2:33

13:10:15 Jean Sibelius: Symphony No. 7 Op 105 Helsinki Philharmonic Paavo Berglund EMI 68646 21:25

13:34:01 Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica RV 151 La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 4:05

13:39:07 Edvard Grieg: Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Melodies' Op 63 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 5:07

13:45:39 E. J. Moeran: Rondo from Cello Concerto Guy Johnston, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 10:16

13:56:47 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: Wild Bears Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:16

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Liszt: Waldesrauschen (Forest Murmurs) William Wolfram, piano Album: Liszt Piano Music, 20 Naxos 557014 Music: 4:25

George Gershwin: Concerto in F: Movement 1 Joel Fan, piano; Anatoliy Komar, trumpet; Lviv Philharmonic; Benjamin Loeb, conductor International Conducting Workshop and Festival, Lviv Philharmonie, Lviv, Ukraine Music: 14:27

Miguel del Aguila: Presto II for string quartet Austin Hartman & Daria Tedeschi Adams, violin; Mark Holloway, viola; Brandon Vamos, cello Music in the Vineyards Festival, Silverado Vineyards, Napa, CA Music: 5:25

Keith Richards arr. Anthony Rozankovic: Encore: Sympathy For the Devil; Paint it Black Francisco Fullana, solo violin; Simin Ganatra, Daria Tedeschi Adams, violin; Jonah Sirota, viola; Brandon Vamos, cello; Scott Pingel, bass; William Wolfram, piano Music in the Vineyards Festival, Silverado Vineyards, Napa, CA Music: 3:30

Robert Schumann: Humoreske in B-flat Major, Op. 20 William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Cornerstone Arts Center, Colorado Springs, CO Music: 18:33

Francis Poulenc: 15 Improvisations: No. 11 in G minor and No. 15 in c minor "Hommage a Edith Piaf" Lucille Chung, piano Album: Poulenc: Works for Piano Solo and Duo Signum 455 Music: 4:10

Jean Sibelius: Valse Triste, Op. 44, No. 1 Saint Paul Chamber Orchestra; Eric Jacobsen, conductor SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 4:10

Astor Piazzolla, arr. Alessio Bax and Lucille Chung: Libertango Alessio Bax, piano; Lucille Chung, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 4:03

Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello, and Piano in C major, Op. 56 (Triple Concerto) Martin Chalifour, violin; Robert deMaine, cello; Joanne Pearce Martin, piano; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 33:58

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:59:01 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 5:31

16:08:13 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 3:58

16:13:50 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 Op 27 # 2 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 14:36

16:31:03 John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:51

16:37:24 John Williams: The Force Awakens: Scherzo for X-Wings Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 2:30

16:41:35 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 7:43

16:50:19 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Als flotter Geist Thomas Hampson, baritone London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 56758 3:08

16:54:13 Georges Bizet: The Pearl Fishers: Au fond du temple saint Ramón Vargas, tenor SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 5:59

17:04:58 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Overture Russian State Symphony Evgeny Svetlanov RCA 68406 6:06

17:13:32 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 102 Boston Baroque Martin Pearlman Linn 426 10:18

17:24:50 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram Grammaphon 4798494 09:03

17:37:26 Peter Tchaikovsky: Nocturne in c-Sharp Op 19 # 4 Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 4:15

17:42:40 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Cygnets Russian State Symphony Dmitry Yablonsky Naxos 555873 3:48

17:47:55 Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.2: Prelude & Fugue No. 10 BWV 879 Angela Hewitt, piano Hyperion 67303 7:00

17:55:16 Ola Gjeilo: Sanctus: London Tenebrae Nigel Short Decca 24646 4:42

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:34 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 17:09

18:27:44 Johannes Brahms: Intermezzo in e Op 119 # 2 Orli Shaham, piano Canary 15 5:11

18:34:35 Antonín Dvorák: Finale from Violin Sonata Op 57 Gil Shaham, violin DeutGram 449820 4:50

18:40:38 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' S 99 London Philharmonic Sir Georg Solti DeutGram 4779525 12:26

18:53:35 Cyril Scott: Lotus Land Op 47 # 1 Ray Chen, violin Decca 4833852 5:05

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:17 Arthur Foote: Suite for Strings Op 63 dogma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 16:13

19:20:50 Aaron Copland: Appalachian Spring San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 35:44

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:19 Sergei Prokofiev: Winter Bonfire Op 122 Paisley Abbey Boys' Choir Scottish Chamber Orchestra José Serebrier ASV 760 18:28

20:21:22 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MDG 3307 12:44

20:35:53 Claude Debussy: Three Nocturnes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 22:25

21:02:18 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 16:20

21:19:35 David Popper: Hungarian Rhapsody Op 68 Matthew Allen, cello Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80745 8:46

21:29:47 Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:27

21:37:28 Stanislaw Moniuszko: Halka: Overture Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 8:29

21:48:32 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 Amanda Roocroft, soprano London Philharmonic Bernard Haitink EMI 56564 38:46

22:29:11 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 10:24

22:42:23 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March & Final Scene Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 14:10

22:56:57 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:52

23:00 QUIET HOUR

23:01:33 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:52

23:08:25 Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 Op 59 # 1 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 4:01

23:12:26 Eric Whitacre: Water Night Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 4:30

23:17:58 John Rutter: Suite Antique: Prelude John McMurtery, flute West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 4:10

23:22:08 Anatoly Liadov: The Enchanted Lake Op 62 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 6:57

23:29:06 Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra Op 8 Gürzenich Orchestra Cologne James Conlon EMI 56784 6:26

23:36:29 Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 Op 16 # 1 Boris Giltburg, piano Naxos 503293 7:16

23:43:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 K 320 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Sony 372068 6:24

23:50:01 Manuel de Falla: Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039 3:44

23:54:16 Traditional: She Moved Through the Fair Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 3:17

23:57:51 Francisco Tárrega: Lagrima Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 2:00