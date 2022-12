WCLV Program Guide 06-05-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Verdi, Giuseppe I Lombardi' Chicago Sym Cho, Orch/Sir Georg Solti London Verdi: Choruses * CSO * Solti 5:07

00:05:07 Verdi, Giuseppe I Lombardi' Bournemouth Sym/Jose Serebrier Naxos Verdi: Complete Ballet Music from the Operas 21:36

00:26:43 Gottschalk, Louis Moreau Jeusalem' Philip Martin, p Hyperion Gottschalk Vol 8 9:57

00:36:40 Parry, Hubert Hymn, 'Jerusalem,' Op 208 London Phil Cho, London Phil/Roger Norrington London The Greatest Choral Show On Earth 2:45

00:39:25 Britten, Benjamin Prince of the Pagodas,' Op. 57 London Sinfonietta/Oliver Knussen Virgin Benjamin Britten: The Prince of the Pagodas - Ballet in Three Acts, Op. 57 Complete Oliver Knussen / London Sinfonietta 1:48

00:41:13 Britten, Benjamin Matinees musicales,' Op. 24 National Phil/Richard Bonynge London Respighi: La Boutique Fantasque, Britten 13:21

00:54:34 Rossini, Gioachino Quelques riens pour album' Paolo Giacometti Channel Classic Rossini: Complete Works for piano Vol 4 1:30

01:00:00 Chavez, Carlos Baile' (1953) State of Mexico Sym Orch/Enrique Batiz ASV Musica Mexicana - Revueltas, Ponce, Etc 5:18

01:05:18 Copland, Aaron El Salon Mexico' Dallas Sym/Eduardo Mata RCA Copland: Billy the Kid Suite, Appalachian Spring 11:34

01:16:52 Chavez, Carlos Cantos de Mexico (1933) Southwest Chamber Music Society Cambria Chavez: Chamber Works Vol. 3 1:30

01:18:22 Brahms, Johannes String Sextet No.1 in B-Flat, Op 18 Hausmusik London Signum Brahms: Sextets 36:22:00

01:54:44 Banchieri, Adriano Concerto primo: 'La Battaglia' Empire Brass and Friends Telarc Music Of Gabrieli 1:31

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Draeseke: Sonata in B-Flat Major, Op. 38: III. Scherzo - Allegro molto vivace Matthew Nelson, clarinet & Jason Hardink, piano Album: Northern Fantasies: Selected Works for Clarinet and Piano 1850 – 1890 Soundset SR 11111 Music: 4:36

Joel Thompson: Seven Last Words of the Unarmed Tallahassee Symphony Orchestra; Morehouse College Glee Club - David Morrow, dir.; Florida A&M University Concert Choir Tallahassee Symphony Orchestra, Ruby Diamond Concert Hall, Florida State University, Tallahasse, FL Music: 16:08

Carlos Simon: Amen! Gateways Music Festival Orchestra; Michael Morgan, conductor Gateways Music Festival, Kodak Hall at Eastman Theatre, Rochester, NY Music: 14:24

Peter Tchaikovsky: Valse -Scherzo Op, 34 Augustin Hadelich, violin; Jason Hardink, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 8:51

Manuel Ponce, arr. Jascha Heiftz: Estrellita (My Little Star) Encore Augustin Hadelich, violin; Jason Hardink, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, Wyoming Music: 4:31

Arvo Part: Summa I Fiamminghi; Rudolf Werthen, conductor Album: Fratres Telarc 80387 Music: 4:18

Peter Boyer: Fanfare, Hymn, and Finale United States Marine Band; Col. Jason K. Fettig, conductor United States Marine Band, Severance Hall, Cleveland, OH Music: 7:22

Arvo Part: Fratres, for violin and piano Danny Koo, violin; Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 9:00

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C major, Jupiter K. 551 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 26:14

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:00 Faure, Gabriel Pavane, Op 50 St Martin's Academy and Cho/Sir Neville Marriner Argo Neville Marriner- The Argo Years 5:41

04:05:41 Ravel, Maurice Pavane pour une infante defunte' Van Cliburn, p RCA A Romantic Collection 6:42

04:12:23 Auber, Daniel-Francois Fra Diavolo' Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel Telarc William Tell And Other Favorite Overtures 7:47

04:20:10 Herold, Ferdinand Zampa' BBC Phil/Yan Pascal Tortelier Chandos BBC Philharmonic / Tortelier: French Bonbons 8:01

04:28:11 Strauss II, Johann Zampa Galopp, Op. 62a Johann Strauss Orch/Christopher Warren-Green Black Box The Strauss Album 1:46

04:29:57 Spohr, Ludwig (Louis) String Quartet Concerto in a, Op 131 Lark String Quartet, San Francisco Ballet Orch/Jean-Louis LeRoux Arabesque Handel, Schoenberg, Etc 24:41:00

04:54:38 Ravel, Maurice Ma mere l'Oye (Mother Goose)' Brodsky String Quartet Teldec Brodsky Unlimited 1:41

