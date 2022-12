WCLV Program Guide 06-15-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University – Jack Sutte, trumpet; Christine Fuoco, piano, recorded February 18, 2020 in CSU’s Drinko Recital Hall

Andrew Rindfleisch: Sonata for Trumpet and Piano (1985)

Lynn Petersen: Sonata No. 1 for Trumpet and Piano (1985)

David Loeb: Sonata for Trumpet and Piano (2015)

Tom Pierson: Trumpet Sonata (2007)

01:10:42 Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 Op 55 London Philharmonic Vernon Handley LPO 46 48:23

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:01:00 Enrique Granados: Spanish Dance No. 5, Op. 5 (Andaluza) David Russell, guitar Telarc 80576

02:06:33 Enrique Granados: Elegia Eterna Beverly Sills, soprano; Transylvania Symphony Orchestra (Brevard Music Center) James Christian Pfohl

02:12:46 Enrique Granados: Goyescas Jorge Luis Prats, piano; Decca 001593702

03:01:00 Alberto Ginastera: Malambo, from Estancia Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Eduardo Mata Sono Luminus 90211

03:04:45 Manuel de Falla: Ritual Fire Dance, from El amor brujo Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Eduardo Mata Sono Luminus 90210

03:10:15 Maurice Ravel: La valse Dallas Symphony Orchestra Eduardo Mata RCA Red Seal 14815

03:23:41 Aaron Copland: El Salón Mexico Dallas Symphony Orchestra Eduardo Mata EMI Classics 31561

03:35:42 Manuel Ponce: Piano Concerto in f María Teresa Rodríguez, piano; Orquesta Filarmónica de la UNAM Eduardo Mata Sonopress 7742

04:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

04:00:35 Josef Suk: Fantasy in g Op 24 Julia Fischer, violin Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Decca 15535 24:44

04:27:24 Edvard Grieg: Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' Op 23 Peter Mattei, baritone Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 1:00:01

05:28:55 Franz Danzi: Concertino for Clarinet & Bassoon Op 47 Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 15:58

05:46:04 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 9:56

05:56:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Canadian Brass Steinway 30008 2:50

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:59 Arturo Márquez: Conga del Fuego Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 13458 4:45

06:12:43 Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 7:59

06:21:10 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 4 S 139/4 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 8:06

06:30:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo K 371 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 6:26

06:40:34 Josef Myslivecek: Overture No. 2 Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 9:31

06:51:11 Charles Gounod: Funeral March of a Marionette New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 4:18

06:56:25 Eric Coates: March 'Calling All Workers' New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:18

07:03:17 Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102 Yuja Wang, piano San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 7:24

07:12:41 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 Op 11 # 2 Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 75179 11:02

07:24:35 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

07:30:15 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Bourrée & Hornpipe Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 4:51

07:38:41 William Boyce: Symphony No. 7 Op 2 # 7 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 8:52

07:49:42 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 3:03

07:53:15 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Passepied Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 3:01

07:56:37 Ottokar Novácek: Perpetual Motion Op 5 # 4 Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 2:45

08:07:25 Ludwig van Beethoven: Variations on 'God Save the King' WoO 78 Olli Mustonen, piano Decca 436834 7:23

08:15:53 Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture Op 78 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:26

08:24:37 Gustav Holst: First Suite for Military Band: March Op 28 # 1 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80606 2:49

08:28:42 E. J. Moeran: Whythorne's Shadow Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 4:57

08:36:40 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 9:44

08:47:00 Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Rondo Op 19 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 7:35

08:55:19 Léo Delibes: Naïla: Intermezzo London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 3:46

09:03:11 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 23:32

09:29:48 Aaron Copland: The Red Pony: Happy Ending Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 3:04

09:35:01 Nikolai Rimsky-Korsakov: Dubinushka Op 62 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 3:44

09:40:06 Johan Halvorsen: Norwegian Dance No. 3 Henning Kraggerud, violin Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Naxos 503293 4:28

09:46:10 Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052105 9:18

09:56:58 Edvard Grieg: Ich liebe dich Op 5 # 3 Evgeny Kissin, piano Sony 52567 2:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:55 Reinhold Glière: The Red Poppy: Chinese Dance New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 1:56

10:02:09 Fritz Kreisler: Tambourin chinois Op 3 Shannon Lee, violin Telarc 80695 3:37

10:08:23 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 14:33

10:24:18 Joseph Haydn: Armida: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783 4:56

10:29:50 Edvard Grieg: Peer Gynt: Overture London Symphony Oivin Fjeldstad Decca 4785437 5:10

10:37:57 Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56 # 3 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 8:45

10:47:38 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic March Op 54 # 2 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522 3:00

10:52:43 Edvard Grieg: Piano Concerto Op 16 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 30:17

11:24:18 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 7:39

11:35:57 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Lang Lang, piano Sony 511758 10:52

11:48:24 Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:49

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:33 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052704 11:20

