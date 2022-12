WCLV Program Guide 06-10-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Vaughan Williams, Ralph Toccata marziale' (1924) London Wind Orch/Denis Wick ASV Military Band Suites 1 and 2 5:09

00:05:09 Bach, Johann Sebastian English Suite No. 3 in g minor, BWV 808 Jascha Heifetz, v, Arpad Sandor, p RCA The Heifetz Collection, Volume 2: 1925-1934 3:11

00:08:20 Bach, Johann Sebastian Italian Concerto' in F, BWV 971 Kenneth Cooper, hc MHS Essential Classics Take 2: Bach - Keyboard Album 12:45

00:21:05 Bach, Johann Sebastian French Suite No. 5 in G, BWV 816 Oregon Symphony Horns Centaur Mendelssohn, Bach 4:42

00:25:47 Bach, Johann Sebastian French Suite No. 6 in E, BWV 817 Wolfgang Rubsam, p Bayer Bach, J.S.: French Suites Nos. 3-6, Bwv 814-817 1:51

00:27:38 Schreker, Franz Romantic Suite' (1902) Vienna Tonkunstler Orch/Uwe Mund Naxos SCHREKER : Vorspiel / Romantic Suite 2:45

00:54:23 Hindemith, Paul Morgenmusik' (1932) Meridian Arts Ensemble Brass Quintet Channel Classics Hindemith: Morgenmusik, etc. 1:43

01:00:00 A COUPERIN Harlequin in the Street Royal Opera House Orch/Robert Irving Angel The Sadler's Wells Ballet- A Silber Jubilee Tribute 2:10

01:02:10 Elgar, Edward Piano Sonatina (1889, rev 1931) Peter Pettinger, p Chandos Elgar: Piano Works 3:27

01:05:37 Elgar, Edward Organ Sonata in G, Op 28 Royal Liverpool Phil/Vernon Handley EMI/Ang Organ Sonata / Wand of Youth Suites No. 1 & No. 2 0:25

01:30:02 Jacob, Gordon Music for a Festival' Chicago Chamber Brass, Dallas Wind Sym/Howard Dunn Crystal The Brass And The Band 1:16

01:31:18 Elgar, Edward Violin Sonata in e, Op 82 Tomoko Kato, v, Akira Eguchi, p Denon Tomoko Kato Plays Elgar 1:03

01:56:21 Weelkes, Thomas Madrigal, 'Since Robin Hood' Minstrelsy Lyrichord N/A 1:25

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Nathan Koci, James Moore, Eleonore Oppenheim, Caroline Shaw: Kellam's Reel Rusty Gully The Hands Free: James Moore, guiltar and banjo; Caroline Shaw, violin; Nathan Koci, violin; Eleonore Oppenheim, bass Album: The Hands Free New Amsterdam 100 Music: 4:24

Caroline Shaw: Entr'acte Attacca Quartet Album: Caroline Shaw: Orange New Amsterdam / Nonesuch 7559792609 Music: 10:55

Igor Stravinsky: Concerto in E-flat for Chamber Orchestra “Dumbarton Oaks” The Saint Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 14:50

Caroline Shaw: Plan & Elevation (select mvts 4-5) Attacca Quartet Album: Caroline Shaw: Orange New Amsterdam / Nonesuch 7559792609 Music: 4:33

Caroline Shaw: Valencia Attacca Quartet Album: Caroline Shaw: Orange New Amsterdam / Nonesuch 7559792609 Music: 5:50

Caroline Shaw: Limestone & Felt Attacca Quartet Album: Caroline Shaw: Orange New Amsterdam / Nonesuch 7559792609 Music: 5:41 (excerpt, 3:01 in the clear)

John Novacek: Four Rags for Two Jons: Movement 2 "4th Street Drag" Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Album: Bernstein, Gershwin, Novacek, D'Rivera: American Music for Clarinet & Piano Harmonia Mundi 907508 Music: 04:04

Antonio Vivaldi: Oboe Concerto in D Minor Op. 8 No. 9, RV 454 James Austin Smith, oboe; Geoff Nuttall, violin; Owen Dalby, violin; Meena Bhasin, viola; Christopher Costanza, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 07:35

Muzio Clementi: Sonata in F-sharp minor, Op. 25 No. 5 Jon Nakamatsu, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 13:11

Zhao Jiping: Pipa Concerto No. 2 Wu Man, pipa; Lexington Symphony; Jonathan McPhee, conductor Lexington Symphony, Cary Memorial Hall, Lexington, MA Music: 18:33

Traditional: White Snow in Spring (encore) Wu Man, pipa Lexington Symphony, Cary Memorial Hall, Lexington, MA Music: 3:17

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:00 Schubert, Franz Chorus, 'Mondenschein,' D 875 Neil Archer, t, Roger Vignoles, p, King's Singers RCA Nightsong 5:13

04:05:13 Rossini, Gioachino L'Italiana in Algeri (The Italian Girl in Algiers)' St Martin's Academy/Neville Marriner Philips Rossini: Complete Overtures 8:08