05:00:00 Biber, Heinrich von Sonatae 'tam aris quam aulis servientes' Rare Fruits Council/Manfredo Kraemer Astree Tam Aris Quam Aulis Servientes 5:44

05:05:44 Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 Leon Fleisher, p Sony Leon Fleischer: Recital 16:38

05:22:22 Ravel, Maurice Piano Concerto in D for the Left Hand Leon Fleisher, p, Baltimore Sym Orch/Sergiu Comissiona Vanguard Saint-Saens: Symphony #3 "Organ"/ Ravel: Piano Concerto for the Left Hand, La Valse 17:32

05:39:54 Cato, Diomedes Galliarda I Konrad Ragossnig, l DG Archiv Works For Lute 1:38

05:41:32 Brahms, Johannes Tragic' Overture, Op.81 Royal Concertgebouw Orch/Bernard Haitink Philips Piano Concertos, Overtures, Haydn Variations 13:38

05:55:10 Tveitt, Geirr Suite No.1, 'A Hundred Folk Tunes from Hardanger,' Op 151 Stavanger Sym Orch/Ole Kristian Ruud BIS 100 Folk-Tunes From Hardanger, Suites 1 & 2 1:27

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 Sergei Prokofiev: Cinderella: Galop Martha Argerich, piano DeutGram 3109 4:10

06:14:47 Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite Op 19 New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 13:08

06:28:44 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418 Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:43

06:41:10 Sir Charles Hubert H. Parry: Songs of Farewell: Lord, let me know mine end Westminster Abbey Choir James O'Donnell Hyperion 68301 10:13

06:52:30 Morton Gould: American Caprice Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 4:58

06:58:49 Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors Op 66 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 3:48

07:06:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for 2 Pianos K 365 Alexandre Rabinovitch, piano Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Teldec 98407 6:05

07:15:05 Ferenc Farkas: 18th Century Dances from Old Hungary Quintett.Wien Nimbus 5479 8:40

07:24:43 Nicola Piovani: Life is Beautiful: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:46

07:29:30 Silvius Leopold Weiss: Presto Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692 4:51

07:39:26 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Trio No. 2 Op 1 # 2 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 10:49

07:52:12 Virgil Thomson: Allegretto from Symphony on a Hymn Tune Monadnock Festival Orchestra James Bolle Albany 1058 3:03

07:55:35 John Williams: E.T.: Flying Theme Boston Pops John Williams Sony 68419 3:36

08:07:27 Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 Op 39 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:27

08:16:01 Camille Saint-Saëns: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55 Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 12:12

08:29:49 Louis Antoine Dornel: Oboe Sonata Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 7:07

08:41:44 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 4 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:46

08:52:57 Howard Shore: A "Lord of the Rings' Suite Sir James Galway, flute London Symphony Klauspeter Seibel DeutGram 3024 6:45

09:29:01 Charles Ives: A Concord Symphony: The Alcotts San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:05

09:35:10 Luigi Boccherini: Symphony No. 12 Op 21 # 4 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999174 8:06

09:37:22 Luigi Boccherini: Symphony No. 12 Op 21 # 4 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999174 8:06

09:46:45 Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:12 Frédéric Chopin: Prelude No. 17 Op 28 # 17 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018 2:46

10:03:25 Sergei Prokofiev: Toccata Op 11 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 4:04

10:08:48 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 12:33

10:21:54 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 5:30

10:28:41 Ludwig van Beethoven: Variations on Arne's 'Rule Britannia' WoO 79 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:09

10:36:50 Thomas Arne: Symphony No. 2 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 9:25

10:47:08 Ermanno Wolf-Ferrari: School for Fathers: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:23

10:51:20 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 Op 26 Martha Argerich, piano Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 27:02

11:19:39 Franz Schubert: Twelve Waltzes Vassily Primakov, piano Bridge 9327 9:02

11:31:01 Joseph Haydn: Symphony No. 1 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77309 11:56

11:45:01 Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' Christopher Warren-Green, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 12:23

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 18:11

12:28:39 Claude Debussy: Images: Ibéria Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100607 18:30

12:48:43 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Deh vieni, non tardar Martina Janková, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 5:16

12:54:17 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 1 Op 21 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 112604 5:38

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:35 Nicola Matteis: Ground after the Scotch Humor Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 13993 1:47

13:02:56 Karl King: Royal Scotch Highlanders March USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:28

13:06:33 Franz Schubert: Rondo in A D 951 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 13:05

13:21:21 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 S 244/6 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:18

13:30 FIRST FRIDAYS with Jacqueline Gerber – Robert Gruca, guitar and Linda White, flute

Stephen Stanziano: Bossa Blue from Suite for Flute and Guitar (2017) 3:30

Marshall Griffith: Lake Effect from “Jazz Impressions of Cleveland (2007) 6:30

Kevin Krumenauer: All the Promises I Couldn’t Keep (a lament), mvt 2 (2018) 5:30

Matthew Saunders: Transmissions and Transmutations (BLF) (2016) 3:00

Linda White: Bottorff Bossa (2015) 2:30



14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jean Sibelius: Pan and Echo, Op. 53 Gothenburg Symphony Orchestra; Neeme Järvi, conductor Album: Sibelius - Swanwhite Suite, Op.54 BIS 359 Music: 4:33