12:22:45 Antonín Dvorák: Finale from Piano Concerto Op 33 Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052704 10:57

12:36:13 Joseph Haydn: Symphony No. 100 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100403 23:18

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:50 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 # 3 Gil Shaham, violin DeutGram 463483 1:42

13:03:13 Edvard Grieg: Lyric Suite: March of the Trolls Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 3:18

13:07:49 Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 1 Op 19 Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 22:01

13:31:28 Ludwig van Beethoven: German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012 3:52

13:35:51 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 8:34

13:47:28 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 5 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 8:48

13:57:08 François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses David Greilsammer, piano Sony 792969 2:09

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claudio Grafulla: Washington Grays United States Marine Band; Colonel Michael J. Colburn, conductor Album: Military Workout With Military Music Altissimo! Music: 4:16

Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 21: Movement 1 Xiaoxuan Li, piano; Canton Symphony Orchestra; Gerhardt Zimmermann, conductor Cleveland International Piano Competition for Young Artists, Maltz Performing Arts Center, Case Western Reserve University, Cleveland, OH Music: 14:07

Pierre Jalbert: L'esprit du Nord (Spirit of the North) Apollo Chamber Players Apollo Chamber Players, Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH), Houston, TX Music: 16:25

Joel Puckett: It Perched for Vespers Nine United States Marine Band; Col. Jason K. Fettig, conductor United States Marine Band, Rachel M. Schlesinger Concert Hall, Alexandria, VA Music: 11:17

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in E minor Movement 3 Scherzo Lahti Symphony Orchestra; Osmo Vanska, conductor Album: Sibelius: The Complete Symphonies Bis 1286 Music: 4:31

Tessa Lark: Telemann Medley Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:26

Tessa Lark: Appalachian Fantasy Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:07

Samuel Barber: Symphony No. 1, Op. 9 Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 20:59

Maurice Ravel: Miroirs: Movements 4-5 Beatrice Rana, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 13:28

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:32 Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani David Bilger, trumpet Richard Kapp ESS.A.Y 1035 5:25

16:07:16 Giuseppe Matteo Alberti: Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Strings Wallace Collection Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Nimbus 5017 4:43

16:13:47 Edvard Grieg: Finale from Piano Concerto Op 16 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 10:29

16:26:21 John Williams: Jaws: Theme Boston Pops John Williams Philips 420178 2:51

16:31:36 Edvard Grieg: In Folk Style from 'Nordic Melodies' Op 63 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 7:47

16:41:48 Richard Rodgers: The Sound of Music: Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 6:47

16:49:21 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Sonata No. 8 Op 13 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 4:25

16:54:52 Ola Gjeilo: The Spheres Tenebrae Chamber Orchestra of London Nigel Short Decca 24646 4:13

17:04:02 Paul Gilson: Sailors' Dances Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 5:53

17:11:24 Aram Khachaturian: Finale from Violin Concerto Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 9:11

17:21:59 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 10:04

17:35:14 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 5:15

17:42:22 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 2:38

17:45:29 Claude Debussy: Images: Gigues Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 7:19

17:54:13 John Bull: Pavan in the Second Tone Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:12

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:23 Edvard Grieg: Norwegian Dances Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 17:58

18:28:48 Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:41

18:34:54 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 2:33

18:39:05 Edvard Grieg: Pictures of Country Life Op 19 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2726 14:30

18:54:50 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 3:50

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:41 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 London Philharmonic Sir Georg Solti DeutGram 4779525 16:46

19:23:03 Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Op 35 Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 095 34:47

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:18 Ernest Chausson: Poème Op 25 Julia Fischer, violin Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Decca 15535 16:02

20:20:19 Joseph Haydn: Symphony No. 102 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:28

20:44:12 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 1 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 14:54

21:04:15 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 19:49

21:26:02 Franz Danzi: Fantasy on Mozart's 'La ci darem la mano' Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 10:02

21:37:31 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 Leonidas Kavakos, violin Chamber Ensemble Mercury 4811409 5:25

21:44:38 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon CBC 5229 4:29

21:50:38 Igor Stravinsky: Pétrouchka Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 34:55

22:27:21 Franz Schubert: Impromptu No. 10 D 946/2 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 12:22

22:41:13 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Sinfonia of London Sir John Barbirolli EMI 67264 16:10

22:57:46 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 1:39

23:00 QUIET HOUR

23:01:40 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 4:50

23:06:30 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 488 5:15

23:11:45 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 Op 13 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 4:42

23:17:35 Alan Hovhaness: Sonata for Harp & Guitar Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 22:11

23:40:40 Giacomo Puccini: Adagietto Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:13

23:44:54 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Intermezzo John Bradbury, clarinet BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 3:39

23:48:34 Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824 4:26

23:53:30 Stephen Foster: Gentle Annie Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:23

23:57:12 Claude Debussy: Preludes Book 2: Bruyères Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477 2:46