04:13:21 Rossini, Gioachino Marche et Reminiscences pour mon dernier Voyage' Paolo Giacometti, p Channel Classics Rossini: Un petit train de plaisir * Complete Works Voor Piano Vol 3 8:52

04:22:13 Mozart, Wolfgang Amadeus March in D, K. 290 Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman Erato Mozart: Eine Kleine Nachtmusik, Serenata Notturna, Symphonie No. 43, Divertimento, Marche 4:21

04:26:34 Mozart, Wolfgang Amadeus La clemenza di Tito,' K. 621 Zurich Opera Orch/Nikolaus Harnoncourt Teldec Mozart: La Clemenza di Tito 1:36

04:28:10 Bach, Carl Philipp Emanuel Clavier Concerto in e, Wq 15 Miklos Spanyi, fortepiano, Concerto Armonico BIS Bach C.P.E.: Keyboard Concerto H.448 Miklos Spanyi Tangent Piano W.Concerto Armonico Keyb 2:12

04:54:22 Bach, Johann Sebastian Klavierbuchlein fur Wilhelm Friedemann Bach' Joseph Payne, hc Hanssler Classic Klavierbuchlein for Wilhelm Friedemann 1:43

05:00:00 Alabiev, Alexander Le Rossignol' Mado Robin, s, London Phil/Anatole Fistoulari London Coloratura Favourites 5:22

05:05:22 Beach, Amy Two Piano Pieces, Op 92 Joanne Polk, p Arabesque Amy Beach: Under the Stars- Solo Piano Music of Amy Beach, Vol. 2 9:50

05:15:12 Respighi, Ottorino The Birds (Gli uccelli)' Orpheus Chamber Orch DG Ancient Airs and Dances I & III • Three Botticelli Pictures • The Birds 18:14

05:33:26 Moniuszko, Stanislaw Song, 'The Migrating Bird' Teresa Zylis-Gara, s, Christian Ivaldi, p Rodolphe Stanis?aw Moniuszko - Melodies 1:35

05:35:01 Borodin, Alexander Symphony no.3 in A minor USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov Melodiya Symphony No. 3 / Works For Symphony Orchestra 19:34

05:54:35 Prokofiev, Serge Ten Piano Pieces, Op. 12 Ivo Janssen, p Globe Prokofiev Ten Pieces op 12, Four Pieces op 4, Old Grandmother's Tales op 31, Piano Sonata No 2 op 14, Toccata op 11 Globe 1:51

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:05 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:35

06:14:46 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 10:05

06:25:38 Francis Poulenc: Un soir de neige Robert Shaw Festival Singers Robert Shaw Telarc 80408 6:39

06:35:33 Johann Sebastian Bach: Partita No. 3: Allemande BWV 827 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 3:43

06:41:35 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

06:56:44 Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:53

07:05:41 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Liebestod Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 6:12

07:13:48 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 Helmut Walcha, organ DeutGram 4796018 9:23

07:25:02 Darius Milhaud: Three Rag-Caprices Op 78 CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 7:08

07:36:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 K 285 Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 14:04

07:52:44 Francisco Tárrega: Adelita Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 1:45

07:55:10 Johann Strauss Jr: Napoleon March Op 156 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 2:45

08:07:12 Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Cello Sonata Op 19 Hee-Young Kim, cello Sony 118497 6:36

08:15:15 Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509 7:03

08:23:53 Traditional: The Virgin Queen Set Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 4:43

08:29:38 Jules Mouquet: Suite for Winds: Aubade Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 3:43

08:36:52 George Frideric Handel: Harp Concerto Op 4 # 5 Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 8:22

08:46:47 David Diamond: Finale from Symphony No. 2 Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3093 8:09

08:55:41 Kurt Weill: Lost in the Stars Lara Downes, piano Steinway 30016 4:23

09:04:45 Joseph Haydn: Symphony No. 94 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:15

09:30:15 Artie Shaw: Clarinet Concerto Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 7:32

09:45:22 William Alwyn: Seven Irish Tunes Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 8:47

09:55:00 Morton Gould: American Ballads: Jubilo National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 3:33

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:28 Frédéric Chopin: Etude No. 15 Op 25 # 3 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 1:51

10:02:54 Frédéric Chopin: Mazurka No. 11 Op 17 # 2 Yundi, piano Mercury 4812443 2:01

10:06:27 Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture Op 36 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 15:18

10:23:26 Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 1 London Symphony Neeme Järvi Chandos 8614 5:42

10:30:25 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 5:13

10:39:07 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 8:11

10:51:18 Sir Alexander Mackenzie: Pibroch Op 42 Malcolm Stewart, violin Royal Scottish National Orchestra David Davies Hyperion 66975 23:46

11:17:33 Frederick Loewe: Paint Your Wagon: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80375 10:53

11:29:35 Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 9:03

11:42:12 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077 14:34

11:58:32 John Bull: Lord Lumley's Galliard Alan Feinberg, piano Steinway 30019 1:51

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:28 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 7:16

12:20:03 Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat H 7:7e1 Michael Sachs, trumpet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1024 14:55

12:37:21 Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 9661 21:45

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:50 Percy Grainger: Spoon River Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 2:18

13:04:30 Percy Grainger: Country Gardens City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56412 2:27