Pete Seeger, arr. Adam Ward: Where have all the flowers gone? Chanticleer; William Fred Scott, conductor Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:43

Jean Sibelius: Concerto for Violin and Orchestra in D minor, Op. 47 Elina Vahala, violin; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 31:43

Claude Debussy, arr. Henri Mouton: Arabesque No. 1 for Orchestra Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 05:00

John Harbison: November 19, 1828 III. Rondo: Schubert Recalls a Rondo Fragment from 1816 (Live) Gloria Chien, piano; Danbi Um, violin; Paul Neubauer, viola; Laurence Lesser, cello Album: Music@Menlo LIVE: Schubert, Vol. 8 Music@Menlo Live Music: 4:11

Natalie Dietterich: Aeolian Dust Yale Philharmonia; Inmo Kang, conductor Yale School of Music, Woolsey Hall, New Haven, CT Music: 8:17

Ben Hippen: American Nocturne Lviv Philharmonic Orchestra; Benjamin Loeb, conductor Lviv Philharmonic Orchestra, Lviv National Philharmonie, Ukraine Music: 13:20

Joseph Suk: Quartet in A minor for Piano, Violin, Viola, and Cello, Op. 1 Gloria Chien, piano; Danbi Um, violin; Yura Lee, viola; Clive Greensmith, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 20:45

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:59 Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini Gabriela Montero, piano DeutGram 4795096 5:00

16:07:06 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 03:37

16:12:24 Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 13:47

16:29:24 John Williams: The Lost World - Jurassic Park: Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80495 3:23

16:34:04 Johann Sebastian Bach: Finale from Flute Sonata BWV 1020 Joshua Smith, flute Delos 3402 4:50

16:40:58 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 8:13

16:50:12 Sir Charles Hubert H. Parry: Songs of Farewell: Never weather-beaten sail Westminster Abbey Choir James O'Donnell Hyperion 68301 3:25

16:54:00 Maurice Ravel: Jeux d'eau Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 5:23

17:04:51 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:24

17:12:26 Carl Maria von Weber: Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Op 19 Queensland Symphony John Georgiadis Naxos 550928 10:46

17:24:42 'PDQ Bach': Safe Sextet I Virtuosi di Hoople Telarc 80295 8:45

17:37:30 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 3:49

17:42:12 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 3:37

17:46:51 Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 3 Op 29 Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92510 8:08

17:55:50 Francis Poulenc: Salve Regina Cambridge Singers John Rutter Collegium 108 4:28

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:01 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 17:17

18:31:21 Alan Gray: Magnificat & Nunc dimittis Westminster Abbey Choir James O'Donnell Hyperion 68301 7:59

18:40:08 Sir Charles Villiers Stanford: Caelos ascendit hodie Op 38 # 2 Westminster Abbey Choir James O'Donnell Hyperion 68301 1:57

18:43:13 Gioacchino Rossini: String Sonata No. 3 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 051508 13:38

18:57:56 Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:10

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:06:17 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 Martha Argerich, piano London Symphony Claudio Abbado DeutGram 4793449 17:30

19:26:16 Robert Schumann: Symphony No. 2 Op 61 Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4792437 34:50

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:05:00 Hector Berlioz: Overture to 'King Lear' Op 4 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 15:51

20:23:35 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 1 Op 64 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80597 26:37

20:51:52 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

21:06:37 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425941 17:30

21:25:34 José Pablo Moncayo: Huapango Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 8:17

21:35:39 Silvestre Revueltas: Janitzio Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 7:30

21:44:38 Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti 12 Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66891 6:41

21:53:56 Johannes Brahms: Serenade No. 1 Op 11 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 48:33

22:43:58 Ludwig van Beethoven: Variations on 'Bei Männern, welche liebe Zuill Bailey, cello Telarc 80740 9:24

22:55:07 Franz Schubert: Impromptu No. 3 D 899/3 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 6:07

23:01:45 Ernesto Lecuona: Yo te qiero siempre Kathryn Stott, piano EMI 56803 1:52

23:00 QUIET HOUR

23:05:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Concerto for 2 Pianos K 365 Alexandre Rabinovitch, piano Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Teldec 98407 6:57

23:12:18 Franz Liszt: Harmonies poétiques: Ave Maria S 173/2 Roberto Plano, piano Decca 4812479 6:36

23:18:55 Eugène Ysaÿe: Rêve d'enfant Op 14 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:49

23:24:47 Edvard Grieg: Two Melodies: The First Meeting Op 53 # 1 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 4:28

23:29:13 César Franck: Prelude, Fugue & Variation Op 18 Duo Amaral DuoAmaral 2013 9:51

23:39:05 Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 1:27

23:42:17 Randall Thompson: Alleluia Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 49 5:39

23:47:57 Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80 # 1 Louis Lortie, piano Chandos 40 5:45

23:53:43 Phil Cunningham: The Gentle Light That Wakes Me Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290 6:03

00:00:17 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:52