13:08:39 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 20:22

13:31:55 Hugo Alfvén: Festival Overture Op 25 Royal Scottish National Orchestra Niklas Willén Naxos 553962 5:29

13:38:53 Jean Sibelius: Karelia Overture Op 10 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 7765 7:56

13:49:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 22 K 162 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 8:38

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Aaron Copland: Music for Movies: Barley Wagons, Grover’s Corners St. Louis Symphony; Leonard Slatkin, conductor Album: Copland: Music for Films RCA 61699 Music: 4:30

Antonin Dvorak: Serenade in E for String Orchestra, Op. 22 The Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 26:38

Piano Puzzler: This week's contestant is Stephen Farrand from Freeport, ME Music: 10:43

Gabriel Faure: After a Dream (Apres un Reve) Veronique Gens, soprano; Roger Vignoles, piano Album: Nuit d'etoiles: Faure, Debussy, Poulenc Virgin 45360 Music: 2:34 (shorter excerpt as needed)

William Kraft: Timpani Concerto No. 2: Movement 1 Shannon Woods, Timpani; St. Louis Symphony Orchestra; David Robertson, conductor St. Louis Symphony Orchestra, Powell Hall, St. Louis, MO Music: 6:12

Igor Stravinsky: Suite from Pulcinella Movement 4 Menuetto Finale WindSync Album: Suite from Pulcinella WindSync Music: 4:14

Augustin Barrios: La Catedral Berta Rojas, guitar 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York, NY Music: 7:18

Bohuslav Martinu: Nonet No. 2 for Winds and Strings, H.374 Daedalus Quartet; WindSync; Douglas Balliett, double bass Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 16:49

Danny Elfman: Concerto for Violin and Orchestra: Eleven Eleven: Movements 3-4 Sandy Cameron, violin; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 18:38

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:14 Frederick Loewe: Gigi: Suite Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 6:03

16:08:13 Frederick Loewe: My Fair Lady: Main Title Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:54

16:14:25 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 11:26

16:29:04 Richard Rodgers: Babes in Arms: Overture Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 5:00

16:36:46 Carl Stamitz: Rondeau from Viola Concerto No. 1 Victoria Chiang, viola Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Naxos 572162 4:25

16:43:15 Joseph Haydn: Te Deum No. 2 Collegium Musicum 90 Chorus Collegium Musicum 90 Richard Hickox Chandos 633 8:14

16:52:30 Tom Turpin: The St. Louis Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:42

16:56:56 Anonymous: Spiritual 'By and By' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:04

17:04:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 21 K 467 Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 6:25

17:11:51 Giacomo Puccini: Preludio sinfonico La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 8:41

17:22:58 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:27

17:37:49 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Hee-Young Kim, cello Sony 118497 5:53

17:45:42 Sergei Rachmaninoff: How Beautiful it is Here Op 21 # 7 Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 2:15

17:48:44 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

17:56:11 Franz Schubert: Erlkönig D 328 Thomas Quasthoff, baritone Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4770832 3:55

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:48 Leopold Stokowski: Love Night & Transfiguration from Wagner's 'Tristan & Isolde' Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 27:09

18:37:11 Antonín Dvorák: Humoresque No. 5 Op 101 # 5 Orion Weiss, piano Bridge 9355 3:17

18:41:50 Antonín Dvorák: Humoresque No. 8 Op 101 # 8 Orion Weiss, piano Bridge 9355 3:14

18:46:08 Paul Gilson: Sailors' Dances Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 5:53

18:52:35 Arvo Pärt: Magnificat Theatre of Voices Paul Hillier Harm Mundi 907182 6:39

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:05 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:04

19:17:05 Johannes Brahms: Piano Quartet No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 38:44

19:57:04 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 7 Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 2:08

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University – Jack Sutte, trumpet; Christine Fuoco, piano, recorded February 18, 2020 in CSU’s Drinko Recital Hall

Andrew Rindfleisch: Sonata for Trumpet and Piano (1985)

Lynn Petersen: Sonata No. 1 for Trumpet and Piano (1985)

David Loeb: Sonata for Trumpet and Piano (2015)

Tom Pierson: Trumpet Sonata (2007)

21:10:37 Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 Op 55 London Philharmonic Vernon Handley LPO 46 48:23

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:23 Herbert L. Clarke: The Debutante Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger CBS 42137 5:47

22:09:43 Duke Ellington: The River: Suite Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 26:45

22:38:06 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 14:32

22:54:43 Florence Price: Scherzo from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:14

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:04 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 3 Prelude London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 62539 7:39

23:09:45 Franz Schubert: Allegretto in c D 915 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 5:41

23:15:18 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:53

23:21:18 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:28

23:25:47 Antonín Dvorák: Silent Woods Op 68 # 5 Han-Na Chang, cello Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin EMI 57052 6:56

23:32:44 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: The Field of the Dead Op 78 Alisa Kolosova, mezzo-soprano Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 6:08

23:40:27 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:45:27 Max Bruch: Kol Nidrei Op 47 Brian Thornton, cello Thornton 2013 10:40

23:56:55 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Prelude & Presto BWV 996 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 2:43